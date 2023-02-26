"Остаюсь с вами!" - Смертельно раненный старлей отказался оставить роту в бою

Обычный парень из Тюменской области Жумабай Раизов мог бы стать лучшим инструктором и тренером по спортивному туризму, но узнав про бомбёжку Донбасса, поступил в военное училище. Став командиром роты в легендарной Псковской дивизии, он пошёл освобождать Украину. В бою 26-летний офицер получил осколочное ранение. Истекая кровью, он остался на командном посту. О подвиге героя читайте в материале Царьграда.

Жумабая Раизова из деревни Благодатное с детства влекли высокие горы, непролазные леса и бурные реки. Все каникулы проводил в туристических походах. Пока его сверстники рубились в компьютерные игрушки, учился разводить костёр с одной спички и спал под открытым небом.

К окончанию школы он стал туристом-профи, выигрывая всероссийские соревнования. Мог бы пойти в институт физкультуры, но когда увидел сюжет про убийство детей и женщин в Донбассе, решил стать военным. Потому поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище. Шёл судьбоносный 2014 год: Крым вернулся в Россию, а Донбасс только мечтал об этом.

Полк дяди Васи

После распределения лейтенант оказался в Донской казачьей десантно-штурмовой бригаде в Волгоградской области. Весной 2021 года его, как одного из самых перспективных офицеров, отправили на конкурс военно-профессионального мастерства ВДВ "Воин мира". Раизов выиграл этап "Снайпер", поразив без промаха все до одной мишени.

Вскоре Жумабая перевели в Псков, где он стал командиром роты в легендарном 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку. Почётным солдатом полка навечно является создатель ВДВ Василий Маргелов, которого десантники по-свойски называют дядя Вася, а аббревиатуру ВДВ расшифровывают как "Войска дяди Васи".

Воинскую славу этот полк обрёл во время второй кампании в Чечне. В феврале 2000 года шестая рота под командованием подполковника Марка Евтюхина вступила в бой с арабскими наёмниками у высоты 776. Десантники несколько суток отбивали атаки превосходящих сил противника и уничтожили полевого командира. Этот подвиг лёг в основу сериала "Честь имею".

ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Битва под Андреевкой

В феврале 2022-го рота Жумабая оказалась в Донбассе – сбылась его детская мечта стать защитником жителей Новороссии.

Нацисты прочно засели в нескольких крупных сёлах Херсонской области. Киевский главком Залужный сосредоточил здесь гигантскую группировку с тяжёлой бронетехникой. Основной костяк в поредевших украинских батальонах к тому времени уже составляли иностранные наёмники – поляки, канадцы и англичане, – сообщали военкоры в своих телеграм-каналах в конце лета.

Рота Раизова находилась близ села Андреевка, там наши вступили в бой с озверевшими националистами, которые не жалели личного состава и буквально закидывали трупами русские позиции, выполняя приказ кровавого клоуна "победа любой ценой".

Окопавшихся в рощице десантников стала брать в кольцо вражеская бронетехника. Старлей Раизов запросил поддержку артиллерии и сам корректировал огонь. Как только передал координаты для ударов, сразу рванул на позиции противотанковых расчётов, чтобы помочь своим.

В том бою псковские десантники вместе с артиллеристами уничтожили шесть натовских танков, восемь БМП и 30 солдат противника. Орда наёмников обратилась в бегство. А рота Раизова зашла в Андреевку на зачистку.

Смертельное ранение

Зачистка оставленного противником укрепрайона – это не марш победителей с торжественным водружением флага. Боевые действия не останавливаются ни на минуту. В подвалах ещё прячутся забытые командованием солдаты удачи с жовто-блакитными лентами на рукавах, а улицы поливает из пушек вражеская артиллерия. Один такой снаряд разорвался рядом с командиром десантников, вошедшим в Андреевку в первых рядах.

К истекающему кровью офицеру бросились подчинённые. Вкололи промедол, наложили жгут, запросили по рации санинструкторов с носилками. Но командир отрезал: "Остаюсь с вами!"

Едва обезболивающее подействовало, старший лейтенант Раизов поднялся на ноги и повёл нас к оборонительному рубежу, – рассказали сослуживцы героя.

Рота вышла из Андреевки без потерь. И тогда уже командир повалился без сил. Полевые медики пытались его реанимировать. Но тщетно: Жумабай Раизов умер у них на руках.

Отец получил награду сына

В конце сентября тело героически погибшего офицера привезли в Тюмень. Его похоронили в родной деревне. Отцу, который воспитывал Жумабая один, вручили орден Мужества сына. А перед Новым годом его пригласили в резиденцию губернатора. Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту звание Героя России посмертно. Золотую звезду Нурбаю Раизову передал глава региона Александр Моор.

Жумабай умел найти слова поддержки для подчинённых, всегда шёл впереди и личным примером показывал, как надо выполнять поставленную боевую задачу. Уже есть предложение назвать его именем одну из улиц в Тюмени, – сказал губернатор.

Улицу Жумабая Раизова ещё не построили, но его имя в родном краю уже увековечили. В конце 2022 года в честь героя назвали кубок Тюменской области по спортивному туризму.

Россия должна знать своих героев!

https://tsargrad.tv/articles/ostajus-s-vami-smertelno-ranenn...