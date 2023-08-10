Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 65

Начну, как всегда, с плакатов. Лыня @Lunay14, наш дорогой Брат, спасибо тебе огромное за такое творчество

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В Туапсе установлен мемориал "Смерч журавлей", в создание которого внес свой вклад кузнец из Южи Фото: Денис Мильченко в "ВКонтакте"

В эти выходные 17 июля в городе Туапсе Краснодарского края состоялось торжественное открытие уникального народного мемориала "Смерч журавлей" – монумент создан в честь воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Мемориал состоит из 270 кованых журавлей и множества композиций с глубоким смыслом. Об этом на своей странице в “ВКонтакте“ рассказал автор и создатель проекта туапсинец Денис Мильченко – именно он на протяжении года создавал, ковал, объединял и собирал всю композицию, продумывал ее до мелочей. Идея создания монумента пришла автору, когда в ходе спецоперации на Украине погиб его брат. По замыслу Дениса Мильченко, закручиваясь на высоком постаменте в вихре смерча, журавли стаей взмывают в небо – как символы душ, улетающих ввысь. 82 кузнеца из разных городов страны, а также из Казахстана, Германии, Белоруссии, Испании (Канарские острова), Израиля присоединились к этому благотворительному проекту и выковали больше двух сотен небольших железных журавлей.

15 кованых птиц для стелы в честь погибших парней из Ивановской области изготовил кузнец из Южи Дмитрий Чистяков – среди них есть и именные журавлики, посвященные конкретным воинам, есть и птицы, объединившие имена всех погибших на СВО ивановцев. Единственного журавлика с отличительным знаком – медицинской сумкой – для мемориала Дмитрий изготовил в память о погибших медиках.

В итоге годовая масштабная работа туапсинского кузнеца Дениса Мильченко, а также его единомышленников из различных регионов нашей страны и других государств, установлена в самом сердце города Туапсе, рядом со стелой "Город воинской славы". Высота композиции "Смерч журавлей" более 3,5 метров, а вес около тонны, рядом автор установил огромный пятитонный валун с мемориальной табличкой. А рядом с композицией установлена еще одна табличка со списком городов, участвовавших в создании мемориала, – в этом списке есть и Южа.

На открытие мемориала собрались официальные лица, создатели монумента, а также родные ребят, погибших в зоне проведения СВО. За гигантский труд, за увековечивание памяти Денису Мильченко ежедневно приходят слова благодарности со всех уголков страны – теперь женам, матерям, детям есть куда приехать и почтить память своих "журавликов". Известно.ру писал, что народный мемориал "Смерч журавлей" создавался на протяжении года "всем миром".

Двух кованых журавлей – таких же как на мемориале – Дмитрий Чистяков по собственной инициативе установил на могилах родниковцев, погибших на СВО: 46-летнего Николая Бахвалова и 19-летнего Ильи Кудина.

https://kubnews.ru/obshchestvo/2023/01/23/smerch-zhuravley-m...

Кузнец из села Цыпки Денис Мильченко. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

Помним всегда. Элемент памяти на фасаде здания. Done.

https://t.me/FPV_vyZOV/189

В Алтайском крае передают привет гражданам стран ЕС и прибалтам Пишут, что объявление установлено на пляже в Гуселетово.

https://t.me/c/1524001401/11893

Мигрант, хорошие новости, границы открыты, ты можешь уехать домой и помочь экономике своей страны. Тебя ждут Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан, Грузия, Армения и Азербайджан. В Новосибирске появились вот такие листовки. Местные активисты не стали ждать, пока власти начнут заниматься миграционной политикой, и перешли к решительным действиям. Пока что в виде наружной рекламы. Согласны с призывом на фото?

https://t.me/tsargradtv/50341

День основания морской авиации ВМФ России В этот день 17 июля 1916 года над Балтийским морем российские лётчики на гидросамолетах М-9 одержали первую победу в воздушном бою в ходе Первой Мировой войны.

Значимость морской авиации высока как никогда в условиях регулярных провокаций и полётов противника у границ РФ в Чёрном, Балтийском и Северном морях.

Однако существующие проблемы с носителями боевых самолетов и вертолетов ограничивают возможности российского флота, и их разрешение вместе с остальными нюансами должно стать одним из приоритетных направлений развития вооруженных сил.

Особенно при том, что морская авиация в Крыму и Севастополе регулярно участвует в патрулировании и охране прибрежного пространства от участившихся атак ВСУ морскими дронами, угроза от которых только растет.

https://t.me/rybar/49784

На подступах к Севастополю — наш арт в поддержку российских военнослужащих Утром 16 июля российские военнослужащие отбили комбинированную атаку украинских формирований на Севастополь. В налёте были задействованы как воздушные, так и морские беспилотники.

Совместными действиями стрелковых отрядов, расчётов ЗРК 31 дивизии и экипажей кораблей Черноморского флота все объекты были успешно уничтожены: ни один из беспилотников цели не достиг.

В последние недели ВСУ практически не били по Крыму: это напрямую связано с намерениями заманить Россию в очередное продление зерновой сделки. Судя по всему, ситуация изменилась.

Однако наши бойцы уже приспособились к действиям противника, отражая одну атаку за другой, несмотря ни на что, и обеспечивая безопасность жителей нашего Крыма и Севастополя.

https://t.me/rybar/49733

ПейзажиСВО: «Страж зеленого моря» — наш арт в поддержку специальной военной операции На фронтах СВО используется великое множество самой разнообразной техники, от заводских до кустарных образцов. Одной из интересных практик, о которой мы рассказывали ранее, стала установка корабельных скорострельных артиллерийских установок на МТ-ЛБ.

14,5-мм пулеметные установки 2М-7, предназначенные для крепления на тральщиках и патрульных катерах, также устанавливаются на легкобронированный гусеничный тягач МТ-ЛБ, вероятно, в качестве малокалиберной зенитной артиллерии, а также для разрушения опорных пунктов в строениях.

Двухствольная тумбовая установка 2М-7 предназначалась для отражения атак катеров, легких кораблей и самолетов противника. Однако в силу появления более совершенных установок и типов вооружения, на море она пока менее актуальна, что, впрочем может измениться с возрастанием угрозы от морских беспилотников.

https://t.me/rybar/49742

ДушаЗавода: Государственный Рязанский приборный завод — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Государственного Рязанского приборного завода.

ГРПЗ — крупнейшее российское предприятие по серийному производству и сопровождению радарных систем и средств связи.

Во времена Советского Союза завод специализировался на серийном выпуске систем управления авиационным вооружением.

Запущенные в серию в начале 1980-х, радиолокационные прицельные комплексы Н-001 и Н-019, после ряда модернизаций до сих пор стоят на вооружении более чем в 20 странах мира, включая Россию, и продолжают поставляться вместе с истребителями последних десятилетий: МиГ-29, Су-27 и Су-30.

https://t.me/rybar/49787

ДушаЗавода: Конструкторское бюро машиностроения — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Научно-производственной корпорации «КБ машиностроения» в Коломне.

КБМ — один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.

Конструкторское бюро машиностроения разрабатывает комплексы управляемого вооружения по четырем направлениям:

- Переносные зенитные ракетные комплексы;

- Противотанковые ракетные комплексы;

- Оперативно-тактические ракетные комплексы;

- Комплексы активной защиты.

Именно это предприятие является разработчиком таких известных вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы: «Игла», «Стрела», «Джигит», «Стрелец», «Верба»; противотанковые ракетные комплексы: «Шмель», «Малютка», «Штурм», «Атака», «Хризантема»; оперативно-тактические ракетные комплексы: «Ока», «Точка-У», «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-Э».

https://t.me/rybar/49817

ДушаЗавода: Завод имени В.А. Дегтярева — наш арт в поддержку предприятий ОПК

Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики ковровского Завода имени В.А. Дегтярева.

Оружейный завод в Коврове — одно из старейших российских оборонных предприятий. Именно здесь долгие годы трудился легендарный советский конструктор оружейник Василий Алексеевич Дегтярев, давший имя не менее известному пулемету.

Спустя годы специализация завода во многом не изменилась — это до сих пор один из лучших в стране производителей пулеметов, стрелкового оружия, противотанковых и зенитных ракет, ракет для ПЗРК и многих других видов вооружений.

https://t.me/rybar/49859

ДушаЗавода: ААК «Прогресс» — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Арсеньевской Авиационной Компании „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина.

Арсеньевская авиастроительная компания, расположенная в Приморском крае — одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности РФ. Визитная карточка ААК «Прогресс» — боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» разработки ОКБ Камова.

Сочетание высоких пилотажных и боевых качеств «Аллигатора» быстро выделили его на фоне другой техники армейской авиации.

Соосная схема винтов, обеспечивающая недостижимую для большинства аналогов маневренность, позволяет как виртуозно уничтожать позиции противника, так и выполнять эффективное противоракетное маневрирование.

Вертолёты, созданные в цехах «Прогресса» прекрасно проявили себя не только в армии, но и в составе авиации Военно-морского Флота России. Устойчивость «Аллигатора» к шквальному боковому ветру при взлете и посадке стала причиной выбора Ка-52 в качестве основного вертолета корабельного базирования.

https://t.me/rybar/49884

Художники и те кто умеет рисовать.

Портрет Никиты Вячеславовича Петухова В 2017 с 3 курса университета пошёл в армию. Попал на Дальний Восток, где и остался служить по контракту. С марта 2022 года с боевой частью на СВО. Сначало ЛНР, потом ДНР.

Погиб в Запорожской области.

Сержант (старший сержант?), старший механик-водитель танкового батальона (командир танка?). Группировка войск "V". Точная информация пока не известна.

Нам всем ещё только предстоит узнать подробности и обстоятельства подвигов наших героических воинов.

За время прохождения военной службы был награждён Орденом Мужества (посмертно), медалью «За Отвагу» и медалью «За боевые отличия».

Это наш Бессмертный полк!

Художник Елена Бегма. Автор @ruscrew Автор @Ali0_0pint Автор TWO-FACED NationalDefender С канала АртПоддержка С канала АртПоддержка

Немного шевронов Ну и немного юмора напоследок. "Я тоже хочу быть супергероем, и в ЧВК "Вагнер" меня приняли без вопросов".

Ha YouTube был запущен стрим "Смешариков", сгенерированный с помощью нейросети, где темы задают зрители. Из важного - Крош вступил в ЧВК "Вагнер".

А это совсем не юмор

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