Москва. Было — стало - 45

Продолжаем путешествие...
Мы на Триумфальной площади. Посмотрите на дальний план, туда, где стоит красивое здание с двумя большими куполами. Это дом торгово-промышленного товарищества братьев Видоновых. Были такие в старой Москве торговцы обувью и владельцы обувного производства — Михаил Михайлович, Сергей Михайлович и Иван Михайлович. Проектировал архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон в 1906 году. После революции, в годы НЭПа здесь тоже торговали обувью, но уже не Видоновы, а советский трест «Москож».
В результате реконструкции Садового кольца в 1938 году дом Видоновых был капитально перестроен и надстроен на два этажа по проекту известного Дмитрия Николаевича Чечулина. Модерновый фасад исчез без следа. В перестроенном доме разместился Наркомат вооружений СССР. В 1950-х здание было перестроено еще раз: расширено и объединено в одно с кинотеатром «Москва». До нашего времени дошла коробка времён борьбы с излишествами в архитектуре.
О прежней жизни напоминает лишь фасад доходного дома Ивана Васильевича и Степана Васильевича Хомяковых. Он попал в кадр справа.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.Весна 1950 года. Сущёвский Вал. Перед вами жилой дом для механического завода «Самоточка». Очень похож на дом по проекту Ивана Жолтовского, что на Моховой. Проектировал Иван Георгиевич Безруков, сотрудник архитектурно-проектной мастерской Моссовета №3.
Если вы присмотритесь к чёрно-белой фотокарточке, то увидите четыре скульптуры на карнизе шестого этажа. К сожалению, они не сохранились, так как стали рассыпаться. Жители рассказывали, что небольшой фрагмент одной из фигур упал на прохожую, после чего скульптуры срочно убрали.
Вторая очередь дома задержалась из-за войны. Лишь в 1955 году была достроена 10-этажная башня.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 70 лет.Осенью 1927 года в Москве решением Наркомата народного просвещения СССР были открыты трёхлетние курсы циркового искусства. Под здание приспособили бывшие купеческие конюшни с манежем на 5-й улице Ямского Поля.
Дело задалось. Через три года курсы были реорганизованы в полноценный техникум циркового искусства. Как писали советские газеты — первое в мире учебное заведение для цирковых артистов. Был построен манеж, который одновременно считался районным цирком. Сюда приходили местные жители смотреть на студентов.
На чёрно-белом снимке изображён этот районный цирк. Перед войной для Государственного училища циркового и эстрадного искусства было возведено новое здание: цирковая арена без зрительских трибун.
В 1987 году училищу присвоено имя Михаила Николаевича Румянцева (Карандаша, лучшего клоуна Советского Союза). Он учился здесь. Здесь учились Наталья Варлей (спортсменка, комсомолка, красавица), легендарный Олег Попов, Леонид Енгибаров (грустный клоун), Юрий Куклачёв. Здесь также очень недолго учился Вячеслав Иваньков, вошедший в новейшую историю России как Япончик.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 90 лет.Посмотрите как изуродовали вентфасадом старинное здание Пятого городского четырехклассного училища имени Николая Васильевича Гоголя. Оно стоит на перекрёстке Вятской и бывшей Рождественской (ныне 2-й Квесисской). Это бывшая Бутырская слобода.
Здание было построено в 1911−1912 годах по проекту архитектора Ивана Павловича Машкова. Во время строительства произошло обрушение перекрытий, погибли строители. В Первую мировую в училище разместился 19-й военный госпиталь.
В советские годы здесь работала девятилетняя школа №25, затем средняя школа №15, потом №214. Последний выпуск школы состоялся в 1964-м. Здесь открылась школа рабочей молодежи №62. Сейчас здесь спортшкола. Зданию 112 лет. Оно хорошо сохранилось. Но в 2015 году фасады были убиты современным и дешёвым ремонтом.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.В 1979 году в Москве снимался фильм «По данным уголовного розыска» — военный детектив. В Третьем Лесном переулке у храма Николая Чудотворца была воссоздана обстановка лета 1941 года. Благо сохранилась старинная застройка.
Спустя 40 лет здесь все изменилось. Старый переулок давно и полностью был снесён. Здесь построен бизнес-центр «Белая площадь» — один из символов современной Москвы. Сохранился только храм, он кажется очень старым, но нет. Это модернистское строение, возведённое по новейшим технологиям начала XX века. Кажется, один из первых московских храмов из железобетона.
Когда-то на месте храма стояла деревянная часовенка общины старообрядцев. После указа царя Николая II об укреплении начал веротерпимости община решила возвести здесь большой храм. Но строительство затянулось. Церковь по проекту Антона Михайловича Гуржиенко была закончена в 1915 году, а освятили её уже при Ленине, в 1920-м.
После войны церковь была закрыта, с колокольни и главного барабана были сняты шатёр и купола. Одно время здесь была мастерская скульптора Сергея Михайловича Орлова. Он ваял в храме Юрия Долгорукого. В 1992-м храм возвращён общине.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 40 лет.Сразу за Политехническим музеем начинается Музейный парк. До 1966 года это пространство занимал старинный большой дом, называемый москвичами Шиповской крепостью. По имени владельца, генерала Петра Ивановича Шипова. Трёхэтажное здание с антресолями и просторным внутренним двором.
Говорят, что дом построен в 1823 году. Поначалу был доходным. На первом этаже магазины, на других — квартиры, где селился сброд. После смерти Шипова, в 1850-е годы, владельцем дома стало Императорское Человеколюбивое общество.
Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» писал: Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и так же тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого. <... > Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными «коммерсантами», неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, «коммерсантами», сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое.
Шиповский дом пережил революцию, войну и был снесён в 1966 году при расширении нынешнего Лубянского проезда.
Обе фотографии сделаны почти ст одной точки с разницей около 125 лет.На чёрно-белой фотографии мост императора Николая II Московской окружной железной дороги. На современном кадре новый мост, возведенный на старых опорах, — Краснолужский. Он соединяет Бережковскую и Новодевичью набережные.
Возводился мост в 1905–1907 годах по проекту инженера Лавра Дмитриевича Проскурякова и архитектора Александра Никаноровича Померанцева. Проскуряков впервые применил арочную конструкцию — один пролет во всю ширину реки.
Мост Николая II был копией Сергиевского моста (он же Андреевский) у Нескучного сада. Мосты-близнецы благополучно пережили XX век, а в начале 2000-х подверглись кардинальной перестройке. Части старого Николаевского моста были перенесены к Киевскому вокзалу и образовали пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Сергиевский мост также перенесён на новое место и стал пешеходным Пушкинским.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Каретный Ряд. В центре двух фотографий дом с мезонином, где до революции жил великий театральный режиссёр Константин Сергеевич Станиславский. В начале 1920-х дом был занят транспортной комиссией Совнаркома. Здесь поселились сотрудники ВЧК, шофёры. Дело в том, что в последние годы Империи в Каретном Ряду торговали автомобилями. Здесь были подготовленные гаражи. Например, в здании №4 с большими арочными окнами размещался магазин французской автомобильной марки Brasier.
Совнарком передал здание автомобильного магазина и помещения бывших экипажных фабрик Маркова, Терентьева, Часовикова, Мариничева и Воробьёва для размещения гаража особого назначения. В конце 1920-х рядом с домом Станиславского был возведён отдельный гараж Совнаркома СССР. Он попал частично в кадр.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 100 лет.Малая Дмитровка в 1882 году. В центре старинного кадра красивый дом Марии Михайловны Куроедовой. Она была женой Василия Николаевича Куроедова, предводителя дворянства Шуйского уезда. Дом супруги сдавали в аренду. Тогда здесь размещалась богадельня для престарелых женщин — Сретенское отделение Дамского попечительства о бедных. Позднее дом перешёл во владение Владимиру Карловичу Шульцу — представителю немецкой семьи, известной в России производством экипировки для биллиарда.
В советские годы на первом этаже дома работал продовольственный магазин, в народе — «Инвалидный». К сожалению, дом был снесён в 1966 году. На его месте построена кооперативная панелька ЖСК «Труженик искусства» для артистов. Обратите внимание, что сохранился палисадник.
Разница между фотографиями более 140 лет.Станция «Краснопресненская» была открыта в составе участка «Белорусская» — «Парк культуры» 14 марта 1954 года (недавно исполнилось ровно 70 лет). В северном торце станции до начала 1970-х сохранялась ниша, где стояли рядышком гипсовые Ленин и Сталин работы скульптора Николая Андреевича Щербакова.
После 1956 года, когда по всей стране началась хрущёвская десталинизация, фигура Сталина была убрана одной из первых в стране. Ленин остался один. Его только переместили в центр ниши.
В 1972 году северный торец был разобран, появилась широкая лестница — переход на станцию «Баррикадная». Одинокой фигуре вождя места на «Краснопресненской» не осталось. Говорят, скульптура была передана одному из московских НИИ. Верхний снимок сделан в 1954 году.В 1939 году фотограф Владислав Владиславович Микоша запечатлел проход физкультурников перед скульптурой «Рабочий и колхозница».
Годом ранее скульптура работы Веры Игнатьевны Мухиной вернулась в разобранном виде со всемирной выставки в Париже. В Москве композиция была фактически собрана заново, а затем установлена на десятиметровый постамент у северного входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Мухина была недовольна; назвала постамент «пеньком». Но переделывать ничего не стали.
В 2009 году скульптуру переместили на высоченный (34 метра) пьедестал — копию оригинальной постройки, выполненной Борисом Михайловичем Иоафаном для всемирной выставки в Париже 1937 года.Серпуховская площадь в 1912 году. Трамвай «Б» (в народе «букашка»). На втором плане водоразборная, или бассейная башня.
Трамвай на Серпуховской появился ещё в 1880-х. Сначала это была конка. Но в 1900 году через площадь уже спроектировали маршрут электрического трамвая. «Букашкой» назывался маршрут по Садовому кольцу. Маршрут «А» (в народе «Аннушка») следовал по Бульварному кольцу. На старинной фотографии хорошо виден номер вагона: 555. Благодаря историкам транспорта известно, что вагон был построен в 1911 году на Балтийском заводе, гонял по Москве до 1930-х.
Бассейные башни городского водопровода стояли на многих московских площадях и заставах. Здесь водовозы наполняли свои бочки.
Разница между фотографиями около 111 лет.На Мясницкой (в советские времена улица Кирова) прямо напротив здания Центросоюза стоит красивый старинный домик. Возведены эти палаты в 1690-е годы. По имени первого хозяина их называют палатами Блюментроста. Лаврентий Алферьевич Блюментрост, этнический немец, приехал на Русь из Саксонии. В историю вошёл как организатор Аптекарского приказа.
В 1720-е годы дом перешёл купцу Матвею Григорьевичу Евреинову, затем его сыну, фабриканту Василию Матвеевичу Евреинову. В дальнейшем палаты стали флигелем усадьбы Демидова. Он скупил на Мясницкой несколько домов. В 1828 году усадьба и флигель перешли Московскому почтамту. Палаты стали обычным жилым домом: вплоть до нашего времени здесь жили почтальоны и сотрудники почтамта.
В советские годы часть помещений на первом этаже использовалась для нужд Склифа. Говорят, что был морг. В 1990-е годы дом был расселён. Была проведена реставрация. Сейчас здесь офисы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 70 лет.Давно уже забылось, что на Тверской улице, на углу с Благовещенским переулком, стоял храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Собственно, Благовещенский переулок назван по сему храму и таким образом сохраняет хоть какую память о нём.
Храм на углу появился в допетровские времена. Перестраивался не раз, имел трёхъярусную колокольню.
На старинной фотографии 1881 года храм взят со двора. В июле 1929 года Советская власть постановила храм закрыть, а затем разобрать. На освободившемся месте, на новой красной линии улицы, в 1930-е был возведён жилой дом работников Наркомата лесной промышленности СССР. Проектировал архитектор Андрей Константинович Буров. Современный кадр со двора этого дома.
Разница между фотографиями 142 года.В 1915 году на Петроградском шоссе (ныне Ленинградский проспект) был заложен дом. В 1917-м постройка была завершена. Архитектор Дмитрий Петрович Сухов построил великолепную виллу для Петра Петровича Беллика и его жены Ксении Александровны.
Пётр Петрович происходил из богатой семьи; был военным в чине штабс-ротмистра. В доме пожить не успел: погиб на фронте Первой мировой. Вдова, впрочем, тоже не успела обустроиться — грянула революция.
Дом был национализирован. В 1930-е надстроен на один этаж. Тогда же здесь размещалось посольство Румынии. После войны — посольство Болгарии. В наше время дом был ещё раз искажён пристройками и надстройками. Сейчас раздаются предложения включить здание в реестр памятников. Теперь здесь офис банка.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 100 лет.Бывшая Средняя Пресня (ныне Заморёнова). 1930 год. На дальнем плане старинной фотографии чуть виден двухэтажный дом с небольшим треугольным фронтоном. Когда-то он принадлежал чете Ушаковых: статский советник Николай Васильевич да жена его Софья Андреевна. В семье росли две дочери. В 1826−1827 годах в доме неоднократно бывал Пушкин. Он был увлечён 17-летней Екатериной Николаевной Ушаковой.
Двухэтажный белый дом с арочными окнами по центру кадра принадлежал братьям, купцам-лесопромышленникам Фёдору и Ивану Вонифатьевичам Левыкиным. Оба этих дома пошли под снос в 1960-е годы.
Удивительно, что выжил четырёхэтажный дом на первом плане (Заморёнова, 12, с. 1). Долгое время он был жилым, потом стал офисным.
Разница между фотографиями 97 лет.Мы опять на Средней Пресненской улице (ныне Заморёнова) у дома дворян Ушаковых. Здесь жили статский советник Николай Васильевич Ушаков с супругой Софьей Андреевной (в девичестве Гессе). Ушаков служил чиновником в Московской комиссии для строений. В семье росли два сына и две дочери. В 1826−1827 годах в доме неоднократно бывал Пушкин. Он был увлечён 17-летней Екатериной Николаевной.
Дом входил во все путеводители по пушкинским местам, но был снесён в 1960-х. В 1963 году на освободившемся месте построена многоквартирная кирпичная хрущёвка (Заморёнова, 14−16).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Мы в Симоновой слободе (ныне улица Ленинская Слобода). 1925 год. Перед вами театр рабочего дворца «Пролетарская кузница». До революции — Симоновский народный дом имени Александра Вениаминовича Бари. Здание сохранилось, но изменилось до неузнаваемости.
То, что в советские годы называли домами культуры, до революции было народными домами. Там работали библиотеки, читальни, самодеятельные театры — для досуга и просвещения рабочих. Народные дома открывали владельцы предприятий. В 1917 году под это дело была отдана столовая котельного завода Бари. Народный дом даже получил имя скончавшегося незадолго до того хозяина А.В. Бари.
В советские годы здесь был рабочий театр. В 1957 году здание сильно перестроено в духе советского неоклассицизма. Многие помнят его как ДК завода «Динамо». В наши годы бывший Дом культуры надстроили. Теперь здесь ночной клуб.
Разница между фотографиями 98 лет.Большая Сухаревская площадь. Ровно 90 лет назад, в апреле 1934 года, начался снос Сухаревой башни. Рабочим печально известного треста «Мосразбор» понадобилось два месяца, чтобы разобрать памятник русской архитектуры по кирпичику до основания.
Гиляровский описывал эти драматичные дни: «Первым делом с неё сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают её стройную розовую фигуру...»
250-летняя башня была снесена полностью к середине июня. Сломали башню — лучше стало, объявил москвичам председатель Моссовета товарищ Булганин.
Часы с Сухаревой, кстати, были перенесены в Коломенское, на Передние ворота Государева двора. Старые соседи башни по 1-й Мещанской (ныне проспект Мира) — трёхэтажный дом купца 1-й гильдии Павла Семёновича Малютина и двухэтажный Екатерины Михайловны Асикритовой — до сих пор на местах. По ним наш фотограф вычислил прежнее место съёмки.
После того разрушения площади дали новое имя — Большая Колхозная. Историческое название вернули уже в 1990-х годах.
Разница между снимками чуть более 90 лет.125 лет назад открылось движение электрического трамвая. 25 марта 1899 года (6 апреля по нашему стилю) состоялась торжественная церемония в присутствии генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича. На следующий день началось регулярное движение.
Маршрут был короткий: от Бутырской заставы до Петровского парка. Считается, что это первая в Москве электрическая трамвайная линия. Хотя в те годы здесь была не Москва, а подмосковный дачный посёлок. Строило дорогу акционерное общество «Сименс и Гальске» по заказу Первого общества железно-конных дорог. Вагоны поставил гамбургский завод Фалькенрид (скорость 27 км/ч). Движение начиналось в 8 часов утра, прекращалось в 8 вечера. Билет — 6 копеек.
К лету 1899 года стало понятно, что электрический трамвай можно спокойно эксплуатировать. Экспериментальная линия была продлена до Страстной площади.
На фото Бутырский проезд (с 1922 года — Верхняя Масловка). Тот самый первый трамвай. Чёрно-белая фотография сделана в 1899 году. Трамвайное движение по Верхней Масловке было закрыто в 1999 году, то есть спустя ровно 100 лет после открытия.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Весна 1917 года. На Серпуховской площади демонстрация рабочих. В центре знаменосец. На полотнище отчётливо читается: Завод Михельсона. Тот самый завод, на котором через год будет совершено покушение на Ленина. На втором стяге: Пролетарии всех стран соединяйтесь!
За толпой демонстрантов высится шатровая постройка. Будете на Серпуховской площади — обратите внимание, что нечётная сторона Люсиновской улицы теперь начинается с дома №3. Всё потому, что под №1 значилась часовня Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Она была построена в 1820-е, неоднократно перестраивалась — в последний раз в 1895 году по проекту Петра Алексеевича Виноградова. Была закрыта в 1923 году, а чуть позже, при расширении Большой Серпуховской, — разрушена. На этом месте по сей день пустота.
Разница между фотографиями 107 лет.Известная московская усадьба «Высокие горы» на Земляном Валу.
Главный дом строился с 1829-го по 1835 год архитектором Домеником Жилярди. Заказали этот роскошный дом братья Усачёвы, Василий и Пётр Николаевичи. Купцы, торговали чаем, который в ту пору был главным безалкогольным напитком в России. Прибыли в чайной торговле были гигантские.
В 1854 году усадьбу выкупил Герасим Иванович Хлудов, один из богатейших предпринимателей своего времени. При доме был разбит сад в английском стиле (Хлудов был англоманом), спускавшийся к Яузе. На чёрно-белом снимке хорошо видна часть этого сада перед фасадом дома. При расширении Садового кольца она была вырублена и закатана в асфальт. Дом теперь стоит прямо на обочине.
Ныне здесь центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Старая Божедомка (ныне улица Дурова). На чёрно-белом снимке 1882 год, храм Иоанна Воина, что на Убогом дому. На современной фотографии — гостиница «Славянка», что построена на месте храма.
Божедомка получила своё имя по Божьему (или Убогому) дому. Это был морг — мертвецкая, куда в седую старину свозили неопознанные, невостребованные тела всех, кого нельзя погребать на общем погосте. В Троицу и на Покров, то есть два раза в год, неопознанных погребали в общей могиле.
Храм на Божедомке был поставлен ещё в 1630-е на берегу реки Неглинной (потом здесь образовался пруд). Сначала деревянный, потом из кирпича. Он не один раз достраивался в течение следующих веков. Последней, в 1908 году, была возведена шатровая колокольня. Проектировали архитекторы Николай Сильвестрович Курдюков и Сергей Флегонтович Воскресенский. В советские годы храм постигла обычная участь: закрытие и разбор на кирпичи. В 1935-м на этом месте был пустырь. В 1937-м рядом была заложена гостиница Центрального дома Советской Армии. Она работает до сих пор.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.В Петровско-Разумовском проезде стоит пожарная каланча. Она была построена около 110 лет назад. Архитектор точно не установлен. Но с высокой вероятностью это Александр Иванович Рооп. Сохранилось письмо московского брандмайора Николая Алексеевича Матвеева в Московскую городскую управу от 31 января 1911 года со словами: «препровождаю выработанный архитектором А.И. Рооп совместно со мною план построек Бутырской части для перевода в нее Тверской пожарной части».
Каланча очень похожа на водонапорную башню на станции Угрешской Московской окружной железной дороги. Известно, что в 1915 году она была возведена, но не использовалась — не хватало людей, а в 1923 году была учреждена Бутырская пожарная часть.
На чёрно-белом снимке за каланчой стоит швейная фабрика «Вымпел». В мае 2022 года фабрика была снесена. Ныне здесь строят жилой комплекс.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Симонов монастырь в 1920-е годы. Западная стена и башня Дуло — самая большая московская крепостная башня.
В январе 1930 года снесено большинство построек старинного монастыря, включая храмы и две 300-летние башни — Сторожевую и Тайницкую. Уцелели башни Дуло, Кузнечная и Солевая и южная часть монастырской ограды. Укрепления обители возведены в 1630−1640-х годах по проекту предположительно Антипа Константинова. На месте разрушенного монастыря был построен Дом культуры Завода имени Сталина.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Атмосферная фотография середины 1920-х. Колонна рабочих завода АМО с винтовками на плечах. Позади главный заводской корпус, на котором ещё висит вывеска: Автотрест. Государственный автомобильный завод «АМО». Еле читается транспарант: Под знаменем ВКП(б) вперёд к победе социализма.
Справа вереница трамваев. Вагоны типа БФ; 16-й маршрут. Если верить справочнику, то 16-й стал курсировать на АМО в 1926 году. Главная контора автомобильного завода АМО также была достроена в 1926 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 97 или 98 лет.Москворецкая набережная в начале 1920-х годов. Современный кадр — ровно век спустя. Сегодня нет здесь ничего от прежней жизни. А когда-то перед Великим постом на одну неделю на набережной собирался большой грибной (он же постный) рынок. Торговцы выстраивались от Москворецкого моста до Устьинского. Маринованные и солёные грибы можно было купить на весь год.
Если увеличить чёрно-белый кадр, можно увидеть трамвай, бегущий у лабазов. Эти лабазы были построены вдоль Китайгородской стены так плотно, что сама стена терялась за ними. Торговля не прекращалась.
Лабазы начали разбирать в первые годы Советской власти. Начали в 1924-м и закончили в 1926-м. Тогда же стена была реставрирована, на набережной устроен бульвар, а булыжная мостовая стала асфальтированной. Трамвайные пути были сняты в 1936 году, а после войны старое Зарядье постепенно исчезло. Китайгородская стена на Москворецкой снесена в 1951 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Перронный зал станции метрополитена «Киевская» на нынешней Филёвской линии. Станция была открыта 20 марта 1937 года вместе со Смоленским метромостом. Чёрно-белая фотография сделана в год открытия.
Архитектор — 36-летний Дмитрий Николаевич Чечулин. Говорят, что он вдохновлялся итальянской архитектурой, которую хорошо знал. В середине 1930-х Чечулин, будучи слушателем Всесоюзной академии архитектуры, успел посетить многие европейские страны.
Присмотритесь, и увидите на дальнем плане чёрно-белого кадра памятник Сталину — копию известной статуи вождя работы скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. Памятник стоял недолго. Дело в том, что станция была только с одним выходом. Второй вестибюль открылся в 1941 году. Тогда же была убрана статуя. В 1953 году был пристроен корпус с верхним аванзалом эскалаторного вестибюля.
С 1953-го по 1958 год «Киевская» вместе с участком линии до станции «Калининская» (ныне «Александровский сад») была закрыта. Станция использовалась как склад. «Арбатская» была приспособлена для проведения выставок.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет.Улица Чайковского (сейчас Новинский бульвар). 1957 год. Теперь здесь перекрёсток с Новым Арбатом (он же бывший проспект Калинина). На чёрно-белом кадре строительство проспекта ещё идёт.
На пути строителей ещё стоит красивый дом, за ним начинается Большой Новинский переулок. До революции дом принадлежал Семёну Ивановичу Лямину и его жене Елене Григорьевне Ляминой (в девичестве Полуэктова). В советские годы дом был национализирован, тут располагался Центральный ордена Ленина институт переливания крови (ЦОЛИПК). При начале строительства проспекта Калинина трасса легла прямо по переулку. Дом был снесён в 1962 году.
Окончательно Большой Новинский переулок исчез в 1963-м, когда была заложена башня Совета экономической взаимопомощи.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 67 лет.Знаменитый фасад Третьяковской галереи. В 1900 году родовой дом братьев Третьяковых в Лаврушинском переулке подвергся масштабной реконструкции по проекту архитектора Василия Николаевича Башкирова. За 10 лет до этого Павел Михайлович Третьяков передал дом и коллекцию в дар Москве и остался пожизненным хранителем галереи.
Эскизы новых фасадов в неорусском стиле разработал художник Виктор Михайлович Васнецов. В январе 1901 года московский городской голова Владимир Михайлович Голицын посетил стройку и остался доволен увиденным. «Галерея в обновленном виде производит превосходное впечатление: высокие помещения, изобилие воздуха и света. Брюлловский зал будет готов, вероятно, уже на этой неделе», — сообщала газета.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 110 лет.После революции, в 1918 году, Советская власть национализировала имение в Марфино. Там разместился дом отдыха с кажущимся сейчас забавным названием «Здравница кустаря». Примерно как если бы сейчас назвали «Санаторий самозанятого». Если присмотреться, на фронтоне дворца можно разглядеть вывеску: Здравница кустаря кассы взаимопомощи Промкооперации Московской губ. Перед дворцом уже стоит памятник Ленину. Значит, это 1928-й или 1929 год.
Контраст сильный, если вспомнить, что имение Марфино в течение двух веков держали, сменяя друг друга, аристократические фамилии: Голицыны, Орловы, Салтыковы, Панины. При графине Софье Владимировне Паниной имение было отстроено в неоготическом стиле известным архитектором Михаилом Доримедонтовичем Быковским.
Последней частной владелицей Марфино была внучка Паниной и её полная тёзка Софья Владимировна. Её называли красной графиней за либеральные убеждения. После Февраля 1917 года она успела поработать во Временном правительстве на постах замминистра (тогда называли товарищ министра) в министерствах госпризрения и народного просвещения.
После того как кустарям пришел конец, Марфино перешло на баланс Управления ВВС РККА и было переименовано в «Красный лётчик». С 1980-х здесь Марфинский центральный военный клинический санаторий.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет.Старое здание Московского почтамта. Того самого, что на Мясницкой. Заложено в 1877 году и закончено в ноябре 1879 года. Спустя 30 лет, в 1910 году, началось строительство нового здания (которое знают все), и московский почт-директор Владимир Борисович Похвиснев распорядился сделать для истории фотоальбом «Старое здание Московского почтамта. 1711−1910». Чёрно-белая фотография взята из того альбома.
Новый корпус почтамта поглотил старый почти полностью. Сохранилось частично лишь правое крыло. Оно видно на старинной и современной фотографиях. Крыло теперь находится во дворе почтамта, попасть сюда постороннему нельзя. Но нашему фотографу это удалось!
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 110 лет.Довольно редкая фотография Ярославского вокзала. На чёрно-белой фотографии постройка 1862 года. Небольшое двухэтажное здание, возведённое по проекту архитектора Романа Ивановича Кузьмина. Тогда он назывался Троицким вокзалом. Железнодорожная линия была ещё короткой, только до Сергиевого Посада. В 1870 году линия была достроена до Ярославля, и вокзал получил своё настоящее имя.
Вокзал прослужил 40 лет. В 1902 году началась реконструкция по проекту Фёдора Осиповича Шехтеля. Он не трогал старое здание, а встроил его в новый, большой корпус. Строители использовали железобетон — в ту пору было новаторством. Панно на фасаде выполняли художники на керамическом заводе «Абрамцево», в том числе великий Врубель.
Вокзал принадлежал Обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, и управляющий — инженер Николай Александрович Казаков просил, чтобы в облике было отражено русское, северное и монастырское. У Шехтеля получился эталонный образец неорусского стиля и модерна. Работы закончились в 1905 году. Новый вокзал понравился всем, особенно императору Николаю II.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 120 лет.Каланчёвская площадь (ныне Комсомольская) в 1890-м или 1893 году. На первом плане Николаевский вокзал (ныне Ленинградский), на дальнем — старый Ярославский.
Над Николаевским отчётливо виден флаг Ведомства путей сообщения. Это белое полотнище с бело-сине-красным триколором в левом верхнем углу и перекрещёнными топором и якорем в правом нижнем углу. До 1881 года флагом ведомства считался Андреевский стяг.
Обратите внимание, что Каланчёвская площадь была разделена бульваром.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет._______
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
Предыдущие материалы:
Свежие комментарии