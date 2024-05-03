Москва. Было — стало - 45

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 97 или 98 лет. Москворецкая набережная в начале 1920-х годов. Современный кадр — ровно век спустя. Сегодня нет здесь ничего от прежней жизни. А когда-то перед Великим постом на одну неделю на набережной собирался большой грибной (он же постный) рынок. Торговцы выстраивались от Москворецкого моста до Устьинского. Маринованные и солёные грибы можно было купить на весь год.

Если увеличить чёрно-белый кадр, можно увидеть трамвай, бегущий у лабазов. Эти лабазы были построены вдоль Китайгородской стены так плотно, что сама стена терялась за ними. Торговля не прекращалась.

Лабазы начали разбирать в первые годы Советской власти. Начали в 1924-м и закончили в 1926-м. Тогда же стена была реставрирована, на набережной устроен бульвар, а булыжная мостовая стала асфальтированной. Трамвайные пути были сняты в 1936 году, а после войны старое Зарядье постепенно исчезло. Китайгородская стена на Москворецкой снесена в 1951 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перронный зал станции метрополитена «Киевская» на нынешней Филёвской линии. Станция была открыта 20 марта 1937 года вместе со Смоленским метромостом. Чёрно-белая фотография сделана в год открытия.

Архитектор — 36-летний Дмитрий Николаевич Чечулин. Говорят, что он вдохновлялся итальянской архитектурой, которую хорошо знал. В середине 1930-х Чечулин, будучи слушателем Всесоюзной академии архитектуры, успел посетить многие европейские страны.

Присмотритесь, и увидите на дальнем плане чёрно-белого кадра памятник Сталину — копию известной статуи вождя работы скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. Памятник стоял недолго. Дело в том, что станция была только с одним выходом. Второй вестибюль открылся в 1941 году. Тогда же была убрана статуя. В 1953 году был пристроен корпус с верхним аванзалом эскалаторного вестибюля.

С 1953-го по 1958 год «Киевская» вместе с участком линии до станции «Калининская» (ныне «Александровский сад») была закрыта. Станция использовалась как склад. «Арбатская» была приспособлена для проведения выставок.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет. Улица Чайковского (сейчас Новинский бульвар). 1957 год. Теперь здесь перекрёсток с Новым Арбатом (он же бывший проспект Калинина). На чёрно-белом кадре строительство проспекта ещё идёт.

На пути строителей ещё стоит красивый дом, за ним начинается Большой Новинский переулок. До революции дом принадлежал Семёну Ивановичу Лямину и его жене Елене Григорьевне Ляминой (в девичестве Полуэктова). В советские годы дом был национализирован, тут располагался Центральный ордена Ленина институт переливания крови (ЦОЛИПК). При начале строительства проспекта Калинина трасса легла прямо по переулку. Дом был снесён в 1962 году.

Окончательно Большой Новинский переулок исчез в 1963-м, когда была заложена башня Совета экономической взаимопомощи.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 67 лет. Знаменитый фасад Третьяковской галереи. В 1900 году родовой дом братьев Третьяковых в Лаврушинском переулке подвергся масштабной реконструкции по проекту архитектора Василия Николаевича Башкирова. За 10 лет до этого Павел Михайлович Третьяков передал дом и коллекцию в дар Москве и остался пожизненным хранителем галереи.

Эскизы новых фасадов в неорусском стиле разработал художник Виктор Михайлович Васнецов. В январе 1901 года московский городской голова Владимир Михайлович Голицын посетил стройку и остался доволен увиденным. «Галерея в обновленном виде производит превосходное впечатление: высокие помещения, изобилие воздуха и света. Брюлловский зал будет готов, вероятно, уже на этой неделе», — сообщала газета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 110 лет. После революции, в 1918 году, Советская власть национализировала имение в Марфино. Там разместился дом отдыха с кажущимся сейчас забавным названием «Здравница кустаря». Примерно как если бы сейчас назвали «Санаторий самозанятого». Если присмотреться, на фронтоне дворца можно разглядеть вывеску: Здравница кустаря кассы взаимопомощи Промкооперации Московской губ. Перед дворцом уже стоит памятник Ленину. Значит, это 1928-й или 1929 год.

Контраст сильный, если вспомнить, что имение Марфино в течение двух веков держали, сменяя друг друга, аристократические фамилии: Голицыны, Орловы, Салтыковы, Панины. При графине Софье Владимировне Паниной имение было отстроено в неоготическом стиле известным архитектором Михаилом Доримедонтовичем Быковским.

Последней частной владелицей Марфино была внучка Паниной и её полная тёзка Софья Владимировна. Её называли красной графиней за либеральные убеждения. После Февраля 1917 года она успела поработать во Временном правительстве на постах замминистра (тогда называли товарищ министра) в министерствах госпризрения и народного просвещения.

После того как кустарям пришел конец, Марфино перешло на баланс Управления ВВС РККА и было переименовано в «Красный лётчик». С 1980-х здесь Марфинский центральный военный клинический санаторий.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет. Старое здание Московского почтамта. Того самого, что на Мясницкой. Заложено в 1877 году и закончено в ноябре 1879 года. Спустя 30 лет, в 1910 году, началось строительство нового здания (которое знают все), и московский почт-директор Владимир Борисович Похвиснев распорядился сделать для истории фотоальбом «Старое здание Московского почтамта. 1711−1910». Чёрно-белая фотография взята из того альбома.

Новый корпус почтамта поглотил старый почти полностью. Сохранилось частично лишь правое крыло. Оно видно на старинной и современной фотографиях. Крыло теперь находится во дворе почтамта, попасть сюда постороннему нельзя. Но нашему фотографу это удалось!

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Довольно редкая фотография Ярославского вокзала. На чёрно-белой фотографии постройка 1862 года. Небольшое двухэтажное здание, возведённое по проекту архитектора Романа Ивановича Кузьмина. Тогда он назывался Троицким вокзалом. Железнодорожная линия была ещё короткой, только до Сергиевого Посада. В 1870 году линия была достроена до Ярославля, и вокзал получил своё настоящее имя.

Вокзал прослужил 40 лет. В 1902 году началась реконструкция по проекту Фёдора Осиповича Шехтеля. Он не трогал старое здание, а встроил его в новый, большой корпус. Строители использовали железобетон — в ту пору было новаторством. Панно на фасаде выполняли художники на керамическом заводе «Абрамцево», в том числе великий Врубель.

Вокзал принадлежал Обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, и управляющий — инженер Николай Александрович Казаков просил, чтобы в облике было отражено русское, северное и монастырское. У Шехтеля получился эталонный образец неорусского стиля и модерна. Работы закончились в 1905 году. Новый вокзал понравился всем, особенно императору Николаю II.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 120 лет. Каланчёвская площадь (ныне Комсомольская) в 1890-м или 1893 году. На первом плане Николаевский вокзал (ныне Ленинградский), на дальнем — старый Ярославский.

Над Николаевским отчётливо виден флаг Ведомства путей сообщения. Это белое полотнище с бело-сине-красным триколором в левом верхнем углу и перекрещёнными топором и якорем в правом нижнем углу. До 1881 года флагом ведомства считался Андреевский стяг.

Обратите внимание, что Каланчёвская площадь была разделена бульваром.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет. _______

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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