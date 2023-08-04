Они не "ихтамнеты"

Командир 1-го штурмового отряда «Группы Вагнера», Герой России, кавалер четырёх Орденов Мужества – Алексей Кузнецов с позывным «Ратибор», высказался об отстранении командира 106-й воздушно-десантной дивизии ВС России генерал-майора Владимира Селивёрстова, который на Бахмуте оказывал посильную помощь «оркестру» и который сейчас также за свою офицерскую честь отстранён вслед за командующим 58-й общевойсковой армии ВС России генерал-майором Иваном Поповым высказавший реальное положение дел на фронте начальнику Генерального штаба ВС России Валерию Герасимову:

Владимир Вячеславович на протяжении всего СВО берег своих бойцов, как сыновей, так же, как и у нас в ЧВК «Вагнер» Командир бережёт всех нас. Я уверен, что они все ему за это безмерно благодарны. Я, как командир 1 ШО ЧВК «Вагнер», горжусь тем, что в нашей Армии России есть такие достойные боевые офицеры, как генерал-майор Селиверстов. Комдив 106-й ВДД всегда говорил: «В чем наша сила? Сила — в правде, но правда оказалась никому не нужна».

«Боль и зло, посмотри, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы». В. Высоцкий

https://t.me/razgruzka_vagnera/236

Член Совета Командиров ЧВК Вагнер, начальник штаба МАРКС. Награды: две медали «За Отвагу», два ордена «Мужества», ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 и 3 степени.

Не могу сказать откуда появились 33 тысячи человек ушедших в Минобороны.

Вот реальная математика. Всего за украинскую командировку прошло 78 тысяч бойцов ЧВК Вагнер . Из них 49 тысяч это заключенные из лагерей. На момент взятия Бахмута (20 мая) убитыми было 22 тысячи бойцов, ранеными 40 тысяч. Живыми и здоровыми 25 тысяч, плюс раненые находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч. Каким образом сформировались 33 тысячи ушедших к военным мне пока неизвестно. Если все убитые и ушедшие в отпуск подписали контракты то тогда это возможно. Тут не поспоришь.

https://t.me/razgruzka_vagnera/240

Заявление Александра Иванова по поводу отправки очередной группы инструкторов для осуществления работы в ЦАР. «Мы продолжаем ротацию инструкторов в ЦАР. Я отправляю новую партию высококлассных профессионалов, имеющих огромный опыт работы в ЧВК Вагнер, которые будут невероятно полезны для обучения силовиков Центральноафриканской республики и для обеспечения безопасности этой страны.

Считаю важным отметить, что отправленные сотрудники не являются кадровыми военнослужащими и не имеют никаких контрактов с Министерством обороны Российской Федерации.

В ЦАР и в целом в Африке работу по обеспечению безопасности осуществляют частные компании, которые заключают договоры напрямую с Правительствами суверенных государств. Власти африканских стран сами обращаются к российским частным военным подрядчикам для содействия в борьбе с террористами, также как это произошло в ЦАР. Как неоднократно заявляло руководство России - официальная Москва не имеет к этому отношения. Можно твёрдо говорить, что сотрудники Министерства обороны РФ в ЦАР не работают. В связи с этим - усиление России в Африке ни коим образом не должно сказываться на боеспособности нашей страны в ходе СВО!

Кроме того, мне удалось поговорить с Евгением Пригожиным. Он подтвердил, что часть африканских активов действительно была продана, но "зато все зарплаты бойцам выплачены в полном объёме". Не смотря на изменение структуры африканского бизнеса Евгений Викторович в очередной раз подтвердил, что намерен не сворачивать, а расширять присутствие в Африке. По его словам уже сейчас "ведутся конкретные переговоры". Услышанное мной внушает уверенность в будущем.»

Иванов А. А., глава СОМБ (Содружество офицеров за международную безопасность)

https://t.me/officersunion/371

Командующий ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин:

— Я и есть тот самый “Вагнер”, [в честь которого получило название ЧВК], если кто не в курсе. Спасибо за вашу работу. Благодаря вам имя ЧВК “Вагнер” прогремело на весь мир. Это не конец. Это только начало самой большой работы, которая будет проведена совсем скоро. Welcome to hell.

https://t.me/yaremshooter/2041



Первые кадры совместной тренировки подразделений сил специальных операций Вооружённых Сил Беларуси и бойцов ЧВК «Вагнер». На полигоне «Брестский» сегодня жарко, несмотря на дождь.

https://t.me/rsotmdivision/9158

Ещё фото и видео с совместных учений ВС РБ и ЧВК «Вагнер» на полигоне Брестский.

https://t.me/rsotmdivision/9166

Груз-200 - мы вместе Как говорил Директор: "Даже погибшие "вагнера" продолжают защищать свою Родину".

https://t.me/rsotmdivision/9184

Подготовка к работе «Группы Вагнера» на Белорусском направлении идёт в своей традиционной высокой интенсивности. Привет также передаёт один инструкторов «оркестра» родом из Белоруссии с позывным Брест @otechestvo_by Что касается слухов, которые распространяют недостоверные источники и дезинформаторы, то в реальности ситуация такова:

• продолжается работа «Группы Вагнера» на всех актуальных боевых направлениях

• с территории главной базы в посёлке Молькино (Краснодарский край) штаб временно переехал в Белоруссию

• ряд сотрудников, в основном которые не прошли профотбор, отправлены в резерв в связи с временным отсутствием боевой работы на «ближнем» (Украина)

• немалая часть отправлены в отпуск, так как по 20 месяцев провели в Африке и по году на Украине

• подписали контракты с МО РФ единицы, в прямом смысле единицы

• началась и идёт полным ходом работа по передачи боевого опыта «Группы Вагнера» с целью повышения боеспособности силовых структур Белоруссии, помимо известных новостей, также ещё налажено взаимодействие с 38-й бригадой ВДВ ВС Белоруссии в городе Брест

• гражданам Белоруссии нет причин опасаться присутствия «музыкантов» в стране, ибо внутренние наказания за нарушение кодекса правил «вагнеровца» значительно строже, чем ответственность по законам Белоруссии

• меньше читайте и слушайте разных нытиков и паникёров

https://t.me/grey_zone/19629

Архивное

https://t.me/rsotmdivision/9197

Генерал-майор милиции РБ, командующий внутренними войсками Николай Карпенков в полевом лагере ЧВК "Вагнер". Очевидно, что под началом "вагнеровцев" обучение пройдут и белорусские внутренние войска.

https://t.me/orchestra_w/7940

Бойцы ЧВК "Вагнер" передают опыт и тренируют бойцов 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовая бригады (г. Брест) из состава Сил специальных операций армии Республики Беларусь. https://t.me/wagner_group_pmc/36491

Интервью с одним из командиров взвода* ЧВК «Вагнер»

*По меркам ЧВК «Вагнер» командир взвода в различные периоды может командовать личным составом численностью до 1500 бойцов.

Начнем с вопроса, который все обсуждают. Много ли людей согласилось перейти в Минобороны?

Из тех, кого я знаю, никто не перешел в Министерство обороны. В Министерстве обороны в «Редуте» и всяких других микро-ЧВК давно уже были те, кого убирали из ЧВК «Вагнер» по разным причинам. В основном, это пьянство или мародерка. И поэтому те, кто у нас отваливался по дороге, конечно, кто-то из них в Министерстве обороны есть. Но после 24 июня в Минобороны, как мне известно, никто не ушел. Во всяком случае с нашего отряда. Кроме Трошева, он же Седой, но об этом все уже знают.

Полностью с интервью можно ознакомиться вот тут: https://telegra.ph/Intervyu-s-odnim-iz-komandirov-vzvoda-CHV...

Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продолжают отработку учебно-боевых задач на полигоне «Брестский» с привлечением бойцов ЧВК «Вагнер». Фото: Дмитрий Белецкий, 38-я одшбр

https://t.me/brest38sso

19 июля 2023 года в Беларуси была зарегистрирована компания ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", руководителем которой указан Пригожин Евгений Викторович.

В качестве юридического указан адрес в той же в деревне, где расположен полевой лагерь ЧВК "Вагнер".

https://t.me/orchestra_w/7958

Евгений Пригожин до сих пор не сходит с первых страниц иностранной прессы.



"Могущественные наемники "Вагнера". Как Россия насаждает свои интересы в Африке".

der Freitag, Германия.

https://t.me/orchestra_w/7962

Служивший в ЧВК "Вагнер" врачом Дмитрий Петровский рассказал, почему написал заявление на Стрелкова в Генпрокуратуру.



"Я обижен на то, что патриот в кавычках Гиркин, так относится к нашей родине, к нашей власти и мешает нам победить в этом противостоянии с западным миром.

Когда он начал призывать уже непосредственно к свержению власти, к свержению президента и в прямую его начал оскорблять, перегрузило планку моего терпения.

На мой взгляд, это недопустимо, особенно в тех тяжелых условиях, в которых находится наша Родина".

Накануне 21.07.2023) суд отправил Стрелкова в СИЗО по делу о призывах к экстремизму.

https://t.me/orchestra_w/7969

"Нас начали напрягать Вагнеры!" — Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину, что ЧВК просятся на Запад. По словам белорусского лидера, солдаты прекрасно понимают, откуда поставлялась боевая техника, потому хотят сходить в Варшаву на "экскурсию".

"Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что настроения у них плохие. Надо отдать должное — они знают, что происходит вокруг Союзного государства", — отметил Лукашенко.

https://t.me/izvestia/137955

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