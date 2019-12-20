Кошмарные следы гражданской войны на Украине

Решила я на днях посмотреть, как выглядит сегодня мемориальный комплекс на Саур-Могиле. Во времена Великой Отечественной там проходили кровопролитные бои.

Вот так выглядел комплекс до военных действий. А дальше Я приведу фото и рассказ человека, непосредственно там побывавшего.

В один из дней я решила съездить из Донецка в ДНРовскую провинцию и отправилась в Снежное (ударение на второй слог).

Снежное я выбрала неспроста. Во-первых, это был знаменитый шахтерский город со множеством шахт, а во-вторых, в 13 километрах от Снежного есть одно уникальное и значимое для ДНР место - сопка Саур-Могила. В 1943-м и в 2014-м годах здесь шли жестокие бои за эту высоту. В 1943-м году советские войска отбивали ее у фашистов, а 5 лет назад она переходила то Украинской армии, то армии ДНР....



Собственно именно из-за Саур-Могилы я и отправилась в Снежное в первую очередь. Мне очень хотелось побывать в этом месте.







До Снежного я добралась на обычной рейсовой маршрутке - они ходят туда из Донецка по несколько раз в час. А из Снежного до Саур-Могилы - автостопом. Все дело в том, что другой рейсовый транспорт в сторону Саур-Могилы ходит очень редко - всего несколько автобусов в день. А автостоп в ДНР оказался замечательный. Трафик, правда, так себе, но зато подбирает и подвозит буквально каждый. Больше 10 минут на трассе я не стояла!

Дорога на Саур-Могилу.







В советские годы на Саур-Могиле возвели мемориал в память о погибших здесь воинах. И он был первым, что я увидела, когда, наконец, добралась до этого места. Только теперь слезы наворачиваются на глаза, когда его видишь. В 2014-м году здесь шли очень жестокие бои. Как я уже писала выше, высоту брали то украинцы, то ДНРовцы... В результате мемориал был очень сильно разрушен, и до сих в память о тех событиях не убирают его руины.











Представьте себе, испещренные следами снарядов и разрушенные горельефы и стелы с изображением советских солдат...











Обломки горельефов, статуи этих самых солдат, упавшие с постаментов в траву... Они так и лежат здесь с тех самых пор, словно поверженные и убитые во второй раз. А вокруг зеленеет трава и цветут цветы...









На самом верху когда-то была стела и огромный памятник солдату-победителю.



Но теперь от стелы ничего не осталось. А от солдата-победителя осталась лишь одна нога в сапоге. Именно сюда, к этой ноге, на 9 мая приносят люди цветы и венки, чтобы почтить память когда-то защищавших нас...







А над руинами полощется на ветру красное знамя победы.











Рядом - колокол и могилы тех, кто погиб здесь 5 лет назад.







А у подножия сопки - часовня и кладбище, где лежат бок о бок павшие в 1943-м и в 2014-м воины...











На самом деле, мурашки по коже, когда понимаешь, что именно произошло здесь всего 5 лет назад, насколько жестокие шли бои, и сколько людей погибло... Вечная память!





https://annataliya.livejournal.com/1293058.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=04_12_2019_Wednesday&media