Штаны на люстре или наказание лентяя

В рассказе Траншея я писал о том, что после первого курса института нас студентов отправили в город Кубинка, где мы должны были участвовать в строительстве разных объектов. В основном наше строительство заключалось в проведении земляных работ, а именно в рытье траншей, котлованов и ям. Как я уже писал в упомянутом рассказе, поселили нас в школе в учебных классах, предварительно вывезя оттуда всю мебель и заставив освободившуюся площадь кроватями.

Гога

Был среди нас один перец. Не знаю, как он к нам попал, и из какой он был группы. Я даже не помню, как его звали. Для простоты, будем называть его Гогой. Был этот Гога толстым и ничем особенным не выделялся. Правда ходил он по школе и городу в штанах и в футболке, а поверх футболки (именно поверх футболки, а не штанов) он одевал солдатский ремень с пряжкой со звездой.

Ну, нравилось ему так ходить. Кто же может запретить? Пусть ходит, как хочет. Вид от этого, конечно, еще тот, ну да ладно. Дальше будет еще интереснее.

Канава

И вот в один прекрасный день выдали нам «наряд на канаву», то есть заставили нас копать канаву вместо экскаватора. Мы студенты - дешевая рабсила, нечего технику гонять! Для чего эта канава предназначалась, я не помню. Помню только, что она была большая. Мы так её и не докапали. Через пару дней она стала заполняться водой, и мы по приказу прораба её же и закопали.

Но это было потом, а сейчас выдали нам лопаты, рукавицы и пошли мы эту канаву несчастную копать. Было жарко, все оголились до пояса, сняв рубашки и футболки. Гога снял ремень, футболку и, что мы видим, опять напялил, но уже на голый живот свой солдатский ремень!!! Ну, хочется ему так поступать. Может так ему легче эту яму копать? Посмотрели мы на этого Гогу, на его прикид, переглянулись, усмехнулись и принялись копать дальше.

Проработали мы где-то час и решили устроить перекур. Сели на дно канавы, привалившись к ее стенке. Гога тоже присел недалеко, выставив напоказ свое толстое пузо с ремнем. Отдохнув, стали дальше копать эту канаву. Поработали мы еще полчаса. Смотрим, этот Гога отставляет лопату в сторону и садиться опять отдыхать.

Мы ему ничего не сказали, но когда он во время работы уже третий раз присел отдохнуть, нас зло взяло – мы тут пашем, можно сказать, в поте лица, а этот Гога устраивает себе перекур, когда хочет. Очень культурно мы ему намекнули, что, мол, так делать нельзя. Работа для всех и перекур для всех. Он же не инвалид какой-нибудь. Гога не внял нашим наставлениям и продолжал устраивать себе перекуры когда угодно и на сколько угодно. Хотели мы ему физически показать, как он не прав, но потом решили, что это не наш метод и решили отомстить ему по-другому.

Штаны на люстре

В школьном классе, где мы спали, были высокие потолки. Точно не могу сказать, но где-то метров пять или около того. И на потолке висели дешевенькие люстры. Мы как рассуждали: "Если в классе есть люстры, значит, перегоревшие лампочки в них надо иногда менять. А если люстры расположены высоко, то, следовательно, надо иметь высокую стремянку".

И вот, после отбоя, дождавшись, когда Гога уснет, мы тихо-тихо поднялись с кроватей и выскочили в коридор. Там, в потемках долго искали выключатель. Нашли, включили и потопали в подвал. В подвале было пыльно, грязно и темно. Включив свет, начали шарить по подвалу, заваленного всякой рухлядью в поисках стремянки. Нам повезло. В конце концов, мы ее нашли и потащили в класс.

Надо было видеть эту процессию. Четверо ребят, ночью, в одних трусах с перекошенными от смеха лицами, тащат лестницу по школьному коридору в неизвестном направлении…

Смеяться нельзя, греметь и топать ногами тоже. И не дай бог, задеть стремянкой обо что-то и наделать шума. Очень тихо и аккуратно втащили стремянку в класс и раздвинули под первой попавшейся люстрой. Затем, также тихо взяли одежду Гоги и повесили ее на люстру вместе с ремнем. Потом, таким же образом, как принесли, унесли эту стремянку назад в подвал.

Итог

На следующий день утром после завтрака мы опять отправились докапывать эту злосчастную канаву. Гоги с нами не было. Не было его и на завтраке. Он явился часа через два, но в штанах и футболке. Молча снял футболку, подпоясался тем же ремнем со звездой и с сопением принялся за работу. Как он снимал с люстры штаны мы не спрашивали, но больше себе перекуров, когда все работали, он не устраивал, видно боялся, что его штаны снова окажутся на люстре.

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