Да сколько же вас таких?

Школа дочки экс-губернатора

ФСБ провело обыски и задержания тренеров в спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту "Рифей", директором которой является дочка экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина Наталья Алистратова. Уголовное дело связанно с хищением более 1 млн руб. бюджетных средств при закупке лошадей.(https://www.chel.kp.ru/online/news/4889941/)

Закупка неработающих систем оповещения

Глава МЧС Татарстана Рафис Хабибулин может быть причастен к ситуации с закупкой неработающих систем оповещения GSM – так называемых речевых сиренных установок. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества против заместителя министра ЧС по Республике Татарстан Олега Степущенко. Именно он принял работы по монтажу сиренных установок от компании «Спецлаб Казань», часть установок оказались нерабочими, а работы по их монтажу были проведены с нарушениями.

ООО «Спецлаб Казань» получило от Министерства ЧС по Республике Татарстан госконтрактов на сумму более 24 млн. рублей. (https://116.ru/text/incidents/2022/08/25/71599496/)

В долг для подруги

Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской.

Она обвиняется в получении особо крупной взятки. По данным СКР, в 2018 году бенефициар петербургской строительно-реставрационной компании ООО «Меандр» Евгений Ярмош передал ей за общее покровительство при реставрации культурных объектов в Крыму свыше 25 млн руб. Экс-министр вину не признает, заявляя, что взяла от строителя $300 тыс. (17 млн руб.), но в долг для своей подруги на покупку квартиры в Москве. ( https://www.kommersant.ru/doc/5526664?tg

Средства стратегического предприятия

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере со средствами стратегического ОАО «Соликамский магниевый завод». . По данным источников на предприятии, силовиков интересуют заключенные в этом году договоры на оказание предприятию аудиторских услуг.

"Соликамский магниевый" – единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья.

Ранее, пишет издание, МВД возбудило уголовное дело в отношении директора завода Артура Уртаева и бывшего акционера Игоря Пестрикова. (https://www.kommersant.ru/doc/5526658)

Олег Барабанов, партнёр опального экс-сенатора Александра Сабадаша, находящегося в СИЗО-1 Кресты, с легкой руки и дозволения патрона предпринимает очередную попытку провернуть финансовый схематоз в стиле старика Бендера. За сумму в 300 млн рублей ежемесячно он собирается управлять бывшим активом Сабадаша.

Цифра солидная, но откуда деньги? Сабадаш говорит – все отобрали и посадили. При этом Барабанов несколько лет назад прошел процедуру персонального банкротсва вместе с женой Еленой и успешно избавился от долгов в 34 млрд рублей, пожелав ВТБ и нескольким частным банкам «удачи и хорошего настроения».

Пишут, что Барабанов снова хочет взять кредит в том же, на минуточку, госбанке, и даже заявку товарищ уже подал. Остап Ибрагимович точно бы зафрендился и поставил жирный Барабанову.(https://t.me/banksta/28484)

За убийство и кражу

В Саткинском районе (Челябинская область) лидера местного отделения МГЕР — «Молодой гвардии Единой России» — 25-летнего Сергея Трифанова арестовали за убийство и кражу 450 тысяч рублей.

В марте этого года Трифанов со своим знакомым жестоко избили горожанина, требуя сообщить пароль от банковской карты. Получив доступ ко счету потерпевшего, мужчину они вывезли в лес, где он скончался от полученных травм. Для сокрытия следов преступления, потерпевшему отрезали голову, а тело спрятали в этом же лесу в камере теплотрассы.(https://ura.news/news/1052581655)

Продюсера сериала «Чикатило» Дмитрия Большакова посадили в колонию на 5,5 лет за подкуп полицейских — они перекрыли улицу в центре Москвы за 400 000₽.

О подкупе стало известно, потому что улица находилась под контролем ФСО. Двум полицейским дали по 7,5 и 8,5 лет тюрьмы.(https://mash.ru/news/156864)

В Совфеде озвучили предложение о привлечении московских «мажоров», устраивающих в столице заезды на сверхдорогих машинах, к хозяйственным работам в тылу спецоперации.

Организаторов заезда на элитных спортивных автомобилях следует привлечь к выполнению тыловых хозработ на спецоперации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. По его словам, в этом случае не исключено, что «мозги встанут на место».

Сенатор напомнил, что Россия проводит спецоперацию на Украине, в ходе которой военные совершают подвиги, иногда ценой собственной жизни, регионы занимаются сбором гуманитарной помощи.

«А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор!» - заявил Джабаров, отметив, что одного лишь пресечения акции будет недостаточно. По мнению политика, необходимо продумать вопрос наказания для организаторов этого мероприятия.

«Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют», - написал Джабаров. В качестве оптимального, на его взгляд, варианта сенатор предложил привлечь гонщиков к выполнению тыловых хозработ в зоне спецоперации или отправить их работать в военные госпитали санитарами .

Напомним, сегодня утром (28.08) в российской столице правоохранительные органы пресекли проведение несогласованного пробега, в котором должны были принять участие более двухсот шикарных спорткаров. Организатором мероприятия стал 28-летний петербургский предприниматель Алексей Хитров. По данным СМИ, он был задержан, как и некоторые участники пробега, автомобили которых отправлены на штрафстоянку. Стоимость участия в несогласованном заезде достигала 270 тысяч рублей. Как отмечают в правоохранительных органах, Хитрова заранее предупреждали о недопустимости проведения подобного заезда без наличия соответствующего разрешения. Скорее всего теперь Хитрову придется не только возвращать деньги участникам несостоявшегося автопробега. Вполне вероятно, его заставят оплачивать и пребывание машин на штрафстоянке. А это кругленькая сумма. Хотя он хорохорится и написал в своем блоге, что деньги ничто, а имидж всё.

https://versia.ru/kak-vladelec-reklamnogo-agentstva-kvik-shok-aleksej-xitrov-perexitril-sam-sebya

https://versia.ru/senator-predlozhil-otpravit-moskovskix-mazhorov-rabotat-sanitarami-na-ukraine

Всего полиция Москвы задержала 107 участников автопробега на элитных авто, составлено 118 административных протоколов.

Главных организаторов арестовали на 15 суток. В таганский суд поступили административные протоколы после несостоявшегося автопробега в Москве в отношении:

Величай О.

Блыщик И.

Королев Д.

Аксенов И.

Хитров А.

Хитров С.

Гиносян Г.

Царевой Е.

Зуевой А.

Костенко Д.

Рудой С.

Березуцкой Т.

Кубаева Р.

Паульса А.

Малышева Р.

Колбая Т.

Колесниковой В.

Завада Е.

Гантимурова Д.

Качаева В.

Донского А.

Ташмухамедовой Т.

Белого А.

Омурбековой М.

Яковлевой Е.

К сожалению, им грозит только штраф до 20 тыс руб. или до 15 суток ареста.

Сел сам

Бывший зам транспортного прокурора Петербурга Тимур Горный за взятку в 37 млн руб. за "решение вопроса" на Балтийской таможне получил 8,5 года колонии. Вместе с бывшим прокурором в колонию отправятся старший следователь СК и оперуполномоченный полиции.

Горный предложил знакомому адвокату выступить в качестве посредника в передаче взятки в 1,5 млн рублей. Тот согласился и в мае-июне 2019 года получил деньги от тремя "порциями", которые по договоренности с Горным хранил у себя. https://t.me/VersiaRu/19272

В Ульяновской области ФСБ задержала владельца и совладельца 16 компаний, работающих в сферах медицинских услуг, председателя совета директоров ГК "Альянс Клиник" Сергея Куркова по подозрению в даче взятки в 2 млн руб. за оказание содействия в победе в торгах на поставку медоборудования.

Замглавы департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска Алексей Ляшков случайно сжёг половину этнического центра в Ростовской области. Он решил помочь знакомой и поджёг сухую траву вместо того, чтобы убрать растительность, как положено. В итоге огонь задел этнодеревню и едва не перекинулся на жилые дома. Ущерб составил почти полтора миллиона рублей. Компенсацию потребуют через суд. https://pdmnews.ru/27990/

Ну и последняя на сегодня, совсем уж уголовная, новость.

Суд приговорил к 12 годам строгого режима бывшего вице-мэра Новокузнецка, обвиняемого в убийстве «Мисс Кузбасс-2010». В августе 2021 года замначальника отдела московского метро Александр Попов в ходе ссоры убил жену. На следующий день он вывез тело Ксении Сапожковой и закопал. В январе 2022 года обвиняемый сам обратился с заявлением о пропаже супруги. Он сообщил, что полгода назад женщина уехала на отдых в тур по Африке. Все это время Попов вёл за неё соцсети и обманывал родственников убитой. Следователи установили, что границу Сапожкова не пересекала, а ее телефон находился у Попова. https://t.me/izvestia/102375