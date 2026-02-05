Герой России полковник ГРУ Зурико Иванов

БОЕВИКИ В ЯРОСТИ ОТРУБИЛИ ЕМУ ГОЛОВУ… Зурико Амиранович родился 8 января 1955 года в городе Чирчик Ташкентской области. В 1972 году окончил среднюю школу, в 1977 году Рязанское училище ВДВ (выпускник 1-й роты). С сентября 1983-го по апрель 1984 год проходил службу в Афганистане. Разведчик-спецназовец Иванов сыграл свою роль в Таджикистане.

С января 1995-го по октябрь 1996 года проходил службу в Чеченской Республике. Ему поручили обеспечивать личную безопасность глава республики Доку Завгаева. И приказ он выполнил блестяще. Мало кто знает, что на лидера антидудаевских сил было организовано покушений, наверное, не меньше, чем на лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Ни одно из них своей цели не достигло, так как охраняли Доку Завгаева офицеры ГРУ, руководил которыми полковник Зурико Иванов.

Его воинские звания: лейтенант (1977 г.), старший лейтенант (1979 г.), капитан (1981 г.); майор (1985 г.); подполковник (1989 г.) и полковник (1995 г.).

...Необычное сочетание имени и фамилии объяснялось тем, что отец был грузином, а в жены взял русскую женщину, которая родила ему двух мальчишек-близнецов. Увы, родня Амирана жену отвергла по национальному признаку. Гордая женщина не захотела быть вечно униженной приживалкой, уехала с малышами в теплые среднеазиатские края, в город Чирчик недалеко от Ташкента. Вырастила и воспитала сыновей одна. Тяжело было, поэтому ушла из жизни она рано. Зурико и его брат Виталий при получении паспортов взяли фамилию матери. После школы оба поступили в танковое училище.

Но так уж получилось, что им предложили стать не танкистами, а десантниками-самоходчиками.

Согласились, и оканчивали уже Рязанское училище ВДВ. Виталий Иванов ушел в десантные войска, а Зурико попал в разведку специального назначения.

С завершением войны в Афганистане и выводом оттуда последних советских подразделений, казалось, дальше будет только мир и перестроечный расцвет Союза. Увы, великое государство распалось, и полились реки человеческой крови. Разведчик-спецназовец Иванов сыграл свою немалую роль, чтобы в Таджикистане пожар гражданской войны был задушен в зародыше.

Пока Зурико помогал братскому таджикскому народу, в другой братоубийственной войне оборвалась жизнь его отца. При первой возможности Иванов вырвался в Абхазию, но могилы своего родителя так и не нашел. Большой дом оказался разрушен, обитатели его бежали в Грузию, а сам хозяин, как удалось выяснить, был изрублен шашками.

Иванов уехал из родного Узбекистана продолжать армейскую службу в Северо-Кавказский военный округ. Получилось из огня, да в полымя, так как перевод совпал с началом большой чеченской драмы.

Зурико Иванов был военным человеком, но, как ни странно это звучит, войну не любил. Точнее, он не принимал великовозрастных игр в «войнушку», когда умирают не понарошку, а очень даже реально. Все кровавые межрегиональные конфликты, в которых ему приходилось участвовать, он считал именно последствиями непродуманных политических игрищ. За время своего пребывания на Кавказе полковник Иванов не убил ни одного чеченца, а спас от неминуемой гибели очень многих. Еще с Афганистана он твердо усвоил, что стрельба – последний аргумент в любом споре, а первым должно быть слово. И Зурико Амиранович был великим мастером очень сложных и весьма деликатных переговоров, итогом которых почти всегда являлся мир, а не война. Незадолго до начала последнего обострения ситуации на Северном Кавказе Зурико Амирановича перевели в центральный аппарат, в Москву. Его новая должность не предполагала каких-то рейдов по враждебным тылам, но мог ли разведчик, хорошо познавший Чечню, изучивший все особенности противостояния в этой горной республике, руководить из безопасного далека? Естественно, он выехал на Северный Кавказ сразу, как только стала готовиться наземная операция в Чечне.

Погиб 4 октября 1999 года при ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона.

За сухими фразами «трагически оборвалась...» скрыта гибель человека и офицера, до конца выполнившего свой долг. В ночь на 4 октября полковник Иванов, майор Виктор Пахомов, старший лейтенант Алексей Галкин с водителем-чеченцем выехали для проведения важной встречи.

Встреча происходила в Надтеречном районе. Но оказалось, что там их уже ждали. Не смотря на огромные усилия оперативников ГРУ, так и осталось не известно, почему произошла эта трагедия.

Был убит чеченец-агент, водитель и полковник Иванов, лейтенанты были ранены и взяты в плен.

Пропавшую группу начали искать, и оказалось, что за нападением стоит широко известный боевик Абу Мовсаев, один из ближайших подручных Шамиля Басаева.

. За Мовсаевым развернулась настоящая охота, его искали везде. Ежедневно группы спецназа находились в труднодоступных районах Чечни, где шли по следам бандита и его шайки. 23 мая 2000 года под Сержень-Юртом Мовсаев был уничтожен подразделением СпН ГРУ.

Что касается пленных, Пахомова и Галкина, то им удалось бежать из плена с оружием в руках.

Один из них – Герой России Алексей Галкин, прототип главного героя фильма «Личный номер», но это уже другая история...

Указом Президента Российской Федерации от 19 февраля 2000 года полковник Зурико Иванов посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Также был награждён орденами Красной Звезды, Мужества, «За личное мужество» и рядом медалей.

Приказом Министра обороны Российской Федерации навечно зачислен в списки воинской части ГРУ Генерального штаба ВС России.

Был в его жизни Афганистан, рейды по душманским территориям, боевые результаты, боевые награды, боевые раны. В Чирчике его ждала замечательная жена и очаровательные дети. Тесть и теща души в нем не чаяли, а он отдал им всю свою неистраченную сыновью любовь. Кстати, когда Зурико уверенно встал на ноги, то разыскал своего отца. Жил тот в Абхазии с женой-грузинкой и уже взрослыми детьми. Зурико и Виталик стали желанными гостями в большом абхазском доме – вся родня пыталась загладить давнее чувство вины, которое, как оказалось, мучило их все годы разлуки.