Территория Героев...(165)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Канал "Герои спецоперации Z" поздравил от всей души женщин, которые плечом к плечу с мужчинами выполняют боевые задачи на передовой! См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/1431

Старший лейтенант Хвостикова Татьяна В ходе специальной военной операции старший лейтенант медицинской службы Татьяна Хвостикова выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненным российским бойцам, а также мирному населению, пострадавшему от атак украинских боевиков.

Неоднократно Татьяне приходилось в темное время суток, в условиях активного применения противником ствольной и реактивной артиллерии, а также fpv-дронов, доставлять бойцам, ведущим бои на линии боевого соприкосновения, медикаменты.

Смелость и отвага старшего лейтенанта медицинской службы Татьяны Хвостиковой способствовали спасению жизней российским военнослужащим и их скорейшему возвращению в строй.

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Старший лейтенант Рыбина Анастасия Старший лейтенант Анастасия Рыбина, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса, выполняла задачи по прикрытию важных объектов ВС РФ от средств воздушного нападения противника.

Неся боевое дежурство, Анастасия получила информацию от подразделений радиолокационного контроля об обнаружении воздушной цели, движущейся в направлении защищаемого объекта. Старший лейтенант Рыбина, убедившись, что в зоне поражения нет российских воздушных объектов и квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчиненному расчету на захват цели. Выждав, когда воздушная цель войдет в зону поражения зенитного ракетного комплекса Анастасия произвела захват цели и пуск ракеты, которая поразила вражеский воздушный объект, после чего оперативно отдала указание на перемещение ЗРК на запасную позицию.

В результате профессиональных действий, метким огнём расчета под руководством Анастасии Рыбиной управляемая авиационная бомба, пущенная противником, была уничтожена на безопасном от позиций ВС РФ расстоянии.

Решительные действия старшего лейтенанта Анастасии Рыбиной обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск и не допустили поражения объектов инфраструктуры и гибели людей.

https://t.me/rabotaembrat/9536

Старший сержант Сушкова Мария Старший сержант Мария Сушкова, старшая операционная медицинская сестра, в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.

Украинские боевики, не желая оставлять ранее утерянные позиции, совершили атаку снарядом реактивной системы залпового огня по позициям российских войск. В результате удара российские военнослужащие получили ранения различной степени тяжести и были направлены в медицинский пункт, где несла дежурство Мария. Она больше суток, в бесперебойном режиме вместе с санитарами, ассистентами и хирургом спасали бойцов.

В ходе одной из операций тяжелораненого бойца, Мария в течение девяти часов ассистировала хирургу. В результате продолжительной и сложной операции, жизнь воина была спасена, его состояние было стабилизировано, после чего он был эвакуирован в тыловой район для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшего сержанта Марии Сушковой всем военнослужащим оказывалась квалифицированная медицинская помощь при ранениях различных степеней тяжести, что сохраняло им жизнь и способствовало сокращению сроков возвращения их в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9532

Ефрейтор Нарзиева Камила Ефрейтор Камила Нарзиева в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах.

Неоднократно Нарзиева выдвигалась в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнем противника, Камила оказывала первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывала их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.

Кроме того Камила оказывала медицинскую помощь больным военнослужащим находящимся на стационарном лечении, участвовала в перевозке и выдаче гуманитарного груза и медикаментов гражданскому населению в населенных пунктах освобожденных от украинских боевиков.

Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией и беспилотной авиацией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, ефрейтор Камила Нарзиева за период выполнения задач в зоне специальной военной операции, действуя в составе эвакуационной медицинской группы, оказала квалифицированную медицинскую помощь более 200 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

https://t.me/rabotaembrat/9535

Младший сержант Бакарева Лилия Младший сержант Лилия Бакарева в ходе специальной военной операции выполняла задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах подразделения ВС РФ.

Противник предпринял атаку с помощью FPV-дронов на позиции ее подразделения. В результате сбросов боеприпасов рядом с аппаратной, где Лилия несла дежурство, обеспечивая бесперебойную связь подразделения, произошло возгорание техники. Бакарева, убедившись в том, что радиостанция исправна и продолжает выполнять работу, немедленно по организованной ей связи доложила командованию о том, что произошло возгорание техники, которая находилась поблизости, и приступила к ее тушению.

После того, как прибыл пожарный расчет, техника была потушена и спасена.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям младшего сержант Лилии Бакаревой была организована устойчивая связь между подразделениями, которая позволила устранить возгорание техники и не допустить ее уничтожения.

https://t.me/rabotaembrat/9531

Рядовой Круглова Елена Рядовой Елена Круглова, медицинская сестра медицинской роты, в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.

Неоднократно находясь на санитарно-эвакуационном пункте, приходилось в кратчайшие строки выполнять задачи по остановке кровотечений, по стабилизации состояния бойцов, и подготовке к транспортировке в специализированные медицинские учреждения.

В один из дней, в ходе эвакуации раненых российских бойцов, противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину, в результате чего военнослужащие, находившиеся в эвакуационном автомобиле, получили дополнительные тяжелые ранения.

Более тридцати раненых военнослужащих доставили в медицинский пункт, где Елена Круглова в этот день несла дежурство. Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более тридцати воинам.

Группа медиков, с состав которой входила рядовой Елена Круглова, остановили кровотечение, провели ряд медицинских вмешательств, которые позволили стабилизировать состояние российских военнослужащих, чем спасли им жизнь, после подготовили раненых для эвакуации в тыловой район для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

https://t.me/rabotaembrat/9546

Младший сержант Алескерова Лариса Начальник станции связи младший сержант Лариса Алескерова, в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

В ходе попытки наступления противник нанес артиллерийский удар по позициям российских войск. В результате атаки станция связи получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя и загорелась. Мгновенно сориентировавшись в критической ситуации, Лариса выбралась из горящей станции и, используя средства пожаротушения, ликвидировала возгорание.

После того, как станция была потушена, Алескерова оперативно выявила неисправности изделия, устранила их, после чего заново настроила станцию и обеспечила командование связью.

Благодаря мужественным действиям младшего сержанта Ларисы Алескеровой, нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника.

https://t.me/rabotaembrat/9543

Старшина Яндарбиева Лариса Старшина Лариса Яндарбиева в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах.

Неоднократно Яндарбиева выдвигалась в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнем противника Лариса помогала военнослужащим на поле боя, после чего доставляла их в медицинские учреждения.

В один из дней Лариса несла дежурство в медицинском пункте и оказывала помощь раненым. Противник начал артиллерийский обстрел зданий, где располагался медицинский пункт. После того, как несколько пристрелочных снарядов упали рядом с медпунктом, повредив часть здания, Лариса, вместе со своими подчиненными организовала эвакуацию раненых и персонал в безопасное место. Прибыв на запасную позицию, старшина организовала работу медпункта на новом месте, вместе с водителем вывезла медикаменты и часть уцелевшего оборудования.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшины Ларисы Яндарбиевой военнослужащие и медицинский персонал были своевременно эвакуированы, что сохранило их жизни.

https://t.me/rabotaembrat/9557 Ее прадед был выдающимся фронтовым нейрохирургом, дед — полковник медицинской службы.

«Как только семейная ситуация позволила мне выехать в зону СВО, я незамедлительно это сделала. Потому что очень хотелось внести свой вклад в Победу и быть достойной памяти моих родственников», — признается наша героиня, капитан медицинской службы, ординатор госпитального взвода медицинского батальона Екатерина Николаева.

Екатерина лечит раненых и уже поставила в строй более 300 военнослужащих. И за это она удостоена государственной награды — медали «За спасение погибавших». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1433 «Один боец — с тремя детьми! — мне ответил: «А кто стране поможет?»

Лейтенант Наталья Игнатова — старший офицер группы психологической работы. Она занимается психологическим сопровождением новобранцев, раненых в госпиталях, военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Наталья сама прошла Сирию как медик, за участие в спецоперации награждена медалями Жукова и «За воинскую доблесть» II степени, была на ЛБС, попадала под обстрелы. И она прекрасно знает — каждому, кто приходит на службу в армию, и тем более на СВО, очень важно иметь для самого себя ответ на вопрос: зачем ты идёшь туда, где опасно и сложно. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1429 С начала проведения специальной военной операции старшая медсестра Илона Пшеничная находится в зоне боевых действий. За период службы она внесла неоценимый вклад в спасение сотен жизней.

«Более 500 операций, и все бойцы, которые к нам попадали, мы ни одного бойца не потеряли. Я горжусь этим», – поделилась Илона.

Илоне Пшеничной неоднократно приходилось оказывать помощь не только военным, но и гражданскому населению, пострадавшему от злодеяний киевских властей.

"Самым трудным, пожалуй, было, когда обращались за помощью дети, получившие ранения от мин и "лепестков", или пожилые люди. Это происходило еще до референдума. Медицинская помощь гражданскому населению, к сожалению, была на очень низком уровне. Куда бы они ни обращались, везде получали отказ", - рассказывает медсестра-анестезиолог.

Дома отважную женщину ждут родители, трое сыновей и муж. См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/5433 Фельдшер мотострелковой роты Татьяна Константинова.

Несколько километров добиралась до раненого, замаскировала от вражеских дронов, дождалась затишья и сама эвакуировала его.

Она служит с 2013 года. Награждена медалями, в том числе «За храбрость» и «За спасение погибавших».

В 2024 году получила ранение, когда вражеский БПЛА подбил БТР с нашей пехотой. Нужно было выезжать на эвакуацию. Во время спасения раненых Татьяну задело, но удалось вытащить всех бойцов. См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/5436

Доброволец Наумов Валентин За проявленное мужество в ходе специальной военной операции медалью «За отвагу» награжден житель Ульяновской области Валентин Наумов. Указ о присвоении госнаграды подписал Президент РФ.

В зону СВО Валентин Олегович отправился добровольцем, служил на Харьковском и Угледарском направлениях. Вернувшись с фронта, ветеран боевых действий стал участником федеральной программы «Время героев».

Сейчас Валентин Наумов возглавляет региональную ассоциацию ветеранов СВО. Герой совместно с губернатором активно участвует в решении важных задач, таких как трудоустройство ветеранов, развитие адаптивного спорта, патриотическое воспитание молодежи и поддержка семей военнослужащих.

https://vk.com/wall-214486361_118052

Рядовой Сайгафаров Раиль Рядовой Раиль Сайгафаров, действуя в составе пулеметного расчета, выполнял задачи по огневой поддержке российских мотострелков в ходе штурма фортификационных сооружений украинских боевиков.

В ходе боя, оценив обстановку, пулеметный расчет оперативно выдвинулся на выбранную огневую позицию на местности. Рядовой Сайгафаров, ведя наблюдение, обнаружил вражеские скрытые позиции, с которых велся обстрел наступающих российских штурмовиков. Раиль, точным огнем подавил позиции противника, что позволило штурмовикам занять опорный пункт.

Закрепившись на занятом рубеже, Сайгафаров правильно выбрал место для наблюдения и подготовил огневую позицию к оборонительному бою. Ведя наблюдение Раиль, своевременно обнаружил приближение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков и, сообщив по средствам связи командиру о приближении противника открыл по нему огонь. В результате прицельной стрельбы большая часть диверсантов была уничтожена. Оставшиеся в живых украинские боевики отступили, бросив убитых и раненых.

Смелые и решительные действия рядового Раиля Сайгафарова позволили обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника и создали условия для дальнейшего наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9556

Подполковник Коробов Александр Группа российских военнослужащих, под командованием подполковника Александра Коробова, выполнив специальные задачи, возвращалась на позиции своего подразделения.

Во время следования группа была обнаружена противником.

Враг, пытаясь нанести максимальный урон и уничтожить группу, открыл сосредоточенный огонь из танка, с применением ударных FPV-дронов. Подполковник Коробов, прикрывая группу, метким огнем из стрелкового оружия уничтожил FPV-дрон противника. В ходе отражения атаки, Александр Коробов, прикрывая собой товарища, получил осколочное ранение. Несмотря на полученное ранение, Александр, используя навыки тактической медицины оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил выполнять задачи и грамотно руководить действиями группы.

Продолжая вести бой группа уничтожила еще 5 ударных FPV-дронов противника.

Благодаря смелым и решительным действиям подполковника Александра Коробова, правильной оценки обстановки, расстановки сил и средств, состав группы без потерь вернулся в район эвакуации и в настоящее время продолжает выполнять поставленные задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9552

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!