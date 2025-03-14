Территория Героев...(165)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Канал "Герои спецоперации Z" поздравил от всей души женщин, которые плечом к плечу с мужчинами выполняют боевые задачи на передовой! См. видео по ссылке.
Старший лейтенант Хвостикова ТатьянаВ ходе специальной военной операции старший лейтенант медицинской службы Татьяна Хвостикова выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненным российским бойцам, а также мирному населению, пострадавшему от атак украинских боевиков.
Неоднократно Татьяне приходилось в темное время суток, в условиях активного применения противником ствольной и реактивной артиллерии, а также fpv-дронов, доставлять бойцам, ведущим бои на линии боевого соприкосновения, медикаменты.
Смелость и отвага старшего лейтенанта медицинской службы Татьяны Хвостиковой способствовали спасению жизней российским военнослужащим и их скорейшему возвращению в строй.
https://t.me/rabotaembrat/9544
Старший лейтенант Рыбина АнастасияСтарший лейтенант Анастасия Рыбина, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса, выполняла задачи по прикрытию важных объектов ВС РФ от средств воздушного нападения противника.
Неся боевое дежурство, Анастасия получила информацию от подразделений радиолокационного контроля об обнаружении воздушной цели, движущейся в направлении защищаемого объекта. Старший лейтенант Рыбина, убедившись, что в зоне поражения нет российских воздушных объектов и квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчиненному расчету на захват цели. Выждав, когда воздушная цель войдет в зону поражения зенитного ракетного комплекса Анастасия произвела захват цели и пуск ракеты, которая поразила вражеский воздушный объект, после чего оперативно отдала указание на перемещение ЗРК на запасную позицию.
В результате профессиональных действий, метким огнём расчета под руководством Анастасии Рыбиной управляемая авиационная бомба, пущенная противником, была уничтожена на безопасном от позиций ВС РФ расстоянии.
Решительные действия старшего лейтенанта Анастасии Рыбиной обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск и не допустили поражения объектов инфраструктуры и гибели людей.
https://t.me/rabotaembrat/9536
Старший сержант Сушкова МарияСтарший сержант Мария Сушкова, старшая операционная медицинская сестра, в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.
Украинские боевики, не желая оставлять ранее утерянные позиции, совершили атаку снарядом реактивной системы залпового огня по позициям российских войск. В результате удара российские военнослужащие получили ранения различной степени тяжести и были направлены в медицинский пункт, где несла дежурство Мария. Она больше суток, в бесперебойном режиме вместе с санитарами, ассистентами и хирургом спасали бойцов.
В ходе одной из операций тяжелораненого бойца, Мария в течение девяти часов ассистировала хирургу. В результате продолжительной и сложной операции, жизнь воина была спасена, его состояние было стабилизировано, после чего он был эвакуирован в тыловой район для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.
Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшего сержанта Марии Сушковой всем военнослужащим оказывалась квалифицированная медицинская помощь при ранениях различных степеней тяжести, что сохраняло им жизнь и способствовало сокращению сроков возвращения их в строй.
https://t.me/rabotaembrat/9532
Ефрейтор Нарзиева КамилаЕфрейтор Камила Нарзиева в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах.
Неоднократно Нарзиева выдвигалась в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнем противника, Камила оказывала первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывала их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.
Кроме того Камила оказывала медицинскую помощь больным военнослужащим находящимся на стационарном лечении, участвовала в перевозке и выдаче гуманитарного груза и медикаментов гражданскому населению в населенных пунктах освобожденных от украинских боевиков.
Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией и беспилотной авиацией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, ефрейтор Камила Нарзиева за период выполнения задач в зоне специальной военной операции, действуя в составе эвакуационной медицинской группы, оказала квалифицированную медицинскую помощь более 200 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.
https://t.me/rabotaembrat/9535
Младший сержант Бакарева ЛилияМладший сержант Лилия Бакарева в ходе специальной военной операции выполняла задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах подразделения ВС РФ.
Противник предпринял атаку с помощью FPV-дронов на позиции ее подразделения. В результате сбросов боеприпасов рядом с аппаратной, где Лилия несла дежурство, обеспечивая бесперебойную связь подразделения, произошло возгорание техники. Бакарева, убедившись в том, что радиостанция исправна и продолжает выполнять работу, немедленно по организованной ей связи доложила командованию о том, что произошло возгорание техники, которая находилась поблизости, и приступила к ее тушению.
После того, как прибыл пожарный расчет, техника была потушена и спасена.
Благодаря своевременным и профессиональным действиям младшего сержант Лилии Бакаревой была организована устойчивая связь между подразделениями, которая позволила устранить возгорание техники и не допустить ее уничтожения.
https://t.me/rabotaembrat/9531
Рядовой Круглова ЕленаРядовой Елена Круглова, медицинская сестра медицинской роты, в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.
Неоднократно находясь на санитарно-эвакуационном пункте, приходилось в кратчайшие строки выполнять задачи по остановке кровотечений, по стабилизации состояния бойцов, и подготовке к транспортировке в специализированные медицинские учреждения.
В один из дней, в ходе эвакуации раненых российских бойцов, противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину, в результате чего военнослужащие, находившиеся в эвакуационном автомобиле, получили дополнительные тяжелые ранения.
Более тридцати раненых военнослужащих доставили в медицинский пункт, где Елена Круглова в этот день несла дежурство. Счет шел на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более тридцати воинам.
Группа медиков, с состав которой входила рядовой Елена Круглова, остановили кровотечение, провели ряд медицинских вмешательств, которые позволили стабилизировать состояние российских военнослужащих, чем спасли им жизнь, после подготовили раненых для эвакуации в тыловой район для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.
https://t.me/rabotaembrat/9546
Младший сержант Алескерова ЛарисаНачальник станции связи младший сержант Лариса Алескерова, в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
В ходе попытки наступления противник нанес артиллерийский удар по позициям российских войск. В результате атаки станция связи получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя и загорелась. Мгновенно сориентировавшись в критической ситуации, Лариса выбралась из горящей станции и, используя средства пожаротушения, ликвидировала возгорание.
После того, как станция была потушена, Алескерова оперативно выявила неисправности изделия, устранила их, после чего заново настроила станцию и обеспечила командование связью.
Благодаря мужественным действиям младшего сержанта Ларисы Алескеровой, нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника.
https://t.me/rabotaembrat/9543
Старшина Яндарбиева ЛарисаСтаршина Лариса Яндарбиева в ходе специальной военной операции выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах.
Неоднократно Яндарбиева выдвигалась в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнем противника Лариса помогала военнослужащим на поле боя, после чего доставляла их в медицинские учреждения.
В один из дней Лариса несла дежурство в медицинском пункте и оказывала помощь раненым. Противник начал артиллерийский обстрел зданий, где располагался медицинский пункт. После того, как несколько пристрелочных снарядов упали рядом с медпунктом, повредив часть здания, Лариса, вместе со своими подчиненными организовала эвакуацию раненых и персонал в безопасное место. Прибыв на запасную позицию, старшина организовала работу медпункта на новом месте, вместе с водителем вывезла медикаменты и часть уцелевшего оборудования.
Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшины Ларисы Яндарбиевой военнослужащие и медицинский персонал были своевременно эвакуированы, что сохранило их жизни.
https://t.me/rabotaembrat/9557Ее прадед был выдающимся фронтовым нейрохирургом, дед — полковник медицинской службы.
«Как только семейная ситуация позволила мне выехать в зону СВО, я незамедлительно это сделала. Потому что очень хотелось внести свой вклад в Победу и быть достойной памяти моих родственников», — признается наша героиня, капитан медицинской службы, ординатор госпитального взвода медицинского батальона Екатерина Николаева.
Екатерина лечит раненых и уже поставила в строй более 300 военнослужащих. И за это она удостоена государственной награды — медали «За спасение погибавших». См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1433«Один боец — с тремя детьми! — мне ответил: «А кто стране поможет?»
Лейтенант Наталья Игнатова — старший офицер группы психологической работы. Она занимается психологическим сопровождением новобранцев, раненых в госпиталях, военнослужащих, выполняющих боевые задачи.
Наталья сама прошла Сирию как медик, за участие в спецоперации награждена медалями Жукова и «За воинскую доблесть» II степени, была на ЛБС, попадала под обстрелы. И она прекрасно знает — каждому, кто приходит на службу в армию, и тем более на СВО, очень важно иметь для самого себя ответ на вопрос: зачем ты идёшь туда, где опасно и сложно. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1429С начала проведения специальной военной операции старшая медсестра Илона Пшеничная находится в зоне боевых действий. За период службы она внесла неоценимый вклад в спасение сотен жизней.
«Более 500 операций, и все бойцы, которые к нам попадали, мы ни одного бойца не потеряли. Я горжусь этим», – поделилась Илона.
Илоне Пшеничной неоднократно приходилось оказывать помощь не только военным, но и гражданскому населению, пострадавшему от злодеяний киевских властей.
"Самым трудным, пожалуй, было, когда обращались за помощью дети, получившие ранения от мин и "лепестков", или пожилые люди. Это происходило еще до референдума. Медицинская помощь гражданскому населению, к сожалению, была на очень низком уровне. Куда бы они ни обращались, везде получали отказ", - рассказывает медсестра-анестезиолог.
Дома отважную женщину ждут родители, трое сыновей и муж. См. видео по ссылке
https://t.me/strana_geroev/5433Фельдшер мотострелковой роты Татьяна Константинова.
Несколько километров добиралась до раненого, замаскировала от вражеских дронов, дождалась затишья и сама эвакуировала его.
Она служит с 2013 года. Награждена медалями, в том числе «За храбрость» и «За спасение погибавших».
В 2024 году получила ранение, когда вражеский БПЛА подбил БТР с нашей пехотой. Нужно было выезжать на эвакуацию. Во время спасения раненых Татьяну задело, но удалось вытащить всех бойцов. См. видео по ссылке
https://t.me/strana_geroev/5436
Доброволец Наумов ВалентинЗа проявленное мужество в ходе специальной военной операции медалью «За отвагу» награжден житель Ульяновской области Валентин Наумов. Указ о присвоении госнаграды подписал Президент РФ.
В зону СВО Валентин Олегович отправился добровольцем, служил на Харьковском и Угледарском направлениях. Вернувшись с фронта, ветеран боевых действий стал участником федеральной программы «Время героев».
Сейчас Валентин Наумов возглавляет региональную ассоциацию ветеранов СВО. Герой совместно с губернатором активно участвует в решении важных задач, таких как трудоустройство ветеранов, развитие адаптивного спорта, патриотическое воспитание молодежи и поддержка семей военнослужащих.
https://vk.com/wall-214486361_118052
Рядовой Сайгафаров РаильРядовой Раиль Сайгафаров, действуя в составе пулеметного расчета, выполнял задачи по огневой поддержке российских мотострелков в ходе штурма фортификационных сооружений украинских боевиков.
В ходе боя, оценив обстановку, пулеметный расчет оперативно выдвинулся на выбранную огневую позицию на местности. Рядовой Сайгафаров, ведя наблюдение, обнаружил вражеские скрытые позиции, с которых велся обстрел наступающих российских штурмовиков. Раиль, точным огнем подавил позиции противника, что позволило штурмовикам занять опорный пункт.
Закрепившись на занятом рубеже, Сайгафаров правильно выбрал место для наблюдения и подготовил огневую позицию к оборонительному бою. Ведя наблюдение Раиль, своевременно обнаружил приближение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков и, сообщив по средствам связи командиру о приближении противника открыл по нему огонь. В результате прицельной стрельбы большая часть диверсантов была уничтожена. Оставшиеся в живых украинские боевики отступили, бросив убитых и раненых.
Смелые и решительные действия рядового Раиля Сайгафарова позволили обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника и создали условия для дальнейшего наступления.
https://t.me/rabotaembrat/9556
Подполковник Коробов АлександрГруппа российских военнослужащих, под командованием подполковника Александра Коробова, выполнив специальные задачи, возвращалась на позиции своего подразделения.
Во время следования группа была обнаружена противником.
Враг, пытаясь нанести максимальный урон и уничтожить группу, открыл сосредоточенный огонь из танка, с применением ударных FPV-дронов. Подполковник Коробов, прикрывая группу, метким огнем из стрелкового оружия уничтожил FPV-дрон противника. В ходе отражения атаки, Александр Коробов, прикрывая собой товарища, получил осколочное ранение. Несмотря на полученное ранение, Александр, используя навыки тактической медицины оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил выполнять задачи и грамотно руководить действиями группы.
Продолжая вести бой группа уничтожила еще 5 ударных FPV-дронов противника.
Благодаря смелым и решительным действиям подполковника Александра Коробова, правильной оценки обстановки, расстановки сил и средств, состав группы без потерь вернулся в район эвакуации и в настоящее время продолжает выполнять поставленные задачи.
https://t.me/rabotaembrat/9552
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
г. Канск, Красноярский край
Игорь всегда был очень добрым человеком, никогда не отказывался помочь. Очень не любил несправедливость. Учился в школе п. Кирсантьево Мотыгинского района Красноярского края. Получил профессию сварщика в Канском ПТУ. Много где работал. А ещё Игорь очень любил своих сыновей.
6 марта 2024 года выполняя боевое задание в Бердычах, Донецкая Народная Республика, Ясиноватский район, Игорь погиб, получив множественные осколочные ранения не совместимые с жизнью.
У Игоря осталось трое сыновей.
https://герои-сво.рф/geroi/kosyh-igor-aleksandrovich/
Родился в г. Мурманск
В 2006 году пошел в школу в г. Североморск, с января 2012 по 2017 год учился в МАОУ «Добродеевская СОШ» п. Московский Почепского района
Срочная служба 24.11. 2019 г. (200-я отдельная мотострелковая Печенгская Краснознамённая, ордена Кутузова бригада (арктическая) — тактического соединения Береговых войск ВМФ Российской Федерации. Войсковая часть № 08275, подразделение матобеспечения. Формирование в составе 14-го армейского корпуса Северного флота.
19.06.2020 г. подписал контракт о дальнейшей службе.
Во время командировки в г. Курск за гуманитарной помощью, колонна попала под обстрел, где Егор был тяжело ранен. С 18.07.2022 г. находился в госпитале им. Бурденко в г. Москве. Умер 05.08.2022 г.
Награждён орденом Мужества посмертно.МАОУ «Добродеевская СОШ» п. Московский Почепского района торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника Егора Галагольцева.
https://mglbibl.ru/галагольцев-егор-васильевич/Даниил родился в с.Миньково Бабушкинского района Вологодской области. Учился в МБОУ «Миньковская СШ им. П. И. Беляева» два класса, прежде чем переехал в г.Сокол Вологодской области вместе с родителями и перевёлся в БОУ СМО «ООШ №10» г.Сокол.
Каждое лето Даня проводил в селе. Любил кататься на велосипеде и, как все мальчишки, увлекался техникой. Посещал секции по боксу и по футболу, был принят в ряды Юнармии.
16 декабря 2022 года Даниил был призван на срочную службу Тотемским военным комиссариатом. После получения повестки из военкомата Даниил, пройдя комиссию, был отправлен в г.Вологду для распределения в часть. Распределили Даниила в воинскую часть г.Валуйки. 20 декабря 2022 года ему было присвоено воинское звание - рядовой. Присягу принял 8 января 2023 года и с 11 января 2023 года он стал наводчиком-оператором 2 взвода 2 роты танкового батальона.
Находясь на службе, Даня показал себя взрослым, самостоятельным и ответственным человеком, который понимал, где он оказался и при этом никогда не говорил плохого про службу. Он рассказывал о службе мало, только как копают окопы, как готовит еду для ребят, с которыми находился на границе в п.Красная Яруга Белгородской области. И всё чаще рассказывал про планы после возвращения со службы.
05.11.2023 года Даниил погиб при проведении боевых действий во время участия в охране государственной границы в н.п.Красная Яругав.
https://vk.com/wall-222921857_30420Артыш родился в селе Ак-Тал Улуг-Хемского района. Он рано начал разговаривать. Пошёл в первый класс, когда ему было шесть с половиной лет. Любил читать.
Окончив МБОУ «Ак-Тальская средняя общеобразовательная школа Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» поступил в ГБОУ НПО «Профессиональное училище №1 г.Кызыла».
Успешно окончив училище по специальности «автомеханик» весной 2003 года, Артыш был призван на военную службу. Ровно два года рядовой Байыр-оол провёл на страже страны в ракетных войсках стратегического назначения. По завершении срочной службы дисциплинированному и грамотному солдату предложили остаться в армии и пройти обучение в школе прапорщиков в Чите, что Артыш и сделал.
В 2006 году новоиспеченный прапорщик Байыр-оол приступил к обязанностям старшины зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона мотострелковой дивизии в Сибирском военном округе.
С 2007 года прапорщик Байыр-оол проходил службу в должности ротного старшего техника в отдельных горных мотострелковых бригадах Северо-Кавказского, Южного, а затем и Центрального военных округов.
Артыш Оюн-оолович начал служить в воинской части 55115 в мае 2015 года старшим прапорщиком и старшим техником в 1-й мотострелковой роте. До этого успел поработать в горнодобывающей компании «Лунсин». Как техник, он был высококлассным специалистом. В его обязанности входило хорошо содержать, вовремя ремонтировать «тигров», лёгкие бронированные машины, автопарк части в Кызыле, Юрге и Нижнеудинске.
С марта 2022 года в составе подразделений войсковой части 55115 старший прапорщик Артыш Байыр-оол принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.
Старший прапорщик Байыр-оол А.О., действуя в составе своего подразделения, выполняя задачу по штурму опорного пункта украинских националистов и войск Вооружённых Сил Украины, ведя бой с ожесточённо обороняющимися радикалами, заметил укрывшийся за горящим вражеским автомобилем противотанковый расчёт националистов. Мгновенно оценив угрозу, не дав противнику возможности произвести выстрел первым, огнём из автомата уничтожил группу украинских боевиков. Продолжая вести бой, прицельным огнём уничтожил до 10 боевиков. В ходе боя заметил своих раненых товарищей, самоотверженно один в течение двух суток успешно вывез с поля боя своих 22 раненых, двух тяжелораненых и живых оставшихся товарищей, помогал им перебраться из п.Волчеяровка в безопасное укрытие п.Лоскутовка.
Старший прапорщик Байыр-оол А.О., оказывая помощь своим сослуживцам, проявляя отвагу, личное мужество и самоотверженность 2 июля 2022 года погиб под п.Лоскутовка Попаснянского района Луганской области.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации старший прапорщик Байыр-оол Артыш Оюн-оолович награждён орденом Мужества, посмертно.
В МБОУ «Ак-Тальская средняя общеобразовательная школа Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» установлены мемориальная доска и Парта Героя в честь героически погибшего кавалера ордена Мужества Байыр-оол Артыша Оюн-ооловича.
Байыр-оол Артыш был женат, имеет пятерых детей.
https://vk.com/wall-222921857_20710Дмитрий родился в деревне Нельжичи Почепского района Брянской области.
С 2002 года по 2011 год обучался в МАОУ «Добродеевская СОШ».
За годы обучения в школе успевал по всем предметам, особый интерес проявлял к географии и биологии.
После окончания школы поступил в ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум», где обучался на тракториста-механика.
Потом была служба в армии и работа. В сложный для страны период, когда потребовалась его помощь, Дмитрий, как и многие его ровесники, был мобилизован, не раздумывая, он пошёл в зону специальной военной операции выполнять свой долг.
22 декабря 2022 года в ходе боевых действий сержант Дмитрий Васьков погиб под Макеевкой.
Он посмертно награждён орденом Мужества.
В память о Диме осталась берёзовая аллея в посёлке Московском, которую он посадил вместе со своими одноклассниками.У стен МАОУ «Добродеевская СОШ» в п.Московский прошёл митинг по поводу торжественного открытия мемориальной доски погибшему на Донбассе Дмитрию Васильевичу Васькову.
https://vk.com/wall-222921857_30740Алексей пошёл на спецоперацию добровольно. Не стал дожидаться мобилизации, подписал контракт с Минобороны и отправился служить.
Ваньшин Алексей Иванович родился 1 февраля 1988 года в селе Урей 3-й Темниковского района. В 1994 году начал обучаться в Урейской средней общеобразовательной школе.
В этом же году, оставшись без попечения родителей, вместе с братом попадает в Рузаевский детский дом. Через год Алексей попадает в Ялгинскую школу-интернат. Отучившись там 9 классов, он поступил в Торбеевское СПТУ на тракториста, но потом перевёлся в г.Темников.
В 2007-2008 годах проходил срочную службу в железнодорожных войсках Вооружённых сил РФ, хотя у него было освобождение от армии.
После армии вернулся в родное село Урей. Работал в разных сферах деятельности. Последнее время трудился на производстве древесного угля в селе Большие Мордовские Пошаты Ельниковского района Республики Мордовия.
Участником специальной военной операции на Украине Алексей стал в августе 2022 года.
Погиб Ваньшин Алексей на территории Луганской Народной республики. Похоронен на Родине в селе Урей со всеми воинскими почестями.
За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Ваньшин Алексей Иванович посмертно награждён орденом Мужества.
Военнослужащий Коноплёв АртёмКоноплёв Артём Юрьевич
родился 4 ноября 1998 года в г. Никольске Вологодской области.
Учился в Косковской средней школе. После окончания 9 классов поступил в Велико-Устюгское речное училище по специальности судовождения.
Службу в армии проходил в Архангельской области в г. Плесецке, в ракетных войсках.
Артём Юрьевич работал в строительной сфере в г. Москве и Московской области, затем работал на заводе в г. Рашаль.
В феврале 2023 года ушёл добровольцем в зону прохождения специальной военной операции. Сначала был в Херсонской области, затем был направлен на Запорожское направление «Работино-Вербовое».
20 июня 2024 года, выполняя боевое задание, погиб.
Имеет боевые награды за отвагу, награжден орденом «Мужества» посмертно.
Сержант Кораблев АндрейСтрелок, ПГТ Пойковский, Ханты-Мансийский автономный округ
Кораблев Андрей Сергеевич родился 19 марта 1985 года в деревне Ипатово Курганской области.
Учился ПУ №9 города Каменск-Уральский Свердловской области в 2003 году на специальности Электромонтер.
8 декабря 2004 года был призван на срочную службу. 31.05.2005-03.04.2007 года был подписан контракт с Министероством обороны РФ, проходил военную службу в чеченской Республике, был командиром отделения колесных бронетранспортеров в звании Сержанта.
С 2014 года переехал в пгт.Пойковский. Работал в РН-Югаснк Нефтегаз (ЦПП-3 оператор). Увлекался рыбалкой и охотой, а также любил и разбирался в авто- и мото-технике.
26.10.2023 года как настоящий патриот своего Отечества он добровольно вступил в ряды ВС РФ на СВО, в состав 104 полка 76 дивизии ВДВ, деревня Череха Псковской области.
За проявленные отвагу и мужество был награжден медалью «За Отвагу» и орденом «Мужества» посмертно.
Погиб 07.09.2024 года в Херсонской области, населеный пункт Крынки.
Рядовой Пузыренко АнатолийПГТ Яя, Кемеровская область (Кузбасс)
19.04.1997 - 04.10.2023
Погиб в с.Работино, Запорожская область.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награждён орденом Мужества
https://герои-сво.рф/geroi/puzyrenko-anatolij-nikolaevich/
Рядовой Пустохин ИванИван Евгеньевич Пустохин родился 11 октября 1990 года в д. Чернеево Шекснинского района Вологодской области.
В 1993 году семья Ивана переехала на постоянное место жительства в Кичменгско-Городецкий район. После окончания Косковской средней школы Иван поступил в профессиональное училище № 57 по специальности тракторист – машинист с/х производства. Затем обучался на техника-электрика в г. Великий Устюг.
Свою трудовую деятельность начал в июле 2014 года в СПК (колхоз) «Майский» в должности электрика. Совмещая работу и учёбу, получил высшее образование по специальности инженер-электрик в Вологодском политехническом институте. С 2019 года работал вахтовым методом в г. Воркута.
Службу в армии не проходил, но в феврале 2023 года Иван Евгеньевич принял решение уйти в зону прохождения специальной военной операции. Сначала служил в Херсонской области, затем был направлен в Запорожское направление «Работино-Вербовое».
Служил в 1141-й гвардейский артиллерийский полк 7 дивизии ВДВ дислоцируется в Анапе воинская часть 40515
Был водитель БМ-21 «Град»
20 июня 2024 года, выполняя боевое задание, погиб.
Награждён боевыми медалями «За отвагу», медаль «генерала Маргелова».
Посмертно награжден орденом Мужества.
Младший сержант Кравченко АлександрВ зоне проведения специальной военной операции погиб 46-летний житель хутора Дивногорье Лискинского района Воронежской области
Александр Александрович Кравченко.
https://www.vrn.kp.ru/online/news/5466510/
Рядовой Федоров ВалерийФедоров Валерий Владиславович
25.04.2003 – 16.07.2023
Водитель расчета миномета 2 минометного взвода 2 минометной батареи 2 мотострелкового батальона 1307 мотострелкового полка 6 мотострелковой дивизии Южного военного округа войсковой части 78568 Федоров Валерий Владиславович родился 25 апреля 2003 года в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
С 2010 по 2020 годы обучался в «Средней школе №17». За время обучения Валерий зарекомендовал себя как дисциплинированный, ответственный, честный, аккуратный ученик, надежный товарищ, являлся членом спортивного сектора, принимал активное участие в жизни класса и школы, дорожил мнением коллектива, при необходимости всегда старался помочь.
С 26.05.2021 по 25.05.2022 проходил военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в звании рядовой.
28.09.2022 года Валерий Владиславович Федоров призван на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации.
Погиб 16 июля 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции под Клещеевкой.
https://герои-сво.рф/geroi/fedorov-valerij/
Сержант Сepёгин ДмитpийСepёгин Дмитpий Викторович родился 21.09.1976 в г. Анапа.
Был призван на военную службу по мобилизации 26 сентября 2022 г.
За период прохождения военной службы на СВО, в ходе выполнения боевых задач, он многократно попадал в ситуации, из которых чудом выходил живым. Несколько раз получал ранения и попадал в госпиталь на лечение, после чего возвращался на военную службу.
15 ноября 2023 г. Дмитрий был награжден медалью «За отвагу».
Погиб 9 сентября 2024 г. во время штурмовых действий в СВО на Украине.
Награжден посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга орденом Мужества.
Лейтенант Трумбетов СалаватСалават Трумбетов родился 26 ноября 1977 года в посёлке Тюльган Оренбургской области. Учёбу начал в средней школе села Владимировка, которую окончил в 1996 году. Позже Салават продолжил образование, поступив в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, где учился с 2002 по 2008 годы. Параллельно он завершил обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, получив диплом специалиста по бурению нефтяных и газовых скважин.
С 2007 года Салават строил карьеру в ОАО «Сургутнефтегаз», где проработал около 16 лет. Он начинал с подразделения СУБР-2, затем продолжил трудиться в СТУ, а с 2018 года — в УВСИНК.
В апреле 2023 года Салават добровольно отправился на фронт. За время участия в специальной военной операции он был награждён медалями Суворова и «За воинскую доблесть».
6 сентября 2024 года Салават погиб, исполнив свой долг.
У Салавата остались мама, сын и дочь.
https://герои-сво.рф/geroi/trumbetov-salavat/
Старший сержант Гусев СергейГусев Сергей Александрович
Гранатометчик, позывной «УРАЛ»
Родился 25.08.1970 г в селе Зирган Мелеузовского района БАССР. В период с 1977 по 1985 учился в Сакмарской средней общеjбразовательной школе. Всю свою жизнь проживал в селе Сакмара.
Встал на защиту Родины ещё в 1999 года, находился в зоне вооруженного конфликта на территории Чеческой Республики в составе полковой-тактической группы.
С 2015 года служил по контракту в ЛНР. В 2022 году по февраль 2023 года служил добровольцем в БАРС-15, БАРС-6, находился в зоне специальной военной операции.
Погиб 1 октября 2024 года в г Кременная Луганская Народная Республика.
Был награжден медалью «Георгия Жукова», знаком участника боевых действий, медалью «70 лет Победы» и Орденом Жукова (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/gusev-sergej-aleksandrovich/
Младший сержант Овчинников ВалерийРодился 25.10.1982 в городе Новошахтинске.
Посещал детский сад, а потом пошел в школу, в которой учился брат. Параллельно с общеобразовательной школой, учился и получил документ об образовании в «Детской музыкальной школе» города Новошахтинска в отделении «Инструменты эстрадного ансамбля» по классу «Гитара». Получив образование 9 классов, поступил в техникум, но не окончил – пошел в армию. В период срочной службы участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики, в связи с чем 09.03.2016 ему было выдано Удостоверение ветерана боевых действий.
В 2008 году вступил в законный брак, в 2011 родилась первая дочь, в 2017 году семья распалась. В 2019 году вновь женился. В брачном союзе в 2022 году родилась вторая дочь.
Трудовая деятельность складывалась разносторонне: IT-технологии, предпринимательство, ремонт легковых автомобилей, торговля, комплектование и сборка товаров на складе, слесарные работы и т.д. 25.01.2023 года в звании младшего сержанта был призван военным комиссариатом города Новошахтинска и Родионово-Несветайского района Ростовской области на СВО в рамках частичной мобилизации в 1 мотострелковый батальон 102 мотострелкового полка Ростовской области п. Персиановка.
В марте 2023 года был направлен в н.п. Марьинка для удержания ранее завоеванных территорий ВС РФ в составе пехотно-разведывательного штурмового отряда. Там же пройдя ускоренные курсы тактической медицины, на ряду с основными обязанностями военнослужащего, являлся медиком в своей штурмовой группе. Но при выполнении очередной боевой задачи, в мае 2023 года, получил проникающее осколочное ранение правой ноги.
После лечения в госпитале и кратковременного отпуска, в июле 2023 года, вернулся в зону проведения СВО и приступил к выполнению поставленных боевых задач, но уже в городе Артемовск (Бахмут). За успешное взятие опорного пункта противника, был награжден медалью «За отвагу» 12.10.2023 года, а в декабре, на полигоне в городе Шахтерск, ему вручили орден «Мужества» за бесстрашное выполнение нескольких боевых задач подряд, за проявленное мужество, за патриотический подход к службе в ВС РФ.
28.12.2023 года около 22:00 на окраине Артемовска, разрывом кассетной бомбы оборвалась жизнь младшего сержанта Овчинникова Валерия Валерьевича.
Награжден орденом «Мужества» посмертно.
Рядовой Кравченко АлександрКравченко Александр Владимирович
Мотострелок
03.11.1979-28.05.2024
г.Новошахтинск, Ростовской область
Погиб Коломычиха, Луганская обл.
Похоронен в июне 2024 года на Военном мемориальном кладбище «Пантеон Защитников Отечества»
https://герои-сво.рф/geroi/kravchenko-aleksandr-vladimirovich/
Ефрейтор Сергеев АлексейСергеев Алексей Викторович
Село Урей 3-й, Республика Мордовия
09.09.1994 - 03.02.2025
Погиб в ходе специальной военной операции, защищая честь и достоинство российского народа, при выполнении боевых задач, проявив мужество и героизм.
В 2012 году Алексей окончил 11 классов Урейской средней общеобразовательной школы. В этом же году был призван на срочную военную службу в ряды Вооружённых сил Российской Федерации.
22 октября 2022 года был мобилизован в зону специальной военной операции на Украине.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Викторович Сергеев награжден Орденом Мужества посмертно.
Военнослужащий Кравченко АлександрВ Югре простились с бойцом, погибшим на СВО, — жителем Ханты-Мансийского района
Александром Кравченко.
Он родился в поселке Сибирский 18 октября 1980 года.
В Вооруженные силы РФ поступил в апреле 2023 года, после прохождения военной подготовки служил стрелком-зенитчиком зенитно-ракетной батареи.
В Сибирском у Александра живут мать, сестра и сын, дочь проживает в Хабаровском крае.
Героя со всеми воинскими почестями похоронили в родном поселке.
https://stribuna.ru/articles/society/na_svo_pogib_yugorchanin_aleksandr_kravchenko/
Ефрейтор Тулупов МаксимТулупов Максим Викторович
10.03.2003 - 09.12.2024
родился и вырос в городе Сочи.
Закончил СОШ№11.
После ушло на военную службу, в 2021 подписал контракт (Северная Осетия, Алания)
Получил медаль и грамоту за участие в антитеррористической операции.
После окончания контракта пошло добровольцем. В 2024 году подписал контракт на участие в СВО в городе Ростов-на-Дону. Погиб в н.п. Георгиевка, Марьинский район.
Ефрейтор Кочергин СергейКочергин Сергей Евгеньевич
Разведчик
29.02.1976 - 12.05.2024
Россошь, Воронежская область
Погиб в н.п. Орлянское, Купянский район
Награжден Орденом Мужества посмертно
https://герои-сво.рф/geroi/kochergin-sergej-evgenevich/
Гвардии рядовой Быков НикитаБыков Никита Сергеевич
20.12.2000 - 02.03.2024
Связист
Анапа, Краснодарский край
Погиб при эвакуации раненных, Запорожская область, Работино
Награждён медалью За отвагу.
Младший сержант Седынин КонстантинСедынин Константин Борисович
08.09.1978 - 27.11.2024
Погиб в ДНР, Богоявленка
Константин пошёл служить добровольцем, был награждён медалью участником специальной военной операции и медалью за отвагу. Костя был очень хорошим и добрым человеком, всегда мог выслушать дать совет, помогал во всем всем, все его уважали и любили.
Рядовой Пронин ДмитрийПронин Дмитрий Станиславович
27.05.2001 - 25.01.2025
Стрелок-сапер
Воткинск, Удмуртская Республика
Погиб при выполнении боевых задач в г. Волчанск, Харьковская обл.
Старший лейтенант Новосёлов АнтониоТуапсе, Краснодарский край
При исполнении воинского долга геройски погиб
Новосёлов Антонио Сергеевич
12 сентября он погиб спасая ребят, но сам погиб в Курской области.
Антонио закончил Военно Космическую академию им.Можайского, был страшим лейтенантом, зам.полит роты, получил орден мужества.
Рядовой Ефремкин ЕвгенийЕфремкин Евгений Артёмович
Гранотаметчик
22.08.1979 - 27.01.2024
Место смерти: Донецкая Народная Республика.Артемовский район .Дубово-Васильевка.
Евгений находясь в отделение захвата 1 группы 334 штурмовой роты z в ходе специальной военной задачи
Погиб.
Посеёлок Ишедей,Тулунского района, Иркутской обрасти.
Капитан Кузьмин АндрейКузьмин Андрей Игоревич родился 19 января 1990 года в г.Ижевске Удмуртской Республики.
В 2007 году окончил МОУ «СОШ д.Старая Монья Малопургинского района Удмуртской Республики».
После окончания школы, в 2007 году, Андрей поступил в высшее военное учебное заведение - Казанское высшее артиллерийское командное училище по военной специальности «Применение подразделений артиллерии».
В 2011 году для дальнейшего обучения переведён в Михайловскую военную артиллерийскую академию Министерства обороны РФ г.Санкт-Петербурга. В 2012 году окончил обучение, присвоена квалификация «офицер» с высшим военно-специальным образованием - инженер по специальности «Электромеханика», а также присвоено первое воинское звание офицера «лейтенант», назначен на должность командира взвода.
После окончания академии старший лейтенант Кузьмин А. И. назначен командиром миномётного взвода миномётной батареи мотострелкового батальона 19-й мотострелковой Воронежско-Шумлинской Краснознамённой, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизии 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армии в г. Владикавказ (23.06.2012-05.09.2014).
В 2014 году старший лейтенант Кузьмин А. И. назначен командиром взвода управления миномётной батареи мотострелкового батальона (горного) 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны (с.Перевальное, Республика Крым, 05.09.2014-01.09.2015).
В 2015 году старший лейтенант Кузьмин А. И. назначен командиром реактивного артиллерийского взвода, старшим офицером на реактивной артиллерийской батарее реактивного артиллерийского дивизиона 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны (с.Перевальное, Республика Крым, 01.09.2015-18.09.2017).
В 2017 году старший лейтенант Кузьмин А. И. назначен командиром реактивного артиллерийского взвода, старшим офицером на батарее реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона 8-го гвардейского пушечного артиллерийского Любанского Краснознамённого полка 22-го армейского корпуса (г.Джанкой, Республика Крым, 18.09.2017-17.02.2022)
17.02.2022 года старшему лейтенанту Кузьмину А. И. присвоено звание «капитан», назначен на должность командира реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона 8-го гвардейского пушечного артиллерийского Любанского Краснознамённого полка 22-го армейского корпуса. С первых дней специальной военной операции на территориях Украины, ЛНР и ДНР находился в зоне боевых действий.
Героически погиб при исполнении воинского долга 01 октября 2022 года в Херсонской области.
За время военной службы награждён:
- медалью «За отличие в военной службе III степени» (30.06.2022);
- медалью «За отвагу» (10.09.2022);
- орденом Мужества, посмертно.
У Андрея остались жена и дочь.В МОУ «СОШ д.Старая Монья Малопургинского района Удмуртской Республики», где учился Андрей, состоялось открытие мемориальной доски.
https://vk.com/wall-222921857_20781
Рядовой Лесников ИгорьЛесников Игорь Викторович родился 18 июня 1981года в с.Июльское Воткинского района Удмуртской Республики.
Учился в МБОУ «Июльская СОШ». В школе считался одним из лучших учеников в параллели. В конце каждого учебного года получал грамоты и похвальные листы за отличные успехи в учении. Также очень активно участвовал в жизни школы. Всегда был первым в олимпиадах по иностранному языку, истории, литературе.
В 1998 году с отличием окончил среднюю школу и в этом же году поступил в ИжГСХА (в н.в. УдГАУ), где получил высшее образование по специальности «инженер лесного хозяйства». За время учёбы участвовал в программе по обмену студентов в Германию и Швейцарию.
После окончания ВУЗа занимал должность мастера леса Якшур-Бодьинского лесничества. С 2005 года замещал должность специалиста-эксперта Управления Россельхознадзора по УР, с 2018 года был заместителем начальника отдела охотничьего надзора Минприроды УР. За время своей трудовой деятельности был неоднократно награждён почётными грамотами за добросовестный труд и высокие показатели в работе.
Игорь очень переживал за двоюродного брата, который находился на СВО с самого начала, поэтому не смог оставаться в стороне от происходящих событий и в ноябре 2023 года заключил контракт с МО РФ. Служил в в/ч 12128 в звании рядового на должности стрелка-сапёра отделения 1-й штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 21-й бригады. Командир отзывался о нём, как о смелом, волевом человеке.
20 декабря 2023 года в ходе выполнения боевых задач на территории села Степовое (Петровское) ДНР был атакован вражеским дроном-камикадзе и от полученных ранений погиб на месте.
Похоронен на родине со всеми воинскими почестями.
https://vk.com/wall-222921857_30720Имеет награды:
08.05.2006г. N325, Награжден медалью за участие в контртеррористической операции на Кавказе.
16.03.2016г. Награжден медалью МО РФ «Участника военной операции в Сирии».
19.11.2017г. Награжден памятной медалью «635 лет Русской артиллерии».
27.04.2018г. Награжден юбилейным знаком «135 лет ЦАОК ( ОАШ, ФППК)».
09.10.2020г. Награжден медалью МО РФ за отличие в военной службе 3-й степени.
27.06.2023г. Награжден медалью Министерство Обороны РФ, участник специальной военной операции.
16.12.2023г. N108611. Награжден Орденом Мужества посмертно.
05.02.2024г. N100182. Награжден Орденом Мужества посмертно.
С сентября 2008 г. служил непрерывно в органах по контролю за оборотом наркотических веществ в управлении ФСКН России по Саратовской области.
Был награжден медалью в честь десятой годовщины образования управления специального назначения и охраны ФСКН РОССИИ.
В сентябре 2013г. поступил на воинскую службу в вооруженные силы РФ.
В 2016-м году принимал участие в военной операции России в Сирии.
06.09.2021г. В звании ст. лейтенанта, преподавателя цикла (подготовки младших специалистов артиллерии и РСЗО) 631 учебного центра боевого применения (артиллерии), уволен с воинской службы в запас.
27 октября 2022г. призван на воинскую службу по мобилизации военным комиссариатом Ленинского района города Саратова. Проходил военную службу в вооруженных силах РФ. Занимаемая воинская должность Командир 2-го мотострелкового батальона в/ч 29593, 1194 полка.
08.10.2023 г. погиб в ходе специальной военной операции, с. Андреевка, Артёмовского рай-на ДНР.
08.12.2023г. В школе имени В.К. Ерошкина с. Новозахаркино состоялось открытие мемориальной доски Чиркина Сергея Владимировича.
09.12.2023г. Имя Ст. лейтенанта Чиркина С. В. занесено на памятнике «Землякам погибшим в локальных войнах» в парке Победы г. Саратова.
Чиркин С.В. внесен в книгу памяти Саратовской области.
https://герои-сво.рф/geroi/chirkin-sergej-vladimirovich/
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