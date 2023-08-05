Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.68

В центре Самбора Львовской области снесли "Родину-мать". А действительно, зачем им Родина и тем более Мать? Незаконнорожденная сирота Украина, ни того ни другого не имеющая.

Ещё и беспамятная к тому же…

https://t.me/tsargradtv/50349

У них мать вот этО!

На Украине продолжают бороться со своим прошлым Так в Винниках Львовской области снесли памятник советским воинам. Власти заявили, что отдадут скульптуру в Мемориальный музей тоталитарных режимов.

Ну хоть не разбили по свинскому обычаю

https://t.me/c/1524001401/11833

Облака в небе над Украиной на что-то намекают...

Потому что с Россией БОГ!

https://t.me/wagner_group_pmc/36377

Брошенный французский колёсный танк AMX-10RCR ВСУ вместе с боекомплектом под Новодонецким, который сфотографировали наши читатели из армейского спецназа России. Найденный БК включал в себя 105-мм снаряды OFUM 105 F3 с белым фосфором (на переднем плане), а также 105-мм оперенные подкалиберные снаряды OFL 105 F1 (второй в очереди). OFUM 105 F3 задуманы для использования в качестве дымовых снарядов, однако при определенных условиях могут применяться и в качестве зажигательных.

https://t.me/milinfolive/103591

Фотоматериалы из зоны СВО.

Утро в Марьинке.

https://t.me/boris_rozhin/92177

Генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен от должности командира 106-й гв. воздушно-десантной дивизии ВДВ. Об этом сообщает сообщает военный осведомитель. Поводом для отстранения мог послужить упрямство комдива, который не привык молчать при отстаивании вопросов касаемо бойцов.

Владимир Вячеславович Селиверстов во главе 106-й дивизии ВДВ принимает участие в СВО с первого дня. Сначало это было Киевское направление, где тогда еще полковник Селиверстов также не всегда был согласен с решениями штаба ВДВ. А с января этого года уже генерал-майор Селиверстов со своей дивизией выполняет задачи на Бахмутском направлении.

https://t.me/c/1801542020/6258

Атмосфера.... Атмосфера....

https://t.me/Ugolok_Sitha/14817

Достаточно редкий кадр застрявшего 152 мм артиллерийского снаряда, который обрёл завершение своей карьеры в дереве, скорее всего из-за отказа взрывателя.

https://t.me/wagner_group_pmc/36084

Цеха готовой продукции кампании ZALA (концерн Калашников ) до отказа забитые БПЛА Ланцет. Директор заявляет цифру в 200 тысяч (!) произведенных беспилотников, в планах выйти на цифру в миллион БПЛА

https://t.me/wagner_group_pmc/36088

Мало того, что производство известных дронов-камикадзе нарастили в три раза, так еще и сам "Ланцет" ожидаемо "мутировал" в свою следующую ступень развития - "Изделие-53". Как сообщает Александр Захаров, под новый дрон была сделана новая пусковая установка, а сам БПЛА-камикадзе планируется применять в концепции "Рой дронов" для ударов по групповым целям: один "Ланцет", заметивший бронетехнику или ее скопление, передает информацию остальным дронам, после чего те уничтожают цели.

https://t.me/milinfolive/103637

Командир Азіва «Редис» уже в строю

https://t.me/c/1524001401/11856

Навозец Прокопенко, тот самый что руководил азовскими упырями, встретился с новыми боевиками, которые скоро станут новым пушечным мясом. Многие пишут, мол хорошо что эти навозцы на передовой, теперь точно их завалим, но хочу сказать, что эту крысу мы вряд ли увидим на передовой, так как он будет сидеть безвылазно в укрепленным бункере, раздавая интервьюхи медиаклоунам типа штопаного Гордона. По словам самих же азовцев ''Редис'' Прокопенко и его подружка Паламар '' Калина'' cидели в Азовстали в безопасном бункере безвылазно, кушая консервы, а объедки со стола кидали подсосу Волыне, который отправлял своих морпехов в самоубийственные вылазки, и которые по их же словам доедали в Азовстали ''х*й без соли''

https://t.me/zloy_zhurnalist/6009

АНТОНОВСКИЙ МОСТ

Владимир Соловьев в эфире «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1» показал беседу с командующим группировкой «Днепр», генералом-полковником Олегом Макаревичем. Полковника и своего, как он выразился, "первого генерала" он получил еще в чеченскую компанию. Он не просто сидит где-то там, а постоянно находится рядом со своими подчиненными, на передовых позициях и практически под огнем. Это отметил Соловьев, когда сказал, что когда они бежали (а по другому там просто нельзя - открытая местность)к позиции рядом с Антоновским мостом, а до позиции врагов там метров 700-800, то подчиненные совсем не были удивлены присутствию генерала рядом. Я спросил потом генерал-полковника, Олег Леонидович, ну зачем вам это, зачем прямо туда? На что он подумав (а у него такая манера общения: сначала подумать, а потом четко ответить) сказал: "Ну, наверно, чтобы мог честно людям в глаза смотреть. И команды отдавать. И туда их вести. И себя проверить. Т.е. могу ли я.

Вот такой вот генерал!

https://t.me/SolovievLive/195592

17 июля Россия в связи с прекращением зерновой сделки отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Чёрного моря — МИД РФ.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. Председатель ГосДумы Володин: нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности.

Возможно, Володин прав. Сегодня ночью у англичан был последний шанс на атаку Крыма под прикрытием этого коридора. И, естественно, они этим воспользовались.

https://t.me/proofzzz/12468

Мнение "Злого журналиста":

1. А с чего вы взяли , что хохол не оставлял попыток по нему ударить? У него не было ни одной причины этого делать после прошлой атаки в октябре. Наоборот, даже больше причин, потому что жестких ответок нет даже за атаку на Кремль, плюс по Крыму хохол регулярно пытается бить. Вчера на черноморский флот пытался напасть в Севастополе, отбили. Поэтому ничего удивительного. Просто с октября он не мог, а сейчас получилось

2. Из написанного выше, резюмирую, что все это результат отсутсвия страха хохла и Запада. Красных линий нет, поэтому и на Курскую станцию атака и на мост и на Москву были и будут. Пока физически не начнеися ликвидация чиновников Наркорейха и жесткие ответы в виде уничтожения/ослепления американских спутников, но те кто как мне кажется могли принять такие решения , в армии сейчас отстранены

3. Атаки на Севастополь вчера и Крымской мост сегодня не случайны в последний день Зерновой сделки. Запад дал установку , чтобы РФ и Турция ее не продлили, тем самым пытаются отдалить Эрдогана от РФ, поссорить, что с таким турком реализовать реально. После этой атаки продление под вопросом

4. Медведев вновь пишет яростные строки в телеграм, но мы знаем, что они останутся лишь строками, увы. Может и сам Димон с этого не рад.

5. МИД РФ констатировал , что это за этим бриты и США и все. Просто констатация. Слабая позиция. Как минимум с бритами уже давно необходимо мыло разрывать отношения, как и с поляками, но санкции и интересы крупного капитала имеют свое слово и, судя по всему очень важное, да решающее даже

6. Делать и готовить подобные атаки будут больше ибо нет причин их не готовить, хохлу и США нужен ядерный удар.Не исключаю, что хохол использует грязную ядерную бомбу, приготовленную с помощью бритов, когда ему дадут добро. Красных линий нет, но мы давно об этом знаем, и они знают.

https://t.me/zloy_zhurnalist/6010

А теперь тяжёлый для кого-то, но крайне необходимый для всего гражданского и уж тем более военного общества вывод.

Организацией обороны Крымского моста занимается Министерство Обороны. Я не про охрану на въезде, а именно про оборону - от различных ударных средств противника.

Оборона оказалась... в общем, не оказалось там обороны.

Теперь вопрос: руководитель какого уровня должен понести ответственность по всей строгости?

И речь как бы должна уже идти не об отставке, а именно об ответственности.

И да, всем налетевшим: а вы про кого подумали?

Охрану крымского моста осуществляют два ведомства: Росгвардия и министерство обороны. Ну а как известно, у семи нянек дитя без глазу.

Неужели до сих пор нет понимания о том, что подобные объекты должны иметь защиту осуществляемую из одного центра.

Только тогда будет отсутствовать межведомственная склока и и бюрократические препоны.

https://t.me/A_S_Sukonkin/4678

БМП-3 и члены ее экипажа, которые являются военнослужащими добровольческого батальона «Вега». Батальон «Вега» был сформирован в Новосибирске, в его состав вошло большое количество бывшых военнослужащих с боевым опытом «Вега» после формирования была введена в состав одного из соединений армейского спецназа, и действует в качестве огневой поддержки разведчиков бригады при выполнение боевых задач в лесах Кременной.

https://t.me/boris_rozhin/92276

Современная война — война технологий. FPV-камикадзе — неотъемлемая часть СВО. Бойцы спецназа ВС РФ широко используют их по всей линии соприкосновения. Парни достигли такого уровня мастерства, что для работы им не требуются специально подготовленные площадки — взлетают даже с движущихся автомобилей и на ходу поражают цели. Спросили о саммите НАТО и об обещанной альянсом технике ВСУ. Ответ простой: как уничтожали, так и будем уничтожать как технику, так и живую силу, в том числе наёмников из США, Европы, Латинской Америки и ближневосточных стран.

https://t.me/boris_rozhin/92285

Думаете э то МО поставила моторы и лодки? Да как бы не так! Закупленные в том числе с помощью читателей нашего канала (Бориса Рожигна) лодки и моторы для ВС РФ на Днепре успешно доехали. Бойцы ВДВ благодарят Катю и Валю и читателей. Всех кто принимал участие в сборе.

https://t.me/boris_rozhin/92330

Кадры падения штурмовика Су-25 в районе Ейска. В ЮВО подтвердили, что пилот погиб. Штурмовик упал при выполнении учебного полёта в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря, сообщили в ЮВО. Техническая неисправность.

https://t.me/boris_rozhin/92345

Шебекинский р-н, Белгородская область, Россия.: 15 июля 2023 г. Засада боевиков ГУР Украины на Урал-4320 Вооруженных сил России в Шебекинском районе Белгородской области.

В результате атаки погибли водитель и старший машины, которые возвращались на базу после развоза продовольствия. Погибшим вечная память.

Как видим, до сих пор прокси-контингент ГУР продолжает свободно перемещаться по приграничным районам области, и совершает атаки на транспорт и личный состав ВС России. Один из нападавших Земля пухом нашим воинам.

А где хваленный Ахмат? Место на карте. Помните с какой гордостью Кадыров заявлял: "Личный состав батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы".

https://t.me/dva_majors/21402

Лис был невероятно суровым воином. Я бы сказал, что он был суперменом. Высокий, мощный русский парень, совершенно не имеющий страха. Железный снаружи и титановый внутри. А в те редкие моменты, когда Лис снимал маску, перед людьми представал парень с очаровательной улыбкой, когда лис улыбался, он улыбался и глазами тоже. Его улыбку я наверное запомню на всю жизнь. Лис не жаловался на жизнь, на армию. Он был всем доволен. Для него слово патриотизм и присяга имели огромный вес. Он сказал мне:

«Лёша, мы десант. Родина многие годы вкладывала в нас деньги, чтобы в нужный момент мы встали ее самым крепким щитом».

Лиса боялись враги, боялись ждуны и диверсанты. С ним вообще боялись связываться люди с дурными намерениями. Лиса любили и уважали командиры и сослуживцы. Лис прошел путь от солдата до офицера.

Крайний раз, когда мы виделись Лис увлечено рассказывал как они приняли бой с превосходящими силами наемников. Как у него под ногами разорвалось несколько гранат...

Лис снял футболку. Его тело было в шрамах от старых и новых осколков, которые он носил с собой вместо наград.

Украинцы, поляки, британские наёмники… никто не смог победить Лиса.

Супергерой Лис сразился с равным противником - с разлившимся Днепром. Лис смог спасти из ревущей реки тяжелораненого сослуживца, поплыл за следующим…

Лис не погиб. Он был суровым и могучим как Днепр и стал его частью.

Кавалер ордена Мужества и двух медалей за Отвагу, Виктор «Лис» жил как воин, погиб как христианин. Положил свою жизнь, за своих братьев.

У Виктора дома любящая жена и двое мальчиков (младший сыновья у нас похожи как родные). Супруга не хочет верить в его смерть. Знаете, я тоже не хочу. Возвращайся Лис, где бы ты сейчас не был.

https://t.me/zhivoff/10119

Вот еще одно фото с гвардии лейтенантом Виктором «Лисом». Зимой передавали парням Аутель.

https://t.me/zhivoff/10121

Просто фото в Русском поле перед задачей

https://t.me/rusich_army/9972

БМПТ 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой танковой дивизии ВС РФ в районе населённого пункта Ивановка.

https://t.me/ZParaBellumMD/2169

Вчера в районе населенного пункта Геройское, на Херсонском направлении, парни из 80 арктической бригады сбили вражеский «Байрактар», ещё раз доказав что они лучшие.

https://t.me/IronHelmets/1119

Госкорпорация "Ростех" передала в войска экспериментальную партию самоходных минометов "Дрок" на базе бронемашины "Тайфун", сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа», говорится в сообщении.

https://t.me/rosich_ru/45654

По Суровикину:

Он по прежнему под арестом. Нет, он не в отпуске. Нет, он не на работе. Он под арестом. Трусливая словесная эквилибристика на тему его статуса изрядно утомила.

Мятеж не поддерживал и выступил резко против. Во многом именно из-за его позиции армия мятеж не поддержала.

В федеральных СМИ на Суровикина блок.

Пока всё.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/50615

Долго думала ставить это известие или нет... но потом поняла: ставить надо, потому что есть люди, которые просыпаются. Алексей Серебряков помогает 13-летней девочке Полине из Горловки.

Во время налёта ребёнку оторвало ногу и руку. Когда актёр об этом рассказал, он расплакался. Видео опубликовал лидер «Любэ» Николай Расторгуев, отметив, что у Серебрякова нет аккаунтов в соцсетях и он не афиширует свою благотворительность.

"Я еле уговорил его записать это видео", - добавил певец.

https://t.me/wagner_group_pmc/36224

P.s. Только соприкоснувшись с истинным горем, начинаешь задумываться, а правильно ли ты шел выбранной дорогой.

В РФ нарастили массовое производство FPV-дронов камикадзе. В ноябре 2022 года КБ из Санкт-Петербурга создало боевой дрон "Гортензия", который стал первым FPV-дроном массового производства, отправленным на фронт в промышленных масштабах. Сегодня мощность производства КБ «Око» - 120 шт/день, 3000 шт/месяц.

https://t.me/wagner_group_pmc/36256

Стас со смешным позывным «Байден» получил второй орден Мужества. И служит он не оператором дрона, а самым настоящим штурмовиком-головорезом. Первый орден дали за взятие опорника, потом его подразделение затрофеило Брэдли, и после этого в течение суток держало фронт шириной 2 километра от непрерывных атак превосходящего противника.

Не судите о людях по внешности. Парень - кремень. Мочи хохлов, Байден!

https://t.me/proofzzz/12509

Стас (позывной Байден) 2 ордена Мужества. Отряд "Керчь" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. "Вы наша защита, наша вера с Вами, мы вас любим и ждём".

Художника не знаю. Взято на канале ZаПобеду

https://t.me/dnrlnrruss/1483

"Глупо угрожать России ядерным оружием", — Макгрегор «Россияне могут заполонить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот», - заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он напомнил, что США пока не обладают такими возможностями — большая часть американских АПЛ сейчас в ремонте. Что ж они становятся такими умными, как в отставку выходят?

https://t.me/Crimeanprachka/24803

Я очень хорошо помню съемки фильма на Западной Украине. Мой герой, Николай Кузнецов, был разведчиком в тылу врага и носил форму немецкого офицера. И когда я надевал мундир обер-лейтенанта Зиберта, подходили ко мне местные жители — с выражением явного одобрения такому облику. Улыбались, хлопали по плечу, стремились со мной сфотографироваться… Я в шоке был — как будто в другую страну попал. А это Львов, 1980-е годы. Меня успокаивали: дескать, не обращайте внимания — здесь другие люди, другой менталитет… Но было четкое ощущение чего-то нездорового. А развитие этой ситуации мы сейчас видим — катастрофа, фашизм настоящий.

А война — она не ушла никуда. Она и ныне у нашего порога.

Александр Михайлов

https://t.me/coliseumhistory/2383

60 тысяч тонн зерна уничтожено в ходе российских ударов по морским порта «Одесса» и «Черноморск», — министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Для восстановления терминалов потребуется не менее года.

Читаем между строк: уничтожены тонны военного и полувоенного оборудования, которым был набит порт Одессы под прикрытием зерновой сделки. Для восстановления инфраструктуры потребуется еще одна зерновая сделка и не менее года.

https://t.me/proofzzz/12537

"Zлой Пруф" написал фельетон на эту тему:

По сообщениям украинских властей, сегодня ночью неизвестные подорвали в порту Одессы около 60 тысяч тонн украинского зерна. По словам очевидцев, зерно детонировало всю ночь до самого утра.

Согласно расследованию журналистов Нью-Йорк Таймс, это была пророссийски настроенная группировка аквалангистов, которая высадилась с яхты на рейде Одессы и подорвала все зерно, заложив две тонны взрывчатки. Из доказательств обнаружены на пляже матрешка, пустая бутылка от водки Столичная, бычки папирос Беломорканал, фотография шпиля Одесского Кафедрального Собора и следы медведя, которого диверсанты, очевидно, привели с собой.

В связи с этим событием украинские военные натягивают заградительные сети через Днепр в районе Киева, так как вторая значительная партия зерна хранится в центре города на Банковой улице и может также служить мишенью для пророссийски настроенных аквалангистов.

https://t.me/proofzzz/12542

Ангары в Одессе после одного из прилетов.

https://t.me/boris_rozhin/92532

Заявление Министерства Обороны России:

В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

Нормально так наши заявили!

В связи с этим возникает вопрос: будут сразу топить или предупреждать сначала выстрелами по курсу? Или все уйдет опять в песок?

https://t.me/proofzzz/12541

Ну и еще одно интересное заявление:

Россия будет рассматривать передачу Киеву F-16 как ядерную угрозу со стороны Запада

Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

"Наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных боеприпасов или нет. Сам факт появления таких систем у ВСУ будем рассматривать как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере", - сказал он.

https://t.me/c/1801542020/6347

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область и Луганскую Народную Республику губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с медицинским персоналом госпиталя, который организован на базе медицинского отряда специального назначения. Наталья Комарова передала в госпиталь медикаменты и расходные материалы. В завершение заместитель командующего Восточным военным округом по военно-политической работе Роман Греков поблагодарил жителей региона за помощь госпиталю. Губернатор Югры стала первым государственным деятелем, посетившим данный медицинский отряд специального назначения. В ходе встречи с югорскими военнослужащими, представителями управления Росгвардии по Югре, губернатор передала закупленные по заявке квадрокоптеры, тепловизоры, противодроновые ружья. От командования 14-й армии воздушно-космических сил Министерства обороны поступал запрос на автомобили для выполнения поставленных задач и перемещения в зоне специальной военной операции.

https://t.me/ok_spn/25756

Моменты СВО Моменты СВО

https://t.me/boris_rozhin/92491

Миша из 5 бригады, комвзвода БПЛА, погиб сегодня 20 июля в 3 утра под Красногоровкой в результате контратаки 79 ОДШБР. Доброволец Миша из Москвы... и автор телеграм-канала "Миша на Донбассе"

Мишка погиб сегодня в 3 утра под Красногоровкой, в результате контратаки 79 ОДШБР. Лучший в своем роде, можете не беспокоиться, у него осталось несколько классных детишек, так что так просто от него не избавиться.

Вечная память тебе...

Светлая память тебе, наш Миша, ты навсегда в наших сердцах, мы будем всегда помнить тебя и гордиться тобой... Очень сложно писать, сложно подобрать слова….. Меня зовут Наталья, я администратор группы и правая рука Миши, лучший друг и помощник. Много поступает звонков… Публикую официальную информацию с нашего канала. Друзья, сегодня утром, при выполнении боевых задач под Красногоровкой героически погиб командир группы БПЛА в/ч 41698 ( 5 бригада ДНР РФ) Лучин Михаил Сергеевич . Это невосполнимая потеря для всех нас . Он погиб выполняя свой гражданский долг с улыбкой на лице и любовью в сердце защищая наше Отечество от врагов России.

https://t.me/MishaDonbass/1048 https://t.me/dnrlnrruss/1491

Погибшему на фронте командиру 123-й бригады «Ташкенту» присвоено звание Героя России посмертно О гибели генерала Дениса Иванова, еще при жизни ставшего легендой донбасских подразделений, впервые стало известно вчера. «Ташкент» погиб в результате удара вражеского дрона-камикадзе, когда проверял состояние боевых позиций.

Погибший герой командовал бригадой во 2 Армейском корпусе, сформированном на базе НМ ЛНР. Среди солдат и офицеров он был известен как достойный и мужественный воин. За свои заслуги перед Родиной указом президента он представлен к званию Героя России посмертно.

https://t.me/boris_rozhin/92663

БТР-82А с дополнительными экранами в зоне СВО

https://t.me/boris_rozhin/92595

Министерство обороны Украины предупредило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

«Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года», — уточнили в ведомстве.

https://t.me/c/1801542020/6371

Украина угрожает атаковать российские гражданские суда в Черном море. Недооценивать эту угрозу не стоит - гражданские суда могут атаковаться британскими морскими дронами (в том числе и в международных водах) и беспилотниками.

https://t.me/boris_rozhin/92631

Над одним из российских регионов замечен ударный беспилотник "Охотник", который во время испытательного полёта сопровождал истребитель.

https://t.me/boris_rozhin/92679





Прямо сейчас два судна идут в направлении украинского Ренийского морского порта. Ранее Минобороны заявляло, что с 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Скорее всего цель данных действий -- проверка серьезности заявления Минобороны России. Ну и???

https://t.me/wagner_group_pmc/36386

Разведка ЮВО в зоне СВО Разведка ЮВО в зоне СВО.

Напоследок несколько питомцев фронта

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок