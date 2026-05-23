Роднина про галоши на коньках в СССР

Лет пятнадцать назад мне поручили построить каток. Нет, серьёзно, я тогда здорово утратил веру в человечество. Ещё сильнее утратил после недавних слов депутата Родниной. Про то, как плохо было с фигурным катанием в Союзе.

Бывшая американская тренер фигуристов и нынешняя мега-патриотка Роднина сообщила репортёру Спорт24 Борису Королёву:

«В советское время у нас катков было раз-два и обчелся, но при этом хоккей и фигурное катание были на первых местах. Понятно, было сложно, но сказать, что это была проблема, — нельзя. Сейчас совершенно точно катков у нас не хватает».

Про катки, которых, якобы, не хватает, тоже рассказать могу. Ребёнок серьёзно занимается на льду. И ситуация там, мягко скажем, не в катках.

Но мы ж про историю. Значит, первое. Катки при Союзе заливали в каждом дворе. Это сегодня всё место разобрано под парковки и точечную застройку. Дворы если чудом и сохранились, то в старых советских домах.

Да и заливка такого катка обойдётся сегодня в чудовищную сумму. Посчитайте, сколько кубов воды надо из шланга на каточек вылить за зиму. С нынешней коммуналкой – разоришься.

Но и с крытыми катками было довольно неплохо. По крайней мере, при Брежневе уж один-два больших хороших катка в городе да было.

При том, что при зарождении фигурного катания в СССР, крытый каток считался чем-то излишним. Больше того, в 1937 году, например, проводился союзный чемпионат.

Проводился под открытым небом. На заливном катке, на улице. Всесоюзные соревнования, и ничего.

Совсем недавно вышел эпический фильм про Роднину. Я конечно не знаю, но раньше про живого человека такого снимать было не принято. После этого кино только золотой памятник на Красной площади поставить осталось.

А Вы говорите, культ личности товарища Сталина, ага.

Так даже в кино, внезапно, нам показывают как страшно умница-тренер Жук угнетал молодую спортсменку Роднину. Угнетал, что характерно, на вполне крытом катке Центрального Дома Красной Армии. Настоящая советская чемпионка Роднина. На катке, которых не было в СССР

А рядом в том же ЦДКА был огромный каток уличный. Но нет, ничего, кроме галош. Не было в СССР катков. То ли дело в богоспасаемых США.

Я опять про кино. Заканчивается оно легендарным олимпийским награждением. Где Роднина рыдала под камеры.

Первые два флага над пьедесталом – советские. Третий – тоже почти наш, ГДР, с циркулем. А вот четвертое место… что ты будешь делать, опять красные советские спортсмены.

Это не дворовый чемпионат. Это Олимпиада, лучшие спортсмены мира! И весь пьедестал вытоптан нашими, у которых катков не было.

Ладно, послушаем уважаемую депутатку дальше. Слово Родниной:

«Количество катков сказывается на количестве занимающихся… Если хотим, чтобы росли здоровые и физически развитые люди, то, наверное, надо делать больше спортивных объектов, чтобы у нас в шаговой доступности были не детские сады и церкви, а спортивные объекты».

Я по секрету депутату подскажу. Дело не в шаговой доступности. Проехать хоть на другой конец города на спортивный кружок проблема не большая.

Стоит детский спорт, извините, конских денег. Час работы на льду с тренером для маленьких деток на катке стоит тысячи полторы. А индивидуальная тренировка и три может стоить. Не тугриков, рублей.

Еще раз по буквам и прописью. Один час занятия с тренером в моём городе, нет это не столица и нет, тренер не из олимпийской сборной. От полутора до трёх тысяч. За час!

И если каток поставить хоть в соседнем дворе, легче от этого не станет. Про стоимость любой спортивной амуниции я вообще молчу.

Не хотите детские конёчки тысяч за сто пятьдесят? А они новые ровно столько и стоят. И это не что-то такое супер-профессиональное. Нет, обычные хорошие коньки сложные элементы крутить.

Нет, я таких не покупал ни разу. Самые дорогие тысяч сорок стоили. Убитые в хлам после десяти владельцев. Но хоть как-то.

Нет, можно и за три купить, если ребенка не жалко. Ну и понятно, результатов катания в них тоже не будет. Только ноги испортят.

Но Вы вдумайтесь – даже сорок тысяч за сильно убитые коньки! Месячная зарплата за конёчки ребёнку! Не в курсе про такое бывшая фигуристка Роднина?

В её юности папа-офицер тоже за три зарплаты ей коньки покупал? Или как-то иначе в Союзе с этим дело обстояло? Про такое не хочет вспомнить Роднина?

Откуда тогда эти байки про катки вместо детских садов? Тоже вопрос очевидный. Горячо надеюсь, что хотя бы строительное лобби ей круглую сумму занесло. Потому что иначе совсем стыдно.

Я ж не зря вспоминал как мне каток поручили строить. Обегал рынок, тогда вполне приличный каток можно было заказать «под ключ». Самый простой с надувным куполом.

Как это по науке «воздухоопорный». Когда здоровенное спортсооружение на воздушном подпоре стоит. Круглые сутки крутятся вентиляторы и шлюз на входе как в подводной лодке.

Стоило всё это счастье вместе с холодильными установками для льда и заливочной машиной – тридцать миллионов. Нет, опять не долларов, рублей. Даже на какие-то хилые раздевалки из фанеры хватало.

Посчитали экономику, сколько детей придёт, сколько тренеру платить и как-то не сошлось. Так что проект засунули в дальний ящик и катка как-то не случилось.

Но в этот же год не скажу какая партия развернула за бюджетные денежки программу строительства катков везде, где только можно. Чуть получше тех, что мы считали, с крышей на металлических арках.

Но не сказать, чтобы супер капитальные сооружения. Просто ангар, металлический каркас, обшитый сайдингом. Собирается готовый за пару недель. Внутри каток.

А теперь готовы? Как думаете, сколько стоил первый же открытый у нас с большой помпой такой каток? Ну хоть примерно?

Мне готовы были частники привезти новый с надувным куполом за 30 миллионов. Каток, построенный по госпрограмме, обошёлся бюджету в 300 миллионов. Вот на эти два процента и…

Всем очень понравилось и катки стали шлёпать как штемпель на письма, один за другим. Причём, почему-то, не в городе. Где катки бы не помешали.

Нет, катки поехали строить по глухим посёлкам в районах области. Я не против, районы развивать тоже нужно. Дело полезное, только там что-то другое строить, по-моему, было надо. Стадионы, спортплощадки. Не каток, точно.

Потому что пятнадцать лет эти катки стоят пустые. Ну нет в посёлках ни тренеров, ни спортсменов. Да и родители, подозреваю, те самые конечки за сорок тысяч подержанные не особо потянут.

Открываются они примерно раз в месяц. Когда туда загоняют этап областных соревнований. Поэтому вместо города приходится кататься по деревням. А приезжаешь – всё те же лица, секция из города приехала, местных спортсменов просто нет.

Глупость страшная, деньги закопаны в песок. Выглядят эти катки чем-то из фильма про постапокалипсис. Роскошный каток в свекольных полях, без людей.

Что забавно, в городе ситуация ровно обратная. Сегодня много детей пошли и в хоккей играть, и просто кататься. А льда не хватает.

Серьёзно, разобран по часам. Спортивные кружки зубами друг у друга час льда выгрызают. До драки, хуже чем Монтекки с Капулетти у Шекспира.

Да и массовая тренировка фигуристов – зрелище не для слабонервных. Когда на льду человек тридцать сразу. Это уж не катание, шорттрек какой-то. Когда на коньках в затылок друг другу едут.

Но в городах почему-то новые катки не появляются почти. В районе проще освоить денежки что ли? Меньше ненужных глаз? Или глава района посговорчивее?

Да и скажем честно, с детскими садиками, которые так не нравятся Родниной, у нас тоже нехорошо. Второго ребёнка в садик устроил сильно не сразу.

И да, пришлось подключать дальних знакомых. Так-то, пожалуйста, становись в очередь. Или садик на другом конце города.

А больше всего меня восхищает фраза уважаемого депутата, бывшего американского тренера соперников наших спортсменов Родниной:

«Наверное, надо делать больше спортивных объектов».

Простите, а кто должен это самое «наверное» реализовать? Если мне память не изменяет, Роднина в Думе заседает примерно два десятка лет. Безвылазно.

Наверное, надо делать. Наверное! Какая свежая мысль. Что же мешало делать двадцать лет? Когда нефть до ста пятидесяти доходила?

Можно было полстраны льдом залить. Прямо между детскими садиками шаговой доступности. Но что-то мешало.

Поэтому и приходится рассказывать, что это СССР во всём виноват. Мало катков построил нынешним чемпионам товарищ Сталин. Раз-два и обчелся.

Ярослав Бушмицкий

