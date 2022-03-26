«Служебный роман» — шедевр, который Рязанов не собирался снимать…

«Служебный роман» — горячо любимая миллионами комедия характеров, снятая Эльдаром Рязановым в 1977 году. Лента побила рекорды советского проката, пройдя отметку в 58 миллионов зрителей. Спустя годы история любви тихони-статистика и стервы-начальницы остается одной из самых чувственных и нежных картин советского кинематографа. Что же подтолкнуло режиссера к экранизации пьесы? Что осталось за кадром картины и чью роль вырезали из фильма полностью? Расскажу сегодня...

Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

Реальная история

В основе этой истории лежит реальный случай отношений между начальницей и рядовым сотрудником. Никто уже и не помнит, где произошли эти события и кто первым рассказал эту историю Рязанову, но идея ему понравилась. Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов — творческий дуэт, друзья и соавторы

Пьеса, написанная Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым в 1971 году, сначала стала успешной театральной постановкой. Премьера спектакля состоялась в том же 1971 году на сцене Ленинградского Театра комедии им. Н.П. Акимова. Новосельцева сыграл Пётр Вельяминов, а Людмилу Прокофьевну Калугину — Ольга Волкова.

Позже спектакль с неизменным успехом ставился и в других театрах страны и в общей сложности был сыгран более 19 000 раз.

Успешный проект, который не нравился Рязанову

«Проект» был успешным, в том числе и финансово, поэтому идея об экранизации никому даже в голову не приходила, но популярность пьесы имела и обратную сторону медали. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

Сначала на экраны страны вышла телевизионная постановка по мотивам «Сослуживцев», которая Рязанову не понравилась. А чуть позже Рязанов попал на постановку пьесы в исполнении псковского театра, где весь текст героев был зарифмован в стихи. И это было ужасно.

Авторы с удовольствием запретили бы пьесу, но пожалели артистов. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

Вместо этого, Брагинский и Рязанов решили снять свою версию истории, такую, какой они сами ее видели. 26 октября 1977 на всех экранах страны состоялась премьера одного из самых лучших фильмов того времени, самой кассовой картины Рязанова, которую зрители назвали лучшей картиной года.

Что же осталось за кадром? Какие события предшествовали этой громкой премьере? Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

Золотой актерский состав

Актеров на главные роли, можно сказать, и не выбирали. Актеры для этого фильма подобрались очень быстро, поскольку у Рязанова оставались ценные «резервы» после кинопроб в предыдущих картинах: Светлана Немоляева пробовалась на роль Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», в нем же были в числе претендентов на роли Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. С «Иронией судьбы» связано также и появление в «Служебном романе» Андрея Мягкова и Лии Ахеджаковой. Ещё до утверждения сценария в Госкино Рязанов и Брагинский уже знали, кто будет играть их героев, а актеры с нетерпением ждали начала съемок.

Преображение Мягкова

Симпатягу Андрея Мягкова, запомнившегося зрителям в образе Жени Лукашина, сложно было превратить в «канцелярскую крысу». Ситуацию спасли накладные усики и очки в массивной оправе, превратившие актера в стеснительного недотепу. Надо отметить, добиться этого было непросто, так как два года назад актер полюбился всей стране в роли лиричного романтика Жен Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru и Лукашина из «Иронии судьбы», но режиссер изо всех сил старался как можно дальше увести его нынешний персонаж от предыдущего.



Рождение «мымры»

Не менее сложно было создать законченный образ сухой, безэмоциональной директрисы. С закоулков «Мосфильма» были доставлены бесформенные, блеклые костюмы, вышедшие из моды, но чего-то все же не хватало. Оператор Владимир Нахабцев водрузил на нос Алисы Фрейндлих старые отцовские очки, случайно оказавшиеся на съемочной площадке. Именно они оказались недостающей для рождения «мымры» деталью.

Главный эксперт в мире моды и обольщения

В пьесе секретарша Верочка была представлена как красотка с модельной внешностью. Во время экранизации произведения роль переделали специально под Лию Ахеджакову. От первоначального персонажа осталась любовь к моде, на чем удачно сыграли, превратив Верочку в настоящего специалиста по нарядам и хитростям обольщения. Между прочим, в пьесе Вера была молодой длинноногой красавицей. Но когда Рязанов и Брагинский писали сценарий для фильма, то Верочку они изменили под Ахеджакову. А так как внешне она сильно отличалась от длинноногих красоток, ее героине досталось от секретарши из пьесы только то, что она слыла модницей. Благодаря чему мы увидели Лию Ахеджакову в роли законодательницы моды и наставницы «мымры» в вопросах женского флирта.

Почему Рязанову разрешали выбирать актеров без проб?

Тут нужно знать специфику утверждения актеров на роли того времени. По существующим правилам, художественному совету нужно было предоставить по три пробы актеров на каждую роль, и окончательное решение принимал именно худсовет.

Но не в случае с Рязановым. Этому предшествовала интересная история. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

Дело в том, что фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) киношному начальству не понравился. Запретить они его не могли, а вот «наказать» режиссера — да. Рязанова «сослали» на телевидение, которое в то время играло роль «второй скрипки» после кино.

Вот только время для «наказания» было выбрано крайне неудачное. На телевидение Рязанов пришел с готовой пьесой «Ирония судьбы» и сразу приступил к работе.

После выхода на экраны телевизионной версии фильм, киношное начальство было готово на любые условия, лишь бы Рязанов вернулся в кино. И режиссер этим воспользовался, заручившись правом самому выбирать актеров на роли. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

Актриса Людмила Иванова, крайне убедительно сыгравшая активистку Шурочку, действительно в те годы была председателем месткома в театре «Современник».

Как Басилашвили чуть не лишился гонорара

На момент начала съемок Олег Валерианович ни разу не сидел за рулем автомобиля. По сценарию, показав свою «упакованную» машину бывшему однокурснику, Самохвалов должен был лихо газануть и уехать. Ещё несколько дублей он должен был сниматься за рулем. Пришлось Басилашвили обучаться вождению. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

После нескольких занятий с инструктором он уже неплохо водил, но асом, конечно, не стал. А на съемках случилось непредвиденное: несколько зрителей так хотели попасть в кадр, что буквально бросились ему под колеса. Олег Валерианович вывернул руль и с испугу нажал на газ, буквально снеся будку «Союзпечати». К счастью, никто не пострадал, но ущерб был немаленький. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977

Басилашвили всерьез опасался, что дальше он будет сниматься бесплатно, но деньги на компенсацию все-таки выкроили из бюджета фильма. И кроме гонорара он с коллегами получил еще и Государственную премию СССР. Олег Басилашвили видел исключительно себя в роли Новосельцева и всячески пытался доказать это Эльдару Александровичу. Персонаж с Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru говорящей фамилией Самохвалов актеру не очень нравился, но уже в процессе работы он признал, что Рязанов верно распределил роли.



К слову, Почетную Государственную премию СССР за фильм получили все, кроме Алисы Фрейндлих, исполнительницы главной роли.

У нее уже была премия за театральную роль, а по правилам новую премию можно было давать не менее, чем через 2 года после предыдущей.

Звездный пегас

Крылатый бронзовый конь в руках Новосельцева — настоящая кинозвезда. Его можно заметить в кинолентах «Бриллиантовая рука», «Формула любви», «Ширли-Мырли», «Старый Новый год» и в одном из эпизодов «Семнадцати мгновений весны». Это копия скульптуры «Персей и Пегас» авторства Эмиля Луи-Пико.

Действие «Служебного романа» разворачивается практически все время в одном и том же здании статистического учреждения. У входа в Учреждение висят таблички с названиями различных организаций, в том числе загадочная «НИИ ЧЕГО», однако три части этого здания на самом деле снимались в разных местах Москвы. Чтобы не превращать фильм в телеспектакль с действием исключительно в помещениях, Эльдар Рязанов решил «разбавлять» сцены внутри зданий видами бурлящей пешеходами и автомобилями Москвы, а также ее красивыми пейзажами. Создатели фильма намеренно поселили героев в разных местах Москвы и Подмосковья, чтобы проследить маршрут движения каждого из дома на работу, а также подчеркнуть их социальный статус: Людмилу Калугину — в «элитный» дом на Б. Никитской, Юрия Самохвалова — на улицу Горького (сейчас Тверская), в дом по соседству с Центральным телеграфом в центре Москвы. Рядовых сотрудников разместили в спальных районах: Новосельцева — в переулке Чернышевского, секретаршу Верочку — на Чертановской улице, а Рыжову — в Подмосковье, на Ярославском направлении. Сцены с поездкой Ольги Рыжовой в общественном транспорте снимались в настоящих автобусах и без участия массовки. Романтичная героиня Светланы Немоляевой Ольга Рыжова читала стихи Беллы Ахмадулиной «О мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора». Они нигде не издавались, поэтому актриса несколько лет после выхода картины была вынуждена переписывать их от руки и отсылать своим поклонникам. К слову, история с письмами героини Светланы Немоляевой была взята авторами фильма из жизни коллег-кинематографистов, но имена прототипов по понятным причинам до сих пор не называются.

Шедевры актерской игры

Две сцены «Служебного романа» сымпровизированы от и до: романтический ужин начальницы и подчиненного и «рационализаторские предложения» Новосельцева, с которыми он выступил в гостях у Самохвалова. По словам Эльдара Рязанова, сцена «романтического застолья» Калугиной и Новосельцева у нее дома — исключительная импровизация этих двух актеров, сыгранная на высшем уровне актерского мастерства. Можно представить, как замирало сердце у слабой половины кинозрителей при просмотре этого невероятно лиричного и чувственного эпизода.

Несохранившиеся правки

Изначально фильм был немного другим. Правки вносились прямо на съемочной площадке, но группа экономила пленку и почти все эпизоды, не вошедшие в фильм, были утрачены.

В связи с многочисленными актерскими экспромтами во время съемок фильма материала отсняли намного больше, чем вошло в окончательный вариант (почти на три серии вместо двух).

А ведь менялись не только диалоги и сцены, из картины убирали даже «лишних» героев, о которых мы, к сожалению, уже никогда не узнаем, кроме одного. Но об этом чуть позже.

Осталось за кадром

После монтажа отснятого материала фильм лишился сцены, в которой Шурочка бегает по коридору учреждения и кричит: «Я не виновата! Умер однофамилец, а позвонили нам!». Следом за ней, потрясая кулаками, шел «оживший» и очень сердитый Бубликов. В итоге бухгалтер разрешила конфликт, воскликнув: «Да здравствует живой товарищ Бубликов!». На бурные аплодисменты коллег «покойный» изумленно проговорил: «Товарищи, спасибо за все!».

Вырезанная роль Александра Фатюшина

От роли Александра Фатюшина в фильме осталось всего три эпизода: в самом начале фильма, в момент «воскрешения» Бубликова и в курилке, откуда удивленные сотрудники наблюдают преображение Калугиной.

А ведь изначально роль Фатюшина была намного больше. Именно он должен был сыграть роль мужа секретарши Верочки, с которым она не только разговаривает по телефону, но и работает в одном институте.

Их любовная сюжетная линия, хоть и была почти полностью отснята, но в фильм не вошла. Александр Фатюшин — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР

В середине съемок Фатюшин получил травму и попал в больницу. Ждать его выздоровления времени не было, и тогда он попросил режиссера убрать его из фильма вообще. Но три эпизода Эльдар Александрович все-таки оставил. Уж больно хороши они были.

В итоге даже голос Верочкиного мужа по телефону — не голос Фатюшина, а голос… Басилашвили с технически измененным тембром. Кто бы мог подумать?

О песне «У природы нет плохой погоды»

Слова музыкальной визитной карточки фильма — песни «У природы нет плохой погоды» — были написаны самим Рязановым (по его словам, в том случае он перебрал массу вариантов стихов известных поэтов, но так ничего и не нашел), но он передал их композитору фильма Андрею Петрову по Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru д видом стихотворения английского поэта Уильяма Блейка, чтобы не смущать его. Тот «подлога» не почувствовал, но после того, как узнал истинное авторство, многие стихи известных поэтов, предлагаемые Рязановым при дальнейшем сотрудничестве, казались ему стихами самого Рязанова.

В следующем году песня стала лауреатом фестиваля «Песня-78».

Секрет успеха фильмов Рязанова

Если вы до сих пор задаетесь вопросом, что же было самым главным секретом успеха фильмов Эльдара Рязанова, то ответ довольно прост. Все, что мы видим на экране — ситуации, героев, даже декорации — все это было невероятно жизненным, настоящим, знакомым зрителю. Именно за это его картины любили и любят до сих пор.

25 незабываемых цитат из кино-шедевра Рязанова «Служебный роман»

Тем более, что и сейчас эти шутки звучат актуально, словно подслушаны под дверью типичного офиса в разгар рабочего дня.

— Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем.

***

— Лично я хожу на службу только потому что она меня облагораживает.

***

— А это Шура — симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.

***

— Она в принципе не знает, что на свете бывают дети. Она уверена, что они появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью и окладом.

— Вы купили новые сапоги, Вера?

— Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?

— Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё.

— Значит, хорошие сапоги, надо брать.

***

— Очень хочется произвести на вас приятное впечатление.

— Вам это удалось… уже.

— Усилить хочется.

***

— Верочка, будет вам 50 лет — вам тоже соберём!

— Я не доживу, я на вредной работе.

***

— Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут? Ну ты давай, знакомь меня, я теперь женщина одинокая…

— Мы вас любим! Где-то в глубине души, где-то очень глубоко.

***

— Что же, выходит, что все меня считают таким уж чудовищем?

— Не надо преувеличивать. Не все… Не таким уж чудовищем…

***

— В женщине должна быть загадка! Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены. Здесь — всё свободно: плечи откинуты назад, походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком.

Мужчины такую женщину не пропускают!

***

— Дороже вас у меня вот уже несколько дней никого нет…

***

— Грудь вперёд!

— Грудь? Вы мне льстите, Вера.

— Вам все льстят!

— Ну вон же она сидит, в жутких розочках!

***

— По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги на венок и на оркестр.

— Если сегодня ещё кто-нибудь умрёт или родится, я останусь без обеда.

***

— Мало того, что вы враль, трус и нахал, вы ещё и драчун!

— Да, я крепкий орешек!

***

— Красное или белое?

— Или белое. Но можно красное.

***

— У меня дети. У меня их двое: мальчик и м-м… де… тоже мальчик. Два мальчика.

***

— Не перебивайте, пожалуйста! Я и сам собьюсь.

— А как вам моя причёска?

— Умереть-не встать!

— Я тоже так думаю.

***

— У меня такая безупречная репутация, что меня давно пора скомпроментировать.

***

— Плохо учились в школе? Я так и знала, что вы — бывший двоечник!

— Оставим в покое моё тёмное прошлое.

***

— Работу свою люблю, многие меня уважают. Некоторые даже боятся.

***

— Поставьте Веру на место! И не трогайте больше руками!

***

— Не бейте меня по голове, это моё больное место!

— Это ваше пустое место!

http://www.factroom.ru/entertainment/25-quotes-from-the-office-romance

https://zen.yandex.ru/media/tatiana_trofimova/slujebnyi-roma...

http://ussrlife.blogspot.co.il/2016/03/blog-post_8.html

http://bigpicture.ru/?p=448539

http://back-in-ussr.com/2013/10/interesnye-fakty-o-sluzhebnom-romane.html