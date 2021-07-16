«Мультики Путина» превращаются в реальное оружие

Вот какой смысл в смартфонах, если началась война? И дело даже не в том, что ими не защитишься, а в том, что именно из-за них-то войны и начинаются! «Эпплы» и Гуглы не любят конкуренцию…

Путину давно было ясно, что Запад, теряющий лидерство, на кого-то решит напасть. Дойдёт ли до горячей войны в условиях ядерного сдерживания — непонятно, но зато все остальные удовольствия — можно получить можно легко. Конфронтация, изоляция, попытки превратить в Иран… Правда, Запад уже давно не тот, он и с Ираном в итоге не смог сладить. Но нескольким поколениям, которые жили, мягко говоря, так себе, и потерянным десятилетиям в развитии — этого не объяснишь.

Было ясно, что кого-то коллективный Запад назначит «любимой» в кавычках женой, то есть — главным соперником, кого одного будут мочить особенно жестоко. И вот тут-то Владимир Владимирович сделал свой коронный и неожиданный ход! Он сказал:

«А чо я-то, я-то чо?..» Мы же, так сказать, не претендуем: смартфонов не делаем, своими автомобилями вас не вытесняем ваши «Теслы», флот, который уже обогнал американский по числу вымпелов — не создаём. Ну что вам от нас надо?.. Мы плохие, несъедобные, у нас ракеты вместо айфонов, пушки вместо масла — так и идите с китайцами воевать!

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Короче. Решался стратегический вопрос: на кого угасающий Запад обрушит свой финальный удар? Угасать-то он угасает, и на этом ударе разорится до конца, но тех, кого выберет своей мишенью, он успеет так «осчастливить» в кавычках, что мало не покажется — урон по экономике нанесут грандиозный.

Американцы — ребята шаблонные, это известно, они старых схем не меняют. И этим шаблоном было, увы, воевать с Россией. Вот такая непростая задача стояла, почти невыполнимая: вместо любимого врага — то есть нас с вами, натравить американцев на любимого союзника — Китай, а ещё недавно он таким союзником был…

Короче. Если совсем по-простому, то вот чего хотел наш президент:

Не повторить 9 мая 45-го года, а наоборот — не допустить 22 июня 41-го, 80-летие которого мы недавно отмечали. Потому что никакие айфоны не покроют своей прибылью тех убытков, которые принесёт война…

И первой задачей было — стать несъедобными, то есть — непобедимыми с точки зрения оружия и… экономики. Потому что нападают не только на плохо вооружённую страну, но и на такую, которая экономически не выдержит войны. Нас же пытались пробовать на зуб — санкциями. Проверяли, как потянет наша экономика в случае серьёзного удара — и ужаснулись. Быстро поняли, что для их собственной экономики — европейской в первую очередь, проблем будет выше крыши, да и американской не поздоровится. Когда у них, в США, взлетели цены на алюминий — они быстро поняли, что трогать Россию небезопасно.

И всё это время — никто старался не бесить американцев конкуренцией. Строили инфраструктуру: дороги, аэропорты, железные дороги, верфи, мосты, вокзалы — словом, тот самый скелет, на котором можно будет потом что угодно очень быстро создавать — хоть айфоны, хоть телевизоры, хоть компьютеры…

Наш президент верно рассудил: когда США и Китай сойдутся в схватке, то они потеряют столько лет в своём развитии за время этого конфликта, и столько ресурсов угробят, что страна, которая окажется достаточно автономной и в достаточной безопасности, чтобы не допустить своего втягивания в эту войну — потом заберёт всё, что ей надо, у двух ослабленных монстров.

Проще говоря, Путин решил вернуть американцам должок за Вторую мировую, когда они именно так и захвалили доминирование над миром. Но для этого было нужно оружие, сильное государство, современная армия — и порядок внутри страны. А не «Теслы», «Айфоны» и «Мерседесы».

Впереди — мировая схватка за лидерство, и кто переживёт эту битву с наименьшими потерями — у того потом будет всё: и «Айфоны», и спутники и всё, что душа пожелает.

Отсюда — и приоритеты: сильная внешняя политика и новейшее оружие. Чтобы изначально отбить желание взять нас снаружи.

Кстати! Внутри у нас тоже было супер-секретное оружие, оно называлось «либеральная оппозиция». Путин так ловко делал вид, что прозападные либералы — это самая страшная угроза для страны, что западные кураторы, дурачки — поверили! Ну кто же мог знать, что этих «комфортных революционеров» можно будет разогнать по углам парой грозных окриков! Но зато пока на Западе искренне верили, что Навальный сотоварищи представляют угрозу для Кремля, они сквозь пальцы смотрели на то, как Путин зачистил всю РЕАЛЬНО опасную оппозицию!

Ведь на Украине олигархи и либералы — это были деньги, политический ресурс и болтуны, но им был нужен крепкий ударный кулак — националисты. Которые в итоге и сделали всю грязную работу. А Путин именно этих-то и зачистил под ноль за свои 20 лет — и теперь олигархам и болтунам с коллективного «Эха Москвы» не на кого опереться! «Новое величие», «Сеть» и все прочие — сидят! И оказалось, что когда нет боевиков, то одни болтуны, пускай даже с хомячками на митингах — многого не навоюют…

И вот, путаясь во всех этих ошибках, слишком доверяя докладам оппозиционеров, которые набивали себе цену, крича, как их в Кремле до смерти боятся, и как у них всё под контролем — Запад терял драгоценное время, думая, что у него всё готово, чтобы Россию в час «икс» придушить.

Ну а теперь, как говорят в интернете: «А всё уже, всё, всё!.. А надо было раньше!..»

«Кинжалы», убийцы авианосцев, выкатили в первую очередь, потому что нападение с моря — это конёк американцев, военно-морской флот — их заслуженная гордость. А в прошлом году добавили ещё и «Посейдоны», которые стоят на боевом дежурстве на спущенной на воду атомной подлодке «Белгород». А это — и ещё одна возможность снести целую авианосную ударную группу, и — оружие возмездия, которое ядерным цунами может смыть не только прибрежные мегаполисы — плевать капиталистам на людей, но и целые порты и военно-морские базы, без которых уже сами США станут беззащитными…

А теперь выходит на сцену финальный козырь — в следующем году заступят на боевое дежурство «Сарматы». Напомним, что предыдущие ракеты, «Воевода», и так уже надо было обновлять — некоторые изделия уже сейчас, а некоторые — в скором времени. Так что делать новые ракеты всё равно пришлось бы, но зато теперь это уже ТАКИЕ ракеты, которые «обнуляют» американскую ПРО. Они же вбухали в неё триллионы долларов, но по сути — это был лишь голимый МАРКЕТИНГ, что она якобы «глобальная». Будь она и правда такой, не было бы смысла создавать «Сармат», потому что одинаково хорошо закрывала бы ВСЕ направления, но в реальности их система «Иджис» блокировала лишь самые опасные — через Тихий и Атлантический океаны и через Европу и Северный полюс.

Направление атаки через Южный полюс не было закрыто, но тогда ещё и ракет таких не было, которые могли бы через него атаковать. Теперь ракеты есть, а ещё — есть знание, что американская система ПРО — вовсе не глобальная. А также знание о том, что печатный станок — сломался, а главное — время кончилось. Даже если бы можно было печатать доллары, за них всё равно нельзя уже купить время, которое они потеряли.

А теперь, пусть и с небольшой задержкой, новые «Сарматы» встают на вооружение, заканчивая полностью превращение т. н. «мультиков Путина» в реальное оружие, поступившее в войска.

Есть ли объективные причины, извиняющие такую задержку? Есть! Потому что «Сарматами» можно только условный Лос-Анджелес бомбить, а вот «Кинжалами», которые приняли одними из первых, можно потопить реальный авианосец у своих берегов прежде, чем он нанесёт удар! Стратегическое ядерное возмездие на полное взаимное уничтожение — это хорошо, но надо иметь в своём арсенале оружие и попроще, которое может сделать ненужным это взаимное уничтожение.

Помните, как на днях сказал Владимир Владимирович? Ну потопили бы мы этот британский эсминец — и что? Мировой войны всё равно не было бы: они знали бы, что в этой войне не победят — проглотили бы!..

Ну а теперь — всё! Воюйте с Китаем, наслаждайтесь жизнью, ни в чём себе не отказывайте! Ослабляйте друг друга, отставайте в развитие и те, и другие. Два гегемона дерутся — третий не мешай, называется. Россия сделала главное: с одной стороны — не допустила втягивания НАС в эту войну (и не важно, кстати, на какой из сторон! Мы сегодня — Швейцария, отвяжитесь и те, и другие). А с другой стороны — держит за известное место обе стороны конфликта, чтобы не допустить МИРОВОЙ войны. И это, товарищи — архиправильно и архиважно! А когда пыль уляжется, то «айфоны» и «теслы» и так нарастут у того, что выживет в борьбе.

racenews24

