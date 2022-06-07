Круиз на Северный полюс на ледоколе

Люди веками мечтали побывать на «вершине планеты» — в точке, где сходятся меридианы. Исследователи пытались добраться сюда на кораблях, собачьих упряжках, лыжах. Многие отдавали жизни на пути к мечте. Сейчас всё стало проще — есть атомный ледокол, который совершает за лето несколько круизов на Северный полюс. Это дорого, не всем доступно — но хотя бы безопасно и относительно быстро.

Круиз длится 12-13 дней. Почти всё это время ледокол находится среди льдов, а туристы могут увидеть с палубы белых медведей и моржей, полетать на вертолёте над бескрайними просторами Северного Ледовитого океана. Судно проходит через самый северный архипелаг Земля Франца-Иосифа, делает остановку на бывшей станции полярников. И уже через 6 дней ледокол доставляет пассажиров к «вершине мира», где все желающие могут совершить самое короткое кругосветное путешествие.

1. Попытки покорить Северный полюс начались во второй половине XVIII века — тогда считали, что в период светового дня течения образуют там море, свободное от льдов. 200 лет мореплаватели искали северный морской путь из Европы в Китай, но безуспешно. Ледоколов тогда не было, поэтому исследователи пытались добраться до «вершины мира» на кораблях, использовали лодки с полозьями для движения по льду, ехали на собачьих упряжках, шли на лыжах. В начале XX века появились заявления путешественников о покорении полюса, но убедительных доказательств они не предоставили. Первое документально подтверждённое покорение Северного полюса совершила в 1926 году экспедиция на дирижабле — корабли того времени так и не сумели добраться до полюса.

Сейчас всё гораздо проще — все желающие могут добраться на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». 2. Наш круиз организовывал Клуб полярных путешествий Poseidon Expeditions — компания, которая специализируется на экспедициях в отдалённые и малоизученные уголки планеты. Начинается всё в Мурманске — именно здесь расположена база Росатомфлота, и группу туристов ждёт крупнейший ледокол «50 лет Победы». 3. Лучшее время для туристической поездки на Северный полюс — летние месяцы. Температура за полярным кругом держится в районе 0°С, ветер не слишком сильный — можно подолгу гулять по палубе, наслаждаться видами Севера. Да и ледокол в зимние месяцы занят — он сопровождает научно-исследовательские и грузовые судна в Арктике. 4. Обычно в круиз отправляется 124 участника — больше пассажиров ледокол не принимает. На борту всё предусмотрено для длительных круизов — есть ресторан и бар, сауна, спортзал, бассейн, зал для лекций. Каюты делятся на стандартные и люксовые. Каюты «люкс Арктика» расположены в передней части, рядом с каютами капитана, главного инженера, рестораном и капитанским мостиком. 5. Когда судно выходит из порта Мурманска большинство пассажиров находится на открытых палубах. В это время с борта ледокола можно полюбоваться видами Кольского фьорда, хорошо видны поселки Росляково, Североморск. После выхода в море туристам выдают экспедиционные куртки и рассказывают о правилах безопасности на борту. 6. Первые льды встречаются в Баренцевом море уже на третий день экспедиции. Ледокол «50 лет Победы» их практически не замечает — на тонком льду скорость почти не снижается. Атомоход уже был на Северном полюсе 45 раз, моряки привыкли к более серьёзным препятствиям. 7. Туристы любят проводить время на баке — передней части палубы ледокола. Вокруг — бескрайнее и спокойный Северный Ледовитый океан. Летом здесь полярный день — солнце светит круглосуточно. В свободное время пассажиры ходят на лекции и экскурсии по ледоколу. Эксперты рассказывают об истории Северного флота, показывают машинное отделение. 8. Дальше начинается почти сплошной ледяной покров. На льду попадаются следы белых медведей. 9. На ходовом мостике можно посмотреть, как управляют ледоколом, поговорить с офицерами корабля. 10. Ледокол может рассекать лёд толщиной до 3 метров. С борта можно оценить масштабы — глыбы льда легко расходятся перед мощным корпусом. 11. По чистой воде атомоход «50 лет Победы» идет со скоростью до 21 узла (38 км/ч), но льды замедляют движение. Покров толщиной 2,8 м ледокол проходит на скорости до 3 узлов (5-6 км/ч). В 2014 году именно этот ледоход доставил во время полярной ночи Олимпийский огонь на «вершину мира», а в 2017 году поставил рекорд — добрался от Мурманска до Северного полюса за 79 часов. Средняя скорость такого рейса получается около 16 узлов (30 км/ч). 12. Чтобы правильно построить маршрут, нужна информация о льдах на пути. «С берега» присылают спутниковые снимки района, в котором предстоит работать. Но такие снимки дают только общее представление о ледовом покрове — слишком мала детализация. С ними можно выбрать маршрут стратегически.

При движении ледокола команда опирается на радиолокационную станцию. На экране радара можно увидеть очертания и параметры ледяного покрова и вовремя скорректировать курс. Единственный недостаток — радар показывает обстановку только на расстоянии 6 морских миль (11 километров). 13. Примерно на пятый день ледокол добирается до Северного полюса. За эти дни пассажиры уже несколько раз поднимались в воздух на вертолёте, любовались бескрайним Северным Ледовитым океаном и смотрели с высоты, как уверенно ледокол преодолевает льды. 14. Точно достичь отметки 90° не так просто. На точке нет опознавательных знаков, льды постоянно перемещаются. Расположение вычисляют только по приборам, корректировать курс при движении по льду быстро не получится — поэтому огромный ледокол может просто пройти мимо. 15. На отметке 90° сходятся все меридианы. Каждое покорение вершины мира — это событие. Всех туристов заранее оповещают о приближении к полюсу и пассажиры собираются на баке. 16. Капитан Дмитрий Лобусов и старший помощник Диана Киджи следят за приборами и корректируют курс. Им ещё нужно рассчитать остановку точно на Северном полюсе с учётом текущей ледовой обстановки. 17. Момент достижения Северного полюса длится недолго, поэтому его нужно фиксировать на камеру. 18. Вот он, момент достижения «вершины мира»: координаты 90’00’0000. Северный полюс. Часть корабля уже находится в Западном полушарии. 19. Капитан даёт долгий гудок. Достигнута «вершина мира»! 20. Все члены экспедиции празднуют — пьют шампанское, фотографируются, машут флагами. Именно ради этого момента затевалась вся экспедиция. 21. Групповое фото: экспедиция в полном составе в момент достижения Северного полюса. 22. Большинство туристов оказалось на полюсе впервые. Эмоции зашкаливают. Теперь все будут ждут высадки. 23. Экипажу нужно найти подходящую льдину для высадки. С каждым годом эта задача становится всё сложнее — летом температура в районе полюса поднимается до +5 °C, ветер и течения разбивают ледяные поля на отдельные льдины. Большим группам выходить на лёд опасно. 24. Пока экипаж занимается поисками площадки, члены экспедиции продолжают праздновать очередное покорение вершины мира. 25. Когда подходящая льдина найдена, ледокол пришвартовывают к ней и готовят экспедицию на поверхность. 26. Команда сгружает оборудование для праздника, устанавливает переносные бани, украшает площадку. Всем заранее выдали экипировку. По периметру обязательно выставляют вооружённую охрану на случай появления белых медведей. 27. Один из главных атрибутов праздника — указатель с нулевой отметкой. 28. Экспедиция готовится совершить самое короткое кругосветное путешествие вокруг указателя «NorthPole. 90». 29. Северный полюс — единственное, кроме Южного полюса, место, где можно обойти пешком вокруг света, за несколько минут побывать в Западном и Восточном полушарии, пройти все меридианы. 30. Традиционно после такого путешествия все замолкают и стоят в полной тишине (кроме шума дрона). Поразмышлять, стоя на вершине мира, удаётся не каждый день. 31. После коллективной съёмки народ разбивается на группы по интересам: можно прогуляться среди льдов, пофотографироваться, попариться в бане. 32. Самая северная баня в мире. В 2021 году баня была организована компанией Мобиба — они производят мобильные бани и тёплые зимние палатки. 33. После бани многие обливаются ледяной океанской водой. 34. Самые отчаянные после парилки окунаются в Северный Ледовитый океан. Страховочный ремень — обязательное условие. А ещё за полярными водными процедурами обязательно наблюдают медики. 35. Температура воды в районе Северного полюса даже летом не превышает 1-2 °C, но на фотографиях — только счастливые лица членов экспедиции. 36. Дальше начинается время прогулок и фотосессий. По паковому льду толщиной около трех метров ходить безопасно, хотя на пути могут встречаются открытые трещины. 37. Нос ледокола, которому не страшны льдины трёхметровой толщины. 38. Члены экспедиции неспешно прогуливаются вокруг ледокола, расходятся в разные стороны, фотографируются. Суммарно стоянка на полюсе продолжается почти сутки — можно успеть испытать всё, что приготовили организаторы и разрешает экспедиционный лидер. 39. Туристы группами расходятся в разные стороны, гуляют, наслаждаются видом. 40. Одно из самых популярных фото на Северном полюсе — тянуть ледокол за канат. Такие фотографии наверняка есть у каждого туриста, который побывал на «вершине мира» 41. 42. 43. 44. 45. Издалека герб на носу кажется не слишком большим, но на самом деле он выполнен в человеческий рост. 46. Барбекю на Северном полюсе. Экспедиция с удовольствием ест шашлыки, дегустирует напитки. 47. Большинство туристов до экспедиции были незнакомы, но достижение Северного полюса отмечают как одна дружная команда. 48. Якорь ледокола — ещё одно традиционное место для фотосессий. Такие снимки помогают оценить размеры атомохода — якорь в 2,5 раза больше человека и раз в 100 тяжелее. 49. Ирина Шихман снимает новый ролик для своего канала «А поговорить?». После этой экспедиции Ирина выложила в сеть большой фильм, посвящённый Северному полюсу и проблемам глобального потепления. 50. Почти сутки экспедиция остаётся на Северном полюсе. Туристы гуляют и фотографируются на «вершине мира». Из-за высокой влажности здесь часто бывают туманы, видимость примерно 700 метров. 51. Групповое фото. 52. Всё время стоянки по периметру дежурят вооружённые сотрудники парка «Русская Арктика». Белые медведи могут заинтересоваться, кто появился в их владениях. Охрана должна вовремя обнаружить хищников, предупредить туристов и обеспечить безопасность. 53. Пока ледокол был пришвартован к льдине, она дрейфовала. На этом приборе видно, какой путь прошло судно вместе с ледяным покровом за время стоянки и празднования. 54. Ледокол отправляется на юг. С Северного полюса для этого можно пойти в любую сторону — юг будет везде. Но «50 лет Победы» отправляется обратно, в сторону Мурманска. 55. На обратном пути ледокол проходит через архипелаг Земля Франца-Иосифа, самый северный в Евразии. В его состав входит остров Рудольфа, на котором находится мыс Флигели — самая северная точка суши перед полюсом. 56. У Земли Франца-Иосифа собственная сложная история освоения — его долго не могли обнаружить, хотя о суше в этом месте говорил ещё Ломоносов. Было много неудачных экспедиций, а нашли острова практически случайно — корабль австрийских исследователей зажало льдами и через несколько месяцев неуправляемого дрейфа прибило к неизвестному берегу. В итоге команда нанесла на карту несколько островов, покинула судно и пешком по льдам добралась до суши. После этого архипелаг по частям открывали мореплаватели сразу из нескольких стран и каждый называл новые земли на свой манер. Поэтому здесь можно встретить острова Чампа, Нансена, Ньютона, Соловьёва, Королевского общества, Горбунова, Галля, Аделаиды. А сам архипелаг назвали в честь императора Австрии. 57. Обязательная часть программы экспедиции — полёты на вертолёте. Если позволяет погода, участники летают над арктикой по пути на Северный полюс и обратно, во время движения и стоянок, для осмотра островов Земли Франца-Иосифа. 58. На ледоколе используется вертолёт Ми-2. 59. Экскурсии на вертолёте помогают прочувствовать гигантские просторы и величие Арктики. 60. Особенно завораживающее зрелище — наблюдать с высоты, как ледокол рассекает толстые льды океана. 61. Вертолётные экскурсии входят в программу — на каждого туриста зарезервировано определённое количество времени. 62. Вертолётная площадка расположена на корме атомохода. Во время штатной работы ледокола вертолёт используют для ледовой разведки, подвозят на судно детали, доставляют припасы экспедициям на льдинах, высаживаются в труднодоступных местах. 63. Ледокол проходит по проливам совсем рядом с островами Земли Франца-Иосифа, приближается к птичьим базарам. Туристы могут вблизи увидеть острова, при освоении которых погибали десятки исследователей. 64. На борту проводятся мастер-классы по истории, геологии, флоре и фауне регионов, через которые лежит путь судна. Все желающие могут узнать о млекопитающих, птицах, малоизвестных обитателях подводного мира океанских глубин, научиться различать особи китов. Бывают лекции о климате и его изменении, ледовом покрове, истории освоения Севера. 65. Если на борту присутствуют известные люди — они могут организовывать собственные мероприятия. Например, в одной из экспедиций 2021 года участвовал драматург Евгений Гришковец — и группа с удовольствием побывала на его творческом вечере. 66. Одна из остановок ледокола — в бухте Тихая на острове Гукера. Здесь раньше была полярная станция, которую закрыли в 1960 году. В 2012 году станцию восстановили — теперь это часть национального парка «Русская Арктика». Летом здесь работает самое северное в мире почтовое отделение — можно отправить письмо или открытку сделать приятный сувенир родным и знакомым. На берег туристы высаживаются на лодках-зодиаках — это специальные надувные лодки, которые используются для коротких морских экспедиций. 67. На пути ледокола часто встречаются белые медведи. Когда они появляются в пределах видимости, капитан сообщает об этом по радио. Обычно медведи равнодушно относятся к появлению ледокола, иногда — уходят подальше от людей. 68. Появление белого медведя всегда вызывает оживление среди туристов — каждый старается увидеть хозяина Арктики, сфотографировать этого огромного хищника на память. Медведей не так уж много — сейчас в чукотско-аляскинской популяции насчитывается от 3435 до 5444 особей. 69. Белые медведи совсем не боятся людей. Они никого не боятся — у этого хищника в арктике просто нет естественных врагов, поэтому страх для белого медведя — бессмысленная эмоция. 70. Белые медведи почти не едят рыбу — её слишком сложно поймать. Основной рацион — тюлени, которых хищник может почуять за 80 км. Но даже у них медведь съедает только жир, до 45 кг за один раз. Мясо и внутренности хищник оставляет птицам. 71. Путешествие подходит к концу — ледокол преодолевает заключительные сплошные массивы ледового покрова. Дальше — чистая вода и тёплый Мурманск. 72. Туристы делают заключительные снимки на борту. Круиз у всех вызывает много эмоций — поездка на Северный полюс надолго остается одним из самых ярких событий в жизни. 73. 74. За время круиза члены экспедиции очень сдружились. Все вместе отдыхали, фотографировались, много общались. Договаривались встретиться на суше, переписываться, присылать друг другу фотки. Покорение «вершины мира» сближает. 75. Стоит такой круиз довольно дорого — от 30 тысяч долларов. Дело в том, что судно рассчитано всего на 124 туриста и фрахт атомного ледокола ложится на их плечи. Но Северный полюс стоит того. Раньше люди чтобы попасть на «вершину мира» тратили несколько лет на подготовку, погибали на пути к мечте. Теперь чтобы побывать на Северном полюсе нужны всего только деньги и желание.

Круиз на Северный полюс надолго остаётся в памяти. Географическую «вершину мира» даже на глобусе не видно — именно в это место входит ось, на которой он вращается. А участники экспедиции не только побывали в этой точке — они гуляли по льдам, проходили по всем меридианам, а некоторые даже купались в Северном Ледовитом океане.

https://gelio.livejournal.com/270491.html