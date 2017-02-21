Коммунизм, о котором мечтали большевики



Подготовил подборку цитат революционеров - к чему они стремились, каким видели коммунизм. Это может пригодиться. К столетию Великого Октября будет немало попыток дискредитировать большевиков. Антисоветчики пользуются тем, что большое число людей имеют очень смутное представление о том, за что боролись коммунисты. Это дает им возможность лгать, всячески демонизировать коммунизм, даже называя коммунистическую идеологию человеконенавистнической. В общем, кому надо - пользуйтесь на здоровье.































Закончить этот перечень цитат я хочу отрывком из работы Ленина «Что делать?», написанные в 1903 году, но не потерявшие актуальности.

В.И. Ленин:

«"Разлад разладу рознь, — писал по поводу вопроса о разладе между мечтой и действительностью Писарев. — Моя мечта может обгонять естественный ход событий или же она может хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека... В подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализовало бы рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни. .. Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно".

Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в нашем движении».