Совсем распоясались

В Москве четверо мигрантов из Киргизии забили до смерти 38-летнего участника СВО. Всё случилось около станции метро Тушинская. Именно там 34-летний Максим и 38-летний Николай, будучи в увольнительной, решили встретиться и пообщаться. Оба солдата за неделю до этого подписали новый контракт с Минобороны и в июле планировали вернуться в зону СВО.

Но не получилось...

Максим во время встречи ненадолго ушёл в магазин, а когда вернулся, то увидел, что его товарища избивает толпа мигрантов. Максим бросился на помощь, и тогда приезжие стали избивать и его. Били по голове и лицу, а потом сказали лежащему на асфальте Максиму: "Поднимайся и забирай своего бойца".

Максим подошёл к Николаю, но у того уже не было пульса. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Текст Царьград

Сводки уже как с фронта. Каждый день какая-то фигня.

https://t.me/rsotmdivision/18030

Олег Рябчиков, наш воин, наш русский парень умер в больнице, не спасли. 32 года парню. Гордость русской нации. Воевал в «Вагнере», потом в Африканском корпусе. Его 14 июля со спины ударил ножом в печень армянин и сбежал, сейчас он в розыске, но его прикрывают все. Потому что Армавир контролирует диаспора, они во всех силовых структурах. Остальные 7 армян, которые не просто не помогли, а были соучастниками убийства, находятся на свободе, их следствие рассматривает как свидетелей.

Обидно и какое-то бессилие, что в нашей стране такое происходит. Что наши ребята, восстанавливаясь после ранения, защищая русских на Донбассе погибают от рук диаспор на своей же земле.

За что воюют наши мужчины? За бесправие русских? Есть ли гражданство у этих 8 армян? Если есть, то почему они не на СВО? Олег выжил, чтобы его в родном городе убили трусы и предатели со спины?

Вы знаете, что я очень толерантный человек, и у меня друзья различных национальностей и вероисповеданий. И, как говорит один мой друг, у меня нет претензий к евреям, у меня есть претензия к еврейству. Нет претензий к армянам, есть претензия к армянству. И я с ним согласна, диаспоры просто контролируют целые районы, огромные территории, они контролируют структуры, они выстроили бандитскую систему, которая совершает преступления против России и покрывает этих преступников. Фактически официальная мафия.

Какая она Россия будущего? Кто в ней живет? Вместо русских - таджики и армяне? Вместо чеченцев и татар - палестинцы и афганцы? Дальний Восток отдадим китайцам?

У Олега осталась дочка маленькая. Кто теперь защитит девочку? Государственные чины задумываются вообще, что их дряблая воля рушит Россию и убивает народ России?

(https://t.me/akashevarova/7413)

Позже будет установлено, что убийцей был ранее судимый 29-летний Альберт Пилосян.

Обратите внимание на рост преступника - почти два метра.

Несмотря на 2 операции и удаленную почку, Рябчиков умер 18 июля не приходя в сознание.

Награды Олега Рябчикова

Поскольку преступник скрылся с места преступления и место его нахождения не было известно, силовики провели обыски по месту жительства его подельников, и более 20 человек из числа его родственников и друзей. Двое приятелей Пилосяна, которые были с ним в тот роковой вечер, были задержаны практически сразу. Что касается самого убийцы, то его сумели поймать лишь спустя 5 дней, 19 июля - уже в Ставрополе.

Больше всего удивляли кадры обыска с места жительства самих задержанных, которые оказались не каким-то там маргиналами, а довольно обеспеченными людьми. На кадрах видно, как представители Следственного комитета пришли по месту жительства одного из подозреваемых - добротный дом, внутри изысканная обстановка, и как завершающий штрих, детская кроватка, стоящая в углу.

Наверное, тем русский человек и отличается от чужеземцев, что у него просто не укладывается в голове – чем должен руководствоваться нелюдь, готовый отнять жизнь другого человека и перечеркнуть свою собственную, вполне обустроенную? Может, такие люди вообще не умеют себя контролировать? Тогда возникает вопрос - а зачем они вообще нужны в России?

При этом оказалось, что земляки преступников, причастных к убийству Олега Рябчикова из числа людей в погонах, сразу же попытались замять это дело, видимо руководствуясь принципом "своих не бросаем".

Здесь стоит заметить, что в рядах полиции Краснодарского края, служит довольно много армян, а уж в Армавире, который считается местом самой большой концентрации представителей данной национальности в регионе - и подавно. Так вот, судя по всему именно "братья" убийцы и квалифицировали первоначально это дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Не убийство, а "причинение вреда здоровью"! И это при том, что удар был нанесен профессионально - прямо в печень с проворотом.

Тем более не стоит забывать, что Пилосян ранее был судим, и наверняка отлично понимал что он делает.

Мало того, армавирские полицейские попытались из всех причастных к убийству армян сделать свидетелей и явно не собирались их задерживать.

Лишь после вмешательства федерального СК РФ дело со скрипом сдвинулось с мертвой точки, и все фигуранты этого дела, включая самого Пилосяна, были задержаны.

Ну а теперь самая громкая и главная новость на сегодняшний день. В Армавире был задержан следователь, который покрывал убийцу Олега Рябчикова. Как сообщает СМИ, им оказался 27-летний лейтенант юстиции Самвел Мирижанов.

СМИ пишут:

"В ходе проведений следственных действий стало известно, что Мирижанов — земляк задержанного — оказался причастным к укрывательству преступника Пилосяна. В течение нескольких дней, пока шли поиски убийцы, лейтенант юстиции Самвел Мирижанов не просто укрывал преступника, но и пускал своих коллег по ложному следу. Также к этому делу, возможно, причастен еще один сотрудник местного МВД — он задержан вместе с Мирижановым и Пилосяном".

В отношении Мирижанова было возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве, ему грозит до четырёх лет лишения свободы...

https://dzen.ru/a/Zp45ZyahOFEfjZZt

Царьград отмечает агрессию против героев СВО

Царьград не раз обращал внимание, что этнические банды из приезжих — в основном из Средней Азии и Закавказья — после начала военной спецоперации словно взбесились, проявляя агрессию именно по отношению к участникам СВО. Как бы сказал глава одного южнорусского региона, в них как будто "шайтаны вселяются", когда они видят человека в военной форме или при них заходит разговор о боевых действиях.

Летом прошлого года была целая серия таких нападений. В Красноярском крае, например, банда "иностранных специалистов" напала на ветерана СВО и его жену, к которой они начали домогаться прямо у него на глазах. Их просто избили арматурой. Супруги угодили в больницу, а случайного прохожего, который за них заступился, убили. В Туапсе нелюди забили камнями трёх вернувшихся с фронта бойцов "Вагнера" (двое скончались). В Челябинске в больнице гастарбайтер проломил голову ветерану СВО Антону Чашкину, услышав, что тот вернулся с фронта. В Ростовской области два десятка выходцев с Кавказа сначала избили ветерана спецоперации — кавалера многих наград, который вернулся с фронта и гулял со своей супругой в городском парке, да ещё и выпустили в него две обоймы из травматического пистолета.

И это, ещё раз, не единичные случаи. Подтверждением тому — ЧП, которое произошло буквально на днях, 28 июня, в Москве, рядом со станцией метро "Тушинская". Там поздним вечером встретились двое друзей, приехавшие домой в увольнение (оба накануне подписали новый контракт с Минобороны и собирались возвращаться обратно в расположение части), — 34-летний Максим и 38-летний Николай. Общались, обсуждали события на фронте и вокруг. В какой-то момент Максим ушёл в магазин, а вернувшись через несколько минут к тому месту, где они сидели, увидел, как друга избивает толпа гастарбайтеров. Он ввязался в драку, но силы были неравны. Военнослужащих повалили на землю и топтали ногами.

Остановились, только когда Николай уже лежал без движения, а Максим едва дышал:

Забирай своего бойца,

— бросил ему напоследок один из нападавших.

Да, их нашли. Задержали (выяснилось заодно, что это граждане Киргизии). Возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть". Отправили за решётку — в СИЗО. Но Николай умер ещё до приезда скорой. А Максим сейчас в нейрохирургии ГКБ им. Боткина.

https://dzen.ru/a/ZpvckncFU31sY6u4?utm_campaign=transit&...

В России фактически открыт второй фронт. А власть как ослепла!

https://t.me/migranty_RUS/5413

МОСКВА: приезжие до полусмерти избили бетонными камнями и кирпичами ветерана ФСБ В Москве неадекватные мигранты избили ветерана ФСБ в подъезде собственного дома. Он и его супруга возвращались домой, как вдруг услышали грязные оскорбления от приезжих, проходящих мимо.

Мужчина не стал терпеть такое хамство. Он завёл свою супругу домой, закрыл дверь и сказал «ни при каких обстоятельствах не выходить», после чего направился к приезжим на разговор. Вот только вместо диалога выходцы из Центральной Азии напали толпой и стали бить всем, что попадалось под руку — бетонные блоки, арматура, кирпичи и т.д. А после избитого и окровавленного мужчину облили краской, целясь в открытые раны головы. Именно поэтому в больнице, куда его привёз реанимобиль, некоторое время не могли обработать и зашить их. Ветерану ФСБ нанесли множественные травмы головы и ушибы тела, сломали нос и порезали руку. Чтобы спасти жизнь мужчины, хирурги сделали десятки швов, в буквальном смысле «собирая» череп. Жена пострадавшего обратилась в полицию, но каких-либо серьёзных действий правоохранители не предприняли. Нелюдей даже не стали задерживать. Потому было принято решение обратиться в Русскую Общину. Община оперативно отреагировала, оказав поддержку пострадавшему и его супруге. Участники Общины решили встретиться с представителями МВД и уточнить причины, мягко говоря, «приостановки» дела. Ведь ситуация серьезная, а пострадавший является сотрудником силовых ведомств.

Проблема разрешилась после того, как община взялась за дело совместно с сотрудниками ФСБ. Спецслужбы сработали чётко, задержав нелюдей. Теперь приезжих ждёт наказание в виде выдворения из страны — с работы их уже уволили. Вот только воздаяние явно несоразмерно причинённому ущербу!

Сейчас Община добивается ужесточения наказания для незаменимых специалистов, избивших до полусмерти ветерана ФСБ. Сотрудников и ветеранов силовых ведомств в обиду не дадим, готовы бороться за них и вместе с ними!

https://t.me/obshina_ru/16789

Русская Община Москвы: https://t.me/Moskva_RO

"Приехали на той неделе и увидели, что крест просто сбили, а маковку погнули. Такое в Карачаево-Черкесии, к сожалению, случается. Это оскорбление чувств верующих, а власти не хотят никак реагировать." Радикалы продолжают глумиться над святынями, а власти бездействуют. На этот раз варварски сбит крест и изуродована маковка часовни на месте древнего храма.

Полиция отказывается даже составлять протокол! Куда катимся?

Похоже, это логичное продолжение "крестопада" - радикалы берут пример с властей и бизнеса, убирающих кресты с рекламы. Теперь дошли до реальных храмов! Православным остается надеяться только на общественный резонанс. Доколе будем терпеть этот беспредел?!

https://t.me/c/2050257270/952

Зато в дружбанародном Дагестане церковь обнесли колючей проволокой - местные жители из числа православных теперь на осадном положении. И теперь сравните с тем, как вольготно себя чувствуют мусулмане в русских регионах, так ещё и смеют что-то вякать про ущемление прав.

https://t.me/c/2050257270/930

В интернете обратили внимание на билборды в Мурманске с надписью «Мы будущее севера» Многие блогеры и ещё большее количество их подписчиков абсолютно справедливо возмутились отсутствию русских людей с типичной славянской внешностью на плакате, при том, что по официальным данным, русских в Мурманской области почти 90%, с белорусами и украинцами ещё больше, при этом им место на билбордах не нашлось.

Различные пещерно-многонациональные каналы, сейчас это всячески оправдывают, бравируя защитой детей на плакатах. Это одновременно смешно и убого, потому что очевидно, что не дети разрабатывали концепцию плакатов, наполняли его смыслами и зачем-то реализовали его в такой провокационной форме. Дети здесь просто позировали для фото.

Что видит здесь обычный человек, который едет утром на работу? Он видит надпись «Мы будущее севера», а на изображении кого угодно кроме русских. Какой вывод он сделает? Правительство Мурманской области (которое и заказало эту рекламу) не хочет, чтобы в будущем в Мурманске были русские. А какой ещё из этой композиции можно прочитать посыл?

Любая реклама (в том числе и социальная) делается для того, чтобы донести некий посыл. Мы в прошлом году уже обращали внимание на рекламу в Хабаровском крае, (https://t.me/mnogonazi/13636) где для рекламы службы по контракту используют славянские типажи, а для рекламы конкурса «это у нас семейное» места русскому мужчине не нашлось. Кстати, после нашей публикации Хабаровские пиарщики осторожно удалили ту картинку.

Всё таки очень интересно, а что же хотели сказать мурманские пиарщики этими билбордами? Думаете он такой один?

https://t.me/mnogonazi/17732

В Приморском крае пошли еще дальше. В Приморском крае местный Росстат, перечисляя (https://25.rosstat.gov.ru/folder/135257/document/222147) 666 проживающих там национальностей, русских взял в кавычки.

А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»

Граждане Узбекистана получили грант как малый коренной народ Ленинградской области. Граждане Узбекистана получили грант как малый коренной народ Ленинградской области. Странные дела творятся в последнее время в нашей стране. Оказывается узбеки стали малым коренным народом Ленинградской области, по-другому и не скажешь. Это означает, что теперь узбеки получат деньги для полной гармонии и как малый коренной народ. Пока в пределах одной области. При этом, согласно информации с сайта Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, в регионе проживает три коренных малочисленных народа России - вепсы, водь, ижора.

«Но кто о них слышал, о вепсах, води и ижорах? Разве что в несторовских летописях озвучено, сами народы скромно молчат о себе. А эти наши друзья не молчат, активно напоминают о себе, бьются за место под северным солнцем», - указывает автор статьи. При этом, согласно информации с сайта Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, в регионе проживает три коренных малочисленных народа России - вепсы, водь, ижора.«Но кто о них слышал, о вепсах, води и ижорах? Разве что в несторовских летописях озвучено, сами народы скромно молчат о себе. А эти наши друзья не молчат, активно напоминают о себе, бьются за место под северным солнцем», - указывает автор статьи. Помимо этого, он задаётся вопросом, что за такая Узбекская национальная культурная автономия «Хорезм» существует в Ленинградской области и «с какого перепуга» в русском регионе появилась официальная азиатская автономия? Но если проверить дотошнее, то оказывается, что подобные автономии имеются и в Москве, и в прочих городах страны. Более того - не только узбекские, но и таджикские, туркменские, казахские и многие другие. «И ведь эта "Узбекская НКА "Хорезм" подавала заявку на грант, то есть целенаправленно стремилась попасть на конкурс малых народов России, выиграть его и получить деньги на своё развитие», - отметил Дзен-канал «Военвед».

Здесь стоит напомнить, что в среднеазиатских странах нет ни одной русской автономии. В своё время они почему-то выгнали всех русских из своих республик. Теперь же, когда их страны обнищали, сами пытаются обосноваться у нас. И никто им ничего не может сказать поперёк – «не дай Бог спугнёшь, обостришь отношения с местными царьками, вдруг тогда "рабочая сила" перестанет поступать», пишет Царьград. https://kapital-rus.ru/news/40...

На эту тему очень хорошо сказал политолог и волонтёр СВО Алексей Живовна своем канале:

По истории с многонационалочкой в Мурманске. Все тут бросились разбирать: кого они вообще на плакатах разместили, узбеков, саамов, вепсов или по привычке таджиков. Но дело не столько даже в подборе детей по этническому признаку. Дело в этих лубочных националах костюмах, в которые власти всех уровней рядят всех, кого поймают.

Несчастного киргиза Ислам, который спасал людей в Крокусе, нарядили в киргизский костюм, который он вообще первый раз в Москве вероятно увидел. Для чего? Чтобы Ислам не мог нигде забыть что он не русский, что он из другой страны приехал, что он не такой как мы? Чето я не видел, чтобы наши чиновники в националах костюмах расхаживали. Все на пиджаках. Ислам не заслужил нормального пиджака что ли?!

И здесь та же история: наши собственные власти всеми доступными инструментами подчеркивают не нашу схожесть, а наши различия. Большего вреда для народного единства придумать сложно. Если постоянно педалировать тему, что мы все очень разные, все в этом поверят. А когда поверят, то спросят: а если мы такие разные, на кой хрен вы нам нужны?! Ведь именно так из русских сделали украинцев. Вам понравилось что ли? Хотите сделать украинцев из карел, татар, мордвы?! Почему б@@ть вы объясните мне в стране где жили Гагарин, Королев, Циолковский, где создали первый спутник Земли, корабль долетевший до Венеры и первую в истории мира гиперзвуковую ракету детей отправляют в какой-то комичный лубок и раннее Средневековье?! Вы чего добиваетесь, чтобы дети поверили, что они живут доиндустриальной эпохе, и вернулись к принципам кровной мести и шаманизма?!!

Где вы вообще видели детей, которые ходят в национальных костюмах?!

Дети хотят быть модными, красивыми, следовать трендам мира.

Дети хотят смотреть в будущее, а вы их рядите в прошлое.

Вы думаете из них кто вырастет после этого, Гагарины?

Нет, Масхадовы и Басаевы из них вырастут, или Ермаки с Зеленскими.

https://t.me/zhivoff/15620