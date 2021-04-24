Анатолий Вассерман - Медведь проснулся, встал и зарычал

Главное для нас событие недели — очередное ежегодное послание президента России Федеральному собранию (а заодно и всем нам). Как обычно, большое и указывающее многие новые направления нашего общего движения. И главное — вложения в далёкое будущее страны.

Впервые за последние три десятилетия — беспрецедентные деньги на образование и науку:

«Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. До 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные, исследования Россия только из федерального бюджета направит триллион шестьсот тридцать миллиардов рублей».

Открытым текстом сообщаю: наш президент на век вперёд заглядывает. Фундаментальные исследования дают плоды через многие десятилетия — поэтому невидимая рука рынка их в лучшем случае не кормит, а порою и душит.

Как нас в лихие девяностые учили? К чему дотационные НИИ, если бюджет любой фармкорпорации больше бюджета РФ?

Гайдаровский людоедский рынок безработицей вынудил сотни тысяч учёных уехать на Запад, где их знания ждали с распростёртыми объятиями! Потому что на Западе прекрасно понимали: разговоры о невидимой руке рынка — ложь, а суверенитет начинается с учителя и профессора.

Новые средние и высшие школы в послании упомянуты отдельным пунктом, на отдельные деньги.

Будет кому и открывать, и изобретать, и конструировать…

Открытым текстом напоминаю: такой уровень поддержки образования и науки был у нас введен почти век назад, в первом пятилетнем плане развития народного хозяйства. И меньше чем за пятнадцать лет появились у нас создатели нового поколения боевой техники с небывалым размахом производства, так что мы выстояли против Европы, объединённой под Гитлером. Да ещё и учёные, сделавшие пораньше американцев водородную бомбу и ракеты, способные доставить её американцам на дом.

Иосиф Виссарионович Джугашвили по ходу исполнения того плана сказал: кадры, овладевшие техникой, решают всё. Будет у нас теперь и новая техника, и кадры, ею владеющие. И любой враг — хоть новый вирус, хоть старый маразматик — будет разбит. Ибо наше дело — правое.

Красные линии

В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации говорил в основном о наших внутренних делах. Про международные отношения — меньше пятнадцати минут. Зато убедительно.

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами».

Открытым текстом сказано: правила — новые! Теперь мы сами определяем, где наши партнёры перегнули палку, и вправе действовать без предупреждения и согласования. Да так, что мало не покажется.

В Соединённых Государствах Америки нашу решимость уже чувствуют. Корабли, шедшие в Чёрное море пощекотать нам границу и нервы, развернули у турецких проливов. Потому что все поняли: мишка проснулся! А как смешно было прыгать на мохнатой спине спящего хищника, бить по носу… Пока медведь не встал и не зарычал.

Шутники, ещё недавно самоуверенные, вдруг увидели, что у казавшегося беззащитным есть и когти, и зубы, и умение атаковать быстро и безжалостно. Лес затих…

А ведь как любили проводить красную черту наши стратегические конкуренты! Помните заявление Обамы, что применение Асадом химического оружия против террористов будет поводом для прямого удара Соединённых Государств Америки по Сирии? А Путин вдруг уговорил Асада официально сдать Организации по запрещению химического оружия весь запас боевой химии. И СГА не смогли защищать террористов так открыто, как хотели.

Но сейчас открытым текстом заявлено: времена шахмат прошли! Вы подвели свои войска к нашим границам. Вы грозите нам и нашим людям в Донбассе открытым конфликтом. И думаете, что мы будем искать остроумные дипломатические ходы?

Самое умное, что может сделать человек, шутки ради разбудивший медведя, это поскорее убраться домой. Иначе ведь и кроссовок не останется…

https://ren.tv/blog/anatolii-v...