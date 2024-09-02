Сохраненное и восстановленное, ч.7

Рижский кафедральный собор Рождества Христова

Построен в 1877—1884 годах в неовизантийском стиле по проекту молодого, но амбициозного выпускника Петербургской Академии художеств Роберта Пфлуга. Конкурс подрядчиков выиграл строительный мастер Виленской губернии академик Николай Чагин.

В августе 1917 года во время немецкой оккупации собор превратили в гарнизонную кирху.

Таковым он оставался до середины 1918 года. Рижское самоуправление решило запретить богослужение в соборе. В 1918 году для ремонта здания Окружного суда с крыши собора содрали жесть, из-за чего в здании произошли многочисленные протечки. Только с Рождества 1922 года службы стали совершаться ежедневно. В послевоенной Риге собор оставался действующим до 5 октября 1963 года, когда распоряжением Рижского горисполкома он был вновь закрыт. Храм был превращён в Дом знаний: его внутреннее убранство, включая росписи, полностью уничтожено, в главном зале установлены межэтажные перекрытия и размещён планетарий, в подвале — кафе.

В 1991 году храм вернули верующим. Около пяти лет разбирались межэтажные перекрытия и проходили восстановительные работы в центральном алтаре. 6 января 1992 года епископ Александр совершил в соборе первое богослужение.

Отреставрированный деревянный дом в Томске.

Расположен по адресу Красноармейская, 78. Смотришь и сердце радуется.

IT-компания восстановила деревянный дом XIX века в Томске IT-компания "Аплинк" разместилась в доме на улице Гоголя, 16, восстановленному по проекту "Дом за рубль". Основные ремонтные работы в доме завершены. Летом планируется исправить недочёты и благоустроить территорию.

С Фёдоровского городка в Царском Селе сняли реставрационные леса

Было Комплекс зданий причта Фёдоровского собора (Фёдоровский городок) строился в 1913—1917 годах в неорусском стиле, напоминающем мотивы Ярославско-Ростовского зодчества. После начала Первой мировой войны в комплексе был оборудован лазарет для раненых воинов, где работал Сергей Есенин. В советское время весь городок был отдан сельхозинституту и к XXI веку пришёл в аварийное состояние. В 2001 году ансамбль городка был включён в список памятников архитектуры федерального значения. В 2021 году началась комплексная реставрация. И вот она подошла к концу. В настоящее время является Патриаршим подворьем. Находится под управлением благочинного Царскосельского благочиннического округа. В стенах городка предполагается разместить: резиденцию патриарха; музей истории Русской православной церкви в северо-западном регионе России; паломнический и учебный центр; иконописные мастерские; гостиницу.

Построена деревянной в XVI веке, в 1683 году была построена каменная церковь. Считается, что именно с этого места в Смутное время (в 1612 году) с паперти этого, тогда ещё деревянного храма Козьма Минин воззвал нижегородцев к освобождению Москвы от польской интервенции. Вид церкви Рождества Иоанна Предтечи на Торгу с высоты птичьего полёта

Во время активной борьбы советской власти с религией старинный храм закрыли (1937 г.), а его последнего священника арестовали и расстреляли. В последующее время храм неоднократно менял арендаторов, но дольше всего в нем размещалась спортивная школа, где обучали мотоциклистов. В 1990-е годы, как и многие другие городские храмы, Предтеченскую церковь вернули православной общине. В 1995 году спортивно-техническая школа освободила занимаемые помещения, а спустя год, после 59-летнего перерыва, в церкви провели первые богослужения. Восстановление древнего храма проводили на средства благотворителей и Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. Масштабные ремонтные работы растянулись более чем на 10 лет, однако церковные службы в это время проводились регулярно. Полную реконструкцию завершили в 2005 году. В 1896 году известный художник Константин Маковский написал картину «Воззвание Минина», на которой как раз изображена деревянная Предтеченская церковь. 14 ноября 1909 года прошло её торжественное открытие.

Водопровод в городе, как и башню построило «Общество Брянского завода». Высота сооружения – 50 метров, толщина стен – 125 сантиметров. К строительству исключительно утилитарного объекта коммунального хозяйства строители подошли с душой – башня была выполнена в стиле модерн и со временем превратилась в городскую достопримечательность, одну из архитектурных доминант Старой Руссы.

В годы Великой Отечественной войны в результате обстрелов башня сильно пострадала, лишилась своего купола. Водокачку решили реставрировать, поскольку она является объектом культурного наследия. Подрядчик должен вернуть башне исторический вид, сделать её такой, какой мы можем ее видеть на довоенных снимках и открытках. В итоге она стала вот такой: Средства на реставрацию — 50 млн рублей — администрация района получила благодаря победе во всероссийском конкурсе в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Внутри расположена бесплатная смотровая площадка

Ярмарочная фильтровальная станция в Нижнем Новгороде

В 1909 году в Нижнем появилось здание фильтровальной станции — двухэтажная ассиметричная постройка из красного кирпича в стиле рационального модерна. Здесь использовалась система очистки с помощью новых фильтров американской марки «Джуэль», что в разы улучшило качество воды, получаемой из Оки и Волги. А в 1911 году на фильтровальной станции Нижегородского ярмарочного водопровода впервые в России применили стерилизацию воды хлором. Пожар, случившийся в 1916 году, уничтожил здание водокачки, но фильтровальная станция не пострадала. Уцелела она и в хаосе первых послереволюционных лет, затем служила «красной ярмарке», ненадолго возродившейся в период НЭПа, впоследствии оставалась вспомогательной постройкой Горьковского речного грузового порта. В год 800-летия Нижнего Новгорода зданию фильтровальной станции на Стрелке вернули исторический облик. Так как объект практически превратился в руины, специалистам пришлось воссоздавать и реставрировать каждый элемент — от крыши и фасада до дверных проёмов. Теперь фильтровальная станция выглядит так, какой она была на момент постройки более века назад. Во внутренних помещениях также был проведён демонтаж штукатурки со стен, восстановлена кирпичная кладка.

Рабочие сделали гидроизоляцию и усилили кирпичные стены с помощью инъектирования специальными защитными составами.

В здании установили окна и входную дверь. Теперь фильтровальная станция выглядит так, какой она была на момент постройки более века назад.

Как именно этот памятник архитектуры будут использовать в наше время, пока обсуждают.

Трамвайная подстанция Рождественской части в Петербурге

Реставрация здания закончена в декабре 2022 года. Подстанция с момента постройки и по сегодняшний день выполняет свои первоначальные функции - снабжение электричеством общественного транспорта. Только если раньше это были трамваи, то теперь - троллейбусы.

Парадная недавно отреставрированного доходного дома Александра Бурцева на ул. Маяковского, 30

Всё чаще в последнее время в программу ремонта домов в историческом центре Петербурга помимо фасадов входят парадные, и это не может не радовать. Посмотрите как красиво стало!

Реставрировали Романовский обелиск в Александровском саду в Москве

Построен в русском стиле в 1914 году по проекту архитектора Сергея Власьева. В 1918 году вместо имён царей на памятник поместили имена 19 революционных мыслителей. Ну хорошо, что хоть не снесли. В 2013 году монументу вернули близкий к первоначальному облик.

Еще одно восстановление на территории Кремля

Большой Кремлёвский дворец в Москве. В 1992 году советский герб был демонтирован. А после реставрации 1994—1998 годов в 1997—1998 годах появились повторяющие исторический облик двуглавые орлы, но выполненные из металла и окрашенные под лепнину. Теперь смотрится вот так