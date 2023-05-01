Что имеем не храним, потерявши плачем...

Усадьба драматурга Александра Островского Щелыково. Находится в 120 км от Костромы. Дом купцов Баруздиных в городке Красный Холм Тверской области (начало 20 века). Старый Нальчик, дом Лепешинских, с которого начался поселок Долинск и курортная зона Нальчика. Историческую ценность этого уникального здания, памятника федерального значения, сложно переоценить, однако за последние 40 лет дом разрушается, реставрация не была начата. Это съемки 2013 года. Сейчас стало еще хуже. Коротко об истории здании. В 1880-х около Нальчика супруги Петр и Екатерина Долинские выкупают землю, дают основанному ими поселку имя "Долинск". Особняк возводится в 1889 году. После революции в доме живут супруги Лепешинские. Врач, позднее – академик АМН СССР, Ольга Борисовна организовала здесь "Санаторию №1" для туберкулезных больных, с тех пор дом известен как "Дом Лепешинских". Позднее в нем располагался Совхоз декоративных культур и общежитие. С начала 80-х дом заброшен. Будущее этого особняка неизвестно. Контрасты Екатеринбурга и Самары.

Церковь Троицы Живоначальной в ярославском селе с красивым названием Унимерь. Возведена в 1789 году, не закрывалась в советское время — сюда приходили верующие издалека, за 20 верст. Прекрасная водонапорная башня в Муроме. Не круглая, как мы привыкли, а прямоугольная. В 19 веке дополнительно служила пожарной каланчой. Необычный храм недалеко от Петербурга, расположенный в Кингисеппе Ленинградской области — Екатерининский собор. Построен в 1783 году по проекту Антонио Ринальди. В 20 километрах от Старицы расположено село Красное, где находится знаменитая Преображенская церковь, напоминающая Чесменский храм в Петербурге.

Памятник архитектуры был сооружён в 1790 году местным землевладельцем Марком Полторацким, желавшем в провинции иметь под боком кусочек первоклассного петербургского зодчества.

Судьба самого Полторацкого сейчас кажется удивительной, но вполне свойственна XVIII веку, когда любой малоземельный дворянин мог стремительно взлететь в фавориты императрицы.

15-летнего казачьего мальчугана Полторацкого из маленького черниговского городка Сосница услышал приближённый Елизаветы Петровны, граф Алексей Разумовский. В 1765 году Полторацкий уже возглавил дворцовую капеллу, получил потомственное дворянство и чин. Старица, Тверская область.

Маленький городок в Верхневолжье. Волга здесь только берет свое начало, но уже сноровистая и быстрая, а берега отвесные. Под Старицей добывали известняк, из этого белого камня и сложены местные церкви и монастыри. Интересный пример северного строительства. Семилетняя школа в Олёкминске (600 км от Якутска), 1950-е годы. Вновь доступен московским обывателям Крутицкий теремок, уникальный памятник конца 17 века с более чем тысячей изразцов.

Реставрация вернула керамике былую муравчатую свежесть, дающую глазам приятное отдохновение.

Крутицы разбивают существующие стереотипы о допетровской Руси как о скучно-капустно-сером государстве и отличаются редкой пестротой и жизнелюбием. Кинотеатр «Модерн» в Тамбове, возведённый в 1911 году, до революции и в наши дни. Контрасты Рязани и Перми. Контрасты Владивостока. Замок Лаукен под Полесском, Калининградская область.

Известен с XIII века, когда здесь находились укрепления Тевтонского ордена, много раз перестраивался.

Мало пострадал в ходе Второй Мировой войны, поэтому с 1946 года используется — здесь до сих пор размещается школа.

Дети впитывают знания среди многовековых стен. Павловский Посад Московской области — малораскрытое туристическое направление. В городе большое количество промышленной архитектуры и купеческих домов, а от столицы ехать всего полтора часа.

Чего стоит только комплекс домов фабриканта Мойкина! До революции в городе действовал торговый дом «Герасим Хрисанфович Мойкин». Дом нотариуса Маслока в Тутаеве (Романове-Борисоглебске) Ярославской области.

Особняк принадлежал семье и после революции, его не стали отнимать у собственников. Один из потомков нотариуса был большим шутником. Дом построен в 1892 году, а под самой кровлей имеется другая дата строительства дома – 1862. При очередном ремонте просто перевернули цифру девять. Одно из самых необычных сооружений Ярославля — здание Государственного банка (1928-1936 гг.). В стране в эти годы преимущественно строили в стилистике конструктивизма, а зодчий Иван Князев остался верен итальянской архитектуре эпохи Возрождения. Получилось советское палаццо. Оценим избу-кофейню в Плесе.

Железнодорожный вокзал Ставрополь Здание было построено в 1895 году по проекту двух ставропольских архитекторов — Михаила Бржезицкого и Семена Лазарева. Вокзал выглядит как средневековый замок не случайно. Он должен был выполнять роль здания, охраняющего въезд в Град Креста.

Он был разрушен немецкими захватчиками в период оккупации Ставрополя. Однако уже в 1943 году под предводительством Николая Чекмотаева его начали восстанавливать. Спустя четыре года, в 1947 году, фасад вокзала украсила оригинальная лепнина, в том числе на железнодорожную тематику, и вокзал вновь начал встречать и провожать поезда. Одно из самых впечатляющих зданий старой Казани — дом купца Ивана Котелова, построенный в 1833 году. Такому классицизму в провинции нужно кланяться в ноги! Уродливый пример надстройки старого деревянного особнячка, Улан-Удэ. А как бы он выгодно смотрелся отдельно, да еще и с такой резьбой с башенками! Усадьба Неустроевых-Башкирова в Нижнем Новгороде. Уникальный конюшенный корпус, выполненный в 1900-е годы в стиле модерн. Замечательный резной особняк в Пензе. Свое нынешнее убранство получил в конце 19 века при одном из последних дореволюционных владельцев — купце Эйнема или лесопромышленнике Тюрине. Сейчас внутри расположен музей. Если скрестить избу и дворец, получится особняк мещанина Бурлакова из Улан-Удэ (Верхнеудинска). Цветочный магазин-оранжерея астраханского промышленника Нюнина, 1908-1910 гг.

Посмотрите на детали фасада, человек явно любил то, чем занимался Улица Польских Повстанцев в Иркутске. Названа в память об участниках Кругобайкальского восстания. Пересекается с улицей Декабрьских Событий, которая получила название в честь местного революционного выступления в 1917-м. На углу улицы Польских Повстанцев и улицы Сухэ-Батора находится так называемый «польский костел», построенный в 1884 году. В нем установлен орган производства ГДР, тут проходят концерты и идут службы. Католическая кирха Св. Марии в Каменке (бывшей немецкой колонии Бер) Саратовской области. Возведена в 1907 году. В годы советской власти здание использовалось в качестве склада и технического помещения тракторной станции. Владимирский гидрометеорологический центр расположен в симпатичном деревянном особняке Деревянный дом купца А.И. Клокота в городе Павлово. Кирпично-деревянный терем был возведён в начале 20 века. В 1980-х была полностью изменена внутренняя планировка, и дом поделили на шесть квартир (по три на этаже). Терем в с.Дуденцы Тверской области значится, как дом Смирнова. Об этом говорит надпись на фронтоне "дом Василья Яковлева Смирнова. 1912 года". К сожалению, это всё что известно. Терем с резьбой невероятной проработки. Резные сказочные терема строились в провинции на рубеже ХIХ-ХХ вв на волне популярности неорусского стиля. Как правило, их строили бывшие крестьяне, разбогатевшие за счет строительных подрядов в крупных городах. Похожие примеры - теремы в Асташево и Погорелово Костромской области. Но у них есть новые владельцы, а терем в Дуденцах медленно разрушается, хоть и трепетно охраняется местными жителями.

Деревянный вокзал станции Шуйская в Карелии, первая половина 20 века. Доходный дом Шаманского, Иркутск, построен в начале 20 века. Разрушающийся замок, расположенный недалеко от Таганрога. Выстроенный в 1861 году, он принадлежал видному историку А.Б. Лакиеру, автору фундаментального труда «Русская геральдика». Недавно в Вырице (Ленинградская обл.) сгорел прекрасный дачный особняк, построенный в 1912 году для князя Генриха Витгенштейна. Спасти здание не удалось