Мы из Советского Союза

13 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Спасибо❗Этот геноцид,должен подавлен так же жестоко и публично,с какой радостью они его разжигали 2 мая в Доме Профсо...2 мая 2014 года, ...
  • Taurus Zmei
    Но им (власти) же тепло, сытно и комфортно, зачем заморачиваться за народ, как  сказал шеф - нет у вас головы, раз хо...Советская цивилиз...
  • Виталий Кирпиченко
    Китай провёл "культурную революцию" и стал Китаем, каким мы его видим сейчас, и это не последние его достижения. У на...Советская цивилиз...

Что имеем не храним, потерявши плачем...

Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Усадьба драматурга Александра Островского Щелыково. Находится в 120 км от Костромы.Что имеем не храним, потерявши плачем...Дом купцов Баруздиных в городке Красный Холм Тверской области (начало 20 века).Что имеем не храним, потерявши плачем...Старый Нальчик, дом Лепешинских, с которого начался поселок Долинск и курортная зона Нальчика. Историческую ценность этого уникального здания, памятника федерального значения, сложно переоценить, однако за последние 40 лет дом разрушается, реставрация не была начата. Это съемки 2013 года. Сейчас стало еще хуже.Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Коротко об истории здании. В 1880-х около Нальчика супруги Петр и Екатерина Долинские выкупают землю, дают основанному ими поселку имя "Долинск". Особняк возводится в 1889 году. После революции в доме живут супруги Лепешинские. Врач, позднее – академик АМН СССР, Ольга Борисовна организовала здесь "Санаторию №1" для туберкулезных больных, с тех пор дом известен как "Дом Лепешинских". Позднее в нем располагался Совхоз декоративных культур и общежитие.Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...С начала 80-х дом заброшен. Будущее этого особняка неизвестно.Что имеем не храним, потерявши плачем...Контрасты ЕкатеринбургаЧто имеем не храним, потерявши плачем...и Самары.
Церковь Троицы Живоначальной в ярославском селе с красивым названием Унимерь. Что имеем не храним, потерявши плачем...Возведена в 1789 году, не закрывалась в советское время — сюда приходили верующие издалека, за 20 верст.Что имеем не храним, потерявши плачем...Прекрасная водонапорная башня в Муроме. Не круглая, как мы привыкли, а прямоугольная. В 19 веке дополнительно служила пожарной каланчой.Что имеем не храним, потерявши плачем...Необычный храм недалеко от Петербурга, расположенный в Кингисеппе Ленинградской области — Екатерининский собор. Построен в 1783 году по проекту Антонио Ринальди.Что имеем не храним, потерявши плачем...В 20 километрах от Старицы расположено село Красное, где находится знаменитая Преображенская церковь, напоминающая Чесменский храм в Петербурге. 
Памятник архитектуры был сооружён в 1790 году местным землевладельцем Марком Полторацким, желавшем в провинции иметь под боком кусочек первоклассного петербургского зодчества. 
Судьба самого Полторацкого сейчас кажется удивительной, но вполне свойственна XVIII веку, когда любой малоземельный дворянин мог стремительно взлететь в фавориты императрицы. 
15-летнего казачьего мальчугана Полторацкого из маленького черниговского городка Сосница услышал приближённый Елизаветы Петровны, граф Алексей Разумовский. В 1765 году Полторацкий уже возглавил дворцовую капеллу, получил потомственное дворянство и чин.Что имеем не храним, потерявши плачем...Старица, Тверская область. 
Маленький городок в Верхневолжье. Волга здесь только берет свое начало, но уже сноровистая и быстрая, а берега отвесные. Под Старицей добывали известняк, из этого белого камня и сложены местные церкви и монастыри.Что имеем не храним, потерявши плачем...Интересный пример северного строительства. Семилетняя школа в Олёкминске (600 км от Якутска), 1950-е годы.Что имеем не храним, потерявши плачем...Вновь доступен московским обывателям Крутицкий теремок, уникальный памятник конца 17 века с более чем тысячей изразцов. 
Реставрация вернула керамике былую муравчатую свежесть, дающую глазам приятное отдохновение. 
Крутицы разбивают существующие стереотипы о допетровской Руси как о скучно-капустно-сером государстве и отличаются редкой пестротой и жизнелюбием.Что имеем не храним, потерявши плачем...Кинотеатр «Модерн» в Тамбове, возведённый в 1911 году, до революции и в наши дни.Что имеем не храним, потерявши плачем...Контрасты РязаниЧто имеем не храним, потерявши плачем...и Перми.Что имеем не храним, потерявши плачем...Контрасты Владивостока.Что имеем не храним, потерявши плачем...Замок Лаукен под Полесском, Калининградская область. 
Известен с XIII века, когда здесь находились укрепления Тевтонского ордена, много раз перестраивался. 
Мало пострадал в ходе Второй Мировой войны, поэтому с 1946 года используется — здесь до сих пор размещается школа. 
Дети впитывают знания среди многовековых стен.Что имеем не храним, потерявши плачем...Павловский Посад Московской области — малораскрытое туристическое направление. В городе большое количество промышленной архитектуры и купеческих домов, а от столицы ехать всего полтора часа. 
Чего стоит только комплекс домов фабриканта Мойкина!  До революции в городе действовал торговый дом «Герасим Хрисанфович Мойкин».Что имеем не храним, потерявши плачем...Дом нотариуса Маслока в Тутаеве (Романове-Борисоглебске) Ярославской области. 
Особняк принадлежал семье и после революции, его не стали отнимать у собственников. Один из потомков нотариуса был большим шутником. Дом построен в 1892 году, а под самой кровлей имеется другая дата строительства дома – 1862. При очередном ремонте просто перевернули цифру девять.Что имеем не храним, потерявши плачем...Одно из самых необычных сооружений Ярославля — здание Государственного банка (1928-1936 гг.).Что имеем не храним, потерявши плачем...В стране  в эти годы преимущественно строили в стилистике конструктивизма, а зодчий Иван Князев остался верен итальянской архитектуре эпохи Возрождения.Что имеем не храним, потерявши плачем...Получилось советское палаццо.Что имеем не храним, потерявши плачем...Оценим избу-кофейню в Плесе.
Железнодорожный вокзал Ставрополь  Что имеем не храним, потерявши плачем...Здание было построено в 1895 году по проекту двух ставропольских архитекторов — Михаила Бржезицкого и Семена Лазарева. Что имеем не храним, потерявши плачем...Вокзал выглядит как средневековый замок не случайно. Он должен был выполнять роль здания, охраняющего въезд в Град Креста. 
Он был разрушен немецкими захватчиками в период оккупации Ставрополя. Однако уже в 1943 году под предводительством Николая Чекмотаева его начали восстанавливать. Спустя четыре года, в 1947 году, фасад вокзала украсила оригинальная лепнина, в том числе на железнодорожную тематику, и вокзал вновь начал встречать и провожать поезда.Что имеем не храним, потерявши плачем...Одно из самых впечатляющих зданий старой Казани — дом купца Ивана Котелова, построенный в 1833 году. Такому классицизму в провинции нужно кланяться в ноги!Что имеем не храним, потерявши плачем...Уродливый пример надстройки старого деревянного особнячка, Улан-Удэ. А как бы он выгодно смотрелся отдельно, да еще и с такой резьбой с башенками!Что имеем не храним, потерявши плачем...Усадьба Неустроевых-Башкирова в Нижнем Новгороде. Уникальный конюшенный корпус, выполненный в 1900-е годы в стиле модерн.Что имеем не храним, потерявши плачем...Замечательный резной особняк в Пензе.Что имеем не храним, потерявши плачем...Свое нынешнее убранство получил в конце 19 века при одном из последних дореволюционных владельцев — купце Эйнема или лесопромышленнике Тюрине.Что имеем не храним, потерявши плачем...Сейчас внутри расположен музей.Что имеем не храним, потерявши плачем...Если скрестить избу и дворец, получится особняк мещанина Бурлакова из Улан-Удэ (Верхнеудинска).Что имеем не храним, потерявши плачем...Цветочный магазин-оранжерея астраханского промышленника Нюнина, 1908-1910 гг. Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...
Посмотрите на детали фасада, человек явно любил то, чем занималсяЧто имеем не храним, потерявши плачем...Улица Польских Повстанцев в Иркутске. Названа в память об участниках Кругобайкальского восстания. Пересекается с улицей Декабрьских Событий, которая получила название в честь местного революционного выступления в 1917-м. На углу улицы Польских Повстанцев и улицы Сухэ-Батора находится так называемый «польский костел», построенный в 1884 году. В нем установлен орган производства ГДР, тут проходят концерты и идут службы.Что имеем не храним, потерявши плачем...Католическая кирха Св. Марии в Каменке (бывшей немецкой колонии Бер) Саратовской области. Возведена в 1907 году. В годы советской власти здание использовалось в качестве склада и технического помещения тракторной станции.Что имеем не храним, потерявши плачем...Владимирский гидрометеорологический центр расположен в симпатичном деревянном особнякеЧто имеем не храним, потерявши плачем...Деревянный дом купца А.И. Клокота в городе Павлово. Кирпично-деревянный терем был возведён в начале 20 века. В 1980-х была полностью изменена внутренняя планировка, и дом поделили на шесть квартир (по три на этаже).Что имеем не храним, потерявши плачем...Терем в с.Дуденцы Тверской области значится, как дом Смирнова. Об этом говорит надпись на фронтоне "дом Василья Яковлева Смирнова. 1912 года". К сожалению, это всё что известно. Терем с резьбой невероятной проработки. Что имеем не храним, потерявши плачем...Резные сказочные терема строились в провинции на рубеже ХIХ-ХХ вв  на волне популярности неорусского стиля. Как правило, их строили бывшие крестьяне, разбогатевшие за счет строительных подрядов в крупных городах. Что имеем не храним, потерявши плачем...Похожие примеры - теремы в Асташево и Погорелово Костромской области. Но у них есть новые владельцы, а терем в Дуденцах медленно разрушается, хоть и трепетно охраняется местными жителями.

Что имеем не храним, потерявши плачем...Деревянный вокзал станции Шуйская в Карелии, первая половина 20 века.Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Доходный дом Шаманского, Иркутск, построен в начале 20 века.Что имеем не храним, потерявши плачем...Разрушающийся замок, расположенный недалеко от Таганрога.Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Выстроенный в 1861 году, он принадлежал видному историку А.Б. Лакиеру, автору фундаментального труда «Русская геральдика».Что имеем не храним, потерявши плачем...Недавно в Вырице (Ленинградская обл.) сгорел прекрасный дачный особняк, построенный в 1912 году для князя Генриха Витгенштейна.Что имеем не храним, потерявши плачем...Что имеем не храним, потерявши плачем...Спасти здание не удалось 

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленкоискусство

Картина дня

наверх