Прорывная российская технология в нефтегазе отодвигает США на второй план уже с 2021 года.

Начнём с высокотехнологичного оборудования для бурения нефтегазовых глубоких скважин сложной конструкции с большой протяженностью горизонтальных и наклонно-направленных участков.

Роторно-управляемая система (РУС).

Бурение скважин с горизонтальным окончанием во всем мире началось с середины прошлого века. В последние 20 лет большие горизонтальные отходы скважин постоянно увеличиваются с целью повышения нефтеотдачи продуктивных залежей.

Но увеличение протяжённости скважин имеет ряд сложностей, одной из них является то, что основная сила- осевая нагрузка, не доходит до забоя скважины из-за сил трения в сложном профиле скважины и это делает невозможным дальнейшее бурение.

Такие проблемы были решены за рубежом, а именно в США, в конце 1990-х гг. с созданием роторно-управляемых систем (РУС). Наиболее важная особенность и, соответственно, основное достоинство РУС состоит в том, что данная технология обеспечивает процесс направленного бурения одновременно с непрерывным вращением всей бурильной колонны, тем самым улучшая условия очистки и качества ствола скважины.

Роторно-управляемые системы применяемые в России произведены исключительно зарубежными компаниями, а их применение характеризуется высокой стоимостью. Наряду с высокой стоимостью импортного оборудования возрастает и стоимость сервиса обеспечивающего скважинные работы с применением РУС.

В октябре 2020 года, российское научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ» анонсировало успешное заключительное опытно-промышленное испытание своей разработки - роторно-управляемой системы РУС-ГМ-195 типа «Push-the-bit», на месторождениях "Газпромнефть".

Полевые опытно-промышленные испытания. Источник фото: сайт НПП "БУРИНТЕХ"

Следует отметить, что проект РУС компании «БУРИНТЕХ» был одобрен экспертным советом Фонда развития промышленности в 2016 году, первые тесты этого оборудования начались в 2017 году, а серийное производство начнётся уже в 2021 году. Из этого напрашивается вывод, что при недавнем отставании технологии в этом конкретном направлении на 20 лет, российский производитель сократил отставание до ноля. По сути при стандартной методике от начала до внедрения изобретения в жизнь проходит около 20 лет, а в выше указанном случае "на всё про всё" ушло всего 4 года.

Также российская разработка имеет преимущество перед аналогичными зарубежными моделями РУС. К примеру РУС «Auto Trak» производства компании «Baker Hughes», имеет электрогидравлический принцип работы, то есть энергия бурового раствора, подводимая с устья на забой скважины, преобразуется в электрическую при помощи турбогенератора.

РУС «Auto Trak» пр-во «Baker Hughes».

РУС-ГМ-195 производства НПП "БУРИНТЕХ" имеет гидромеханический принцип работы. В двух словах, разница в том, что на российской системе не устанавливаются дорогостоящие компоненты, такие как насосы, электродвигатели, модули электроники, турбогенераторы и др. Как всем известно, чем сложнее оборудование, тем выше вероятность отказов. На практике это подтверждается фактами, когда при отказе компонентов РУС приходится производить незапланированные работы для замены, что сказывается на коммерческой скорости бурения и производительности труда. К тому же, даже при не столь частых отказах импортного оборудования, нефтяные компании вынуждены иметь на каждом объекте дополнительно резервный комплект дорогостоящей РУС, что сказывается не в лучшую сторону на себестоимости проходки каждого пробуренного погонного метр.

В первую очередь, разработчики преследовали и добились такие цели, как надёжность, конкурентная себестоимость и самое важное, стратегический смысл - это импортозамещение, как драйвер развития российской промышленности.

Отдавая отчёт в том, что при санкциях в отношении России, американские производители не могут предложить на российский нефтегазовый рынок своё оборудование последних разработок, а то что уже имеется из импортного оборудования в России устарело примерно на 10 лет, то разработка подобного оборудования важна, как для российской экономики в целом, так и для развития промышленных отраслей в отдельности.

https://zen.yandex.ru/media/neftegaz_orden/proryvnaia-rossii...