Мы из Советского Союза

13 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vanovanovan
    Спасибо за полноту и обьективность!Инженер в ранге м...
  • валерий двойнишников
    Может они у нас опыт переняли...Мы запросто алюминий и электростации Сибири пиндосам за так отдали, а они чем хуже?!Прямая угроза Рос...
  • Зухра Хайруллина
    Зачем казахам нефть,им СССР построил поселки города и что? пришли к юртам,и побольше баран,у них песня "одна палка дв...Прямая угроза Рос...

Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе

Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в КарабахеСергей Осипов АИФ

В ноябре прошлого года в Нагорный Карабах были введены подразделения 15-й отдельной миротворческой бригады. Мандат миротворцев рассчитан на 5 лет. Что бы ни случилось дальше, это время они рассчитывают прожить в Карабахе с комфортом, в человеческих условиях.

Повеселиться и поесть

Это только кажется, что Армения и Нагорный Карабах — это где-то далеко на юге, где всегда тепло. Поздней осенью, зимой, ранней весной там ничуть не теплее, чем в средней полосе России. В горах (а практически весь Карабах — это горы) до сих пор лежит снег.

Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе
Фото: Сергей Осипов

Это только кажется, что российский солдат неприхотлив. Да, он может нести службу в тяжелых метеоусловиях, но тепло, защиту от дождя и снега, возможность просушить форму и ботинки он ценит ничуть не меньше, чем солдат любой другой армии мира.

Поесть российский солдат тоже не дурак. Вот, например, меню в столовой городка миротворческого контингента под Степанакертом в Нагорном Карабахе. На обед — картофельный суп с гречкой, щи из свежей капусты, тушеная свинина, жареная говядина под томатным соусом и курица под ним же. На гарнир подавали гречку, макароны и картофельное пюре, огурцы, помидоры, перец и картофельный салат.
Разумеется, столько не съест даже очень голодный миротворец. Меню на это и не рассчитано, поскольку подразумевает выбор одного вида первого и одного вида второго блюда. Впрочем, главная фишка не в этом, а в том, что в городке начисто отсутствует столовая, в которую надо идти, как принято в армии, строем. Столовых теперь несколько, и, чтобы в них попасть, на улицу выходить не надо.
Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе
Фото: Сергей Осипов

Монета на счастье

Как это — объяснил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков: «Когда министром обороны было принято решение об обустройстве Миротворческих сил, мы спроектировали для них жилой городок. Он построен по блочно-модульному принципу, то есть может быть оперативно возведен практически в любом месте. Философия, если хотите, подобных помещений заключается в том, что военнослужащий, не выходя за пределы одного комплекса, может получить все необходимые услуги, а именно позавтракать, пообедать, поужинать, отдохнуть, помыться, побриться и даже постричься, заняться спортом...Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе

Фото:  Сергей Осипов

Не позднее 5 апреля все на этом комплексе будет отлажено, а сам он заселен. Это первый этап обустройства миротворческого контингента. На втором здесь же, на этой самой территории, будет развернут Медицинский отряд специального назначения (МОСН). Это 35 коек, прочие медицинские помещения с аппаратурой и места, где будут жить военные медики. Все это мы начнем возводить в те же сроки, 5-7 апреля. Закладной камень уже уложен, лично положил под первый блок монету на счастье». 

Идите в баню!

Модули, о которых говорил генерал Булгаков, отвечающий в армии за материально-техническое обеспечение, — это БМГ, блочно-модульные городки.Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе

Фото: Сергей Осипов

Если по-простому, то каждый БМГ — это одноэтажное сооружение, которое сверху после сборки очень похоже на букву «Н». Длина «ножек» — метров 200. Внутри — все, что необходимо для хорошо налаженного военного быта. Само собой, казармы с одноярусными койками. В соседних помещениях — ванные с душевыми кабинками, туалеты и даже баня. Поесть можно в столовой, скоротать свободное время, если оно есть, — в комнате отдыха, такие раньше называли «ленинскими». Есть штабное помещение, комната для хранения оружия и боеприпасов, сушилки, каптерки и т. д.

Из бытовой техники бросились в глаза холодильники, стиральные машины, СВЧ-печи, кулеры и бойлеры. Снаружи на стенах висят кондиционеры, что немаловажно. БМГ рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -45 до +35 градусов Цельсия, то есть практически во всех климатических зонах. В каждой блочно-модульной казарме в военном городке миротворцев может проживать по 250 человек. Всего таких казарм здесь четыре.Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе

Фото: Сергей Осипов

Деревья скоро вырастут

«Фактически этот городок был построен за 3,5 месяца, — говорит руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны полковник Артур Чистяков. — Поставка всех элементов блочно-модульных конструкций была организована из России. Было уложено 26 тыс. квадратных метров асфальта, много щебня, завезли плодородный слой, в который уже высажены деревья. Пока они еще маленькие, но скоро вырастут.

Городок полностью подключен ко всем инженерным сетям. Есть вода, канализация, электричество. На случай непредвиденных ситуаций имеются дизель-генераторы, мощности которых хватит для покрытия всех нужд городка в электроэнергии».Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе

Фото:  Сергей Осипов

Из России привезли и мобильные строительные заводы. Для строительства городка использовались местные материалы: асфальт, цемент, щебень. Уж чего в Карабахе с избытком, так это камня. Кстати, 2500 фундаментных блоков были отлиты на месте. А когда сюда пришли российские военные, в Степанакерте и окрестностях не работало ни одно предприятие.

Всерьез и надолго 

Еще одно немаловажное обстоятельство — рядом с городком миротворцев расположен старый аэродром советских еще времен. Но взлетно-посадочная полоса сохранилась, а контрольно-диспетчерский пункт на вышке с характерным для аэродромов остеклением на 360 градусов недолго и восстановить. Длина ВПП, по открытым данным, составляет 2200 м, а рельеф местности позволяет удлинить ее до 3 км. Также можно построить и вторую полосу. Иными словами, при необходимости тут можно будет принять практически все самолеты российской военно-транспортной авиации, не говоря о вертолетах, штурмовиках и истребителях. Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе

Фото:  Сергей Осипов

О чем это говорит? О том, что Россия возвращается в Закавказье всерьез и надолго. Напомним, что с 1995 г. на территории Армении действует 102-я военная база. Это серьезная военная группировка, которая, помимо сухопутных войск, располагает военно-воздушным и противовоздушным компонентами. Известно, что с конца прошлого года российские истребители МиГ-39 с аэродрома Эребуни под Ереваном патрулируют воздушное пространство Армении. 

После введения в страну миротворческого контингента, а это 1960 военнослужащих при 90 единицах бронетехники, российское военное присутствие в регионе еще более укрепилось.

https://aif.ru/society/army/soldat_bez_bani_ne_soldat_russki...

фото сегодняуспехи
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Эти люди живут в домах размером меньше, чем ваша спальня!
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Эти люди живут в домах размером меньше, чем ваша спальня!

13
Надолго удаляем рыжики с крыльев за 10 мину
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоИдеи

Надолго удаляем рыжики с крыльев за 10 мину

Дилан Икин и его фотореалистичные рисунки углем
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Дилан Икин и его фотореалистичные рисунки углем

Прямая трансляция Фк Гоа - Персеполис
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Прямая трансляция Фк Гоа - Персеполис

 
МАБИУ - Любители+. Кубок МосФутзал-2021.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

МАБИУ - Любители+. Кубок МосФутзал-2021.

«Кинозвезда»: Этери Тутберидзе в женственном платье показала стройную фигуру
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

«Кинозвезда»: Этери Тутберидзе в женственном платье показала стройную фигуру

Иван Хлебородов открывает счет с пенальти, 1-0! 23.04.2021г.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Иван Хлебородов открывает счет с пенальти, 1-0! 23.04.2021г.

Менторство
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Менторство

Утверждено расписание ЕГЭ на 2021 год
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Утверждено расписание ЕГЭ на 2021 год

Путин подписал указ о выходных днях с 4 по 7 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОРОССИЯ

Путин подписал указ о выходных днях с 4 по 7 мая

https://novorosinform.org/857541
В Саратове автомобиль сбил двух подростков
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Саратове автомобиль сбил двух подростков

"Крепкий мужик, "без соплей": адвокат о жизни Ефремова в колонии
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

"Крепкий мужик, "без соплей": адвокат о жизни Ефремова в колонии

CSKA Moscow vs. Fenerbahce Beko Istanbul - Game Highlights
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

CSKA Moscow vs. Fenerbahce Beko Istanbul - Game Highlights

В США создадут дроны для обнаружения микродронов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

В США создадут дроны для обнаружения микродронов

Тонкий юмор для отличного настроения на весь день!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСказка для двоих

Тонкий юмор для отличного настроения на весь день!

Объявлена программа «Библионочи» в Кирове
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Объявлена программа «Библионочи» в Кирове

Стала известна программа акции «Библионочь» в Кирове. Об этом сообщает progorod43. 24 апреля библиотеки проведут тематические мероприятия...
ЗАГОВОРЫ...ОБРЯДЫ...ТРАДИЦИИ НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ...
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

ЗАГОВОРЫ...ОБРЯДЫ...ТРАДИЦИИ НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ...

Тандем Турции и Украины: как он может "напакостить" России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОРОССИЯ

Тандем Турции и Украины: как он может "напакостить" России

Арарат: почему священная гора на самом деле - не гора
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭксклюзив

Арарат: почему священная гора на самом деле - не гора

Riot Games показала новую карту для Valorant — Breeze
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Riot Games показала новую карту для Valorant — Breeze

В лесных питомниках Тамбовской области высадят более 8 млн сеянцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

В лесных питомниках Тамбовской области высадят более 8 млн сеянцев

Сколько стоят самые дорогие продукты в мире?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Сколько стоят самые дорогие продукты в мире?

В России школы изменят график после продления майских выходных
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

В России школы изменят график после продления майских выходных

Картина дня

наверх