Солдат без бани не солдат. Русские всерьез обустраиваются в Карабахе

Сергей Осипов АИФ

В ноябре прошлого года в Нагорный Карабах были введены подразделения 15-й отдельной миротворческой бригады. Мандат миротворцев рассчитан на 5 лет. Что бы ни случилось дальше, это время они рассчитывают прожить в Карабахе с комфортом, в человеческих условиях.

Повеселиться и поесть

Это только кажется, что Армения и Нагорный Карабах — это где-то далеко на юге, где всегда тепло. Поздней осенью, зимой, ранней весной там ничуть не теплее, чем в средней полосе России. В горах (а практически весь Карабах — это горы) до сих пор лежит снег.

Сергей Осипов

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Это только кажется, что российский солдат неприхотлив. Да, он может нести службу в тяжелых метеоусловиях, но тепло, защиту от дождя и снега, возможность просушить форму и ботинки он ценит ничуть не меньше, чем солдат любой другой армии мира.

Разумеется, столько не съест даже очень голодный миротворец. Меню на это и не рассчитано, поскольку подразумевает выбор одного вида первого и одного вида второго блюда. Впрочем, главная фишка не в этом, а в том, что в городке начисто отсутствует столовая, в которую надо идти, как принято в армии, строем. Столовых теперь несколько, и, чтобы в них попасть, на улицу выходить не надо. Поесть российский солдат тоже не дурак. Вот, например, меню в столовой городка миротворческого контингента под Степанакертом в Нагорном Карабахе. На обед — картофельный суп с гречкой, щи из свежей капусты, тушеная свинина, жареная говядина под томатным соусом и курица под ним же. На гарнир подавали гречку, макароны и картофельное пюре, огурцы, помидоры, перец и картофельный салат.Разумеется, столько не съест даже очень голодный миротворец. Меню на это и не рассчитано, поскольку подразумевает выбор одного вида первого и одного вида второго блюда. Впрочем, главная фишка не в этом, а в том, что в городке начисто отсутствует столовая, в которую надо идти, как принято в армии, строем. Столовых теперь несколько, и, чтобы в них попасть, на улицу выходить не надо.

Сергей Осипов

Монета на счастье

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Как это — объяснил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков: «Когда министром обороны было принято решение об обустройстве Миротворческих сил, мы спроектировали для них жилой городок. Он построен по блочно-модульному принципу, то есть может быть оперативно возведен практически в любом месте. Философия, если хотите, подобных помещений заключается в том, что военнослужащий, не выходя за пределы одного комплекса, может получить все необходимые услуги, а именно позавтракать, пообедать, поужинать, отдохнуть, помыться, побриться и даже постричься, заняться спортом...

Сергей Осипов

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Не позднее 5 апреля все на этом комплексе будет отлажено, а сам он заселен. Это первый этап обустройства миротворческого контингента. На втором здесь же, на этой самой территории, будет развернут Медицинский отряд специального назначения (МОСН). Это 35 коек, прочие медицинские помещения с аппаратурой и места, где будут жить военные медики. Все это мы начнем возводить в те же сроки, 5-7 апреля. Закладной камень уже уложен, лично положил под первый блок монету на счастье».

Идите в баню!

Модули, о которых говорил генерал Булгаков, отвечающий в армии за материально-техническое обеспечение, — это БМГ, блочно-модульные городки.

Сергей Осипов

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Если по-простому, то каждый БМГ — это одноэтажное сооружение, которое сверху после сборки очень похоже на букву «Н». Длина «ножек» — метров 200. Внутри — все, что необходимо для хорошо налаженного военного быта. Само собой, казармы с одноярусными койками. В соседних помещениях — ванные с душевыми кабинками, туалеты и даже баня. Поесть можно в столовой, скоротать свободное время, если оно есть, — в комнате отдыха, такие раньше называли «ленинскими». Есть штабное помещение, комната для хранения оружия и боеприпасов, сушилки, каптерки и т. д.

Из бытовой техники бросились в глаза холодильники, стиральные машины, СВЧ-печи, кулеры и бойлеры. Снаружи на стенах висят кондиционеры, что немаловажно. БМГ рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -45 до +35 градусов Цельсия, то есть практически во всех климатических зонах. В каждой блочно-модульной казарме в военном городке миротворцев может проживать по 250 человек. Всего таких казарм здесь четыре.

Сергей Осипов

Деревья скоро вырастут

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«Фактически этот городок был построен за 3,5 месяца, — говорит руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны полковник Артур Чистяков. — Поставка всех элементов блочно-модульных конструкций была организована из России. Было уложено 26 тыс. квадратных метров асфальта, много щебня, завезли плодородный слой, в который уже высажены деревья. Пока они еще маленькие, но скоро вырастут.

Городок полностью подключен ко всем инженерным сетям. Есть вода, канализация, электричество. На случай непредвиденных ситуаций имеются дизель-генераторы, мощности которых хватит для покрытия всех нужд городка в электроэнергии».

Сергей Осипов

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Из России привезли и мобильные строительные заводы. Для строительства городка использовались местные материалы: асфальт, цемент, щебень. Уж чего в Карабахе с избытком, так это камня. Кстати, 2500 фундаментных блоков были отлиты на месте. А когда сюда пришли российские военные, в Степанакерте и окрестностях не работало ни одно предприятие.

Всерьез и надолго

Еще одно немаловажное обстоятельство — рядом с городком миротворцев расположен старый аэродром советских еще времен. Но взлетно-посадочная полоса сохранилась, а контрольно-диспетчерский пункт на вышке с характерным для аэродромов остеклением на 360 градусов недолго и восстановить. Длина ВПП, по открытым данным, составляет 2200 м, а рельеф местности позволяет удлинить ее до 3 км. Также можно построить и вторую полосу. Иными словами, при необходимости тут можно будет принять практически все самолеты российской военно-транспортной авиации, не говоря о вертолетах, штурмовиках и истребителях.

Сергей Осипов

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О чем это говорит? О том, что Россия возвращается в Закавказье всерьез и надолго. Напомним, что с 1995 г. на территории Армении действует 102-я военная база. Это серьезная военная группировка, которая, помимо сухопутных войск, располагает военно-воздушным и противовоздушным компонентами. Известно, что с конца прошлого года российские истребители МиГ-39 с аэродрома Эребуни под Ереваном патрулируют воздушное пространство Армении.

После введения в страну миротворческого контингента, а это 1960 военнослужащих при 90 единицах бронетехники, российское военное присутствие в регионе еще более укрепилось.

https://aif.ru/society/army/soldat_bez_bani_ne_soldat_russki...