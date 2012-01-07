Казаки - это отдельный народ!? Да! Нет!

В продолжение темы "НЕРУСЕМ РУССКОМУ ОПЯТЬ МОДНО БЫТЬ..."

Вы думаете этот демотиватор от либералов?

Отнюдь, так проповедуется уже много, много лет местными, казачьими этнографами и идеологами. Я не знаю, где служили их деды и прадеды, но судя по демотиватору, там же, где и предки у бандеровцев... Это раз.

Два. Дальнейший пост идет к . Дальнейший пост идет к предыдущей статье о самостийности нерусских казаков и даже кои не славянских кровей, погрузившись в тему, нашел интересный материал.

Особенно интересны комментарии, что и прилагаю в конце.

Обратите внимание на годы размещенных комментариев.



Краткое содержание мифа

Казаки являются не частью русского народа, а совершенно отдельным народом. Существует несколько разновидностей этого мифа. Одни возводят корни этого народа к восточным славянам1), другие к скифам2), третьи - к гунам и хазарам3). При всем разнообразии данных мифов, одно среди них неизменно - то, о чём прямо заявлял П. Краснов: «Казаки отстаивали свои казачьи права от русских. Атаман, являясь ставленником казаков, не мог с этим не считаться. Он не мог допустить и мысли о каком-либо паритете, потому что это погубило бы Дон, погубило бы все дело»4). Это противопоставление себя русским, прямые указания на рабский характер русских5), обособление от народов нашей страны6) - и составляют ядро казачьего сепаратизма, который начался еще до революции 1917-го г. , а в последние годы стал настолько популярным, что в интернете нет ни одного казачьего форума, где бы не обсуждался данный вопрос.

Примеры использования

«Отвергнув русскую «теорию», казачьи историки на её место выдвигают свою стройную, логически-последовательную, исторической действительности соответствующую систему, свою историческими документами обосновываемую теорию происхождении казаков. Согласно этой казачьей теории — казаки особое славянское племя, отдельный народный организм, имеющий такое же право, как великороссы и украинцы, считать себя особым славянским народом. Предки казаков являются коренными обитателями Востока Европы, т. е. современных Казачьих Земель - утверждают казачьи историки»7). «Казаки! Помните, вы не русские, вы Казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков, давила их и эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы жизнь»8). А вот за 7 сентября 2016 года:

Игорь Некрасов Русо-кастрато не могут простить другим народам, что они не больны тем вирусом, что больна нация рабов. Рашены живут в эрэфии и активно не сопротивляются режиму, который их выкашивает по миллиону в год. Почтение к барину лежит глубоко в рашен психологии. Рашены по своей природе разрушительны и антиконструктивны. Правильно сказал национальный герой казачьего народа, атаман Наум Васильев: "А кто из нас русскими назовутся - биты будут и изгнаны, дабы честного имени нашего не позорили!"(с)

Действительность

В исследовании В.Ф. Кашибадзе, О.Г. Насонова9) произведен антропологический анализ казаков. Выявлено следующее: «Антропологическая история донских казаков подразумевает процессы миграции из юго-восточных зон Центральной России и незначительное включение южных и восточных элементов в возрастающей к югу пропорции. Совпадение антропологических данных начала и второй половины ХХ века указывает на преемственность физических характеристик этой группы населения и, отсюда, на выживание группы в процессе известных демографических коллизий. Статистический анализ антропологического портрета донских казаков в романе-энциклопедии М.А. Шолохова «Тихий Дон» показал соответствие портрета научным данным и воспроизведение в романе достоверной антропологической среды. Рис. 1. Положение изученных популяций Евразии в пространстве первой и второй главных компонент. Рис. 2. Положение изученных популяций донских казаков и сравнительных групп в пространстве первой и третьей главных компонент. Целью настоящего исследования является представление одонтологической характеристики одной из наиболее исторически и социально значимых групп населения южного региона – донских казаков – на основе многомерного статистического анализа оригинальных современных и ископаемых материалов. Кроме того, в работе сделана попытка обобщить всю имеющуюся информацию по антропологии этой группы, взятую как из научных, так и из художественных источников… Материалами для выполнения работы послужили одонтологические данные по 2 выборкам: современная популяция верхнедонских казаков из станицы Вешенской численностью 181 чел., обследованная нами в 1976 г., и краниологическая серия нижнедонских казаков XVIII в. численностью 67 индивидуумов из коллекций лаборатории физической антропологии ЮФУ–ЮНЦ РАН, изученная нами в 2008 г. Сравнительное пространство составили данные по 442 выборкам современного населения Евразии, относимого к западным (европеоидным) формам, причем 114 из них были изучены авторами, данные по остальным взяты из научной печати. Другой базовой составляющей материалов являются результаты произведенного нами текстологического анализа антропологического портрета в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» [23]. Сравнительное пространство в этой части составили данные важнейшего исследования антропологии донских казаков, осуществленного одним из основоположников отечественной науки о человеке академиком В.В. Бунаком в 1912–1915 гг… Среди изученных 27 групп русского населения самой репрезентативной была выборка из станицы Вешенской. И в общерусском масштабе, и на фоне европеоидных групп Евразии она показывает поразительное сходство с группой из Рязанской области. По ряду признаков (диастема, редукция верхнего латерального резца, одонтоглифические признаки-фены) такое сходство принимает качество тождества, тем более выразительного, что население соседних областей (Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской) по этим признакам существенно отличается от верхнедонской и рязанской популяций. Однако ряд признаков, ориентированных в восточном направлении, показал небольшое повышение частот в выборке из Вешенской, что позволяет предположить наличие у верхнедонских казаков доли восточного (монголоидного) элемента. Элемент этот представлен в очень слабой концентрации, уловить его смогла только такая чувствительная система признаков, как одонтологическая. Основу же физического статуса верхнедонских казаков составляет антропологический комплекс центральных русских областей, морфологически и исторически ближайшей из которых является Рязанская… Результаты антропологических исследований позволяют сделать самый важный вывод: «Донские казаки плотью и кровью являются частью русского народа. В основе их физического статуса лежат морфологические характеристики, общие с населением юго-восточных зон Центральной России, указывая тем самым на направления генетических связей. Антропологическая история донских казаков подразумевает процессы смешения между разными исходными группами русских, возможно, адаптацию к новым природным и социальным условиям, а также незначительное включение южных и восточных элементов в возрастающей к югу пропорции…»

КОММЕНТАРИИ:

Крылов Владимир Алексеевич., 2012/01/07 17:11