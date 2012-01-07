Казаки - это отдельный народ!? Да! Нет!

В продолжение темы "НЕРУСЕМ РУССКОМУ ОПЯТЬ МОДНО БЫТЬ..."
Вы думаете этот демотиватор от либералов?
Отнюдь, так проповедуется уже много, много лет местными, казачьими этнографами и идеологами. Я не знаю, где служили их деды и прадеды, но судя по демотиватору, там же, где и предки у бандеровцев... Это раз.
Краткое содержание мифа
Казаки являются не частью русского народа, а совершенно отдельным народом.
Существует несколько разновидностей этого мифа. Одни возводят корни этого народа к восточным славянам1), другие к скифам2), третьи - к гунам и хазарам3).
При всем разнообразии данных мифов, одно среди них неизменно - то, о чём прямо заявлял П. Краснов: «Казаки отстаивали свои казачьи права от русских. Атаман, являясь ставленником казаков, не мог с этим не считаться. Он не мог допустить и мысли о каком-либо паритете, потому что это погубило бы Дон, погубило бы все дело»4).
Это противопоставление себя русским, прямые указания на рабский характер русских5), обособление от народов нашей страны6) - и составляют ядро казачьего сепаратизма, который начался еще до революции 1917-го г., а в последние годы стал настолько популярным, что в интернете нет ни одного казачьего форума, где бы не обсуждался данный вопрос.
Примеры использования
«Отвергнув русскую «теорию», казачьи историки на её место выдвигают свою стройную, логически-последовательную, исторической действительности соответствующую систему, свою историческими документами обосновываемую теорию происхождении казаков. Согласно этой казачьей теории — казаки особое славянское племя, отдельный народный организм, имеющий такое же право, как великороссы и украинцы, считать себя особым славянским народом. Предки казаков являются коренными обитателями Востока Европы, т. е. современных Казачьих Земель - утверждают казачьи историки»7).
«Казаки! Помните, вы не русские, вы Казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков, давила их и эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы жизнь»8).
А вот за 7 сентября 2016 года:
Игорь Некрасов
Русо-кастрато не могут простить другим народам, что они не больны тем вирусом, что больна нация рабов. Рашены живут в эрэфии и активно не сопротивляются режиму, который их выкашивает по миллиону в год. Почтение к барину лежит глубоко в рашен психологии. Рашены по своей природе разрушительны и антиконструктивны. Правильно сказал национальный герой казачьего народа, атаман Наум Васильев: "А кто из нас русскими назовутся - биты будут и изгнаны, дабы честного имени нашего не позорили!"(с)
Действительность
В исследовании В.Ф. Кашибадзе, О.Г. Насонова9) произведен антропологический анализ казаков. Выявлено следующее:
«Антропологическая история донских казаков подразумевает процессы миграции из юго-восточных зон Центральной России и незначительное включение южных и восточных элементов в возрастающей к югу пропорции. Совпадение антропологических данных начала и второй половины ХХ века указывает на преемственность физических характеристик этой группы населения и, отсюда, на выживание группы в процессе известных демографических коллизий. Статистический анализ антропологического портрета донских казаков в романе-энциклопедии М.А. Шолохова «Тихий Дон» показал соответствие портрета научным данным и воспроизведение в романе достоверной антропологической среды.
Рис. 1. Положение изученных популяций Евразии в пространстве первой и второй главных компонент.
Рис. 2. Положение изученных популяций донских казаков и сравнительных групп в пространстве первой и третьей главных компонент.
Целью настоящего исследования является представление одонтологической характеристики одной из наиболее исторически и социально значимых групп населения южного региона – донских казаков – на основе многомерного статистического анализа оригинальных современных и ископаемых материалов. Кроме того, в работе сделана попытка обобщить всю имеющуюся информацию по антропологии этой группы, взятую как из научных, так и из художественных источников…
Материалами для выполнения работы послужили одонтологические данные по 2 выборкам: современная популяция верхнедонских казаков из станицы Вешенской численностью 181 чел., обследованная нами в 1976 г., и краниологическая серия нижнедонских казаков XVIII в. численностью 67 индивидуумов из коллекций лаборатории физической антропологии ЮФУ–ЮНЦ РАН, изученная нами в 2008 г.
Сравнительное пространство составили данные по 442 выборкам современного населения Евразии, относимого к западным (европеоидным) формам, причем 114 из них были изучены авторами, данные по остальным взяты из научной печати. Другой базовой составляющей материалов являются результаты произведенного нами текстологического анализа антропологического портрета в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» [23].
Сравнительное пространство в этой части составили данные важнейшего исследования антропологии донских казаков, осуществленного одним из основоположников отечественной науки о человеке академиком В.В. Бунаком в 1912–1915 гг…
Среди изученных 27 групп русского населения самой репрезентативной была выборка из станицы Вешенской. И в общерусском масштабе, и на фоне европеоидных групп Евразии она показывает поразительное сходство с группой из Рязанской области.
По ряду признаков (диастема, редукция верхнего латерального резца, одонтоглифические признаки-фены) такое сходство принимает качество тождества, тем более выразительного, что население соседних областей (Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской) по этим признакам существенно отличается от верхнедонской и рязанской популяций.
Однако ряд признаков, ориентированных в восточном направлении, показал небольшое повышение частот в выборке из Вешенской, что позволяет предположить наличие у верхнедонских казаков доли восточного (монголоидного) элемента. Элемент этот представлен в очень слабой концентрации, уловить его смогла только такая чувствительная система признаков, как одонтологическая. Основу же физического статуса верхнедонских казаков составляет антропологический комплекс центральных русских областей, морфологически и исторически ближайшей из которых является Рязанская…
Результаты антропологических исследований позволяют сделать самый важный вывод:
«Донские казаки плотью и кровью являются частью русского народа. В основе их физического статуса лежат морфологические характеристики, общие с населением юго-восточных зон Центральной России, указывая тем самым на направления генетических связей. Антропологическая история донских казаков подразумевает процессы смешения между разными исходными группами русских, возможно, адаптацию к новым природным и социальным условиям, а также незначительное включение южных и восточных элементов в возрастающей к югу пропорции…»
КОММЕНТАРИИ:
Крылов Владимир Алексеевич., 2012/01/07 17:11
Дело-то ведь не в антропологии и не в генетике. То есть, исследовать - отчего ж не исследовать, это любопытно. Но совершенно неприемлемы из этих исследований какие-либо политические выводы. Ну, допустим, исследования показали бы различия казачьей наследственности от русской. Ну что? Кстати, если верить Википедии, терские (только терские!) казаки имеют геном, присущий осетинам, истинным потомкам скифов. Ну и что? Предки Пушкина, Лермонтова, Даля были гастарбайтеры. В русской ономастике, в особенности, в ономастике русской аристократии полно фамилий тюркского происхождения. НУ И ЧТО? В России уживаются около сотни народов генетически «отдельных» от русских. Пусть появился бы еще один, русскоязычный, православный, но - отдельный… Служил бы только России, как все остальные. Кстати, та же генетика учит, что тем жизнеспособнее и талантливее человек (и народ), чем больше иных национальностей принимали участие в формировании его генотипа (генома). Но целью господ казачьих идеологов является, видимо, именно отделение - во всех возможных смыслах. При этом сами они , как я понимаю, на генетику и не налегают. Их конек - различия в культуре. Почему-то, если вашего предка порол на конюшне по своему произволу помещик - это показатель рабства, а вот если их, казаков, предков пороли на площадях по соизволению атамана, или решению Круга - это показатель свободы и независимости. Надо полагать, господам идеологам известно различия между рабом и крепостным, так же, как то, что крепостные практически никогда не составляли более половины населения России. Но им непременно надо унизить в глазах желающих их слушать всех, кто не казаки. Интересно, как они трактуют все (все!) остальные европейские народы, в своем развитии прошедшие крепостное право. В общем, ребята просто ловят рыбу в мутной воде. И не стоит относиться к ним чересчур серьезно. По крайней мере, пока они не предъявят методику разделения казаков и неказаков на территориях, на которые они претендуют, и не сообщат, как они намерены поступить с неказаками. Например, случайно сохранившийся природный казак, имеющий в предках всех чистокровных казаков, но считающий собачьей чушью разговоры о казачьей особости - казак или нет? А, например, еврейский мальчик, бредящий казачеством (можем мы пофантазировать?), крестившийся, изучивший казачий говор, скачущий на лошади, рубящий лозу - его запишут в казаки? Настоящие-то казаки, принимая в свою среду, на национальность не смотрели. Антологичные вопросы я все пытаюсь задать украинским националистам - да все какие-то бестолковые попадаются.
карп, 2012/10/17 22:53
Я сейчас чуть утихомирился(с возрастом…), а раньше был ярым украинским националистом… Но с вашим мнением полностью согласен… Просто национализм, или акцентирование внимания на национальном вопросе, это от невежества и бескультурия… Кстати! Сохранились воспоминания запорожского казака по прозвищу Перехрист… Так он рассказывал, что его запорожцы забрали в Сичь из еврейской семьи… перехрестили и приняли в товарыство… без проблем…
ДмК, 2013/01/27 13:24
Это просто подготовка дальнейшего раскола России и русского народа по белорусскому и украинскому варианту. Ты либо тупой, если этого не понимаешь, либо гнида, раз понимаешь, но делаешь. Казаки, это сословие, сложившееся с силу особенностей местности проживания. Те же самые русские, только поставленные жизнью в несколько другие условия, нежели в центральной части России. Пока русский народ един, он силён. А ты, гадёныш, его дробишь на части, чтоб его потом сожрали турки, европейцы, американцы и китайцы. Ты - гнида и вошь, которую надо раздавить.
"Казаки- Народ", 2012/01/24 00:58
«Настоящие-то казаки, принимая в свою среду, на национальность не смотрели.» Вы глубоко заблуждаетесь! Казаки крайне редко принимали в свою среду… и то, эти люди были ПРИПИСНЫМИ казаками и не пользовались казачьими ПРАВАМИ. И только их внуки, ассимилировавшись в казачьей среде становились полноправными казаками. Много информации о казаках на Казачьем Национальном ресурсе «КАЗАКИЯ.ИНФО» http://forum.kazakia.info/А вот тут совсем интересно! http://kazaki-narod.jimdo.com/ ОБРАЩЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА к Президенту РФ
Крылов Владимир Алексеевич., 2012/01/26 00:30
Вообще-то, я писал эту свою фразу, вспоминая Гоголя. Точная цитата:«Пришедший являлся только к кошевому; который обыкновенно говорил:
- Здравствуй! Что, во Христа веруешь?
- Верую! - отвечал приходивший.
- И в троицу святую веруешь?
- Верую!
- И в церковь ходишь?
- Хожу!
- А ну, перекрестись!
Пришедший крестился.
- Ну, хорошо, - отвечал кошевой, - ступай же в который сам знаешь курень. Этим оканчивалась вся церемония.» Там описаны казаки, конечно, не в окончательной их формации. Да и вообще - использовать Гоголя как источник не следует. Согласен. Я посмотрел пару статей о приписных казаках, действительно, уже с середины 18-го века казаки свою особость стали беречь. Конечно, нелепо вообразить, что в начале 20-го века они стали бы принимать в свою среду любого пожелавшего иногороднего.Но эта частная моя неправота не снимает вопрос - как сейчас-то формировать казачью общность? На одного коренного казака сто приписных? И все равно, не воссоздадут они СОСЛОВИЯ, хоть сколько-нибудь близко к тому, что было. Будут клубы по интересам, фольклорные общества. Или надо их привилегиями наделять?
R3DTHR3AT, 2012/12/05 21:59
Идеологи Третьего Рейха, кстати, придумали специальную теорию, мол казаки происходят от вестготов.
Любимов Ярослав Евгеньевич, 2012/12/05 22:30Было. Идеологи Третьего Райха много чего придумали…Или, вернее, «выдумали».
Владимир, 2013/01/18 17:16
Интересное наблюдение. Ещё в середине 2012-го разговоры о сепаратистах в комментах идут в таком снисходительно-ироничном тоне. Мол, пусть себе забавляются, раз делать нечего. А уже к концу того же года ВНЕЗАПНО обнаружилось большое количество сепаратистских групп по всей России, которые заявляют, что стали отдельным народом и собираются отделяться: Архангельская обл. - поморы; С-Петербург - ингерландцы; Сибирь - сибиряки (!) Юг России - казаки; Д.Восток - движение «тигр». А это расколы только среди русского населения.ДАЛЕЕ тут, кому интересно: http://wiki.istmat.info/миф:казаки_-_это_отдельный_народ
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