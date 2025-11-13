Судьбы фашистских и нацистских диктаторов

Из восьмерых диктаторов Европы, возглавлявших фашистские или нацистские режимы, только троих постигло заслуженное наказание — казнь, а один успел закончить свою отвратительную жизнь самоубийством. Четверо же остальных умерли своей естественной смертью, причем двое из них до конца жизни сохраняли в своих руках всю полноту власти.

Итальянский дуче Бенито Муссолини 18 апреля 1945 г. обосновался в Милане, откуда 25 апреля выехал в направлении озера Комо, чтобы эмигрировать в Швейцарию. 27 апреля был схвачен итальянскими партизанами. 28 апреля 1945 г. без суда был расстрелян на вилле Бельмоито вблизи Милана. 29 апреля его труп с трупами расстрелянных приближенных был повешен вниз головой в Милане на площади Лорето.Германский фюрер Адольф Гитлер 22 апреля 1945 г. заявил своему окружению, что война проиграна. 29 апреля 1945 г. в 15 часов 30 минут покончил жизнь самоубийством в Бер­ли­не, в бун­ке­ре им­пер­ской канцелярии, отравившись цианидом (по некоторым сведениям – застрелился). Его приближенные пытались сжечь его труп, после чего закопали в яме во дворе имперской канцелярии.Румынский кондукэтор Ион Антонеску 23 августа 1944 г. был вызван королем Румынии Михаем I, который потребовал от него заключения перемирия с РККА. Антонеску отказался, после чего по приказу короля его арестовали и выдали командованию 2-го Украинского фронта. В апреле 1946 г. был передан румынскому правительству. 17 мая народный трибунал в Бухаресте приговорил его к смертной казни через расстрел. 1 июня 1946 г. вблизи Бухареста приговор был приведен в исполнение.Словацкий президент Йозеф Тисо в августе 1944 г. в ходе Словацкого восстания был отстранен от власти. В апреле 1945 г., после вступления в Словакию войск РККА, бежал в Австрию, откуда перебрался в Германию. В июне 1945 г. американскими властями был арестован и передан правительству Чехословакии. 15 апреля 1947 г. в Братиславе был приговорен народным судом к смертной казни через повешение. 18 апреля 1947 г. в Братиславе приговор был приведен в исполнение.Венгерский регент Миклош Хорти в октябре 1944 г. пред­при­нял по­пыт­ку за­клю­чить пе­ре­ми­рие с СССР. 16 октября 1944 г. в результате государственного переворота был отстранен от власти и вывезен немецкими диверсантами в Германию. Был интернирован. Содержался в различных де­пор­та­ци­он­ных ла­ге­рях и нюрн­берг­ской тюрь­ме. Союзники отказались выдать его для привлечения к суду. В 1948 г. был освобожден и перебрался в Португалию под крыло диктатора Салазара (см. ниже). 9 февраля 1957 г. вблизи Лиссабона умер естественной смертью.Хорватский поглавник Анте Павелич после поражения немецких войск в 1945 г. бежал в Австрию. В том же году югославским народным судом заочно был приговорен к смертной казни. Скрывался в Италии, Аргентине и Испании. 10 апреля 1957 г. югославские спецслужбы организовали на него покушение, в результате которого он был тяжело ранен. Умер в Мадриде 28 декабря 1959 г. от последствий покушения.Португальский премьер-министр Антониу Салазар в 1946 г. и в 1947 г. добивался принятия Португалии в ООН. СССР выступил против этого, поскольку в Португалии сохранялся фашистский режим, оказывавший содействие в течение всей ВМВ Германии и продолжавший сотрудничать с фашистской диктатурой Франко (см. ниже). В 1948 г. Салазар при­сое­ди­нил­ся к «Плану Маршалла», в 1949 г. ини­ции­ро­вал всту­п­ле­ние Пор­ту­га­лии в НАТО. Про­во­дил же­ст­кую ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку. В 1968 г. в свя­зи с бо­лезнью ото­шел от дел, сохранив власть. 27 июля 1970 г. в Лиссабоне умер естественной смертью.Испанский каудильо и генералиссимус Франсиско Франко 4 сентября 1939 г. подписал декрет о нейтралитете, по которому отказался объявлять войну СССР, но под давлением Гитлера направил на Восточный фронт «голубую дивизию». В 1950-х гг. предоставил территорию Испании для американских военных баз и складов ядерногооружия. В 1959 г. провел ряд мероприятий по либерализации и модернизации экономики через снижение государственного контроля, что открыло доступ в страну иностранных инвестиций и позволило вывести ее из тяжелого социально-экономического положения. В последние го­ды жизни стра­дал бо­лез­нью Пар­кин­со­на. 20 ноября 1975 г. в Мадриде умер естественной смертью.

Павел Густерин

