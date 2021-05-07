Как Гитлер занимался мистикой, и кто такой «личный Распутин Гиммлера»

В 30-е годы в Германии стало известным необычное общество «Аненербе», шефство над которым взял сам Генрих Гиммлер. Подопечные рейхсфюрера СС изучали традиции и историческое наследие чистой нордической расы. Деятельность организации была востребованной, так как взращиваемый в стране фашизм оперативно нуждался в собственных идеологии и мифологии.

На первых порах Гитлер был недоволен направлением работы «Аненербе» и даже покушался на ее существование. Однако покровитель Гиммлер скорректировал методы работы общества так, что на Нюрнбергском процессе руководителей, казалось бы, научного института приговорили к высшей мере наказания.

История создания общества и высокопоставленные учредители

Вдохновитель общества Гиммлер. Вдохновитель общества Гиммлер.

Первым директором «Аненербе» стал мистик и этнолог Герман Вирт. Специализация управленческого звена говорила сама за себя. Научно-идеологическое общество вело разнонаправленную работу. По множеству сохранившихся документов историки делали смелые выводы о том, что организация брала за основу опыт мистических объединений прошлого. Вторя национал-социалистской идеологии, они поддерживали доктрину о существовании в доисторические времена некоего исчезнувшего острова. Населявшая его древняя цивилизация, владевшая вселенскими тайнами, якобы погибла по причине масштабной катастрофы.

А единицы спасшихся смешались с ариями, в результате чего образовалась раса сверхлюдей — германских предков.

За практическое доказательство такой теории и взялись ученые нацисты, выискивая по всему миру древние рукописи, манускрипты и любые зацепки в мировой истории, магии, теологии. «Аненербе» собирала от Тибета до Антарктиды все детальные сведения об ариях. Резиденция историко-просветительского отделения общества размещалась в небольшом баварском городке Вайшенфельд. Кроме рейхсфюрера СС Гиммлера, «Аненербе» поддерживали группенфюрер СС Герман Вирт и расолог Рихард Вальтер Даре. Рихард Вальтер Даре отмечен галочкой

Оккультные исследования и «Майн кампф» вместо Библии

Гитлер финансировал деятельность организации. Гитлер финансировал деятельность организации.

К 1945 году в «Аненербе» насчитывалось около полсотни отделов и подотделов, касавшихся сопредельных государств: Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды. С немецкой педантичностью в «Аненербе» были разделены работы по различным векторам: поиск историко-мифологической платформы, создание сверхчеловеческой расы, медицинские исследования, разработка нетрадиционных видов оружия (массового поражения в том числе), религиозно-мистические практики и даже поиски высокоразвитых инопланетных цивилизаций.

Так, нацисты разрабатывали ракеты Фау, придумав и способы выведения их в космос. Имел место и запутанный проект «Альдебаран», за который отвечал штандартенфюрер фон Браун. Через время именно он работал в США в проекте полета на Луну (по версии американцев). Пожалуй, наиболее таинственной фигурой был в "Аненербе" Карл-Мария Виллигут. Он не скрывал своего увлечения "черной" магией, а за мощное влияние на представителей нацистской верхушки его даже прозвали "Распутиным Гиммлера". Виллигут — последний представитель древнего рода, проклятого церковью еще в средневековье.

Даже в официальных списках руководителей СС за 1936 год Виллигут значится под псевдонимом. Он назван группенфюрером Вайстором (одно из имен древнегерманского бога Одина).

Виллигут - специалисты переводят как "бог воли". Согласно терминологии ариософов, это синоним понятия "падший ангел". То есть речь идет о неких "высших существах", демонах, принесших на Землю потусторонние знания.

Корни генеалогического древа Виллигутов теряются во тьме веков. Впервые герб этого рода (с двумя свастиками внутри) запечатлен в рукописях XIII века. Причем, он практически идентичен гербу манчжурских средневековых правителей. Виллигуты из поколения в поколение передавали загадочные таблички с древними письменами. Зашифрованная в них информация содержала описания каких-то языческих ритуалов. Отсюда папское проклятие.

Все предложения уничтожить проклятые письмена Виллигуты отвергали. Они словно ждали, что пробьет какой-то долгожданный час. Виллигут поражал Гиммлера видениями своей родовой памяти. Ему грезились религиозные практики, система военной подготовки и законов древних германцев. Он составил даже своего рода мантры для вызывания таких грез.

Он читал судьбу рейхсминистра по неким табличкам, сплошь испещренным загадочными письменами. Да, спрос на черную магию в гитлеровской Германии был всегда самый высокий. В 1939 году черный маг Виллигут отошел от дел. Остаток дней он провел в своем родовом поместье, наводя ужас на местных жителей, считавших его тайным королем Германии. Умер маг в 1946 году.

Нацисты использовали и найденные с помощью "Аненербе" старинные оккультные "ключи" (формулы, заклинания и т.п.), позволявшие устанавливать контакт с "Чужими". Для "сеансов с богами" привлекались самые опытные медиумы и контактеры (Мария Отте и др.). Для чистоты результатов эксперименты проводились независимо в обществах "Туде" и "Врил". Утверждают, что некоторые оккультные "ключи" сработали и по независимым "каналам" была получена почти идентичная информация техногенного характера. В частности, чертежи и описания "летающих дисков", по своим характеристикам значительно превосходивших авиационную технику того времени.

Особое внимание уделялось изучению механизмов управления поведением человека. Интенсивные опыты в этой области проводились в концлагере неподалеку от мистической цитадели нацистов - замка Вевельсбург, которому была уготована роль центра будущей империи СС.

В «Аненербе», по примеру отборных подразделений СС, брали на службу высоких мускулистых блондинов возрастом 25-30 лет. Брак им позволялся исключительно чистый в расовом контексте, для чего требовалось документальное подтверждение происхождения молодоженов. На обряде крещения младенцев нарекали перед портретом Адольфа Гитлера, его детищем "Майн кампф" и свастикой. Такая стратегия была следствием того, что представители гитлеровской верхушки стремились выдавить из Германии католицизм, заменив его слепым поклонением фюреру.

Научные экспедиции и помощь фронту

Именная папка документов. Именная папка документов.

Отделы раскопок «Аненербе» осуществляли классическую археологию. Нацисты вели активные работы в разных уголках Европы, в том числе в Крыму. Эти исследования выполняли одну главную задачу: исторически обосновать германское присутствие на оккупированных территориях и доказать превосходство арийцев. За годы существования ученые из «Аненербе» совершили до десятка дальних экспедиций в Карелию, Скандинавию, Тибет, Исландию, Афганистан. С началом Второй мировой войны эта деятельность свернулась, и силы общества направились на помощь фронту. Одной из разработок военного отдела стала «электрическая пушка», призванная аккумулировать энергию молний с последующим выводом из строя вражеской электротехники. Были и попытки противодействия радиоперехватам с помощью телепатов «Аненербе». Однако вряд ли такая практика принесла немцам ощутимую пользу.

Но все же кое-какие результаты деятельности тайного общества представляли интерес не только для нацистов. После войны участники СМЕРШа нашли в записях немецкого полковника Вильгельма Вольфа информацию об отправке спецотрядов в Антарктиду. Эта экспедиция заинтересовала Сталина, отдавшего генералу ВМФ Николаю Кузнецову приказ отправляться по немецким следам. Результаты этой экспедиции были засекречены, но часть историков утверждают, что были найдены нацистские военные базы.

Бесчеловечные опыты и Нюрнгберг

«Клубный» перстень. «Клубный» перстень.

К 1940-м Гиммлер присоединил Аненербе к составу элитной военнизированной национал-социалистической организации Шутцштаффель, которая служила Гитлеру инструментом репрессий. С 1934-го СС занималась эксплуатацией и управлением концлагерями и лагерями смерти, участвовала в проведении Холокоста и всех процессов геноцида. «Аненербе», по сути, предоставили полный карт-бланш на осуществление «медицинских» опытов над живыми людьми. В числе основных программ – изучение эффекта от ядов, воздействие на организм предельно высокой и низкой температур, болевые пороги. Исследовалось психологическое и психотропное воздействие, велись работы по созданию массового сверхоружия.

Уже на Нюрнбергском процессе один из руководителей «Аненербе» Вольфрам Зиверс рассказывал, как лично санкционировал опыты над людьми. К слову, за это и был в компании с коллегами приговорен к смертной казни. По его словам, эксперименты по нахождению человека в разреженной атмосфере с переохлаждением проводились для навыка возвращения к жизни люфтваффе. Фактов бесчеловечных преступлений экспериментального характера было много, и членами «Аненербе» они совершались под жесточайшей высоконаучной эгидой.

Может показаться странным, но нюрнбергский трибунал приговорил последнего руководителя "Аненербе" Вольфрама Зиверса, к смертной казни наряду с представителями элиты рейха, хотя в общем списке СС штурмбанфюрер (соответствует нашему полковнику) стоит на скромном 1082 месте.

Допрос Зиверса в Нюрберге посвященный опытам СС над заключенными концлагерей. Зиверс отрицает свою причастность к ним. Он говорит о Шамбале, Агарти, пользуется оккультными терминами. По залу распространяется шумок недоумения. Наконец бывший полковник начинает рассказывать об одном из основателей "Ahnenerbe", докторе Гильшере. Допрос резко обрывают...

Гильшер, которого никто не привлек к следствию, caм явился в Нюрнберг свидетельствовать в пользу Зиверса. Дав показания, он попросил разрешения проводить Зиверса к подножию виселицы, и именно с ним приговоренный читал молитвы некоего культа, о котором никогда не упоминалось в процессе. Охранники ничего не могли понять в странных телодвижениях и непонятных словах эсэсовца, похожих на заклинания.

Не случайно философ Эрнст Юнгер писал, что Гильшер - ни больше, ни меньше - основал новую церковь. И весьма продвинулся в создании новых обрядов. Видимо, один из них и имел место в камере смертников.

После войны часть архивов "Аненербе" оказалась в США и СССР, где была подвергнута пристальному изучению сотрудниками спецслужб. Среди изучавших эти архивы, в том числе были и люди, работавшие над проектом "МК-ультра" и другими аналогичными проектами. Многие сотрудники "Аненербе" были вынуждены скрываться от правосудия в различных странах мира. Часть из них оказалась в Южной Америке. Здесь вызывает интерес тот факт, что в Чили, во времена правления Пиночета, спецслужбами проводились опыты над заключенными, и неоднократным местом их проведения была одна скрытая от посторонних глаз немецкая колония, где проживало много нацистов как старого, так и нового поколения.

Интересный что Архив "Аненербе" оказался в СССР. В 1945 году бойцы Красной Армии, ведя ожесточенные бои в Нижней Силезии, взяли старинный замок Альтан. Здесь было обнаружено огромное количество бумаг с какими-то замысловатыми текстами. Это и был архив "Аненербе". Поразительный концентрат технологий тайной политики, прихода к власти и манипулирования людьми. Документами наполнили 25 железнодорожных вагонов. Вскоре они составили Особый архив СССР. Интересно, что его значительная часть, связанная с мистикой, практически не подвергалась изучению. Даже нумерацию многих документов сделали после того, как их потребовали для анализа в 90-х годах.

А совсем недавно появились совершенно фантастические материалы о том, что львиную долю знаний по разработке атомного оружия и космической техники «Аненербе» получил от представителей высшей цивилизации с Альдебарана. Общение с «альдебаранами» велось со сверхсекретной базы, располагавшейся в Антарктиде. Когда начинаешь читать о нацистском космическом проекте "Альдебаран", трудно отделаться от мысли, что все это просто фантастика. Но как только наталкиваешься в информации о том, же проекте на имя Вернера фон Брауна, становится немного не по себе. Ибо штандартенфюрер СС Вернер фон Браун через много лет после второй мировой войны был не кем-нибудь, а одной из ключевых фигур в американском проекте полета на Луну. До Луны, конечно, гораздо ближе, чем до планеты Альдебаран. Но зато полет на Луну, как известно, состоялся. В 1946 году американцы предприняли поисковую экспедицию. Возглавлял ее Ричард Эвелин Бэрд. Спустя много лет он буквально ошарашил журнальную братию: «Мы осмотрели базу «Аненербе». Там я видел небывалые летательные аппараты, способные за доли секунды покрывать огромные расстояния. Аппараты имели дискообразную форму».

Оборудование и аппараты доставлялись в Антарктиду специальными подводными лодками. Напрашивается вопрос: а почему Антарктида? В секретных материалах о деятельности «Аненербе» можно найти очень любопытный ответ. Дело в том, что именно там расположено так называемое трансмерное окно. А упомянутый уже Вернер фон Браун говорил о существовании дискообразных летательных аппаратов, способных подниматься на высоту в 4000 километров. Фантастика?

Может быть. Однако создателю ФАУ-1 и ФАУ-2, наверное, можно верить. Кстати, в 1945 году на одном секретном заводе в Австрии советские солдаты обнаружили подобные аппараты. Все найденное в условиях строжайшей тайны переместилось в «закрома» СССР. А гриф «Совершенно секретно» на долгие годы надежно обеспечил гражданам Страны Советов спокойный сон незнания. Итак, фашисты общались с представителями других миров? Не исключено.

Да, множество тайн хранят спецархивы США, СССР (России) и Англии! В них, пожалуй, можно найти сведения о работах «жрецов» «Туле» и «Вриля» по созданию машины времени, и когда — в 1924 году! В основу работы машины лег принцип «электрогравитона», но что-то там не заладилось и двигатель установили на летающем диске. Впрочем, исследования в этой области шли слишком медленно, и Гитлер настоял на ускорении других более актуальных проектов — атомного оружия и ФАУ-1, ФАУ-2 и ФАУ-7. Интересно, что принципы движения ФАУ-7 базировались на знаниях о возможности произвольного воздействия на категории пространства и времени!

Занимаясь изысканиями в мистике, космонавтике и многом другом, «Аненербе» активно работал над куда более прозаическими вещами, например, атомным оружием. Довольно часто в различных исторических материалах можно найти утверждение о ложном направлении исследований немцев, мол, они никогда бы не получили положительных результатов. Это совершенно не так! У немцев уже в 1944 году была атомная бомба! По различным источникам, они даже провели несколько испытаний: первое на острове Рюген в Балтийском море, два других — в Тюрингии. Один из взрывов проводился с участием военнопленных. Разрушения тотального характера наблюдались в радиусе 500 метров, что касаемо людей, то некоторые сгорели без следа, оставшиеся тела носили следы высокотемпературного и радиационного воздействия. Об испытаниях Сталин узнал через несколько дней, так же, как и Трумен. Немцы активно готовились к применению «оружия возмездия». Именно для него и были сконструированы ракеты ФАУ-2. Небольшая боеголовка при наличии мощного заряда, сметающая с лица земли целые города, — то, что нужно! Вот только одна проблема: американцы и русские также разрабатывают атомные программы. Не нанесут ли они ответный удар? Ведущие специалисты-атомщики Курт Динбер, Вернер фон Браун, Вальтер Герлах и Вернер Гейзенберг не исключали такой возможности. Надо отметить, что немецкая сверхбомба не была атомной в полном смысле слова, скорее, термоядерной. Интересно, что один немецкий атомщик — Гейльброннер — заявлял: «Алхимики знали об атомарных взрывчатых веществах, которые можно извлечь всего из нескольких граммов металла», а министр вооружений Германии в январе 1945 года его дополнил: «Существует взрывчатка размером со спичечный коробок, количества которой хватит для уничтожения целого Нью-Йорка». Гитлеру не хватило, по утверждению аналитиков, одного года. «Аненербе» и «Туле» не успели…

Еще одна странная загадка. Несмотря на то, что абсолютное большинство разведывательных операций периода второй мировой войны сегодня рассекречено (за исключением тех, которые приводили впоследствии к работе активной агентуры уже в послевоенные годы), все, что касается разработок по "Аненербе", по-прежнему окружено тайной.

https://kulturologia.ru/blogs/020121/48620/

http://secrets.wmsite.ru/statyi/mistika-tretego-rejha-anener...

http://secrets.wmsite.ru/statyi/mistika-tretego-rejha-anener...