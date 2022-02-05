Выдержки из проекта https://regulation.gov.ru/projects#npa=123967 реестра традиционных ценностей, который формируется в рамках вынесенного на общественное обсуждение Минкультом законопроекта "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"

Перечень традиционных ценностей

🔹 жизнь

🔹 достоинство

🔹 права и свободы человека

🔹 патриотизм

🔹 гражданственность

🔹 служение Отечеству

🔹 ответственность за судьбу Отечества

🔹 высокие нравственные идеалы

🔹 крепкая семья

🔹 созидательный труд

🔹 приоритет духовного над материальным

🔹 гуманизм

🔹 милосердие

🔹 справедливость

🔹 коллективизм

🔹 взаимопомощь

🔹 взаимоуважение

🔹 историческая память

🔹 преемственность поколений

🔹 единство народов России

🔹 Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей

🔹 культ эгоизма

🔹 культ вседозволенности

🔹 культ безнравственности

🔹 отрицание идеалов патриотизма

🔹 отрицание идеалов служения Отечеству

🔹 отрицание идеалов продолжения рода

🔹 отрицание идеалов созидательного труда

🔹 отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю

🔹 отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру

🔹 Источники угроз традиционным ценностям

🔹 деятельность экстремистских организаций

🔹 деятельность террористических организаций

🔹 действия США

🔹 действия союзников США

🔹 действия транснациональных корпораций

🔹 действия иностранных некоммерческих организаций

🔹 реформы в области образования, проводимые без учета традиций

🔹 реформы в области науки, проводимые без учета традиций

🔹 реформы в области культуры, проводимые без учета традиций

🔹 реформы в области информационной деятельности, проводимые без учета традиций

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Негативный сценарий развития событий

Сформированы:

🔹 условия для саморазрушения общества

🔹 негативное отношение к воинской службе

🔹 негативное отношение к государственной деятельности в целом

🔹 условия для межнациональных конфликтов

🔹 условия для межконфессиональных конфликтов

Ослаблены:

🔹 государствообразующий русский народ

🔹 дружеские связи

🔹 семейные связи

🔹 иные социальные связи

🔹 общероссийская гражданская идентичность

🔹 единство многонационального народа РФ

Подорваны:

🔹 основы российской государственности

🔹 основы российской самобытности

🔹 доверие к институтам государства

🔹 доверие к правоохранительным органам

🔹 доверие к системе образования

🔹 нравственное здоровье людей

Обесценены и дискредитированы:

🔹 идея служения Отечеству

🔹 идея созидательного труда

Разрушены и искажены:

🔹 историческая память

🔹 историческая правда

🔹 система ценностно-смысловых координат русского языка

Усилены:

🔹 социокультурный разрыв

🔹 социальное неравенство

Успешно внедрены и распространяются:

🔹 деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства

🔹 антиобщественные стереотипы поведения

🔹 аморальный образ жизни

🔹 вседозволенность

🔹 насилие

Растет употребление:

🔹 алкоголя

🔹 наркотиков

https://vott. ru/entry/601988

Иронично, но из текста получается, что Министерство Культуры РФ и ряд других государственных институтов последовально занимаются разрушением традиционных ценностей в стране.

В Госдуме предложили россиянам самим определить понятие традиционных ценностей

Ранее Министерство культуры опубликовало проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что при реализации идей ведомства важно избегать формализма.

«Здесь, конечно, возникает тонкая грань — что считать традиционными культурными ценностями. Самовар, лапти, деревянные ложки или балет Большого театра. Ложки получаются национальными, а балет — французским. Поэтому я очень боюсь формализма в этом вопросе. Я думаю, что такой документ нужно обсуждать, если мы в обществе поднимем это обсуждение, то получим голоса людей, которые могли бы стать лидерами общественного мнения. Нам нужны новые голоса, голоса людей, которые выступят за новую Россию, Россию добра, света, Россию, которая вокруг себя соберёт соратников по строительству справедливого правового общества, основанного на учёте взаимных интересов. Если мы все наденем вышиванки и смазные сапоги и скажем, что это и есть русское традиционное, то я с этим не согласна».

Для определения, что же такое традиционные ценности, необходимо опросить население, рассказала депутат Драпеко.

«Это должно быть всенародное обсуждение. Поговорить с народом о том, что же они считают национальным, нашим. Для нас традицией является понимание и уважение к другой культуре, потому что наша культура складывается из этих многих народов, населяющих нашу страну, это наше богатство. Я думаю, что это должен быть диспут, как мы обсуждали поправки к Конституции. Были созданы комиссии из уважаемых людей. В СМИ нужно обсуждать и поговорить с общественными организациями, волонтёрами. Чтобы не чиновники решали, что для нас традиционно».

Документ Минкульта вступит в силу в мае 2022 года и будет распространяться на органы госвласти, граждан РФ, некоммерческие организации, федеральных и региональных властей, органы местного самоуправления. Среди задач для защиты традиционных ценностей, сформулированных ведомством, в частности, называется защита русского языка от нецензурной брани, противодействие «деструктивной идеологии» и поддержка традиционных конфессий.

https://govoritmoskva.ru/news/303063/?utm_referrer=mirtesen....