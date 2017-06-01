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Советская история в фотографиях

Одинаково хорошо ему удавались и постановочные кадры, воспевавшие героический труд и достижения советских людей, и пейзажи, и портреты, и военные фоторепортажи.

Дмитрий Николаевич Бальтерманц родился 13 мая 1912 года в Варшаве в семье офицера царской армии Григория Столовицкого. Когда ему было три года, родители развелись, и мать вскоре вышла замуж за адвоката Николая Бальтерманца.

В 1915 году после начала Первой мировой войны семья переехала в Москву. Но почти сразу после Великого Октября их квартиру уплотнили, превратив в коммуналку. В оставшейся одной комнате Дмитрий Бальтерманц прожил в Москве почти всю свою жизнь.

Трудовую деятельность он начал в четырнадцать лет, испытав свои силы в самых разных областях. Но фотография привлекала его больше всего.

В 1939 году по заданию газеты «Известия» Бальтерманц сделал свой первый профессиональный репортаж, будучи выпускником механико-математического факультета Московского Университета и преподавателем математики в Высшей Военной академии. Он отправился снимать ввод советских войск на территорию Западной Украины. Тот репортаж принёс ему должность штатного фотографа крупного советского издания. Блестящая перспектива академической карьеры математика сменилась на кочевую жизнь фотографа-репортера.

С фронта Дмитрий Бальтерманц вернулся с орденами и медалями, а так же с тысячами негативов и сотнями публикаций. Пик своей популярности он пережил в годы хрущевской «оттепели». В это время советские фотолюбители смогли увидеть многие «архивные», ненапечатанные в своё время фронтовые работы мастера. Фотограф стал известен за границей. Его персональные выставки в Лондоне (1964) и Нью-Йорке (1965) сделали Дмитрия Бальтерманца мировой знаменитостью. Он лично встречался с Анри Картье-Брессоном, Робером Дуано, Марком Рибу, Джозефом Куделкой и другими крупнейшими фотографами второй половины ХХ века.

Отдельная глава в творчестве Дмитрия Бальтерманца – съёмки политиков. Он фотографировал Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. Немало снимков Дмитрий Николаевич посвятил повседневной мирной жизни Москвы, Алтая, Чукотки, Узбекистана и других мест. Умер фотограф в Москве 11 июня 1990 года.

Одинаково хорошо ему удавались и фоторепортажи с войны, и постановочные или полупостановочные кадры, воспевавшие героический труд и достижения советских людей, и пейзажи, и портреты.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 1Ближний бой, 1942 годСоветская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 2Атака. Ноябрь 1941 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 3Горе. Из серии "Как это было..." Керчь. Январь, 1942 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 5Сталинград. Ноябрь, 1942 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 6Сталинград. Ноябрь, 1942 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 7Бой за деревню, 1941 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 8Охраняя небо Родины (Попытка собрать урожай первого года войны), 1941 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 9Рытье противотанковых рвов под Москвой. Октябрь, 1941 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 10


Часовой (разъезд взят), 1941 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 11Бой, 1943 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 12В сельской школе, 1943 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 13Пленные, 1943 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 14Огонь ведут танки, 1943 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 15Штрафной батальон, 1943 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 16Форсирование Одера. Декабрь, 1944 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 17Техника, брошенная фашистами, 1944 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 18Колонна немецких военнопленных проходит по Москве. 17 июля, 1944 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 19На Берлин! 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 20Война пришла в Германию, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 21На Одере все спокойно, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 22Остановка на марше, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 23Охраняя завоеванный город, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 24Чайковский. Германия, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 25Победители, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 26Праздничный салют. Красная площадь. Москва. 9 мая, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1Похороны Михаила Калинина. Москва, 1946 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 2Красная площадь. Москва, 1947 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 3Красная площадь, 1947 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 4Выступление академика Тимофея Лысенко на сессии ВАСХНИЛ. Москва,1948 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 5Похороны Андрея Жданова. Москва. Сентябрь, 1948 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 6Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 7В детском саду, 1949 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 8Глобус (кружок юных географов), 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 9В детском саду, 1949 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 10В детском саду, 1949 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 11Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Анастас Микоян на трибуне стадиона Динамо, 2-я половина 1940-х.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 12Выборы Иосифа Сталина в Верховный Совет СССР. Митинг в Москве, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 13КуКрыНикСы (справа налево Михаил Куприянов, Петр Крылов, Николай Соколов), 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 14Маршал Семен Буденый у своего любимого портрета, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 15Женщины Киргизии,1950-е гг.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 16Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 17Театральная площадь. Москва, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 18Красная площадь. Москва, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 191952 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 20Писатель Сергей Михалков и его сын Никита, 1952 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 21Объявление о смерти Иосифа Сталина.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 22Иосиф Сталин в гробу. Из серии "Шесть генеральных". Март, 1953 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 23Политбюро, 1953 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 24В обувном магазине, Москва, 1954 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 25Киев, 1955 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 26Никита Хрущев. Из серии "Шесть генеральных". Лето, 1955 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 27Николай Булганин, Никита Хрущев и Михаил Суслов,1955 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 28Прием на подмосковной даче. Лето, 1955 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 29Отъезд из ГДР. 1955 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 30По дорогам Венгрии. 1955 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 31Взаимное кормление – обычай высшего кашмирского гостеприимства (Визит Никиты Хрущева в Индию). 1956 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 32Выбор места для памятника Владимиру Маяковскому, Москва, 1958 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 33Огни Красноярской ГЭС.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 34Плотина Братской ГЭС 50-х гг.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 35Пляж на Днепре, 1958 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 36Мост через Днепр, Киев. 1958 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 37Подписание Декларации мира, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 27Индустриальный пейзаж.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 28Москва, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 29Москва, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 30Москва, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 31Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 32Мужской разговор.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 33Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 34Вечерняя Москва, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 35На крыше гостиницы «Украина», 1953 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 36Бакенщик на Каме.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 37Мирный атом, 1956 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 38Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 39Киевский вокзал.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 40Ожидание, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 41Разъезд, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 42Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 43Ссора в выходной день.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 44День авиации, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 45Археологи в Туркмении, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 46Ташкент, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 47Сушка шкур, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 48Перестраивают проспект Калинина.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 49Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 50Наш завод, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 51Игра в прятки.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 52Из серии: Коля живет в Москве.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 53Наука и религия.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 54Легкоатлет Валерий Брумель, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 55Авиамоделисты.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 56Ткачиха.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 57Охотники на привале.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 58Пасечник.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 59Рыбак.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 60Лето, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 1 61Хулахуп, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 38Никита Хрущев прогуливается в одиночестве недалеко от Кремля, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 39Актриса Александра Яблочкина, 1952 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 40Артист Игорь Ильинский, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 41Оперный певец Иван Козловский, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 42Международная демонстрация на площади Маркса в Москве, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 43Красная площадь. Выпускной вечер, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 44Возвращение скульптора Сергея Коненкова в СССР, 1945 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 45Кукрыниксы Порфирий Крылов, Михаил Куприянов, Николай Соколов, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 46Киргизия, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 47ВДНХ, 1961 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 48Чарли Чаплин с женой Уной, 1959 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 49Скульптор Сергей Коненков, I960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 50Чингиз Айтматов с дочерью, 1960 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 51Гагарин с женой и дочерью на Красной площади, 1961 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 52Аргументы Никиты Сергеевича. Ташкент, 1961 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 53Дорога к заключительному слову. Последний партийный съезд Н. Хрущева, 1961 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 54Пока все вместе... (закрытие 22 съезда КПСС) 1961 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 55Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 56Фидель Кастро, 1963 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 57После парада. Москва, 1964 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 58Главные часы государства, 1964 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 59В последний раз на трибуне Мавзолея. 1 мая 1964 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 60В первый раз без Хрущева (Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и Анастас Микоян на трибуне Мавзолея). 1 мая, 1965 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 61Примерка, 1965 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 62Председатель центрального народного правительства КНР Мао Цзэдун.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 63Писатель Павел Бажов, 1940 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 64Писатель Леонид Леонов, 1950 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 65Академик Николай Семенов, лауреат Нобелевской премии, 1967 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 66Актриса Джульетта Мазина, 1963 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 67Хрущев в Болгарии, 1962 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 68Штангист Юрий Власов, 1964 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 69Эра Брежнева, 1964 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 70Хрущев с внуками, 1964 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 71Строители Москвы, 1966 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 72Почему Саша опоздал в школу.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 73Трубы для газопровода. Из серии Путешествие по сибирской реке Обь, 1971 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 74Встреча в тундре. Из серии "Встречи с Чукоткой", 1972 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 75Модницы. Из серии "Встречи с Чукоткой", 1972 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 76Рыбак. Из серии "Встречи с Чукоткой", 1972 г.Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 77

Советская история в фотографиях легендарного Дмитрия Бальтерманца 78
Птичий базар. Из серии "Встречи с Чукоткой", 1972 г.
ХрущёвСветлана МитленкоВеликая Отечественная войнаСталинфотоностальгияБрежнев
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