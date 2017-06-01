Советская история в фотографиях

Одинаково хорошо ему удавались и постановочные кадры, воспевавшие героический труд и достижения советских людей, и пейзажи, и портреты, и военные фоторепортажи.

Дмитрий Николаевич Бальтерманц родился 13 мая 1912 года в Варшаве в семье офицера царской армии Григория Столовицкого. Когда ему было три года, родители развелись, и мать вскоре вышла замуж за адвоката Николая Бальтерманца.

В 1915 году после начала Первой мировой войны семья переехала в Москву. Но почти сразу после Великого Октября их квартиру уплотнили, превратив в коммуналку. В оставшейся одной комнате Дмитрий Бальтерманц прожил в Москве почти всю свою жизнь.

Трудовую деятельность он начал в четырнадцать лет, испытав свои силы в самых разных областях. Но фотография привлекала его больше всего.

В 1939 году по заданию газеты «Известия» Бальтерманц сделал свой первый профессиональный репортаж, будучи выпускником механико-математического факультета Московского Университета и преподавателем математики в Высшей Военной академии. Он отправился снимать ввод советских войск на территорию Западной Украины. Тот репортаж принёс ему должность штатного фотографа крупного советского издания. Блестящая перспектива академической карьеры математика сменилась на кочевую жизнь фотографа-репортера.

С фронта Дмитрий Бальтерманц вернулся с орденами и медалями, а так же с тысячами негативов и сотнями публикаций. Пик своей популярности он пережил в годы хрущевской «оттепели». В это время советские фотолюбители смогли увидеть многие «архивные», ненапечатанные в своё время фронтовые работы мастера. Фотограф стал известен за границей. Его персональные выставки в Лондоне (1964) и Нью-Йорке (1965) сделали Дмитрия Бальтерманца мировой знаменитостью. Он лично встречался с Анри Картье-Брессоном, Робером Дуано, Марком Рибу, Джозефом Куделкой и другими крупнейшими фотографами второй половины ХХ века.

Отдельная глава в творчестве Дмитрия Бальтерманца – съёмки политиков. Он фотографировал Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. Немало снимков Дмитрий Николаевич посвятил повседневной мирной жизни Москвы, Алтая, Чукотки, Узбекистана и других мест. Умер фотограф в Москве 11 июня 1990 года.

Одинаково хорошо ему удавались и фоторепортажи с войны, и постановочные или полупостановочные кадры, воспевавшие героический труд и достижения советских людей, и пейзажи, и портреты. Ближний бой, 1942 год Атака. Ноябрь 1941 г. Горе. Из серии "Как это было..." Керчь. Январь, 1942 г. Сталинград. Ноябрь, 1942 г. Сталинград. Ноябрь, 1942 г. Бой за деревню, 1941 г. Охраняя небо Родины (Попытка собрать урожай первого года войны), 1941 г. Рытье противотанковых рвов под Москвой. Октябрь, 1941 г.





Часовой (разъезд взят), 1941 г. Бой, 1943 г. В сельской школе, 1943 г. Пленные, 1943 г. Огонь ведут танки, 1943 г. Штрафной батальон, 1943 г. Форсирование Одера. Декабрь, 1944 г. Техника, брошенная фашистами, 1944 г. Колонна немецких военнопленных проходит по Москве. 17 июля, 1944 г. На Берлин! 1945 г. Война пришла в Германию, 1945 г. На Одере все спокойно, 1945 г. Остановка на марше, 1945 г. Охраняя завоеванный город, 1945 г. Чайковский. Германия, 1945 г. Победители, 1945 г. Праздничный салют. Красная площадь. Москва. 9 мая, 1945 г. Похороны Михаила Калинина. Москва, 1946 г. Красная площадь. Москва, 1947 г. Красная площадь, 1947 г. Выступление академика Тимофея Лысенко на сессии ВАСХНИЛ. Москва,1948 г. Похороны Андрея Жданова. Москва. Сентябрь, 1948 г. В детском саду, 1949 г. Глобус (кружок юных географов), 1950 г. В детском саду, 1949 г. В детском саду, 1949 г. Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Анастас Микоян на трибуне стадиона Динамо, 2-я половина 1940-х. Выборы Иосифа Сталина в Верховный Совет СССР. Митинг в Москве, 1950 г. КуКрыНикСы (справа налево Михаил Куприянов, Петр Крылов, Николай Соколов), 1950 г. Маршал Семен Буденый у своего любимого портрета, 1950 г. Женщины Киргизии,1950-е гг. Театральная площадь. Москва, 1950 г. Красная площадь. Москва, 1950 г. 1952 г. Писатель Сергей Михалков и его сын Никита, 1952 г. Объявление о смерти Иосифа Сталина. Иосиф Сталин в гробу. Из серии "Шесть генеральных". Март, 1953 г. Политбюро, 1953 г. В обувном магазине, Москва, 1954 г. Киев, 1955 г. Никита Хрущев. Из серии "Шесть генеральных". Лето, 1955 г. Николай Булганин, Никита Хрущев и Михаил Суслов,1955 г. Прием на подмосковной даче. Лето, 1955 г. Отъезд из ГДР. 1955 г. По дорогам Венгрии. 1955 г. Взаимное кормление – обычай высшего кашмирского гостеприимства (Визит Никиты Хрущева в Индию). 1956 г. Выбор места для памятника Владимиру Маяковскому, Москва, 1958 г. Огни Красноярской ГЭС. Плотина Братской ГЭС 50-х гг. Пляж на Днепре, 1958 г. Мост через Днепр, Киев. 1958 г. Подписание Декларации мира, 1960 г. Индустриальный пейзаж. Москва, 1960 г. Москва, 1960 г. Москва, 1960 г. Мужской разговор. Вечерняя Москва, 1960 г. На крыше гостиницы «Украина», 1953 г. Бакенщик на Каме. Мирный атом, 1956 г. Киевский вокзал. Ожидание, 1960 г. Разъезд, 1960 г. Ссора в выходной день. День авиации, 1960 г. Археологи в Туркмении, 1960 г. Ташкент, 1960 г. Сушка шкур, 1960 г. Перестраивают проспект Калинина. Наш завод, 1960 г. Игра в прятки. Из серии: Коля живет в Москве. Наука и религия. Легкоатлет Валерий Брумель, 1960 г. Авиамоделисты. Ткачиха. Охотники на привале. Пасечник. Рыбак. Лето, 1960 г. Хулахуп, 1960 г. Никита Хрущев прогуливается в одиночестве недалеко от Кремля, 1960 г. Актриса Александра Яблочкина, 1952 г. Артист Игорь Ильинский, 1950 г. Оперный певец Иван Козловский, 1950 г. Международная демонстрация на площади Маркса в Москве, 1960 г. Красная площадь. Выпускной вечер, 1960 г. Возвращение скульптора Сергея Коненкова в СССР, 1945 г. Кукрыниксы Порфирий Крылов, Михаил Куприянов, Николай Соколов, 1950 г. Киргизия, 1960 г. ВДНХ, 1961 г. Чарли Чаплин с женой Уной, 1959 г. Скульптор Сергей Коненков, I960 г. Чингиз Айтматов с дочерью, 1960 г. Гагарин с женой и дочерью на Красной площади, 1961 г. Аргументы Никиты Сергеевича. Ташкент, 1961 г. Дорога к заключительному слову. Последний партийный съезд Н. Хрущева, 1961 г. Пока все вместе... (закрытие 22 съезда КПСС) 1961 г. Фидель Кастро, 1963 г. После парада. Москва, 1964 г. Главные часы государства, 1964 г. В последний раз на трибуне Мавзолея. 1 мая 1964 г. В первый раз без Хрущева (Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и Анастас Микоян на трибуне Мавзолея). 1 мая, 1965 г. Примерка, 1965 г. Председатель центрального народного правительства КНР Мао Цзэдун. Писатель Павел Бажов, 1940 г. Писатель Леонид Леонов, 1950 г. Академик Николай Семенов, лауреат Нобелевской премии, 1967 г. Актриса Джульетта Мазина, 1963 г. Хрущев в Болгарии, 1962 г. Штангист Юрий Власов, 1964 г. Эра Брежнева, 1964 г. Хрущев с внуками, 1964 г. Строители Москвы, 1966 г. Почему Саша опоздал в школу. Трубы для газопровода. Из серии Путешествие по сибирской реке Обь, 1971 г. Встреча в тундре. Из серии "Встречи с Чукоткой", 1972 г. Модницы. Из серии "Встречи с Чукоткой", 1972 г. Рыбак. Из серии "Встречи с Чукоткой", 1972 г.