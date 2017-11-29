Две молодые курянки «воюют» в суде против 95-летней женщины - ветерана Великой Отечественной войны

Обрушилась не только стена дома на Павлова, но и совесть Любовь Козинец

Дело было весной 2017.

Суд состоялся 21 ноября.

За полтора месяца до Дня Победы в «МК Черноземье» была опубликована новостная заметка об обрушении стены жилого дома на улице Павлова. Происшествие омрачилось, к счастью, только повреждением двух автомобилей, припаркованных возле этой самой стены. Жертв и пострадавших не оказалось, в связи с чем все курские СМИ быстро потеряли интерес к этой теме. А зря. Спустя месяц после Дня Победы там же происходит нечто пострашнее рухнувшей стены. Обрушение совести и морали, поругание памяти тех миллионов, кто отдал свои жизни в войне, и тех немногих, кто остался в живых…

Дом на Павлова и Любочка-Люба-Любовь...

В том самом доме на Павлова, 4 сейчас проживает 95-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны Любовь Козинец. Дом мало напоминает дворцы федеральных власть имущих. Коттеджи региональных наместников и нуворишей — тоже. Вообще не напоминает, точнее. Построен он был из брусьев в 70-х годах 19-го века. И с того времени несколько поколений его жильцов столкнулись только с одной сложностью — в начале 90-х годов прогнило несколько бревен на фасаде под окнами. После их замены проблем не возникало до 2015 года. До революции в этом доме располагалась швейная мастерская. После октября 17-го — фабрика по пошиву одежды для пролетариев. А в 1930 году его выкупил отец маленькой Любочки, которой тогда только исполнилось восемь лет...

В годы войны 20-летняя Люба Козинец работала в передвижном военном госпитале № 380 и спасла не одну жизнь. В 1943 была направлена в Москву, в центральную школу противовоздушной гражданской обороны (ПВГО). Тогда же, летом 1943 года, во дворе дома была расквартирована зенитная батарея, а зенитчицы жили на веранде. И вот что странно: несмотря на регулярные обстрелы города, дом не просто уцелел, а вовсе ни разу не был задет даже осколком.

В 1949 году 27-летняя Любовь после окончания института в Харькове по распределению была направлена в Воронежский госпиталь инвалидов Отечественной войны. Там же она вышла замуж и в 1955-м вместе с мужем вернулась в Курск, в дом на Павлова.

Женщина устроилась на работу в первую городскую больницу на Садовой и прошла трудовой путь от участкового терапевта до заместителя главврача. А с 1967 по 1971 год Любовь Григорьевна была депутатом трудящихся Ленинского райсовета Курска. Снова надев халат врача, с того времени и до 1999 года женщина посвятила свою жизнь медицине.

Любовь Григорьевна Козинец, отметившая свой 95-летний юбилей, награждена медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну». Кстати, представители местной власти по какой-то причине ни разу не поздравили ее с Днем Победы... 150-летний дом не выдержал европейского соседства?

Одновременно с началом фундаментных работ, в частности по ходу установки свай для строящегося по соседству ТЦ «Европа», у дома начала разваливаться веранда. В то же время жильцы соседнего дома номер шесть уже начали вовсю паниковать — стены их жилища пугающе вибрировали во время проведения строительно-монтажных работ.

Веранду подправили за свой счет. Также за счет собственных сбережений была сделана стяжка стены. Но в 2016 году начала протекать крыша веранды. Ее пришлось перекрывать заново. Заодно перекрыли часть крыши над фасадом здания.

В марте 2017-го начала протекать крыша уже в доме. Делать что-то было невозможно из-за обледенения, и было решено отложить работы до оттепели. Но однажды утром жильцы проснулись от сильного грохота и криков людей.

Сразу после обрушения стены экспертами в СМИ высказывались различные версии произошедшего. Самой своеобразной из них была версия того, что рухнувшая стена не опиралась на фундамент. Каким образом дом смог простоять 150 лет, пережив несколько войн и революцию без должной опоры, экспертами не пояснялось.

Есть такая профессия — «контролировать и проверять». Не путать с «помогать»

Сразу после обрушения к пожилым жительницам начали приходить разные важные в масштабах Курска персоналии. И под разными предлогами или по различным поводам.

Олег Михеев, заявивший, что Овчаров лично берет это дело на контроль. Любовь Прилуцкая, вместе с экспертом по имени Роман, который назвал возможную причину обрушения — строительство рядом. Последние обещали обратиться с просьбой к Полторацкому о восстановлении стены, даже составили смету ремонта — 200 тысяч рублей. С тех пор прошло больше месяца.

Перед 9 мая к уже порядком замученным жильцам пришла целая делегация: начальник Управления муниципального контроля города Курска Александр Поляков, заместитель начальника отдела коммунального хозяйства Антон Писарев (который пришел уже во второй раз). Целью их был сбор сведений для Александра Апалькова, председателя ЖКХ города Курска. Еще двое, отказавшихся представиться, были из «Промресурса». Последние предложили закрыть торец дома сайдингом. То ли признавая свою вину, то ли действительно переживая, предложили самый простой и дешевый вариант. Укладывать уже очищенный и подготовленный кирпич они отказались. После 9 мая все эти визитеры перестали выходить на связь.

Получить комментарий на момент сдачи номера в печать у господина Михеева нам не удалось по уважительной причине. В отличие от господина Полякова, воздерживавшегося от комментариев под любым предлогом. Госпожа Прилуцкая подтвердила сказанное во время визита и сообщила, что письменно она к господину Полторацкому не обращалась, но делом этим занимается. Работа идет, и о результатах ее она непременно поставит общественность в известность.

Вот вам иск и — с Днем Победы!

Ну а далее начинается самая циничная часть этой истории. Обе владелицы автомобилей решили подать в суд с целью возмещения ущерба и морального вреда на... 95-летнюю Любовь Козинец, которая плохо слышит и с огромным трудом передвигается по своей комнате даже при помощи своей племянницы. Юлия Жукова оценивает восстановление своего авто «Шевроле Лачетти», судебные издержки и моральный ущерб в 286 162 рубля. Второй истец, муж и владелец автомобиля, на котором приехала на работу Ирина Рудько, требует возместить 456 263 рубля.

Но особенно цинично выглядит досудебная претензия от госпожи Рудько. Она сильно отличается от исковых требований. В своей претензии молодая курянка попыталась отжать у старенькой женщины-ветерана войны ни много ни мало 850 тысяч рублей за автомобиль и 500 тысяч за свои моральные страдания. Автомобиль «Форд Фокус» б/у стоит на вторичном рынке Курской области от 320 тысяч до 410 тысяч рублей в исправном состоянии. Если верить написанному, по оценке эксперта, машина восстановлению не подлежит, а стоимость ее в исправном состоянии составляет 850 тысяч рублей. Кто эксперт, естественно, не уточняется. Откуда взята стоимость подержанного авто, равная новому автомобилю той же модели, также не упоминается. В официальном иске стоимость авто откорректирована до 401 тысячи рублей и гораздо больше похожа на реальную. Допустим, человек испугался и заплатил требуемую сумму, не желая доводить до суда. В итоге пострадавшая наварила бы на пустом месте 450 тысяч. Мотивация понятна. А вот почему автоледи оценила свои моральные страдания, причиненные ей 95-летней старушкой, в пол-лимона? Хороший вопрос. Ответ возьмем в виде цитаты из претензии Ирины Рудько: «...Кроме того, с повреждением автомобиля я испытала нравственные страдания, которые выразились в нарушении привычного образа жизни. Автомобиль у меня один, и я лишилась возможности ездить на нем на работу. Поэтому причиненный мне моральный вред я оцениваю в размере 500 000 рублей...»

Получается, что испытывать моральные страдания от езды на общественном транспорте до работы истица готова. Но за полмиллиона.

Стоит отметить, что в профиле Ирины в одной из соцсетей выложено фото с поздравительной символикой в честь Дня Победы. Там же обнаружились и строки, посвященные Победе: «С Днем Победы, родные! Будут долгими пусть ваши дни!» И действительно, дни ветерана войны должны быть долгими, чтобы оплатить этой «благодарной внучке» ее «моральный ущерб». Что заставило госпожу Рудько пойти в атаку на пенсионерку, считая виновниками обрушения ООО «Промресурс», как она обозначила это в день события в интервью курскому порталу «46ТВ», остается неизвестным. Видимо, с беззащитными старушками воевать проще, чем с огромной корпорацией. Не менее интересно выглядит последний абзац претензии: «Я предлагаю в месячный срок добровольно возместить мне материальный и моральный вред, иначе я буду вынуждена обращаться в суд за защитой своих прав и с ходатайством о наложении ареста на Ваш дом и земельный участок».

И, казалось бы, до успеха оставалось совсем немного. Пожилой человек, напуганный перспективой лишения жилья, может пойти на любые условия. Но тут госпожа Рудько очень сильно ошиблась.

Четыре ограбления заставили из дома на Павлова сделать дом Павлова

Уже в нашем веке дом № 4 по улице Павлова грабили четыре раза, с разницей в четыре года. В 2005, 2009, 2013 и 2017 годах. К слову, об ограблениях. Преступников нашли лишь раз, в 2009 году. Спустя полгода после дерзкого налета они попались на таком же эпизоде. Естественно, все украденные средства были к тому моменту потрачены, и никакого возмещения пострадавшие не получили. После следственного эксперимента, рассказов о связывании беззащитных женщин преступники были осуждены на немалые сроки. Вдоволь настрадавшись от грабежей, женщины превратили свой дом в неприступную крепость, которую больше никому не взять.

Пройдет и это...

Как уже говорилось выше, уход за хозяйкой дома осуществляет ее 75-летняя племянница. Являясь представительницей интеллигенции, которая постепенно уходит в небытие, она придерживается позиции «и не такое пережили». Удручает женщину только то, что для оплаты юриста им с тетей приходится продавать антикварную мебель из дома, которая ненамного младше дома. Но продают они мебель с гордостью, и только в музеи. Никаких спекулянтов, все во благо будущих поколений. Совершенно не держа зла на то, что одна из представительниц этих самых будущих поколений сейчас пытается отнять у несчастных стариков несуществующие деньги. Для оплаты юриста Любови Козинец приходится продавать антикварную мебель из дома, которая ненамного младше дома (Фото: Сергей Максимычев)

Соцзащита или соцнападение?

Стоит упомянуть и социальные службы, которые даже не в курсе ситуации. И речь не о стене, а о помощи хозяйке дома, как пенсионеру старше 80 лет и ветерану войны. Почитая память уже усопших, ответственные люди совершенно позабыли о живых. Хотя в начале этого года про стариков все же вспомнили. Да только немного не те люди. К старушкам пришли некие люди из мифического «пенсионного фонда». Но их недобрые намерения были быстро разоблачены. А спустя месяц, под предлогом проверки газового оборудования, появились «представители «Горгаза». Войдя в доверие, некие мужчины попросили осмотреть отопительные коммуникации, а в итоге у несчастных женщин пропали почти все сбережения — 50 тысяч рублей. Обнаружилось это через неделю, когда пришло время платить по счетам за коммунальные услуги. Понятно, что было уже слишком поздно...

Послесловие

А 16 апреля порывом ветра у дома № 4 по улице Павлова сорвало часть кровли над этой злосчастной стеной. Дежурный МЧС Максим Михайлов отказался принимать меры, сославшись на то, что частным сектором они не занимаются. Вскоре на помощь пришли двое курян, которые за 15 минут зафиксировали крышу, не допустив полного срыва кровельных листов. Свои имена назвать они отказались. Оказались не теми «героями», охотно называющими свои имена, должности и номера телефонов, которые в итоге забывают про обещания.

Такая вот история. День за днем борясь с цинизмом и безразличием общества, веря в честность людей, этот островок храбрости на улице Павлова со своими защитницами продолжает держать оборону. Хочется надеяться на доброе завершение этой пугающей истории и торжество справедливости. Хотя бы потому, что эти люди заслужили спокойную старость и уважение.

Сергей Максимычев при участии Константина Крупенина