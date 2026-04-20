Стихи о главном, ч.21

Узоры русского языка

Союз республик, помахавший вдалеке,

На русском говоривший языке

И русский не забывший до сих пор,

Побыв союзом, сам себя ты стёр.

Решивший, что единство языка —

Та самая твоя Полынь-река,

В которой ни ковчег, ни хлипкий плот

От горького теченья не спасёт —

Ты нынче обезврежен и смешон.

Не прошлого — живейшего лишён.

А что до настоящего, то здесь

Ты выветрился, ты закончен весь.

Но есть Урал — надломленный хребет —

Граница, за которой дальний свет,

Но есть Сибирь, но жив ещё язык —

Основа для почти ненужных книг.

И ежели какой зверёк — не зверь —

Указывает русскому на дверь,

Он сам не понимает толком ведь,

Что будет впредь и далее ржаветь.

Как старые качели в Фергане,

Как совесть в малоросской тишине.

И дело не в гонимых языках,

Но в глупости, заточенной на страх,

Что вскроются невежество и лень.

Поэтому и варварская тень

Накрыла кишлаки и хутора,

Диканькины накрыла вечера.

Одних туземцев плавили в рабов,

Другим давали письменность и кров.

Но рабство независимых свобод

В туземцах победило наперёд.

И вот уже ни творчество, ни труд

Туземцам постсоветским не идут.

Ведь проще на камнях пасти овец

Или горилки бахнуть наконец

И в рабстве обвинить без лишних слов

Того, кто выгонял из них рабов.

Оставит пустошь выжженных земель

Вот это племя нынешних Емель —

Славяно-азиатских горемык —

Которым колом русский встал язык.

По щучьему веленью век прошёл

И коли до сих пор мешает кол,

И дальше собирается мешать —

Он всё-таки осиновый, видать.

➖➖➖➖➖



© Александр Антипов, поэт и артист Московского театра поэтов

Художнитк Валентина Ильиных

Впереди у нас Пасха.

ВОСКРЕСЕНИЕ

– Христос Воскрес! – ликуют христиане.

– Воистину Воскрес! – доносится в ответ.

И павшие мои однополчане

воскресли. И идут за Ним вослед.

Им Бог раздал мундиры золотые,

им дан покой в предвечной тишине...

На небесах звучат их позывные,

которые им дали на войне.

➖➖➖➖➖

© Антон Хрулёв, участник СВО

26 апреля День снайпера. ПОЕДИНОК

Чёрный снайпер бьёт на шорох,

Я лежу к земле прижат,

Чёрный снайпер бьёт на шёпот,

Чертов снайпер бьëт на взгляд.



Головы поднять не смея,

«Сохрани, земля!» – молю.

Черный снайпер, сатанея,

Выжидает жизнь мою.



В землю теплую вжимаюсь,

Онемевший и слепой,

В землю чёрную вживаюсь,

Становлюсь землёй самой.



Вглубь системой корневою

Кровь пульсирует моя,

Рот забит землёй сырою,

В сердце – гулкая земля.



Я встаю над горизонтом,

Вся земля со мной встаёт.

Где ты, где ты, снайпер чёртов?!

Ну, посмотрим, чья возьмёт?!

➖➖➖➖➖

© Котюков Лев, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры РФ

РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ

«Я смотрю сквозь прицел и рука моя, знаю, не дрогнет.

Зарывался я в мох, чтоб в атаке смертельной восстать,

И когда-то смогу рассказать обо всём поподробней.

Но пришли я и ты, чтоб друг друга сейчас убивать».



(И месили мы грязь по осенним полям Украины,

Продвигаясь вперëд, вспоминая родных и друзей.

И теперь мы не мальчики, в грозное время – мужчины.

Но по-прежнему мы сыновья для России своей.)



«Я смотрю сквозь прицел и спускаю курок без сомненья.

И я вижу, как в бездну упал мной поверженный враг.

Оба русские мы и с тобой одного поколенья.

Но словами нельзя это выразить будет никак».

➖➖➖➖➖

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

Художник – Александр Куц

СНАЙПЕР

Виктору, позывной «Молчун»

Ствол, как посох, как лом-камнетёс.

НАТО чистит свинец и петлички.

– Слышал? В Зайцево едут лисички

Из Литвы и Чечни… И «Утёс» (1)

Подшаманили знатно бойцы.

Что ему их наёмные «плётки» (2)?

Это где-то в России отцы-

командиры. А здесь эти тётки,

За чужим сладковатым рублём

Прискакавшие сдуру.

«Затрёхсоть» (3) их перед рагульём (4)!

Ну а лучше – на шкуру!

……………………………..

(1) «Утёс» – крупнокалиберный пулемёт калибра 12,7 мм.

(2) «Плётки» – снайперские винтовки (армейский жаргон).

(3) «Затрёхсотить» – подстрелить, подранить, не до смерти.

(4) Рагульё – укронацисты, выходцы с Западной Украины.

➖➖➖➖➖

© Алексей Шорохов, член Союза писателей России, секретарь Союза писателей России, военный корреспондент, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», журнала «Политрук», участник СВО

В приграничном городе — война.

Ночью снова в детский сад попали.

Раненая взрывами весна

Прячется в затопленном подвале

И теплеет воздух у земли

От её дыхания и плача.

Но слова, звучащие в дали,

У границы ничего не значат.

Пересохнет мартовская грязь,

На жилеты сменятся бушлаты,

И, о русском будущем молясь,

В город вступят русские солдаты.

Встрепенётся, запоёт весна,

Разметает зелень по деревьям.

Отпуская в небо имена

Тех, кто всей душой в победу верил.

Так победа русская придёт.

И война окончится как будто.

А Россия снова расцветёт

Сквозь кору асфальта незабудкой.

➖➖➖➖➖

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Победа! Победа! Ещё раз победа!

Без страха, сомнений, пути нету следа!

Бандеровец прячется, злится, боится,

Но знаем — победа к нам снова стремится!

Мы встали с колен, расправили плечи,

Победа! Победа! — звучит каждый вечер.

Бандеровцы воют, дрожат, спотыкаясь,

А мы наступаем, смеясь и ругаясь!

Где ни были мы — тут всюду успех!

Победа! Победа! Нас ждёт только смех!

И танки, ракеты и мощь вещих слов —

Мы видим победу и флаг наш высок

Они за углом, а мы на параде,

Победа! Победа! Вокруг канонада!

Никто не отнимет, никто не сломает —

Победа у нас! Она не растает!

➖➖➖➖➖

© Вячеслав Зарубин, участник СВО

ЖЕНЩИНАМ-ВОЛОНТЁРАМ РОССИИ

В далёкой российской окраине

При свете вечерних огней

Мне руки усталые мамины

Узоры плетут масксетей.

Пусть мама другого солдата,

Вдова или, может, жена,

Но он мне родимее брата

И, значит, родная она.

За малой петелькой молитва,

А каждый узор, что броня.

Ей новости острою бритвой,

Молчит, никого не виня

Вдова или мама героя,

Которого больше здесь нет,

Но есть незнакомый ей воин,

Ему она вяжет жилет.

Нелишние деньги в снарягу,

Одежду детишкам в Донецк...

Подруги ворчливые рядом,

У каждой на сердце рубец.

В далёкой уральской глубинке,

В таёжной сибирской глуши

Без пафоса и под сурдинку

Великое дело вершит

Простая российская баба:

И мать, и жена, и вдова,

В масксеть мирового масштаба

Вплетает она кружева.

Нас всех породнило бедою,

Узлом повязала война,

Но, словно крылом, надо мною

Встаёт оберега стена.

Та сеть, что связала мне мама,

Вдова и сестра, и жена.

Вы - тыл наш надежнейший самый,

Вы - Родина-мать, Вы - страна.

От дальней российской окраины

До самых днепровских равнин

Рукой и молитвою маминой,

Как будто щитом я храним.

➖➖➖➖➖

26.10.24 И.Ефремов (поз. Кобзарь)

8 апреля военкору Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет... Царствие Небесное р. Б. Анне. Вечная память...

По дорогам фронтовым, мимо лесополок,

Шла всегда она к своим, тем, кто был ей дорог.

Шла по выжженной земле, истоптав все берцы,

И сжималось всё сильней любящее сердце.

Шла туда, где ни один не был штурмовик.

Из последних своих сил шла на детский крик.

По ночам считала звёзды, вглядываясь в небо.

По щекам катились слёзы будущей Победы.

По дорогам фронтовым, мимо колоколен,

По весне ушла к своим в ангельской колонне.

Но в сердцах простых людей стих её не стих -

Положила жизнь свою за друзей своих.

В уголке горит лампадка и стоит иконка.

Кротко молятся солдаты за свою сестрёнку.

По дорогам фронтовым, по степным дорогам,

Шла сестрёнка их к своим, улыбаясь Богу.

➖➖➖➖➖

© Анатолий Сорокин

16 апреля 2015 года был убит Олесь Бузина...

В 2024 году день 16 апреля выпал на Светлую Седмицу - тем больше мерзость совершенного преступления...

Снова выстрелы режут ночи,

Снова свечи у входа в подъезд.

Болью мучеников кровоточит

После Пасхи сколоченный крест.

Если мысли твои иначе,

Произносишь их дерзко вслух,

Не от мира сего - это значит

Снизошёл на тебя Его Дух.

Быть взалкавшему волку сытым,

Чьей же кровью омоется он?

Раз охотничий стал открытым

На умеющих думать сезон.

Эти выстрелы всем в устрашенье,

Чтоб держали свой рот на замке.

Только свечи и стихотворенья

На могучем, родном языке.

Ведь всегда у истока Слово,

Нам ли в Светлой Седмице молчать?

Хотя нет ничего святого

Для начавших ночами стрелять.

➖➖➖➖➖

© Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России, г. Москва

Они стареют рано, но красиво.

В морщинке каждой, в ранней седине -

Их путь, все их свершения и сила,

Забота и любовь к своей стране.

В руках их нежных, хоть и огрубевших,

Мурчит всегда от ласки тихо кот

И лечит от всех мыслей наболевших,

В ногах щенок хранит их от невзгод.

Глаза их так бездонны и прекрасны,

В них многовековой к Победе путь,

Извилистый, конечно, и опасный,

Но верный и гремучий, словно ртуть.

Защитники родные, наша гордость,

В улыбках их бесценных - солнца свет.

В груди у них стальная стержня твёрдость,

Сердечный и столь ласковый ответ

На все наши тревоги и волнения,

На слёзы и молитвы в темноте.

Они вернутся скоро, без сомнения,

С зарубкой новой на своём щите.

➖➖➖➖➖

17.04.25

Художники: Иван и Алёна Ильины, Татьяна Акентьева

Стихи: Виктория Лиховская

Я русская! Я русская – в душе моей рассвет

И ширь полей и куполов сиянье

И веры в Бога праотеческий завет

Свечи у ликов светлое мерцанье

Я помню, песни маминой звучанье

Улыбки папы – яркий отчий свет

Молитвы бабушки – святое покаянье

Рассказов деда – мудрость прошлых лет

Я русская — во мне снега и вьюги

И летний зной и шелест камыша

Во мне живут, и радости и муки

Всё, что вмещает женская душа!

Мои глаза как гладь озёрных вод

Где поднебесье, отражается веками

Так часто наполняются слезами

Когда печаль нежданная придет...

И со времён княгини Ярославны

Когда супругов ждали мы с войны

От берегов Великой до Непрядвы —

Летел мой плач, отчаянной мольбы

Во мне — просторы отчины равнинной

И звон церквей, и трели соловья

Я тоже, часть истории былинной

Я русская, и в том судьба моя!

➖➖➖➖➖

© Максим Кузнецов

Вот так придешь от ужаса немым,

Дверь отворишь, застынешь на пороге:

Здесь столько незаметивших войны

Что можно снова позабыть о Боге.

Раз мало нам железа и огня,

Взойдет звезда Полынь и выжжет поле.

И небом вновь подавится земля,

И пересохнет русло всякой боли.

Но хоронить здесь некого. Увы...

За без вести пропавших "боевые"

Получены. Для мертвых все мертвы,

Покуда для живых они живые.

Мурлычет кот. Ребенок ждет отца.

Вдова глядит в рецепт, там "лук нарежьте".

А в новостях победа без конца

Который год. И значит... есть надежда.

➖➖➖➖➖

© Даниэль Орлов, писатель и издатель. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Президент фонда «РУССКИЙ ТЕКСТ», Председатель оргкомитета Большого Фестиваля Малой Прозы (БФМП), член русского ПЕН-центра

ИХ ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

РОТА: ВДОХ - ВЫДОХ.

Чтоб не сковало страхом тело

Среди разрывов и огня,

Дышу я: Господи,помилуй,

Ради семьи - спаси меня.



"Господь" - мой вдох,

"Помилуй!" - выдох.

В ячейках рота залегла,

И каждый: Господи помилуй!

Ради детей - спаси меня.



Ячейки - в два штыка от силы,

И нас засыпала земля,

Сердца стучат: Спаси! Помилуй!

В аду мы. Не оставь меня.



И так три дня. И так три ночи.

И безконечен смертный час.

А я дышу, прошу я очень:

Господь, спаси - помилуй нас!



Воронки рядом и повсюду,

Лесополоски больше нет.

. . . . . . . .

Нас заменили.

. . . . . . . .

И - о,чудо!

Двухсотых в нашей роте

нет.

* два штыка лопаты ~45 см

**двухсотые на войне - убитые воины

➖➖➖➖➖

© Владимир Баранов, отец Русского солдата

Через редкую лесополку,

Искорёженную огнём,

Подошли вплотную к посёлку,

Осмотрелись. Не узнаём.



Родились тут, выросли, жили,

А сегодня - и не узнать...

Что с тобой враги натворили,

Наша Родина, наша Мать?



Сколько лет здесь не были? Десять?

Отступили... Что делать, пришлось.

На каких весах можно взвесить

Пережитые боль и злость?



Нас ушло тогда пол-посёлка.

Возвращаемся... вшестером.

Этот день готовили долго,

И теперь уже не уйдём.



Пусть хоронятся по траншеям

Средь бетонных могильных плит.

Мы – штурма! Вычищать умеем.

Это завтра нам предстоит.

➖➖➖➖➖

Нил Сорняков

Крепче стали ваши нервы,

Честь и совесть на века,

Есть в России офицеры,

К счастью, есть ещё пока.

Те, что берегут солдата,

Не кидая на убой,

Те, кому дороже мата,

Чётко выверенный бой.

Кто без лести правду - матку

Рапортует на верха,

Кто без страха ищет схватку,

Для него сам страх - труха.

Он не видит жизни, кроме

Полигонов и войны,

Не живёт в родимом доме,

Всё на благо для страны.

Тело, душу, всё Отчизне,

Бог - Отец, Россия - Мать!

И не жалко ему жизни

За страну свою отдать.

Есть в России офицеры,

Есть герои - молодцы!

Мужики - не лицемеры,

Настоящие отцы.

➖➖➖➖➖

©Евгений Воронин, 01.05.2024

Мы шлём врагу не злобу и не крики,

А лишь букет, что собран от души.

Летит к нему тяжёлая «Гвоздика»,

Чтоб вечным сном он спал в степной тиши.

Потом пошлём немного «Васильков»,

Чтоб небо вражье стало вдруг свинцовым.

Их миномётный, пламенный привет

Отправит супостата в сон безмолвный.

Залп из «Пиона» — грозного цветка,

Чтоб враг узнал всю мощь его бутона.

И белая «Акация» легка,

Накроет взрывом с дальнего загона.

Раскроется кровавый наш «Тюльпан»,

Его снаряд — как лепесток из стали.

И следом — сладкий «Гиацинт»-дурман,

Чтоб недруги от страха задрожали.

Под занавес — седая «Хризантема»,

Её ракета цели не минует.

Такая вот цветочная система,

Что на земле врага огнём рисует.

Пусть знает враг, презревший наш порог,

Что от тайги и до степей Кубани

Цветёт земля. Но ступишь за порог —

Получишь свой букет из нашей стали .

➖➖➖➖➖

Латун Любовь

ВЫСТРЕЛ

Сок, что кровь, аж звенит сосна.

Тополиных серёг сосули.

Но весна мне здесь – не весна,

Она выстрел – в затылок пуля.

Нескончаем сюжет войны,

Зет-отрядов, но не потешных.

Стал незрячим я и немым,

Заморозился в мыслях грешных.

Где ты, рваный на реках лёд?

И ручьи по горам, что струны?

Под чьи звуки тайга поет,

Превращая в тахпахи руны.

Степь, которая ввысь зовет

От могильников древних гуннов.

Где ты синяя синь небес

Над Саянами утром ранним?

И с березовым соком лес,

От которого видом пьяный?

Где ты, милая... Мать-земля!

Мне б прижаться к тебе щекою.

Средь жарков утонуть в полях,

Воспевая красу строкою.

Ну а здесь весна не видна,

И тепло – не тепло, а мука.

Трижды чашу уже – до дна,

Бесконечна река- разлука.

Точно зверь на луну б завыть,

Вспоминая дорогу к дому.

Каждый день всё больней болит...

А ночами сильней знобит,

В горле – соль непотребным комом.

Где окраина та села,

Там, где мама лежит и предки?...

Будь ты проклята боль, война,

И весны этой выстрел меткий.

➖➖➖➖➖

© Игорь Ефремов (позывной Кобзарь), участник СВО

На СВО не первый год.

В избытке ненависть и ярость.

Одолевает всех усталость:

Кто был здесь - тот меня поймёт.

В боях, как в классовой борьбе,

Грызём друг друга, словно, звери...

Невосполнимые потери

Несём без жалости к себе,

Познав во мраке смутных лет:

Поднялась Русь для правой сечи!

"Одних уж нет, а те далече." –

Всё, как писал один поэт.

Но вечность, чувствуя спиной,

Идём вперёд не за медали...

Как бы войну не называли –

Она останется войной.

➖➖➖➖➖

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Вещи собраны, всё "подбито",

Жизнь оправдана - не отнять...

Я стою на пороге битвы -

Ну, а где мне еще стоять?

Всё нызыблемо, всё нетленно,

Всё работает тыщу лет...

Перед Образом на коленях -

За Моих! На Моей земле

Я стою - и Души не чаю!

Братец - Господи, помоги!

Всех прощал и сейчас прощаю -

Недомолвки, слова, долги...

Братец - Господи! Разберись там,

На немыслимых, злых "нулях"!

Чтоб не "двести", и чтоб не "триста"...

Чтоб однажды вернулся я

В дом, где славно, тепло и просто.

В дом, где детский извечный шум.

Август... И за грудиной - остро.

Пригляди за мной. Я прошу...

➖➖➖➖➖

© Альгирдас Микульскис, позывной "Воркута", отдельный отряд им. Максима Кривоноса

БЕЗДНА

(На фильм Максима Фадеева "У края бездны").

У края бездны, в огненной дали

Судьбы другой себе не выбирали,

Бойцы из батальона "Сомали"

С боями шли к воротам Азовстали.

Их Иловайск прощупывал свинцом,

Над ними - неба бирюзовый купол,

Терновым окровавленным венцом

Встречает их горящий Мариуполь.

Байкот и Дэр, Малой, Назар, Кащей, -

Все духом над вершиной этой схватки.

Командует штурмами Воробей,

Хрипит в радейку: «Эстэ, всё в порядке!»

И в титрах фраза, заглушая бой,

Сердца скребёт разорванною жестью:

— Ребята, не ходите вы за мной.

Я вам как медик говорю,— Я "двести"...

Звучащие с экрана голоса -

Ведь время над героями бессильно -

И эти воспалённые глаза

Останутся на кадрах кинофильма.

Нам павших позабыть не хватит лет,

Их образы застынут, словно фрески.

Как тихо. В зале зажигают свет.

Усталый батальон идёт

на Пески.

➖➖➖➖➖

© Кирилл Хаустов, поэт, прозаик, волонтёр

ЖЕНЬКА

В небе привычно кружилась война.

Плавилась темнота.

Кто-то привозит с войны ордена –

Женька привез кота.

Кот был колюч, недоверчив, строптив,

Щурился и шипел.

Женька смеялся: "Рождается тигр!",

Кот сквозь него смотрел.

Что ему виделось в утренней тьме?

Взрывы? Стрельба? Бои?

— Мы победили с тобой даже смерть!

Женька коту говорил.

— Что нам война? Девять жизней — внутри,

Девять больших сердец.

Кот соглашался. Но тихо скулил,

Лапой прикрыв рубец.

Плакала осень, дымил горизонт, —

Женьке пришла медаль.

Женька вернулся с побывки во взвод -

В прифронтовую даль.

Кот не мяукал. Сидел и вздыхал.

Скорбно глядел в окно.

Женька от пуль восемь раз ускользал -

"Кот" стал его позывной.

— Что тебе смерть? Девять жизней в груди, —

Нас не погубит война!

С Женькой в палате солдатик шутил, —

Таяла тишина.

Небо кудрявилось, март зоревал —

Женька пришел домой.

Кот его с фронта отчаянно ждал —

Больше жены иной.

— Что нам медали? Зачем ордена?

Женька обнял кота.

Вот и закончилась наша война.

Видимо, навсегда.

Кот замурлыкал, потёрся щекой,

Лаской живой согрет.

Кот и солдатик. Беда далеко.

Так возродился свет.

➖➖➖➖➖

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Вы видели как плачут мужики,

Когда безмолвно слёзы льются градом,

Когда все пальцы сжаты в кулаки

И из груди крик резкий крепким матом?

Не плачут на диванах тюфяки,

Что вечера под пиво коротают.

В сети они «воюют» мастерски,

Когда все сводки с фронта разбирают.

И жизни не жалея Мужики –

Россию-Мать отважно защищают.

И волю собирают в кулаки.

Из глаз уставших слёзы вытирают.

Вы видели как плачут мужики?

И самых стойких ад войны ломает.

Стальные нервы рвутся на куски,

Когда внутри всё болью обжигает.

➖➖➖➖➖

© Олеся Данчинко

ВОЙНА...

Возможно ли, братцы, позабыть о том,

Как жили месяцами в лесополках?

Как в пыль крошили минами бетон,

Нацистов выбивая из посёлка?



Как ротой первый раз вступили в бой,

Как водку пили молча после боя?

Как пленным мы давали хлеб с водой?

Для нас же плен был худшею бедою.



Как, двигаясь в колонне «на броне»,

В засаду на распутье угодили?

Как раненые братья по весне

На Родине погибших хоронили?



Как многие из нас на дне траншей,

От мин спасаясь, Бога вспоминали?

Как в сумраке холодных блиндажей

Иначе жизнь и смерть воспринимали?



...Возможно, братцы, лишь спустя года

Оправимся душой и всё рассудим,

Но прежними не будем никогда

И никогда войны не позабудем

➖➖➖➖➖

Автор: Сергей ЛОБАНОВ, участник СВО