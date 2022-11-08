Турецкие «Серые волки» на Украине

Воюющий в рядах ВСУ наёмник из Азербайджана Магомед Джафаров заявил о создании «Тюркского легиона» из числа крымских татар, азербайджанцев, узбеков и других представителей тюркских народов. Джафаров известен своей принадлежностью к турецкому пантюркистскому ультранационалистическому движению «Серые волки», выступающему за объединение под властью Турции всех тюркских народов. В том числе и тех, что населяют Россию и постсоветское пространство.



Какое значение в данном контексте имеют «Серые волки» и почему это движение представляет собой нечто большее, чем просто очередное объединение наёмников-маргиналов?

🔻Движение «Серые волки» основано в Турции в конце 1960-х годов под эгидой ультраправой Партии националистического движения (MHP), видную роль в которой занимали высокопоставленные турецкие офицеры. Как и «волки», партия выступает за объединение всех тюркских народов на планете в единое политическое сообщество.

Фактически «Серые волки» — это боевое крыло MHP.

И MHP, и подконтрольные ей «волки» в 2015 году перешли из оппозиции президенту Реджепу Эрдогану в стан его ближайших союзников. Это произошло после того, как турки начали проводить агрессивную внешнюю политику, реализуя концепцию так называемого «Великого Турана».

Именно лидер MHP и «Серых волков» Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту, где некоторые российские регионы вместе с Синьцзян-Уйгурским автономный округом Китая входят в «тюркский мир».

«Серые волки» участвовали в серии военных конфликтов на постсоветском пространстве: Первой Карабахской войне на стороне Азербайджана, а также, по некоторым данным, в Первой Чеченской на стороне боевиков-сепаратистов.

При поддержке властей Турции принимали активное участие в войне в Сирии, поддерживая турецких «прокси».

Турецкий националист Альпарслан Челик, сбивший в ноябре 2015 года (https://t.me/rybar/10433) в Сирии российский Су-24М, являлся сторонником «волков». В результате инцидента погиб военный лётчик ВКС РФ Олег Пешков. А вот красотка Эмрах в объятиях самого Альпарслана Челика, убившего нашего пилота Олега Пешкова. Прошу прощения за качество, лучшее нет времени искать. Также на соседнем снимке Эмрах позирует с приближенным Альпарслана – Серканом Куртулушем (завязал с джихадом в 2017г, вернулся в Турцию и переключился на прибыльную "волонтёрскую" работу). Ну и вместе Серкан и Альпарслан отдыхают под "нусровским" флагом террористов.

▪️Еще в апреле некоторые российские СМИ писали, что на Украине на стороне киевского режима воюют не менее трех тысяч бойцов (https://life.ru/p/1490367) «Серых волков».

«Серые волки встречаются в среде российской оппозиции: один из лидеров башкирской националистической организации «Башкорт» Фаиль Алсынов является сторонником (https://t.me/rb_murtaza/991) движения.

🔻Объединение различных боевиков из числа тюркских народов под брендом «Серых волков» на Украине несет прямую угрозу безопасности России.

В перспективе это позволит создать слаженное парамилитарное формирование из числа выходцев из бывшего СССР, готовых проводить спецоперации в интересах Турции на территории России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и других стран.

И это не говоря уже о том, что они приобретут богатый опыт вооруженной борьбы с российской армией и спецслужбами.

Эти же боевики, обладая опытом тесной работы с представителями других тюркских национальностей, станут проводниками «турецкой идеи» в своих странах.

Относительно светский пантюркизм вполне способен стать альтернативой исламскому радикализму, набирающему популярность в некоторых государствах постсоветского пространства.

В конце концов, если движению удастся объединить эти силы, то турки получат на Украине инструмент «прямого действия», отстаивающий непосредственно турецкие интересы.

🔻Фактически, мы наблюдаем очередные шаги Турции в реализации проекта «Великий Туран» (https://t.me/rybar/23467) по «военной линии».

В его рамках планируется привести к власти недружественные России режимы в богатой ресурсами Средней Азии, готовые обеспечить нестабильность на южных границах страны.

В то время, как государственное Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) не жалеет денег на распространение идей пантюркизма и турецкой культуры, создаются и другие структуры, готовые выступить в поддержку интересов Турции с оружием в руках.

https://t.me/rybar/40777

В Украине не стороне ВСУ воюет тюркское подразделение «Мусульманский корпус - Кавказ», финансируемое из Турции Военизированное формирование входит силы территориальной обороны ВСУ и состоит преимущественно из этнических уйгуров, дагестанцев, азербайджанцев, чеченцев и турок. Спонсором «Мусульманского корпуса - Кавказ» является турецкая компания «ULUBEY CORP», основанная в 2017 году братьями-бизнесменами Берком и Мертом Улу.

https://t.me/boris_rozhin/69016