Тайны фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Фонтан "Дружба народов", 1954. Фото С.О. Фридлянда



Сельскохозяйственное изобилие

Фонтан "Дружба народов" - одна из главных достопримечательностей ВДНХ. Сооружение, как и его сосед "Каменный цветок", потребовалось, чтобы связать вместе все постройки восьмигранной площади во время реконструкции выставки в начале 1950-х. Правда на месте второго фонтана тогда предлагали разместить памятник И.В. Сталину высотой 35 метров. Но художественный совет посчитал, что монумент вождю здесь будет смотреться некрасиво из-за особенностей рельефа. Поэтому землю отдали под ещё один фонтан.



Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ, 2022.

Проект "Дружбы народов" создавали архитекторы Константин Топуридзе и Григорий Константиновский. По эскизам первого зодчего построили три моста через Яузу. Лефортовский и Госпитальный открыли в 1940 году, а Костомаровский в 1941-м. Среди историков есть версия, что проект фонтана неслучайно вышел таким вычурным, с огромным количеством позолоченных украшений. Задание от чиновников было таким: показать советское продуктовое изобилие. Однако в реальности дела с продовольствием в стране обстояли не так роскошно. То есть Топуридзе, возможно, сознательно хотел сделать настолько шикарный фонтан, что смотрелось бы это уже несколько абсурдно. Однако это лишь гипотеза. Какой была настоящая история, сказать сложно.



Фонтан "Дружба народов". Помимо скульптур, видно и другие украшения, из которых били струи воды. В целом, некоторые специалисты считают, что здесь очевидно влияние фонтанов Петергофа на итоговый вариант К.Т. Топуридзе. Фото 1954 года. Автор С.О. Фридлянд.

В середине фонтана расположили круглый постамент. В его центре сделали сноп пшеницы из позолоченной меди, который воплощал в жизнь скульптор В.П. Гаврилов. Высота украшения составила почти 7,5 метров. А если считать вместе с постаментом, то конструкция была ещё на 5 метров выше. Форму снопа выбрали, потому что на видимом расстоянии находился павильон "Земледелие". Здание оформили в таком же стиле. Поэтому водное украшение должно было ему соответствовать.



Тайна 16 фигур

Вокруг снопа расположили статуи девушек-колхозниц. Каждая из них должна была воплотить образ какой-то республики Советского Союза. Первоначально хотели привлечь настоящих тружениц полей. Однако от идеи отказались - почти никто из колхозниц не выглядел, как идеальная и утончённая женщина. Поэтому решили, что позировать скульпторам З.В. Баженовой, А.И. Тенета, И.М. Чайкову и З.В. Рылеевой будут представительницы более творческих профессий. Каждая статуя должна была передавать черты республики через детали национального костюма и сельскохозяйственные атрибуты. В руках были растения, фрукты, злаки и т.п., которыми славились субъекты СССР.



Скульптура РСФСР. В руках у девушки пшеница. Фото 2015. Здесь и далее использую фото до реставрации, потому что обновлённые скульптуры настолько золотые и яркие, что ничего не разглядеть.



Украинская ССР. В руке у девушки пшеница, виноград и подсолнухи.



Узбекская ССР. В левой руках у девушки хлопок.



Белорусская ССР. У девушки в правой руке яблоко, в левой - лён.



Литовская ССР. В правой руке цветы и дубовые листья, в левой - лён и ячмень.



Латвийская ССР. В правой руке сноп пшеницы.



Таджикская ССР. В правой руке хлопок.



Карело-Финская ССР. В левой руке цветы. Под ногами хвойное дерево.



Армянская ССР. В руках виноград.



Молдавская ССР. В правой руке кукуруза.



Киргизская ССР. В руках хлопок и цветы.



Азербайджанская ССР. В руках хлопок.



Казахская ССР. В руках пшеница.



Туркменская ССР. В руках хлопок.



Эстонская ССР. В национальном костюме острова Муху. Третьего по величине в республике.



Грузинская ССР. В руках у девушки виноград.

К сожалению, до сих пор неизвестны все натурщицы. С уверенностью можно говорить лишь о трёх девушках. Прообразом "Туркмении" стала пианистка Гозель Аннамамедова. Черты лица для "Эстонии" позаимствовали у балерины Вирве Кипле-Парсаданян. А Грузию слепили с жены поэта Михаила Светлова, Родам Амирэджиби. В интернете можно встретить информацию и о четвёртой натурщице, которая позировала для статуи "Армения". Якобы это была балерина Елена Мартиросян. Однако убедительных доказательств этой версии нет. Также в некоторых источниках можно встретить фотографии из мастерской с Антониной Гладниковой, женой художника-постановщика "Мосфильма". Возможно, её черты использовали для создания скульптур Украинской и Карело-Финской ССР.

Интересно и расположение скульптур. Они стоят не в алфавитном порядке, а по убыванию численности населения. То есть за основу взяли перечисление в статье 13 Конституции СССР 1936 года (редакция от 25.02.1947). Хотя Молдавская и Киргизская ССР выбиваются из этого списка. Они стоят не на своих местах. Кроме того, статуй больше, чем советских республик. Хотя на момент открытия всё было верно. Однако в 1956 году Карело-Финская ССР вошла в состав РСФСР. Таким образом республик осталось 15. Но скульптору с фонтана убирать не стали, чтобы не нарушать облик сооружения. Для отделки остальных деталей фонтана (постамент, края) использовали красный гранит.

