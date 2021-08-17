Дорогие друзья нашего общего дома, под названием "Мы из Советского Союза"!

Сегодня нам 8 лет, не знаю, как вам, а мне просто не верится! Оказывается быстро растут не только чужие "дети", но и своих не замечаешь, как они становятся взрослыми...

Сайт был рождён 18 августа 2013 года в «кулуарном», а скорее, подпольном формате, т.к. он был закрытым, слишком уж много на просторах интернета было наших недоброжелателей, ведь именно они (антисоветчики и, соответственно, русофобы) побыстрее постарались занять информационное поле интернета, и на всех несогласных с ними набрасывались достаточно рьяно.

Наверное, именно поэтому самым первым материалом была тема-крик:

«Леонид, а за что вы так не любите свою Родину?»

Одновременно с этим иатериалом в этот же день вышла тема с озабоченностью, чему учат наших детей, а вернее, с подсказкой, как это нужно делать:

Советские учебники (скачать)

Поэтому, уйдя в подполье, нам удалось сохранить ту доброжелательную обстановку, которой дорожили.

Но шло время, мы росли и крепчали и стали открыты для всех, кто не нарушает наши правила сайта: быть уважительными и бороться за свои убеждения аргументами, а не разбрасыванием мерзостей.

За это время на сайте изменилось многое. Начиная уже с оформления, изначально фоном сайта была вот такая картинка:

А вот верхняя картинка почти не изменилась, только изменился немного её размер:

И совсем не изменилась цель создания сайта (фактически, его девиз), правда сейчас эту запись видно только администраторам в Настройках сайта, но раньше её можно было размещать на Главной странице:

Эти 8 лет пролетели совсем незаметно. Но, оглядываясь, понимаешь, сколько событий, встреч, расставаний и приобретений было. Уверена, что впереди ещё не меньше! Нам ещё столько надо вспомнить, поделиться, обсудить и рассказать!

Да и действительность не стоит на месте, то и дело подбрасывает «дровишек» в наш костёр обсуждений и впечатлений.

Многое изменилось за эти годы. Конкретно мои ощущения: стало вокруг чище, люди увереннее.

Появились сайты с советскими учебниками и даже целый проект "Сталинский букварь", где переиздаются в прекрасном качестве те самые учебники, которые я с трудом находила в электронном варианте.

Конечно, многого, чего хотелось бы, до сих пор не добились (перемены в образовательной системе, медицинском обеспечении), даже потеряли там, где не ждали (пенсионная реформа, локдауны всякие). Но надежда умирает последней, как гласит стародавняя мудрость.

Ну и самое главное, конечно же, на нашем сайте – это люди: друзья и случайные посетители нашего сайта; дружеская атмосфера и человеческое общение. Наши участники живут в разных городах и странах, но, тем не менее, мы ощущаем близость и родство душ.

Мы бесконечно признательны и дорожим, гордимся и восхищаемся нашими постоянными авторами. Любим и дорожим нашими участниками, которые не относятся к категории "молчаливых наблюдателей", и ценим тех, кто имеет свое мнение, участвует в обсуждении.

Можно уверенно сказать, что сложился устойчивый коллектив, с которым, надеюсь, нам будет интересно и дальше.

Всем приятного времяпрепровождения на просторах нашего сайта.



СПАСИБО ВАМ, МОИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, МОИ ДРУЗЬЯ !!!

МЫ ВМЕСТЕ!!!





Пожелание на все времена:

Пусть не будет войны никогда.

Пусть спокойные спят города,

Пусть сирены пронзительный вой

Не звучит над твоей головой.

Ни один пусть не рвется снаряд,

Ни один не строчит автомат.

Оглашают пусть наши леса

Только птиц и детей голоса.

И пусть мирно проходят года,

Пусть не будет войны никогда!

(Маршак С. И.)

А этот ролик я смонтировала 4 года назад, но решила, что если вы посмотрите его дважды, получится как раз 8 лет))) Всех люблю!

