Названы причины для восстановления в России смертной казни - спасти и защитить

Дмитрий Аграновский пишет:

После страшных событий в Русском Поречном, поселке в Курской области, вновь обострилась дискуссия об отмене моратория на смертную казнь. Я являюсь убежденным сторонником возвращения этой меры социальной защиты, поэтому в марте 2024 года, после теракта в «Крокусе», я изложил свои доводы в статье в «Московском Комсомольце» - «Спасти и защитить». Новости СМИ2

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Закон должен соответствовать потребностям общества и быть адекватным времени Страшный теракт в «Крокус Сити Холле» вновь вернул в общество дискуссию о необходимости восстановления такого уголовного наказания, как смертная казнь. Собственно, в обществе никакой существенной дискуссии по этому вопросу нет, общество как раз тут едино в выражении своей позиции, которая, согласно всем соцопросам, состоит в том, что от 70 до 90% опрошенных полностью или с оговорками выступают за восстановление смертной казни, и число сторонников этой меры наказания растет.

Исторически смертная казнь является одним из самых древних и распространенных видов наказания. Думаю, время существования этого вида наказания совпадает со временем существования человеческой цивилизации. И тот факт, что, несмотря на явную тенденцию к сокращению, смертная казнь до сих пор активно применяется в большом количестве стран, в том числе и в самых промышленно развитых, таких как Китай и США, говорит об эффективности этой меры воздействия на общественные отношения. Иначе человечество давно бы от нее отказалось, как отказалось от многого другого, отжившего свой век.

Поскольку смертная казнь является самым серьезным видом наказания, я бы даже сказал, самым страшным, уверен, что ни у кого из серьезных, порядочных, образованных людей необходимость ее применения не вызывает никакого восторга. Отношение к смертной казни и в мире, и в нашей стране всегда было сложным. Философы, ученые, мыслители, юристы спорили, вправе ли государство, как совокупность порядочных, законопослушных людей, отбирать чью-то жизнь. И в целом все-таки большинство соглашалось, что в исключительных случаях, для защиты основополагающих ценностей, таких, как существование государства, жизнь и безопасность людей, для предотвращения еще большего вреда, такая мера нужна и оправданна.

Первую попытку отменить смертную казнь в России предприняло еще Временное правительство, но довольно быстро восстановило ее. Большевики после прихода к власти отменили смертную казнь одним из своих первых декретов, однако тоже вынуждены были восстановить ее после убийства председателя Петроградской ЧК М.С.Урицкого (кстати, противника смертной казни) и покушения на В.И.Ленина. Впоследствии во всех наших уголовных кодексах смертная казнь указывалась как исключительная мера наказания, а в уголовных кодексах 1922 года и 1926 года, как и в ныне действующей Конституции РФ, было указано, что смертная казнь сохраняется впредь до ее отмены, то есть как необходимая, но вынужденная и временная мера.

В 1990-х годах, несмотря на резкий рост преступности, применение смертной казни было приостановлено целым рядом нормативных актов. После присоединения России к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод распоряжением президента Ельцина был подписан Протокол №6 к этой Конвенции, предусматривающий отказ от смертной казни, который, однако, так и не был в нашей стране ратифицирован. В общем и целом все эти нормативные акты принимались в духе тогдашней политической установки «вхождения в Европу» и принятия так называемых «европейских ценностей», под которыми, по моему скромному мнению, понимался просто частичный отказ от нашего суверенитета. В феврале 1999 года Конституционный суд РФ признал неконституционной возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. Несмотря на то что этот фактический запрет на применение смертной казни носил временный и технический характер, я отсчитываю юридическое действие моратория на смертную казнь в нашей стране именно с этого времени.

В дальнейшем эта позиция Конституционного суда РФ получила развитие в Определении КС РФ от 19 ноября 2009 г. №1344-О-Р, на которое часто любят ссылаться противники юридической возможности восстановления смертной казни в нашей стране: «В результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого — с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, — происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящий временный характер…».

Я вынужден был совершить некоторый экскурс в историю и привести цитату из Определения КС РФ, чтобы показать, что применение смертной казни, как и ее отмена, обусловливались потребностями государства и общества. Даже если обратиться к формулировкам Конституционного суда, мы видим, как изменилось время!

Международно-правовые тенденции сменились на прямо противоположные, а на строгое соблюдение Российской Федерацией взятых на себя международных обязательств, которое я могу, как профильный специалист, констатировать и засвидетельствовать, наши западные «партнеры» наплевали с высокой колокольни и вытерли об него ноги.

Более того, активная деятельность, как выразился президент Путин, «наших бывших дружков» по вмешательству в наши внутренние дела, активное проведение «оранжевых» переворотов по периметру наших границ и формирование там враждебных нам режимов вывели на первый план положения статьи 2 Конституции РФ во взаимосвязи со статьями 18 и 20, которые говорят, что защита прав и свобод человека, защита его жизни является обязанностью государства.

Статья 43, часть 2, ныне действующего Уголовного кодекса Российской Федерации говорит, что «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». На мой взгляд, это абсолютно правильная и, несмотря на принятие УК в 1996 году, очень современная формулировка. Применительно к смертной казни говорить об исправлении уже не приходится, а вот восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений — это абсолютно адекватная и вполне решаемая задача. Восстановление справедливости, как и требование безопасности, — совершенно законное, обоснованное и понятное желание людей. И я, говоря прямо, просто не представляю, как еще можно восстановить социальную справедливость по отношению к жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», кроме как через применение к соответствующим лицам смертной казни. В каком-то смысле потерпевшим является все наше общество, шокированное произошедшим, пережившее огромные морально-нравственные страдания.

Предупреждение совершения новых преступлений также вполне достижимая задача, поскольку статистика говорит о снижении числа соответствующих преступлений при применении смертной казни. Ее устрашающий и останавливающий эффект, исходя из мировой практики, не вызывает сомнений.

Нельзя согласиться и с тем, что есть законодательные ограничения для возобновления применения смертной казни. Закон — это инструмент, обеспечивающий потребности общества, производный политических запросов, а не наоборот. Закон — регулятор общественных отношений, его задача — помогать нам жить и защищать нас. Для этого закон должен соответствовать потребностям общества и быть адекватным времени. Изменилось время, изменились потребности общества, должен меняться и закон, а уж как конкретно его изменить — такую задачу общество должно поставить перед грамотными и квалифицированными юристами, которые в этом смысле мало чем отличаются от инженеров, проектирующих современные технические устройства. Есть потребность — должна быть выработана соответствующая юридическая конструкция. Главное, чтобы власти поставили такую задачу.

Безусловно, исключительная мера наказания должна вводиться как реакция на совершенно исключительные, чрезвычайные события. Но разве они не произошли?! И разве есть гарантия, что они не произойдут снова? Скорее напротив — вероятность повторения таких событий повысится, если мы не сделаем выводов и не примем меры, в том числе и уголовно-правового характера.

Я никогда не был противником смертной казни, но справедливости ради готов признать, что против ее применения есть как минимум один серьезнейший аргумент — судебная ошибка, да еще при недостаточности состязательности процесса. Все мы помним, например, классическое дело американских левых рабочих активистов Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, которые в 1927 году были ложно обвинены в убийстве кассиров обувной фабрики, казнены и лишь в 70-х годах прошлого века реабилитированы. И это был классический пример дела, когда не надо применять смертную казнь. Это было крайне запутанное дело, вина обвиняемых была совершенно неочевидна, а их общественная опасность сомнительна.

Но в случае с терактом в «Крокус Сити Холле» мы имеем прямо противоположную картину. Безусловно, я уважаю презумпцию невиновности и не делаю никаких выводов о виновности конкретных лиц — это будет сделано в рамках предварительного следствия и судебного процесса, на котором, я надеюсь, все нормы нашего законодательства, в том числе и в части состязательности сторон, будут соблюдены. И вообще исключительная мера наказания не должна ни в коем случае применяться направо и налево. Она должна оставаться исключительной даже в плане поддержания к ней должного уважения, поэтому по определению не может применяться часто.

Но очевидно одно: отсутствие адекватной реакции общества и государства сегодня приведет к большим бедствиям и потерям завтра. Так не пора ли принять соответствующие стоящим вызовам меры социальной защиты?

Дмитрий Аграновский адвокат

https://www.mk.ru/social/2024/03/25/nazvany-prichiny-dlya-vosstanovleniya-v-rossii-smertnoy-kazni-spasti-i-zashhitit.html