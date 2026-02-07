Валентин Серов. Семейные портреты старой России

Для передвижника-реалиста Серова создание картин часто становилось делом личным — больше, чем заказом. Мастер был известен тем, что работал над полотнами достаточно долго, иногда годами. Проводя бок о бок так много времени, живописец неизбежно сближался со своими натурщиками.

Зачастую художник работал с не с одним человеком, а с целыми семьями: представители известных родов, включая августейших персон, с большим желанием позировали прославленному мэтру живописи.

VATNIKSTAN предлагает читателям прикоснуться к истории работы живописца с именитыми фамилиями Российской империи.

Любимый учитель

В 1869 году семья Серовых с четырёхлетним Валентином уехала из России. За границей, в Париже, случилось судьбоносное знакомство мальчика с уже признанным мастером живописи — Ильёй Репиным. Именно он первым разглядел талант будущего Серова-портретиста. Илья Репин. 1892 год. Третьяковская галерея

Папа маленького Валентина умер, когда тому было всего пять лет. Почти отеческая забота Ильи Ефимовича помогла Серову перенести утрату. Мальчик обрёл утешение в творчестве, а мастер кисти, как старший товарищ, его всему обучал. Серов навсегда запомнил тёплое отношение и впоследствии не раз изображал Репина. Илья Репин. 1879 год. Художественный музей Мида (Амхерст, США)

С Веры Репиной, супруги Ильи Ефимовича, Серов писал свой первый серьёзный портрет. Вера Репина. 1882 год. Третьяковская галерея

Вторая семья

В отрочестве Валентин Серов оказался в московском творческом кружке, который поддерживал купец-филантроп Савва Мамонтов. Художник не просто жил и творил за счёт мецената — постепенно он стал другом семьи.

Так появился второй серьёзный портрет кисти Серова. Художник запечатлел юную дочь Саввы, Людмилу (сами члены семьи прозвали её Милушей). Людмила Мамонтова. 1884 год. Новгородский музей-заповедник

Для следующего портрета Серову позировал уже сам Савва Иванович. Савва Мамонтов. 1885 год. Тульский художественный музей

С Мамонтовыми напрямую связан и самый известный портрет кисти Серова, прославивший автора ещё при жизни. На картине — вторая дочь мецената, Вера. Савва Иванович украсил этим портретом русский павильон Всемирной выставки 1900 года в Париже. Девочка с персиками. Изображена Вера Мамонтова. 1887 год. Третьяковская галерея

Дружба с княгиней, сложности с князем, воспитание графа

Серов обрёл грандиозную славу. Самые богатые семьи России желали иметь портреты за его авторством. Художник отныне брался только за эксклюзивные заказы.

В 1900 году Серов начал трудиться над серией портретов представителей княжеской фамилии Юсуповых. Художник жил с ними в подмосковной усадьбе, работая над всеми заказанными портретами одновременно.

В письме жене Серов признаётся, что портрет князя Феликса вышел «пожалуй, удачнее всех<…> может быть потому, что не так старался»‎. Князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. 1903 год. Русский музей

Портрет супруги Юсупова нравился автору меньше, но благодаря ему он получил известность и мировое признание. Вероятно, это случилось по «вине» натурщицы — самой богатой женщины России, приближённой к тому же к семье императора. Княгиня Зинаида Юсупова. 1902 год. Русский музей

Серов получил заказы на портреты для всех членов семьи Юсуповых. У главы фамилии было два сына, Николай и Феликс. Со вторым из них художник быстро нашёл общий язык: они много общались даже в свободное от работы время. Художник стремился привить ему любовь к меценатству, помощи нуждающимся. И на портрете Феликс получился добрым, милым юношей. Князь Феликс Юсупов. 1903 год. Русский музей

Портрет же первого сына долго не давался художнику. Николай не хотел позировать, да и с самим Серовым они не поладили. Художник не мог нанести даже первых штрихов из-за «капризности выражения его лица»‎. В итоге картина вышла как будто бы незаконченной. В отличие от других работ юсуповской серии, здесь не был изображён питомец хозяина. Князь Николай Юсупов. 1903 год. Русский музей

Августейшая чета

Серов оказался в фаворе у самой главной семьи страны. Художник много раз писал портрет императора. Валентин Александрович оказался первым живописцем, кто изобразил Николая II не в помпезно-парадном облачении, а простым, уставшим, интеллигентным человеком. На эту работу, судя по дневникам императора, у портретиста ушло всего пять дней. Картина досталась супруге императора и очень ей не понравилась, но почему-то долго висела у неё в кабинете. Николай II. 1900 год. Третьяковская галерея

Серов успел сблизиться с Николаем, хотя они провели вместе не так много времени. Художник даже уговорил императора отправить Савву Мамонтова, который оказался под следствием, на домашний арест.

Государь по достоинству оценил мастерство портретиста и в том же году дал новый заказ.

В то время британская королева Виктория пожаловала Николаю II, как своему родственнику, шефство над Королевским шотландским драгунским полком. Российский император стал полковником иностранного военного формирования. Это звание Николай получил в 1894 году, в честь помолвки с внучкой королевы.

Именно Серову выпала честь изобразить монарха в непривычном образе. Николай II в форме полковника Королевского шотландского драгунского полка. 1900 год. Музей Королевского шотландского драгунского гвардейского полка (Эдинбург, Великобритания)

Такие заказы доставались живописцу отнюдь не случайно. Ешё годом ранее он писал портрет Александра III в мундире датской Королевской лейб-гвардии.

Задача была не из лёгких. Изображать покойного императора надо было по памяти: сам Серов виделся с Александром после знаменитой аварии на железной дороге, а потом даже писал для него групповой семейный портрет (эта работа до нашего времени не сохранилась). Чтобы правильно отразить датские виды, Валентин Александрович специально отправился в Копенгаген. Александр III. 1899 год. Королевский лейб-гвардии полк (Копенгаген, Дания)

Серов остаётся для нас не просто мастером-живописцем. Он обладал особым чутьём психолога, видя тончайшие грани человеческого характера, был способен в точности перенести их на холст. Его мягкий характер помогал легко обращать заказчиков портретов в близких друзей. Удивительная способность мастера находить подход к людям порождала не только шедевры живописи, но и прочные, тёплые связи с видными представителями своего времени. Талант и личные качества открывали Серову самые недоступные двери, помогая вносить свою лепту в историю мировой художественной культуры.

Илья Черников

Из копилочки: Дети. 1899 год Зимой. 1898 год. Купание лошади. 1905 год Баба в телеге. 1896 год.

