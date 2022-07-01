Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне!

Потомки достойны Легендарный Оркестр Немного юмора В Чернигове приняли решение посвятить премьера Британии Бориса Джонсона в козаки В Европе, тем временем, вспоминают границы Российской империи 1914 года Укропские родители. Один другого стоят. Тем временем в Америке На плакате: Нужны деньги на путешествие в 1941 год, чтобы передать отцу Джо Байдена презерватив Как скоро?

Давно идут стоны: «Машине со знаком «Z» в Москве прокололи колеса»… «Тетка в бухгалтерии возмутилась, ты что, мол, за войну»!?!?

Да плевать. Если будем бояться тех, кого реально в миллиард раз меньше, чем нас, они нас одолеют. Нельзя ни бояться, не стесняться.

Надо объединяться.

Мы закрываем лица воюющих солдат, что это за бред? Погибших показываем открыто, значит их родственников не бережем, так получается? Героев портреты показываем, то же самое?

Эх ребята, врага надо бить так, чтоб в башке каждого из оставшихся в живых и мысли не появлялось о мести. Пусть дрожат. Русский асфальтоукладчик пройдет по всем намеченным маршрутам. И корабль пройдет, по всем нужным акваториям.

Александр Ходаковский и Юля Чичерина предложили отличительный знак для родственников воюющих солдат. Надо придумать его и вводить, это нужное дело, общество этот знак не расколет, только определит гнилой кусок, который, как минимум не наш. (Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков) Этого офицера знаю с лейтенанта, более двадцати лет. Он всегда был героем, и я рад, что об этом знает теперь вся страна! https://t.me/radioARBAT/13036 В Волгоград завершен 18-метровый портрет погибшего на Украине героя. Краснодарский стрит-арт Нижний Новгород

В освобожденном Мелитополе открыли мемориальную доску в память о советском разведчике Павле Судоплатове.

Кроме того, в его честь в городе назвали улицу, которая ранее носила имя украинского националиста Дмитрия Донцова, сообщили власти Запорожья.

Судоплатов родился в Мелитополе в 1907 году. С 1932 года он служил во внешней разведке СССР, разрабатывал спецоперации и развивал агентурные сети. Он известен тем, что ликвидировал Евгения Коновальца — одного из лидеров украинских националистов.

Вот о таких героях должны знать люди, а не о нацистах https://t.me/radioARBAT/12980 Владимир Рогов (ВГА Запорожской области) и новая памятная табличка генерал-лейтенанту НКВД Павлу Судоплатову в Мелитополе.

Мариуполь — русский. На въезде в город установили портреты Бати (Захарченко) и командиров "Спарты" — Моторолы, Вохи и Водяного. И пускай до последнего часа расплаты,

Дня торжества, недалекого дня,

Мне не дожить как и многим ребятам,

Которые были не хуже меня.

Я долг свой всегда по-солдатски приемлю

И если уж смерть выбирать нам друзья,

То лучше чем смерть за родимую землю

И выбрать нельзя... (с)

Константин Симонов