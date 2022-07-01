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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне!

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Потомки достойныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Легендарный ОркестрНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11В Чернигове приняли решение посвятить премьера Британии Бориса Джонсона в козакиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11В Европе, тем временем, вспоминают границы Российской империи 1914 годаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Укропские родители. Один другого стоят.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Тем временем в АмерикеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11На плакате: Нужны деньги на путешествие в 1941 год, чтобы передать отцу Джо Байдена презервативНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Как скоро?

Давно идут стоны: «Машине со знаком «Z» в Москве прокололи колеса»… «Тетка в бухгалтерии возмутилась, ты что, мол, за войну»!?!? 
Да плевать. Если будем бояться тех, кого реально в миллиард раз меньше, чем нас, они нас одолеют. Нельзя ни бояться, не стесняться.

Надо объединяться.  
Мы закрываем лица воюющих солдат, что это за бред? Погибших показываем открыто, значит их родственников не бережем, так получается? Героев портреты показываем, то же самое? 
Эх ребята, врага надо бить так, чтоб в башке каждого из оставшихся в живых и мысли не появлялось о мести. Пусть дрожат. Русский асфальтоукладчик пройдет по всем намеченным маршрутам. И корабль пройдет, по всем нужным акваториям.

 
Александр Ходаковский и Юля Чичерина предложили отличительный знак для родственников воюющих солдат. Надо придумать его и вводить, это нужное дело, общество этот знак не расколет, только определит гнилой кусок, который, как минимум не наш. (Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков)Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Этого офицера знаю с лейтенанта, более двадцати лет. Он всегда был героем, и я рад, что об этом знает теперь вся страна! https://t.me/radioARBAT/13036Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11В Волгоград завершен 18-метровый портрет погибшего на Украине героя.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Краснодарский стрит-артНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Нижний Новгород

 

В освобожденном Мелитополе открыли мемориальную доску в память о советском разведчике Павле Судоплатове.
Кроме того, в его честь в городе назвали улицу, которая ранее носила имя украинского националиста Дмитрия Донцова, сообщили власти Запорожья.
Судоплатов родился в Мелитополе в 1907 году. С 1932 года он служил во внешней разведке СССР, разрабатывал спецоперации и развивал агентурные сети. Он известен тем, что ликвидировал Евгения Коновальца — одного из лидеров украинских националистов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11
Вот о таких героях должны знать люди, а не о нацистах https://t.me/radioARBAT/12980Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Владимир Рогов (ВГА Запорожской области) и новая памятная табличка генерал-лейтенанту НКВД Павлу Судоплатову в Мелитополе.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11
Мариуполь — русский.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11На въезде в город установили портреты Бати (Захарченко) и командиров "Спарты" — Моторолы, Вохи и Водяного.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11И пускай до последнего часа расплаты, 
Дня торжества, недалекого дня, 
Мне не дожить как и многим ребятам, 
Которые были не хуже меня.  

Я долг свой всегда по-солдатски приемлю 
И если уж смерть выбирать нам друзья, 
То лучше чем смерть за родимую землю 
И выбрать нельзя... (с)

Константин Симонов

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