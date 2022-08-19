Голод имени Путина

То, что вы видите на фотографии, называется “Hungersteine” или «Камень голода» — конкретно этот камень находится в реке Эльба, текущей из Чешских Альп через всю Германию к Северному морю и относится к 1616 году. Надпись на нем гласит: “Wenn du mich seehst, dann weine” – “Если вы видите меня, плачьте”.

Такие камни можно найти по всей Центральной Европе и последний раз они показывались из воды в засуху 2018 года. Тогда вынырнули только верхушки камней, а что происходит сегодня, вы сами видите на снимке.На этих камнях “высечены годы трудностей, а инициалы авторов утеряны для истории”, — написала группа чешских исследователей в исследовании 2013 года. “Основные надписи предупреждают о последствиях засухи. В нем говорилось, что засухи принесли плохой урожай, нехватку продовольствия, высокие цены и голод для бедных людей ”. По словам исследователей, камни напоминают об исторических засухах.

Эти камни использовались для обозначения «отчаянно низкого уровня рек, что предвещает не просто голод, а голодные годы».

Ученые из Европейской обсерватории по борьбе с засухой заявили, что засуха может стать самой сильной за последние 500 лет:

«На данный момент … это, кажется, худший» год за 500 лет, хотя полный анализ необходимо будет провести ретроспективно», — сказала Андреа Торети, старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра ЕК, который собирает данные для Европейской обсерватории по борьбе с засухой.

Помните публикации по поводу реки По, пересохшей в Италии? Дело в том, что она в полноводном состоянии обеспечивала выращивание до 30% итальянского урожая, от риса и пшеницы до оливок и цитрусовых. То есть сейчас итальянцы уже гарантированно лишились трети посадок, которые выгорели под палящим солнцем — общий же недобор только предстоит оценить.

В районах, примыкающих к реке По, объявлено чрезвычайное положение. Франция создала кризисную группу для борьбы с самой сильной засухой за всю историю наблюдений, которая оставила выжженные деревни без безопасной питьевой воды, а фермеры предупреждают о нехватке молока зимой. Большие территории Румынии, Венгрии и Украины также засыхают, а условия, связанные с небывалой жарой, разжигают лесные пожары в Испании и Португалии.

Вот вам еще одна красивая картинка — это озеро Веленце в Венгрии, высохшее почти полностью, остались небольшие лужи в самых глубоких местах: Немногим лучше ситуация в Британии — там зоной засухи стала вся Англия и большая часть Уэльса. Крупнейшие реки Европы обмелели, Темза, По и Рейн местами превратились в ручейки с водой по колено, а в реках Франции не просто обмеление, но и очень высокая температура. Стоит напомнить, что все французские АЭС стоят как раз на реках.

Технология АЭС такова, что температура воды, использующаяся для охлаждения, не может быть выше 28 градусов по Цельсию — между тем, она еще в середине июля превысила 30 градусов. Из 56 энергоблоков сейчас стоят 30, а остальные значительно снизили мощность генерации электричества — и впервые в 21 веке Франция превратилась из экспортера энергии в импортера.

Кроме того, в перегретых и пересыхающих реках и озерах массово гибнет рыба, что заставляет экологов бить тревогу на всех уровнях, но чиновникам из Евросоюза сейчас некогда — они судорожно решают, что делать с энергетикой уже через пару месяцев.

По прогнозам Федерального управления водных путей и судоходства Германии, отметка в Каубе, к западу от Франкфурта, упадет до критической глубины в 40 сантиметров (чуть менее 16 дюймов) рано утром 12 августа. На этом уровне большинство барж, которые перевозят грузы от дизельного топлива до угля, фактически неспособны пересекать реку. Ожидается, что на следующий день она продолжит падать до 37 сантиметров.

Для понимания: Рейн начинается в горах Швейцарии и почти на всем своем протяжении в 1300 километров является одним из ключевых транспортных маршрутов Центральной Европы и Германии. Компании, в том числе химический гигант BASF и производитель стали Thyssenkrupp AG используют Рейн для доставки сырья и готовой продукции.

Ниже по течению — в Дуйсбурге, недалеко от Кельна — уровень составляет 172 сантиметра, при этом 150 сантиметров считаются порогом, который делает экономически невыгодной транспортировку материалов на баржах — таких, как коксующийся уголь и железная руда.

Тут вот что важно: из 16 угольных электростанций, которые пытаются реанимировать немцы, запущена только одна — но и она испытывает недостаток энергетического угля, ибо баржи невозможно загрузить больше, чем на одну треть от грузоподъемности. Получи, Путин!

Измеренный уровень воды — это не фактическая глубина реки, а скорее показатель судоходности. Поставки уже несколько недель затруднены из-за низкой воды, ограничивающей количество барж, которые могут перевозить. Стоимость перевозки топлива в Базель в Швейцарии сейчас составляет 267 евро (276 долларов) за тонну по сравнению с примерно 25 евро за тонну в начале июня, показывают данные Insights Global.

Низкие уровни могут вызвать головную боль при планировании для таких коммунальных предприятий, как EnBW AG и Uniper SE, последняя из которых недавно получила финансовую помощь в размере 17 млрд долларов от правительства Германии, чтобы предотвратить коллапс своей энергетической сети.

Получи еще раз, Путин!

Глубинная суть событий в том, что в 2022 году Европа может не собрать достаточно продовольствия, чтобы прокормить собственное население. Существует три уровня угрозы засухи: первый означает промежуточное состояние, когда осадков недостаточно, но снижение урожайности не носит критический характер; второй — когда осадков слишком мало, чтобы прогнозировать урожай в принципе; третий — когда осадков нет совсем и урожай обречен.

Сейчас в Европе на втором уровне опасности 47% стран, на третьем — 10%. При этом страдают не только южные и центральные регионы Евросоюза, отдельные признаки засушливости зафиксированы в Ирландии, Британии, Дании и Скандинавии. А это значит, что европейцы рискуют не просто низким урожаем, но и грядущим недостатком еды — вместе с холодом и недостатком электроэнергии получается просто адский коктейль.

Естественно, нужно было найти виноватых во всем этом безобразии — и что бы вы думали? Нашли! Вернее, даже не искали, виновный был определен заранее.

Существует этот миф, особенно в развивающихся странах, о том, что Соединенные Штаты каким-то образом создали глобальный голод, что санкции Соединенных Штатов ведут к падению цен на сельскохозяйственную продукцию, резкому росту цен на сельскохозяйственную продукцию … вопреки российской пропаганде, поставки пшеницы в этом году — благодаря небывалым урожаям из Соединенных Штатов, из Бразилии, Аргентины и нескольких крупных стран-производителей пшеницы, благодаря отличной погоде — в этом году на самом деле рекордный урожай ” — Стивен Тиан, директор по исследованиям Йельского института исполнительного руководства.

Тут стоило бы попенять господину Тиану, не учитывающему важные политические и экономические моменты. Во-первых, в Америке инфляция и Белый дом думает о снижении цен для своего населения. несмотря на падение цен на бензин, продовольствие продолжает дорожать — и если еще создать его дефицит, экспортируя зерно в Евросоюз, то может повториться ситуация с топливом и газом — отправляя продукцию бедным европейцам, американцы взвинтили цены в своей стране.

Во-вторых, бразильцы, аргентинцы и «несколько крупных производителей» предпочитают отправлять продовольствие в Китай, Индию и прочую Азию по долгосрочным контрактам — как и в случае с Катаром, их меньше всего интересует спотовый рынок, который постоянно трясет.

Тиан и Джеффри Зонненфельд, старший заместитель декана Йельской школы менеджмента по изучению лидерства, изложили это на брифинге в четверг в Вашингтонском центре иностранной прессы, где они рассказали журналистам о тяжелом состоянии российской экономики после нескольких месяцев санкций и бегства международных компаний из России.

Да-да, мы уже обсуждали нашу никчемную жизнь и ужасные последствия санкций. Еще немного и международные рейтинговые агентства изменят инвестиционный рейтинг России с ВВВ на СССР — где тогда искать Йельский университет и международные рейтинговые агентства, лучше вообще не думать. Потому что страшно.

Да, санкции прошлись по нам крайне жестоко. Дошло до того, что COVID-19 отзывает свои штаммы и прекращает работу в России. Получи, Путин!

Положение России как экспортера сырьевых товаров “безвозвратно ухудшилось”, поскольку она потеряла доступ к своим бывшим основным рынкам и сталкивается с проблемами при повороте в Азию с экспортом несырьевых товаров, таких как трубопроводный газ.

Что касается голода, Тиан объяснил, что, даже если в этом году из Украины не удалось вывезти пшеницу, мировые поставки остаются выше, чем в прошлом году. Пшеница из Украины только еще больше увеличит поставки. Отражая эту динамику, цены на пшеницу фактически вернулись к тому уровню, который был до российского вторжения, отметил он, а фьючерсы на пшеницу находятся в контанго, что означает, что будущие цены на пшеницу, как ожидается, будут ниже, чем сейчас.

“Таким образом, это показывает, что во многом первоначальный скачок цен на пшеницу в марте и апреле, когда [цена] почти удвоилась, был вызван в большей степени ценообразованием на финансовых рынках в смысле Армагеддона, который так и не состоялся”, — сказал он. “Это не отражает реальных фундаментальных показателей спроса и предложения, потому что у нас растет предложение”.

Мистера Тиана можно заслушаться, но позвольте вопрос, сэр. Каким образом Вам удалось так ловко убежать в своем докладе от корреляции цен на энергоносители с ценами на продовольствие? Видите ли, чтобы вырастить тонну пшеницы, необходима не только вода, но и около двух с половиной тонн горючего для тракторов, грузовиков и судов, перевозящих пшеницу — и это мы еще не берем энергию, которая нужна для просушки, провеивания, сепарации и качественного хранения зерна в специальных емкостях.

Вам должно быть ведомо, сэр, что африканские страны начали бить тревогу по поводу санкций против России еще в марте, справедливо сочтя их прямой угрозой своей продовольственной безопасности — с тех пор в продовольственное и энергетическое пике ушли Шри-Ланка, Непал и Гана, поскольку эти две штуки в экономике максимально взаимосвязаны, сэр. Мало того, за Шри-Ланкой уже стихийная очередь организовалась, поэтому делегации Бангладеш, Мьянмы, Конго, Уганды, ЦАР, Судана, ЮАР, Эфиопии, Эритреи, Южного Судана, Алжира, Туниса, Марокко и еще ряда стран из Москвы не вылазят. Именно из Москвы, ибо в Брюсселе им сразу дали от ворот поворот — поэтому не удивляйтесь, сэр, растущей активности России в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

И да, нам тоже очень грустно, потому что цены на наш авторитарный газ снизились до почти неприличных 2169 долларов за тысячу кубометров — и заодно подумайте, сколько будет стоит Ваш круассан, сэр, приготовленный на газу за такую цену. А вы же привыкли жрать, как не в себя, по дюжине круассанов сразу — так что привыкайте экономить. Начните снижать дозу, хотя бы на пару штук каждый день — глядишь, через неделю вообще без круассанов жить сможете, сэр.

Но главное, что должно было Вас насторожить, сэр, так это Гидрометцентр России — судя по всему, ответные санкции против Запада в этом году удались на славу.

И это еще Дмитрия Анатольича к пульту от климатического оружия не подпускали.

https://xn----7sbqrchg0aez4l.xn--p1acf/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0...

Пишут, что счет барж и судов, которые застряли на румынско-болгарской границе из-за падения уровня воды в Дунае, уже идет на сотни. Интересно, кого Европа будет винить в аномальной засухе? Снова Россию?

