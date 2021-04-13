Наконец-то достойный ответ Познеру. Без лишних эмоций, но с заметным презрением к человеку-флюгеру, который меняет свои убеждения и свою пропаганду, как перчатки. Собственно, это главное, что надо понимать о таких, как он.

Александр Щипков показывает, как пропагандист коммунизма стал пропагандистом либерализма, «немножко» поменяв свою риторику. И напомнил, что семья Познеров, живя на Западе, имеет некоторые заслуги перед советской разведкой — что ещё добавляет красок к его беспринципности.

Как при Союзе, так и сейчас Познер — враг православия и русского мира. Говоря о нашей Церкви, он демонстрирует религиозный расизм и интеллектуальное шулерство.

Вопрос же в другом — и это главный предмет внимания Щипкова — почему православные медиа подыгрывают антицерковной пропаганде либералов? Как это вообще возможно? Кто это делает?

А делают те священники и церковные деятели, для которых секулярный мир роднее православного, а Познер является гуру и «фигурой, определяющей мышление современной России».

К сожалению, это статусные люди в Церкви и на телеканале «Спас», имена которых хорошо известны и здесь называются — протоиерей Козлов, отец Александр Абрамов и др. Щипков называет их сторонниками либерал-православия — по сути, это церковный аналог сислибов в государственной власти.

На правах заместителя Главы Всемирного русского народного собора, Александр Владимирович не боится об этом сказать, так как их медийная активность привела к тому, что включая православные каналы, не можешь уже порой отличить их от «Дождя».

Главная проблема не в Познере, а в том, что в государстве и даже Церкви засели статусные его единомышленники. Те, для кого религиозный расизм и русофобия Познера вполне приемлемы и не мешают считать его почти «совестью нации».

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1028287.html