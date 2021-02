Совместное заявление коммунистических и рабочих партий

На передней линии борьбы за здоровье, труд и другие права рабочего класса и народов

После начала пандемии Covid-19, которая также стала катализатором углубления капиталистического кризиса, прошел год, принесший много страданий рабочему классу во всем мире и другим народным слоям. Более 100 миллионов человек заболели, более 2 миллионов человек умерли, миллионы людей столкнулись с резким ухудшением условий своей жизни, с социальными тупиками капитализма, такими как безработица, обострение эксплуатации и усиление репрессий.

Мы, коммунистические и рабочие партии, подписывающие это Совместное заявление, хотим, прежде всего, выразить свою солидарность с теми, кто пострадал от пандемии CoVID-19, потерял близких, заболел, а также сердечную благодарность врачам и медсестрам, персоналу больниц, медицинских учреждений, которые в течение года борются с этой болезнью и продолжают бороться с ней, сталкиваясь с большими трудностями.

За этот год возникли острые проблемы в оказании первичной медико-санитарной помощи, в больницах, нехватка медицинского и сестринского персонала, отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), необходимых средств защиты из-за недостаточного финансирования, коммерциализации и приватизации услуг общественного здравоохранения, производства лекарств и медицинских средств защиты, что является тенденцией, выраженной во всем капиталистическом мире. В то же время монополистические группы, фармацевтические компании пожинают миллиарды, увеличивая свою прибыль, в то время как лекарства, медицинские расходные материалы, вакцины, исследования, находящиеся в руках крупного капитала, становятся предметом спекуляций, усиления неравномерности стран и геополитической конфронтации. Усиление конкуренции за производство и распространение вакцин и лекарств, задержки с необходимой вакцинацией, ограничения и неразглашение условий контрактов с фармацевтическими компаниями - все это свидетельствует о тупиках капиталистической эксплуататорской системы, которая действует на основе прибыли монополий. Подчеркивается важность борьбы за права рабочих и народов, за необходимость социализма, который может поставить современные научные и технические возможности на службу народным потребностям.

Коммунистические и рабочие партии приветствуют борьбу медицинских работников, а также борьбу трудящихся, крестьян, самозанятых, которые требуют принятия мер для поддержки их доходов и защиты их здоровья.

Они осуждают правительства, которые в условиях пандемии принимают новые антинародные и антирабочие меры, взваливают бремя кризиса на плечи трудящихся и народов и в то же время подавляют их борьбу, проявляя авторитаризм и полицейский произвол.

Коммунистические и рабочие партии продолжают свою борьбу. Они требуют предоставления государственных – бесплатных услуг здравоохранения в каждой стране, принятия существенных мер по борьбе с эпидемией, по защите здоровья и жизни народов:

- Немедленное государственное финансирование услуг общественного здравоохранения, прием на постоянную работу врачей и средний медицинский персонал, которые будут иметь полный набор прав. Покрытие всех потребностей в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и обеспечение инфраструктурой, необходимой для полноценного функционирования служб общественного здравоохранения и проведения научных исследований.

- Более быстрая вакцинация народа в каждой стране эффективными, безопасными и бесплатными вакцинами, без ограничений в поставках вакцин, поскольку мы наблюдаем, что это происходит в ущерб народам менее развитых капиталистических стран. Отмена патентов на вакцины и все другие необходимые лекарства, которые могут помочь в лечении пандемии.

- Немедленная бесплатная выдача всему населению государством всех необходимых средств профилактики и защиты (масок, перчаток, антисептиков и т. д.), проведение тестов.

- Защита доходов и прав трудящихся. Защита безработных, усиление борьбы с капиталом и его политическими выразителями, которые пытаются и дальше урезать заработную плату и пенсии, попирать страховые, трудовые и демократические права. Принять меры для защиты трудящихся на рабочих местах, в транспорте, в школах и вузах.

- Нет - ущемлению демократических прав народов под предлогом коронавируса.

- Усилить борьбу против империалистических вмешательств и немедленно отменить все санкции и меры экономической изоляции, которые в условиях пандемии являются еще более несправедливыми и преступными, как например, преступная блокада Кубы и Венесуэлы со стороны американского империализма, отменить неприемлемые действия США по возвращению Кубы в список так называемых «государств, поддерживающих терроризм».

- Мы говорим «нет» империалистическим вмешательствам и военным учениям, как, например, тем, которые проводит НАТО, и требуем предоставления необходимых ресурсов и финансирования систем здравоохранения и социального обеспечения.

