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ЧВК Вагнер? Это как?

Думали, что это юмор наших фрилансеров, пропатчевать «Вагнером» местных бойцов Центральноафриканской Республики, но оказалось, что на отпразднованном 1 декабря Дне Республики, на параде прошла целая «коробка» с солдатами ЦАР, где на рукаве опять был всё тот же шеврон «Вагнера».ЧВК Вагнер? Это как?Интересно, а как ныне и в данной ситуации будут коррелировать недавно введённые Евросоюзом санкции против «Группы Вагнера» в купе с большими аппетитами Франции на ЦАР? Ввели санкции против признанного ООН правительства?ЧВК Вагнер? Это как?Вот же на фото настоящие «вагнеровцы», а не какие-то мифические ребята, которым будто бы заняться нечем, кто как ездить по десятку непонятным странам.ЧВК Вагнер? Это как?

Эксперт: в Африке распространился культ «ЧВК Вагнера»

Эксперт: в Африке распространился культ «ЧВК Вагнера»Автор военно-политического телеграм-канала «Броненосец П» прокомментировал фотографии солдат Центральноафриканской Республики с нашивками российской «ЧВК Вагнера», появившиеся в соцсетях.

Автор уверен, что «вагнеровцы» - нечто намного большее, чем просто команда специалистов по военному делу и безопасности.

Структура, именуемая ЧВК "Вагнер", несмотря на немецкого композитора в своем названии не компания "диких гусей", а сугубо русскоязычная, по духу даже русская компания, имеющая однозначную идеологию и внешнеполитическую позицию.

Лично я уверен, что шевроны, носимые ФАКА, это не принадлежность какой-либо степени к "музыкантам", а желание продемонстрировать свою сопричастность к фактически культу "оркестра".

Подобных фотографий в сети появляется все больше. В ЦАР, как и вообще в Африке, чрезвычайно популярна российская ЧВК. Россияне пользуются всеобщей любовью за помощь в борьбе против террористов, люди охотно позируют с символикой российских инструкторов, а о них самих ходят легенды.

Эксперт: в Африке распространился культ «ЧВК Вагнера»

https://zzackon.ru/blog/43168196795/Ekspert-v-Afrike-raspros...

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