ЧВК Вагнер? Это как?

Автор уверен, что «вагнеровцы» - нечто намного большее, чем просто команда специалистов по военному делу и безопасности.

Структура, именуемая ЧВК "Вагнер", несмотря на немецкого композитора в своем названии не компания "диких гусей", а сугубо русскоязычная, по духу даже русская компания, имеющая однозначную идеологию и внешнеполитическую позицию.

Лично я уверен, что шевроны, носимые ФАКА, это не принадлежность какой-либо степени к "музыкантам", а желание продемонстрировать свою сопричастность к фактически культу "оркестра".

Подобных фотографий в сети появляется все больше. В ЦАР, как и вообще в Африке, чрезвычайно популярна российская ЧВК. Россияне пользуются всеобщей любовью за помощь в борьбе против террористов, люди охотно позируют с символикой российских инструкторов, а о них самих ходят легенды.