Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Будет то же самое,что с ваучерами: советские вклады на "законных" основаниях перейдут олигархам...Пронько об афере ...
  • Светлана Митленко
    Да что там на уроках, хотя бы тут кто ознакомился. И уже хорошо.Несгибаемая Вики....
  • Елена
    Княгиня Вера Оболенская совершила Подвиг, об этом непременно нужно рассказывать потомках на уроках истории; чтобы зна...Несгибаемая Вики....

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5

1950-е — 1    1950-е — 2    1950-е — 3     1950-е — 4

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5ЗИЛ-150, один из последних выпущенных грузовиков этой модели. На конвейере 150-й продержался до 7 октября 1957 года. На снимке фестиваль молодёжи и студентов 1957 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов в СССР. г. Москва. 1957 год. Автор фото М. Трахман, колоризировано.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов знакомятся с Москвой, 1957.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Швейцарский турист на Красной площади. 1957 год. Фестиваль молодежи и студентов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Фестиваль молодёжи и студентов, Москва, 1957 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Памятник ковру-самолёту, установленный к фестивалю молодежи и студентов на площади Дзержинского. Москва, 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Украшение в честь фестиваля молодёжи, 1957. Это было крупнейшее событие под лозунгом «За мир и дружбу»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Фестиваль - 1957 год. Фото В.Соболев

1957 год. Казань. Грузовой речной порт:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Советский рисунок 1957 года про городской транспорт будущего. Верно предугадали электросамокаты, велосипеды, моноколесо
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5АЗ-13 Чайка, предсерийный образец, 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5«Чайка» на советской выставке в Нью-Йорке, 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Открылся 6 июня 1957 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5На первомайской демонстрации 1957 года в Муроме, Владимирская область. На местном радиозаводе освоен выпуск радиоприёмника А-9 для нового автомобиля «Волга»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5В Череповецком кинотеатре "Комсомолец", построенном и открытом в ноябре 1957 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Толмачёво — один из двух пассажирских аэропортов Новосибирска в 1957 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Сенокос в деревне, 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Железнодорожный пейзаж. Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5У Белорусского вокзала. Москва, 1957 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Тренировка московских яхтсменов, Москва 1957 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Москва, вид на улицу Горького от гостиницы «Москва», 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Московское метро, зима 1957 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 51957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 59 апреля 1957 года в СССР экспериментально был изготовлен мобильный телефон.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 51957 г. Советский изобретатель Леонид Куприянович звонит из автомобиля, находящегося в лесу, по беспроводной связи.

Изобретение Радиофон ЛК-1. Радиус действия: 20-30 км.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Первый мобильный телефон в мире. Сделано в СССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 523 июня 1957 г - сборная СССР по футболу провела свой первый отборочный матч чемпионата мира. В Москве советская команда победила сборную Польши со счетом 3-0

5 декабря 1957 года был спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин»:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Станция «Восток», расположена в самом центре антарктического континента, и до сих пор функционирует с 1957 года. Сейчас ее считают Южным полюсом холода нашей планеты.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5А. Стешанов. В ожидании салюта. Камера "Любитель". 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 56 ноября 1957 года в Ленинграде в центре памятника Борцам Революции на Марсовом поле от пламени мартеновской печи Кировского завода был зажжён первый в СССР Вечный огонь — символ памяти о павших героях.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Китайский город Ухань встречает советского маршала К. Е. Ворошилова, апрель 1957 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин выступает перед рабочими одного из заводов Советского Союза во время визита в СССР. Ноябрь 1957 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Празднование Дня Военно-Морского флота СССР. Ленинград. 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Р-5М — ПЕРВАЯ В МИРЕ РАКЕТА С ЯДЕРНОЙ БОЕГОЛОВКОЙ на параде в Москве 7 ноября 1957 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Группа рабочих Путиловского завода, участвовавших в штурме Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917. г. Ленинград. 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5В октябре 1957 года, взамен прежней модели ЗИЛ-ММЗ-585В, Мытищинский машиностроительный завод перешёл к выпуску строительных самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585И на новом шасси ЗИЛ-164Г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Горка перед Дворцом им. Свердлова (ДК Солдатова). Пермь. 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Дети играют в футбол на улице. Москва, 1957 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5В Московском дворике. Большой Ивановский переулок, 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5В 1957 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О развитии жилищного строительства в СССР". Тем самым было дано начало строительству домов, которые были прозваны "хрущёвками"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Кухня в интерьере новой малометражной квартиры. 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Сумгаитский алюминиевый завод в Азербайджанской ССР. Идет обработка электролизной ванны. 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Азербайджанская свадьба .1957 год .
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Колхозники слушают радио. Челябинская область. 1957–1959 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Самообслуживание в молочном отделе, 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Балетный класс в Москве, 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Фонтан "Девушка с веслом" в парке Горького г. Минск. 1957-59 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Комендантский патруль. Город Горький. 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Новогоднее представление на стадионе «Лужники» в честь наступающего 1957 года. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5У входа в парк. 1957г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5«Прорубают» проспект Калинина, 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Москва в районе Арбатских ворот. Акварель Г. Храпака. 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Портрет студента. Картина Андрея Крылова. 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Плакат о слухах. 1957 год.

Кому не место за праздничным столом. Из газеты «Слава Севастополя», 1 января 1958 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 51958 год. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ.
Фото Б.М. Косарев
Коммент от @komsorgi:

"16 июня 1958 года в Будапеште был повешен бывший венгерский премьер-министр Имре Надь, руководивший страной во время антисоветского восстания осенью 1956 года. Казнь вызвала протесты на Западе, основным адресатом которых стало даже не новое правительство Имре Хорвата, установленное в ходе подавления восстания, а СССР, чьи танки и привели Хорвата к власти. В столице Западной Германии Бонне протесты закончились тем, что немецкие студенты и венгерские эмигранты, забросали камнями советское посольство.

В ответ на это в Москве состоялись свои демонстрации, прошедшие "по немецкому сценарию". Москвичи с лозунгами "Долой фашистских молодчиков" окружили посольство ФРГ и вскоре перешли от выкрикивания проклятий к метанию камней в посольские окна. Порядок был наведен силами конной милиции, которая, впрочем, не очень усердствовала."

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Фотографии интерьеров домов русских деревень Иркутской области. 1958 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 528 ноября 1958 года в подмосковном военном городке Монино по приказу маршала авиации С.А. Красовского был учреждён музей авиационной техники.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 528 ноября 1958 года в подмосковном военном городке Монино по приказу маршала авиации С.А. Красовского был учреждён музей авиационной техники.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 528 ноября 1958 года в подмосковном военном городке Монино по приказу маршала авиации С.А. Красовского был учреждён музей авиационной техники.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Экипаж научно-исследовательского судна "Обь" вместе с пингвинами. Антарктида, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Агитационный авто-мотопробег, посвящённый выборам в Верховный Совет. Москва, март 1958 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Агитмашина на очередном рейсе. Молдавская ССР, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 520 декабря 1958 в Москве на площади Дзержинского (Лубянская) открыт памятник Дзержинскому
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5В 1958 году на фотографию американского туриста Джона Шульца попал необычный автомобиль – двухместный кабриолет с надписью «Ленинград» на капоте. Этот впечатляющий спорткар был построен в 1956 году инженером Аркадием Бабичем на основе ГАЗ-12. Под капотом автомобиля стоял шестицилиндровый 3,5-литровый мотор мощностью 90 л. с.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Американский фотограф Джон Шульц в СССР, 1958 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Мужчины ждут результатов скачек на Московском ипподроме, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Открытая продажа телевизоров и радиоприемников в магазине Ленкультторга, 1958.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Павильон СССР на Всемирной выставке. Фото Валентина Хухлаева. Бельгия, г. Брюссель. 28 мая 1958 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5На Всемирной выставке в Брюсселе-1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Посетители у автомобиля «Волга» М-21 в главном зале Советского павильона на Всемирной выставке в Брюсселе, Бельгия, 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5«Победа» выпускалась до 1958 года, и за это время с конвейера сошли более 240 тысяч автомобилей
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5«Красная стрела» на перегоне Бологое-Тверь. 24 мая 1958 года

Магазин Октябрьского райпищеторга №56. Ленинград, 1958 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Новогодние шоколадные наборы в кондитерском отделе магазина. Москва. 1958 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Стомиллионная бутылка шампанского, произведенная в СССР в 1958 году.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Автобус маршрута "Харьков-Днепропетровск". 1958 год. Фото В. Тарасевич
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5В палатке №2 ОРСА треста №23. Продавец Маша Гаврикова. Рязань.  27 октября 1958 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5Женщины с уличными подметальными машинами. Москва, 1958 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 51958 год. Реставрированная фотография из Хабаровского края
_____

Продолжение следует...

историяЧёшевафотоностальгия
1
Обсудить

Картина дня

наверх