Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 5

1950-е — 1 1950-е — 2 1950-е — 3 1950-е — 4



Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...

ЗИЛ-150, один из последних выпущенных грузовиков этой модели. На конвейере 150-й продержался до 7 октября 1957 года. На снимке фестиваль молодёжи и студентов 1957 года

IV Всемирный фестиваль молодежи и студентов в СССР. г. Москва. 1957 год. Автор фото М. Трахман, колоризировано.

Гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов знакомятся с Москвой, 1957.

Швейцарский турист на Красной площади. 1957 год. Фестиваль молодежи и студентов.

Фестиваль молодёжи и студентов, Москва, 1957 г.

Памятник ковру-самолёту, установленный к фестивалю молодежи и студентов на площади Дзержинского. Москва, 1957 год.

Украшение в честь фестиваля молодёжи, 1957. Это было крупнейшее событие под лозунгом «За мир и дружбу»

Фестиваль - 1957 год. Фото В.Соболев

1957 год. Казань. Грузовой речной порт:















Советский рисунок 1957 года про городской транспорт будущего. Верно предугадали электросамокаты, велосипеды, моноколесо

АЗ-13 Чайка, предсерийный образец, 1957 год

«Чайка» на советской выставке в Нью-Йорке, 1957 год.

Открылся 6 июня 1957 года

На первомайской демонстрации 1957 года в Муроме, Владимирская область. На местном радиозаводе освоен выпуск радиоприёмника А-9 для нового автомобиля «Волга»

В Череповецком кинотеатре "Комсомолец", построенном и открытом в ноябре 1957 года.

Толмачёво — один из двух пассажирских аэропортов Новосибирска в 1957 г.

Сенокос в деревне, 1957 год

Железнодорожный пейзаж. Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1957 год

У Белорусского вокзала. Москва, 1957 г

Тренировка московских яхтсменов, Москва 1957 г

Москва, вид на улицу Горького от гостиницы «Москва», 1957

Московское метро, зима 1957 года

1957 год

9 апреля 1957 года в СССР экспериментально был изготовлен мобильный телефон.

1957 г. Советский изобретатель Леонид Куприянович звонит из автомобиля, находящегося в лесу, по беспроводной связи.

Изобретение Радиофон ЛК-1. Радиус действия: 20-30 км.Первый мобильный телефон в мире. Сделано в СССР23 июня 1957 г - сборная СССР по футболу провела свой первый отборочный матч чемпионата мира. В Москве советская команда победила сборную Польши со счетом 3-0

5 декабря 1957 года был спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин»:





























Станция «Восток», расположена в самом центре антарктического континента, и до сих пор функционирует с 1957 года. Сейчас ее считают Южным полюсом холода нашей планеты.

А. Стешанов. В ожидании салюта. Камера "Любитель". 1957 год.

6 ноября 1957 года в Ленинграде в центре памятника Борцам Революции на Марсовом поле от пламени мартеновской печи Кировского завода был зажжён первый в СССР Вечный огонь — символ памяти о павших героях.

Китайский город Ухань встречает советского маршала К. Е. Ворошилова, апрель 1957 года.

Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин выступает перед рабочими одного из заводов Советского Союза во время визита в СССР. Ноябрь 1957 года

Празднование Дня Военно-Морского флота СССР. Ленинград. 1957 год

Р-5М — ПЕРВАЯ В МИРЕ РАКЕТА С ЯДЕРНОЙ БОЕГОЛОВКОЙ на параде в Москве 7 ноября 1957 года

Группа рабочих Путиловского завода, участвовавших в штурме Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917. г. Ленинград. 1957 год

В октябре 1957 года, взамен прежней модели ЗИЛ-ММЗ-585В, Мытищинский машиностроительный завод перешёл к выпуску строительных самосвалов ЗИЛ-ММЗ-585И на новом шасси ЗИЛ-164Г

Горка перед Дворцом им. Свердлова (ДК Солдатова). Пермь. 1957 год.

Дети играют в футбол на улице. Москва, 1957 г.

В Московском дворике. Большой Ивановский переулок, 1957

В 1957 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О развитии жилищного строительства в СССР". Тем самым было дано начало строительству домов, которые были прозваны "хрущёвками"

Кухня в интерьере новой малометражной квартиры. 1957 год.

Сумгаитский алюминиевый завод в Азербайджанской ССР. Идет обработка электролизной ванны. 1957 год

Азербайджанская свадьба .1957 год .

Колхозники слушают радио. Челябинская область. 1957–1959 годы

Самообслуживание в молочном отделе, 1957

Балетный класс в Москве, 1957

Фонтан "Девушка с веслом" в парке Горького г. Минск. 1957-59 год

Комендантский патруль. Город Горький. 1957 год

Новогоднее представление на стадионе «Лужники» в честь наступающего 1957 года. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн.

У входа в парк. 1957г.

«Прорубают» проспект Калинина, 1957 год

Москва в районе Арбатских ворот. Акварель Г. Храпака. 1957 год.

Портрет студента. Картина Андрея Крылова. 1957 год.

Плакат о слухах. 1957 год.

Кому не место за праздничным столом. Из газеты «Слава Севастополя», 1 января 1958 года:













1958 год. Разгром посольства ФРГ на Большой Грузинской в отместку за разгром Советского посольства немецкими и венгерскими студентами в ФРГ.

Фото Б.М. Косарев

Коммент от @komsorgi:

"16 июня 1958 года в Будапеште был повешен бывший венгерский премьер-министр Имре Надь, руководивший страной во время антисоветского восстания осенью 1956 года. Казнь вызвала протесты на Западе, основным адресатом которых стало даже не новое правительство Имре Хорвата, установленное в ходе подавления восстания, а СССР, чьи танки и привели Хорвата к власти. В столице Западной Германии Бонне протесты закончились тем, что немецкие студенты и венгерские эмигранты, забросали камнями советское посольство.

В ответ на это в Москве состоялись свои демонстрации, прошедшие "по немецкому сценарию". Москвичи с лозунгами "Долой фашистских молодчиков" окружили посольство ФРГ и вскоре перешли от выкрикивания проклятий к метанию камней в посольские окна. Порядок был наведен силами конной милиции, которая, впрочем, не очень усердствовала."







Фотографии интерьеров домов русских деревень Иркутской области. 1958 год:















28 ноября 1958 года в подмосковном военном городке Монино по приказу маршала авиации С.А. Красовского был учреждён музей авиационной техники.

28 ноября 1958 года в подмосковном военном городке Монино по приказу маршала авиации С.А. Красовского был учреждён музей авиационной техники.

28 ноября 1958 года в подмосковном военном городке Монино по приказу маршала авиации С.А. Красовского был учреждён музей авиационной техники.

Экипаж научно-исследовательского судна "Обь" вместе с пингвинами. Антарктида, 1958 год.

Агитационный авто-мотопробег, посвящённый выборам в Верховный Совет. Москва, март 1958 года.

Агитмашина на очередном рейсе. Молдавская ССР, 1958 год.







20 декабря 1958 в Москве на площади Дзержинского (Лубянская) открыт памятник Дзержинскому

В 1958 году на фотографию американского туриста Джона Шульца попал необычный автомобиль – двухместный кабриолет с надписью «Ленинград» на капоте. Этот впечатляющий спорткар был построен в 1956 году инженером Аркадием Бабичем на основе ГАЗ-12. Под капотом автомобиля стоял шестицилиндровый 3,5-литровый мотор мощностью 90 л. с.

Американский фотограф Джон Шульц в СССР, 1958 год.

Мужчины ждут результатов скачек на Московском ипподроме, 1958

Открытая продажа телевизоров и радиоприемников в магазине Ленкультторга, 1958.

Павильон СССР на Всемирной выставке. Фото Валентина Хухлаева. Бельгия, г. Брюссель. 28 мая 1958 года.



На Всемирной выставке в Брюсселе-1958

Посетители у автомобиля «Волга» М-21 в главном зале Советского павильона на Всемирной выставке в Брюсселе, Бельгия, 1958 год

«Победа» выпускалась до 1958 года, и за это время с конвейера сошли более 240 тысяч автомобилей

«Красная стрела» на перегоне Бологое-Тверь. 24 мая 1958 года

Магазин Октябрьского райпищеторга №56. Ленинград, 1958 год:







Новогодние шоколадные наборы в кондитерском отделе магазина. Москва. 1958 г.

Стомиллионная бутылка шампанского, произведенная в СССР в 1958 году.

Автобус маршрута "Харьков-Днепропетровск". 1958 год. Фото В. Тарасевич

В палатке №2 ОРСА треста №23. Продавец Маша Гаврикова. Рязань. 27 октября 1958 года.

Женщины с уличными подметальными машинами. Москва, 1958 год

1958 год. Реставрированная фотография из Хабаровского края

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Продолжение следует...