Про демографию и Промысел Божий

Речь идет, в частности, о роликах, запускаемых в рекламное время, где несчастные родители обращаются с экранов к зрителям с просьбой помочь собрать «неподъемную для их семьи сумму» для операции их тяжело больного ребенка , или на операцию, которая стоит безумных денег, и делают ее только за границей. Эти просьбы не могут не затронуть чувствительные сердца граждан. Однако, у меня по поводу этих роликов не один вопрос. В частности, они касаются и целевого использования средств, и достоверности информации, и кто за этим стоит, и почему участвует в этом, и почему ТВ предоставляет рекламное время, которое стоит не дешево? И это в нашей стране, и в наше время, когда за любой чих просят денег и не малых. Например, если ты решил самостоятельно закопать урну с прахом умершего родственника в ранее существовавшую могилу ранее почивших, в столице это обойдется в 25000 рублей. Всего-то! Это просто для примера.

Начиная писать этот материал, я отдаю себе отчет в том, что, я сильно рискую навлечь на свою голову молнии прекраснодушных сторонников гуманизма . Однако, все же хочу поднять очень не простой вопрос, который меня давно тревожит.

Но это не главное. Допустим, что все – правда. И родители соберут эти средства и, даже, может быть, проведут и операцию, и лечение, которые оставят ребенка в живых!

Но вот, что меня больше всего интересует. Станет ли полноценным человеком этот ребенок? Или останется инвалидом? Какой смысл в таком гуманизме?

Уверен, что и тут мне возразят тысячи голосов про то, что у гуманизма нет никакого смысла. Гуманность, она сама по себе, уже важная черта человека, если он человек.

И, ведь трудно спорить с этим! Вот только, гуманно ли обрекать на жизнь, полную мучений, и этого смертельно больного ребенка и его родителей?

Безусловно, они, как родители, не видят иного пути, и будут бороться за его жизнь, во что бы то ни стало! Тем более, им организаторы обещают некий путь. Нет, очень дорогой, конечно! Но это надежда!

Но вот надо ли это делать? Посланная болезнь ребенку – это промысл Божий! Может быть, и наказание родителям за их грехи? Может быть вразумление? Бог весть! Откуда нам знать промысл Божий? Однако, абсолютно точно, нарушать его не стоит. Ибо это всегда чревато непредсказуемыми последствиями. Но об этом чуть позже.

Если обратиться к опыту нашей же страны 110-120 летней давности, то мы обнаружим наличие крайне высокой детской смертности, которая была следствием экономической отсталости и печального санитарного состояния России в то время. По данным за 1908-1910 гг. количество умерших в возрасте до 5 лет составляло почти 3/5 общего количества умерших. Осо­бенно высокой была смертность детей в грудном возрасте.

Поэтому, если почитать литературу того времени, довольно часто можно встретить в текстах смиренное воспоминание матери об умершем ребенке, которого «Господь прибрал. Но на все Воля Божья!».

Но, в то же самое время русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев в своей исследовательской работе «К познанию России» писал, что «ежегодный естественный прирост населения в Российской империи не менее 2 миллионов жителей; в каждую минуту дня и ночи число рождающих, превышает число умирающих на 4 человека».

То есть, при довольно высокой смертности, главным образом младенческой и детской в малолетнем возрасте, прирост населения в стране был небывалым за счет крайне высокой рождаемости. В сущности это значит, что семья для того, чтобы продолжить свое существование, производила на свет намного больше детей, чем их «призывал Господь».

При этом в тех естественных и непростых для выживания человеческого организма условиях, просто по закону естественного отбора, выживали сильнейшие особи, которые в последствие обладали крепким здоровьем и давали здоровое и сравнительно обильное потомство.

А то, что в то время выжить маленькому человечку было, ой как, нелегко, свидетельствует и то, что помимо бедности, очень сильное влияние на смертность оказывали и «предрассудки, и то не­вежество народа, благодаря коим ребенок деревенской России с первых же дней своей жизни поставлен в самые невыгодные условия ухода вообще и питания в частности».

Повышенные показатели детской смертности были связаны также с низким культурным уровнем матерей. На основании данных переписи 1897 г. о грамотности женского населения 50 губерний Европейской России, можно сделать вывод, что разница количества детских смертей в губерниях, где уровень грамотности женщин был самым высоким и самым низким, составляет 10%.

Сторонники советского строя ставят ему в заслугу, что после прихода к власти большевиков, ситуация стала резко меняться, и количество медицинских работников на стало сильно расти.

Однако, в этом есть определенная доля лукавства, поскольку, например, на селе, где проживала тогда основная масса населения России, количество медработников стало расти после отмены крепостного права. Просто скорость развития медицины в то время, еще не достигла нужных оборотов.

И, тем не менее, с 1870 по 1910 год количество населения в сред­нем на 1 врачебный участок уменьшилось в 3 раза. Если бы темпы развития земской медицины, независимо от смены строя, сохранились, то в дальнейшем достигли бы показателей, сопоставимых с советскими. Но при более высоком качестве. То, что это так, можно убедиться, читая…Ленина, который в письме Горькому ругал врачей большевиков, называя их ослами.

Как бы то ни было, медицина в нашей стране достигла значительных показателей в борьбе и с детской смертностью, в том числе. Хотя, правду сказать, «ни одной нобелевской премии по биологии, СССР так и не смог получить. А лапотная отсталая царская Россия за краткие 15 лет, их получила две. В 1904 Павлов, и Мечников в 1908, а это и есть высшие награды по медицине».

В то же время сейчас при высочайшем уровне медицинской помощи, как в городе, так и в сельской местности, по сравнению даже с довоенным периодом, не говоря уже о т.н. «дореволюционом», население России стабильно вымирает.

Не подумайте, что автор против оказания медицинской помощи людям и выступает за деградацию медицинских услуг. Отнюдь! Я просто пытаюсь разобраться в причинах этой беды. А она, естественно, в снижении рождаемости.

Одна из причин в том, что совместным постановлением наркоматов здравоохранения и юстиции от 28 сентября 1920 года в СССР впервые в мире было разрешено искусственное прерывание беременности без медицинских показаний. В итоге количество абортов стало расти и выросло с примерно 5 до 31 аборта на 1000 человек. Попытки запретить узаконенное детоубийство, привели лишь к криминализации этого явления и повышения смертности женщин.

Также, начиная с 30-х годов прошлого века, женщины все более стали вовлечены в производственный процесс, что скоро отразилось на показателях рождаемости. Ведь им приходилось «пахать» на производстве или в колхозе. То есть не до детей!

Есть такой показатель, как итоговая рождаемость реальных поколений. Так вот этот показатель в середине XIX века составлял примерно 7, к концу века снизился до 5, далее по объективным причинам связанных с войнами и сменой государственного строя насильственным путем, снижался до 2,25, а в период 1930-40 годов упал до 2.

И далее продолжал падать, достигнув в 70-х показателя 1,56. Его падение продолжалось, но надо признать, что до 1990-х естественный прирост населения сохранялся, пусть и на уровне доли процента. Но в 1995 году (Первая Чеченская) смертность превысила рождаемость на 5,7 человек на 1000. Далее этот показатель колебался от, приблизительно 6, в начале века, и усилиями правительства, пришел к нулевому показателю 2012 году. Но в 2020-21 годы резко возрос до 5-7.

Причины вымирания населения в России разные. Так, например, мальчики, рожденные в промежутке 1920-50-х, имели вдвое меньше шансов дожить до 40 лет, чем те, кто был рожден раньше или позже этого периода. Причины известные – войны, голод, перевороты, коллективизация.

Также к причинам можно отнести алкоголизм и наркоманию. Неразумная борьба с пьянством 1980-х сыграла злую шутку с ее организаторами и населением нашей Родины. Запретительные меры на продажу алкогольной продукции привели к массовому появлению и развитию таких явлений, как наркомания и токсикомания.

Это лишь пример неразумных действий вмешательства в естественные процессы. Когда вместо разъяснительной и воспитательной работы с населением, применяют меры административного воздействия.

Но вернемся к причинам высокой рождаемости в России в конце XIX века. Перепись населения того времени говорит, что с 1897 года по 1914 год в Российской империи прибавилось около 60 млн. человек. Такой демографический взрыв может произойти только при экономическом подъеме и улучшений условий жизни. А он реально наблюдался в тот период во многих отраслях.

Ведь не случайно большевики продолжали сравнивать текущие экономические показатели восьмидесятых с 1913 годом, невзирая на разницу в 70 лет. То есть, семья имела экономические возможности для воспитания нескольких детей. Не менее важным фактором высокой рождаемости было то, что семья хотела иметь много детей и была готова к их воспитанию. То есть, женщина воспринимала себя, прежде всего, как мать, а не как модель, звезда шоу-бизнеса или куртизанка, образ которых столь привлекателен сейчас. И не надо думать, что причиной многодетных семей у крестьян было желание иметь больше рабочих рук для выживания. Поскольку даже в дворянских семьях детей было 3-4 и больше.

Одна из причин массовости многодетных семей в России начала ХХ века в том, что люди в деревнях, в основном жили в своих домах, где имелось жизненное пространство для членов семьи. Не «хоромы барские», но все же жизненное пространство, позволявшее воспитывать детей в соответствии с традициями нашего народа.

Сейчас центр тяжести сместился, и основная масса населения проживает в городах, имея весьма стесненные условия – 1-2 комнатные квартиры. И это считают за благо, да и то уже в относительно зрелом возрасте. Поскольку основная масса населения в молодом возрасте пользуется съемным жильем, что само по себе, создает у молодых семей и, прежде всего, у женщин, ощущение нестабильности, социальной неустроенности. Где уж тут детей рожать? Тем более трех!

Почему трех? Простая математика. Для того, чтобы мы просто перестали вымирать нужно, чтобы как минимум половина семей имела троих детей, это с учетом того, что какие-то семьи по ряду причин могут иметь одного или двух, а то и вовсе не иметь детей.

Однако, как ни старайся, убедить женщин страны рожать только потому, что страна не должна вымереть, нереально. Поскольку в данном случае именно своя рубашка ближе к телу. Как ни вручали в СССР орден «Мать-героиня», рождаемость таким способом не повысили.

Государство должно обеспечить прекращение вымирания для того, чтобы в последствии обеспечить рост населения. Для этого нужна программа социальных гарантий молодой семье, условия жизни и определенные стимулы рожать третьего ребенка Проблема слишком масштабная, чтобы я, не являющийся профессионалом в этой области, в одной статье выдал рекомендации по ее разрешению.

Я лишь крупными мазками обозначил то, что, на мой взгляд, важно.

Возвращаясь к тому, с чего начал, я хочу сказать, что в описанных условиях, обеспечение выживания заведомо больного поколения неизбежно приведет к критическому снижению здоровья нации, поскольку здоровые дети рождаются от здоровых родителей. Я обещал вернуться к теме нарушения человеком Промысла Божия!

Примеров неразумного вмешательства человека в Божье творение – природу, более чем достаточно. Навскидку. Все мы видим вдоль дорог, да и в других местах, огромные заросли борщевика, которого еще в 40-е годы двадцатого века в средней полосе никто и не видел, поскольку он рос в нашей стране только на Кавказе.

Но в начале 1950-х годов, в соответствии с решением 35-го пленума секции животноводства Академии сельскохозяйственных наук, в СССР стали массово сеять борщевик как кормовое растение для нужд сельского хозяйства. На этом научном форуме бразды правления держал главный агроном страны Трофим Денисович Лысенко. После известного «дела генетиков» с ним спорить никто не решался.

Ничтоже сумняшеся была дана команда завезти из Нальчика семена этого ядовитого сорняка. Вскоре стало понятно, что растение оставляет ожоги на руках работников, а молоко коров, которых кормили борщевиком, горькое. Но было поздно. Сорняком были засеяны значительные площади, а вот истребить его не могут и по сей день. А ведь, достаточно было просто подумать о вероятных последствиях и провести эксперимент в местах естественного роста этих растений.

То же самое происходит и сейчас со спасением безнадежных детей. Кто-то просчитывал ситуацию, которая, судя по роликам с просьбой помочь, становится все больше, чем чревата впоследствии такая «помощь»? И самое главное, зачем она? Не разумнее ли пойти по пути наших предков? Ну, прибрал Господь ребеночка! Горе! Поплакали, учли собственные ошибки и родили другого, здорового. И, возможно, Господь пошлет не одного. Главное верить!

Ведь, для физического здоровья детей здоровье родителей должно быть и духовным.

Всероссийское исследование «Семья и религия» показало, что у истинно верующих людей действительно выше число детей в семье. Если бы в России было больше истинно религиозных людей, независимо от конфессии, то и проблем с рождаемостью у нас не было бы. Ведь, как минимум, никогда верующая женщина не позволит себе акт детоубийства, который нейтрально называют искусственным прерыванием беременности.

Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ

https://www.politnavigator.net/pro-demografiyu-i-pomysel-boz...