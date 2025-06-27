Тайна золота Колчака, или Куда делся золотой запас Российской империи

К началу 20 века Российская империя могла похвастаться одним из крупнейших золотых запасов в мире. Когда в 1918 году Александр Колчак был назначен верховным правителем России, в его распоряжении оказались сотни тонн золотых слитков. Но совсем скоро от них не осталось и следа. Куда делось это золото и почему его не могут найти до сих пор?

Исчезновение имперского золота расследовалось многими экспертами. На сегодняшний день существует несколько версий, куда оно могло деться. Все они имеют право на существование, но ни одна не приблизила разгадку этой тайны. Несмотря на это, профессионалы и энтузиасты не теряют надежды и уже более 100 лет ищут колоссальный клад в самых неожиданных местах.

История российского золотого запаса: от начала до исчезновения

Золота в России всегда хватало. Начиная с 18 столетия, его добывали преимущественно промышленным способом, в шахтах. Но при этом периодически находили золотые россыпи, в которых драгоценный металл лежал просто на поверхности, в виде песка или самородков. Весной 1745 года самородное золото было найдено раскольником Марковым на Урале, в лесу между деревнями Становской и Пышминской.

Это была лишь одна из первых удач. Позднее металл начали находить в горах очень часто, что послужило началу российской золотой лихорадки. К началу 19 века было обнаружено столько открытых месторождений, что шахтный способ признали нерентабельным и золотые копи начали закрываться одна за другой. Сокровища лежали просто под ногами, в руслах рек и ручьев, на склонах оврагов. Вскоре Россия стала буквально золотой державой — доля империи в мировой добыче металла составляла почти 50 процентов.

Русские старатели. Фото начала 20 века

К началу Первой мировой войны золотой запас страны составлял фантастические 1311 тонн. По тем временам это было эквивалентно 1 миллиарду 695 млн полновесных царских рублей. Конечно же, война существенно сократила эти запасы. Только на выплаты Британии по военным кредитам было потрачено 75 млн рублей. Слитки на более чем 550 млн рублей были переправлены за океан, в принадлежащую тогда Англии Канаду.

Таким образом, когда большевики совершили переворот, в стране оставалось золота не более чем на 1 млрд. Но и эта сумма была фантастической для того времени. Впрочем, новым хозяевам жизни драгметалл не достался. Еще в 1915 году часть золота, на всякий случай, эвакуировали в Казань и другие города, подальше от фронта. Колчаку, ставшему летом 1918 года Верховным правителем России, досталась казанская часть золотого запаса. Ее оценивали примерно в 65 млн рублей. Это ни много ни мало 490 тонн слитков и монет. Это последние достоверные сведения о сокровище. Попав в руки адмирала, оно как будто испарилось.

Версии исчезновения

Среди тех, кто до сих пор лелеет надежду отыскать сокровище, существует три основные версии пропажи золота. Первая. Наиболее популярен вариант, согласно которому металл оказался на хранении в зарубежных банках. О нем ничего не известно, потому что эти финансовые учреждения попросту его присвоили, воспользовавшись сменой власти, гибелью Колчака и всеобщей неразберихой. Александр Васильевич Колчак

Вторая версия, более обнадеживающая, говорит о том, что большую часть золота успели спрятать где-то на просторах Сибири. Несмотря на то, что уже выкопаны тысячи кубометров ям и обследованы сотни километров пещер, кто-то еще надеется поймать за хвост удачу и рыщет по тайге и горам.

Много надежд кладоискателям подало озеро Байкал. При исследовании дна батискафом были обнаружены предметы, похожие на слитки. Но историки и краеведы скептически смотрят на эту историю. Хорошо известно, что после 1915 года железной дороги возле озера не было. Тогда, после разрушения моста, местные жители разобрали рельсы и шпалы для своих нужд. Колчаку и его соратникам пришлось бы тащить через тайгу сотни тонн золота на спинах или на конных подводах. Такой караван точно не скрылся бы от посторонних глаз. Бойцы Чехословацкого корпуса

Чешская гипотеза

Ну, а третья версия винит во всем Чехословацкий корпус. Вроде чехи тайком вывезли золото к себе на родину. Там они нашли ему применение и восстановили за его счет разрушенную войной промышленность. Кража, по мнению сторонников этой гипотезы, удалась благодаря тому, что именно чехи охраняли поезд с сокровищем, отправлявшийся из Омска.

Третья версия вполне имеет право на жизнь. Установлено, что сразу после возвращения чешского отряда домой, был основан «Легиабанк». Бывший заместитель министра финансов империи Новицкий обвинял чехов в краже 60 млн рублей. Немецкая оппозиция провела свое расследование, но обнаружила только 36 млн рублей.

Да, после Гражданской войны чешское правительство было подозрительно щедрым. Русские эмигранты получали большие суммы в виде помощи. Ходили слухи, что средства на это у небогатой страны нашлись благодаря золоту Колчака. Независимые источники утверждали, что Чехословакия потратила на русскую диаспору куда больше 60 млн рублей, названных Новицким.

Версия историка Будницкого

Кроме трех версий, основанных на слухах и предположениях, есть еще одна. Ее предложил российский историк О. Будницкий, долгое время исследовавший вопрос золота Колчака. Ученый потратил немало времени на изучение архивов в Стэнфорде, Нью-Йорке и Лидсе. Он пришел к выводу, что сотни миллионов рублей оказались в зарубежных банках, в качестве платы за оружие.

Речь идет об английских, американских и французских банках, получивших от Колчака до 195 млн рублей. Но это не все статьи расходов Верховного правителя России. Его специалисты по финансам массово покупали доллары, как твердую валюту. Это было необходимо для стабилизации экономики. Один из вагонов поезда атамана Семенова

Будницкий считает, что в поезде Колчака осталось золота не более чем на 43 млн рублей. Его захватил при транспортировке из Омска во Владивосток атаман Семенов. Они были потрачены без остатка на содержание семеновской армии. Возможно, что часть средств осела в карманах монгольских князьков, от которых атаман ожидал военной поддержки.

Историк убежден, что искать золото Российской империи бесполезно, так как оно потрачено без остатка и более не существует. Версия Будницкого была дополнена другими учеными. Они считают, что если деньги и остались, то они пошли на поддержку эмигрировавших представителей Белой гвардии. Эти средства помогли выжить на чужбине не только им, но и их потомкам. За них они получали образование, медицинское обслуживание и социальную поддержку. Золото легко превращалось в винтовки, пулеметы и пушки

Мог ли взять золото Колчак?

Что касается личности самого Александра Васильевича Колчака, то к нему вопросов нет. Все эксперты как один уверены в его кристальной порядочности, настоянной на офицерской чести. В ту пору на оружии и провианте наживались все, кто только мог. Но сам Верховный правитель наверняка не взял из казенных денег ни одного рубля.

Проблема адмирала была в том, что он был человеком военным, а не администратором. Трудно себе представить, сколько могли присвоить нечистые на руку люди из его окружения. Наживались на поставках и зарубежные партнеры. Не секрет, что оружие и боеприпасы русским дельцы продавали втридорога, за считанные месяцы превращаясь в миллионеров.

А к какой версии склоняетесь вы?

https://bigpicture.ru/tajna-zolota-kolchaka/