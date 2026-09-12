Дети Великой Отечественной войны

Дети должны учиться в школе. Но этим детям пришлось брать оружие в руки и отстаивать свою страну, свою жизнь.

У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война ужасна. Война не выбирает. Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год мы благодарим тех, кто сражался за нашу страну.



История не сохранила точных данных о числе детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Эти сведения утрачены. Война нанесла глубокие раны тысячам детских жизней, лишив их беззаботного и счастливого детства. Для многих из них начало войны совпало с началом их жизненного пути, и они познали все тяготы военного времени... Сотни тысяч юных мальчиков и девочек в годы Великой Отечественной войны отправлялись в военкоматы и партизанские отряды, организовывали свои группы сопротивления. Это были не единичные примеры. По информации из советских источников, таких детей во время войны насчитывались десятки тысяч. Память о них — единственное, что осталось. Благодарность — единственное, что мы можем выразить. Имена — единственное, что позволяет нам помнить. Каждая семья бережно хранит память о своём подвиге. Каждая история заслуживает увековечения. Вечная память всем героям Великой Отечественной войны. Всем, кто сражался. Всем, кто ждал. Всем, кто не вернулся.

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры — деревенские мальчишки и девчонки, ребята из городов — их посмертно признавали героями, хотя они были гораздо младше нас с вами.

В этой подборке лишь некоторые истории детей, которые гибли на линии фронта за собственную страну; детей, которые совершали такие поступки, о каких взрослым страшно было задуматься; детей, которых война лишила детства, но не силы духа.

Марат Казей, 14 лет, партизан Участник партизанского отряда имени 25-летия Октября, разведчик штаба 200-й партизанской бригады имени Рокоссовского на оккупированной территории Белорусской ССР.

Марат родился в 1929 году в деревне Станьково Минской области Белоруссии, успел окончить 4 класса сельской школы. Его родителей арестовали по обвинению во вредительстве и троцкизме, братьев и сестер «разбросали» по бабушкам-дедушкам. Но семья Казеев не обозлилась на советскую власть: в 1941 году, когда Белоруссия стала оккупированной территорией, Анна Казей, жена «врага народа» и мать маленьких Марата и Ариадны, прятала у себя раненых партизан, за что была повешена. Марат ушел в партизаны. Он ходил в разведку, участвовал в рейдах и подрывал эшелоны. А в мае 1944-го при выполнении очередного задания около деревни Хоромицкие Минской области 14-летний боец погиб. Возвращаясь с задания вдвоем с командиром разведки, они наткнулись на немцев. Командира убили сразу, а Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить было некуда, подросток был тяжело ранен в руку. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял последнее оружие — две гранаты с пояса. Одну бросил в немцев сразу, а со второй подождал: когда враги подошли совсем близко, взорвал себя вместе с ними.

В 1965 году Марату Казею присвоено звание Героя СССР.

Борис Ясень, молодой актер Борис Ясень — актер, сыгравший Мишку Квакина в фильме «Тимур и его команда». По некоторым данным, в 1942 году он вернулся с фронта, чтобы принять участие в съемках ленты «Клятва Тимура». На сегодняшний день молодой актер считается без вести пропавшим. В ОБД «Мемориал» информации о Борисе нет.

Валя Котик, 14 лет, разведчик Валя — один из самых юных Героев СССР. Родился в 1930 году в селе Хмелевка Шепетовского района Каменец-Подольской области Украины. В занятом немецкими войсками селе мальчишка тайком собирал оружие, боеприпасы и передавал их партизанам. И вел собственную маленькую войну, как ее понимал: рисовал и расклеивал на видных местах карикатуры на гитлеровцев. В 1942 году начал выполнять поручения по разведке от подпольной партийной организации, а осенью этого же года выполнил первое боевое задание — ликвидировал начальника полевой жандармерии. В октябре 1943 года Валя разведал место нахождения подземного телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Также участвовал в уничтожении шести железнодорожных эшелонов, склада. Парень был смертельно ранен в феврале 1944 года.

В 1958 году Валентину Котику присвоено звание Героя Советского Союза.

Саша Колесников, 12 лет, сын полка В марте 1943-го Саша вместе с другом сбежал с уроков и отправился на фронт. Он хотел добраться до части, где командиром служил его отец, но в пути встретил раненого танкиста, который воевал в отцовском подразделении. Тогда узнал, что батюшка получил от матери известия о его побеге и по прибытии в часть его ждал страшный нагоняй. Это изменило планы мальчика, и он сразу же пристроился к танкистам, которые направлялись в тыл на переформирование. Саша наврал им, что остался совсем один. Так в 12 лет он стал солдатом, «сыном полка».

Несколько раз успешно ходил в разведку, помог уничтожить поезд с немецкими боеприпасами. В тот раз немцы поймали мальчика и, озверев, долго избивали, а потом распяли — прибили руки гвоздями. Сашу спасли наши разведчики. За время своей службы Саша дорос до танкиста и подбил несколько вражеских машин. Солдаты называли его не иначе как Сан Санычем. Домой вернулся летом 1945 года.

Алеша Ярский, 17 лет Алексей был актером, его вы можете вспомнить по фильму «Детство Горького», в котором мальчик сыграл Лешу Пешкова. Парень ушел на фронт добровольцем, когда ему было 17 лет. Погиб 15 февраля 1943 года под Ленинградом.

Леня Голиков, 16 лет Когда началась война, Леня добыл винтовку и ушел в партизаны. Худенький, небольшого роста, он выглядел младше своих тогда еще 14 лет. Под видом нищего Леня ходил по деревням, собирая необходимые данные о расположении фашистских войск и о количестве их боевой техники, а потом передавал эти сведения партизанам.

В 1942 году он вступил в партизанский отряд. Ходил в разведку, приносил важные сведения. Один бой Леня вел в одиночку против фашистского генерала. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня — за ним. Почти километр он преследовал врага и убил его. В портфеле оказались важные документы. Тогда штаб партизан немедленно переправил бумаги самолетом в Москву. С декабря 1942-го по январь 1943 года партизанский отряд, в котором находился Голиков, с жестокими боями выходил из окружения. Мальчик погиб в бою с карательным отрядом фашистов 24 января 1943 года у деревни Острая Лука Псковской области.

Володя Буряк, младше 18 лет Сколько лет точно было Володе — неизвестно. Знаем только, что в июне 1942 года, когда Вова Буряк плавал юнгой на корабле «Безупречный» вместе со своим отцом, он еще не достиг призывного возраста. Отец мальчика был капитаном судна.

25 июня корабль принимал груз в порту Новороссийска. Перед экипажем стояла задача прорваться в осажденный Севастополь. Тогда Вова заболел, и корабельный врач прописал парню постельный режим. В Новороссийске у него жила мама, и его отправили лечиться домой. Неожиданно Вова вспомнил, что забыл сказать напарнику по расчету, куда положил одну из запасных деталей пулемета. Он вскочил с постели и побежал на корабль.

Моряки понимали, что это плавание, скорее всего, окажется последним, ведь пробиваться в Севастополь с каждым днем становилось все труднее. Они оставляли на берегу памятные вещи и письма с просьбой передать их родным. Узнав о том, что происходит, Володя решил остаться на борту эсминца. Когда отец увидел его на палубе, парень ответил, что не может уйти. Если он, сын капитана, покинет корабль, то все точно поверят, что судно не вернется из атаки. «Безупречный» подвергся нападениям с воздуха 26 июня с утра. Володя стоял у пулемета и обстреливал вражеские машины. Когда судно стало уходить под воду, капитан Буряк отдал приказ покинуть судно. Борт опустел, но капитан 3-го ранга Буряк и его сын Володя не покинули своего боевого поста.

Зина Портнова, 17 лет Зина служила разведчицей партизанского отряда на территории Белорусской ССР. В 1942 году она вступила в подпольную комсомольско-молодежную организацию «Юные мстители». Там Зина активно участвовала в распространении агитационных листовок и устраивала диверсии против захватчиков. В 1943 году Портнова попала в плен к немцам. Во время допроса она схватила со стола пистолет следователя, застрелила его и еще двух фашистов, пыталась сбежать. Но ей не удалось этого сделать. Из книги Василия Смирнова «Зина Портнова»:

«Допрашивали ее самые изощренные в жестоких пытках палачи…. Ей обещали сохранить жизнь, если только юная партизанка во всем признается, назовет имена всех известных ей подпольщиков и партизан. И опять гестаповцы встречались с удивлявшей их непоколебимой твердостью этой упрямой девочки, которая в их протоколах именовалась «советской бандиткой». Зина, измученная пытками, отказывалась отвечать на вопросы, надеясь, что так ее быстрее убьют… Однажды на тюремном дворе заключенные видели, как совсем седая девочка, когда ее вели на очередной допрос-пытку, бросилась под колеса проезжавшего грузовика. Но машину остановили, девчонку вытащили из-под колес и снова повели на допрос…»

10 января 1944 года 17-летнюю Зину Портнову расстреляли. В 1985-м ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Саша Чекалин, 16 лет В 16 лет деревенский мальчик Саша стал членом партизанского отряда «Передовой» в Тульской области. Вместе с другими партизанами он поджигал фашистские склады, подрывал машины и устранял вражеских часовых и патрульных.

В ноябре 1941 года Саша тяжело заболел. Какое-то время он находился в одной из деревень Тульской области, близ города Лихвина, у «проверенного человека». Один из жителей выдал юного партизана фашистам. Ночью они ворвались в дом и схватили Чекалина. Когда дверь распахнулась, Саша кинул в немцев заранее приготовленную гранату, но она не взорвалась.

Фашисты несколько дней пытали мальчика. Потом его повесили. Тело оставалось на виселице более 20 дней — убирать его не разрешали. Сашу Чекалина похоронили со всеми воинскими почестями, только когда город освободили от захватчиков. В 1942 году ему присвоили звание Героя Советского Союза.

А закончить материал хочу небольшим рассказом о современном Герое.

СЕРЁЖА ЩЕГЛОВ. Самый молодой награждённых медалью «Защитник Курской области».

Сережа Щеглов, находясь в оккупированном селе, не побоялся врагов. Тайно снимал преступления ВСУ. В один из дней ему удалось спрятать часть боекомплекта.

Мальчик признался: всегда хотел равняться на героя фильма "Солдатик", прототипом которого был его тезка, самый юный защитник Родины, сын полка Сережа Алешков.

Долгих семь месяцев семья Сёрежи провела в оккупации ВСУ. Мальчик видел, как боевики расстреливали автомобили его соседей и знакомых, слышал о том, как убивали его земляков. Однажды в их дом прилетел снаряд, а на одном из «лепестков», варварски разбросанных боевиками, подорвался верный четвероногий друг Сережи – собака Багира. К счастью, она выжила, но лишилась лапы.

– Мы снимали все, что происходило вокруг. Бронетранспортер и пушка стояли совсем рядом, возле нашего дома, а повсюду были военные автомобили ВСУ.

Семье пришлось жить в доме соседей. Все вместе они питались консервами из соседнего магазина. Так протянули до Нового года. Но еда заканчивалась. И вот однажды он отправился с отцом на поиски съестного.

В одном из разрушенных зданий отец и сын нашли тайник с боеприпасами, который оставили ВСУ. Серёжа с отцом не растерялись: часть патронов спрятали в карманах, а пулемётные ленты прикрыли.

– Хранили все в подвале, а когда российская армия отбила село, передали нашим военным, – объяснил врио губернатора Александр Хинштейн.

Серёжа признался, что они с папой сделали это для того, чтобы никто из украинцев «не смог стрелять по нашим людям».

– Это не единственная заслуга ребёнка: пока семья вынуждена была оставаться в родном захваченном селе, мальчик начал вести свой видеоблог, – заключил глава региона.

– Он рассказывал, что творило на нашей земле украинское зверьё, как находил вражеское оружие. Это тоже — историческая летопись нашей Победы на Курской земле! Это - не просто смелость. Это сила духа, характер, желание помочь и спасти. Зная, чем это может грозить, Серёжа всё равно не струсил. И ему — всего десять! Он стал самым молодым награждённым медалью «Защитник Курской области».