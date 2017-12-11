Как троцкист Хрущев удушил сталинский МПЭ, и Почему реформы Косыгина-Либермана провалились

1. Как троцкист Хрущев удушил сталинский МПЭ (Метод повышения эффективности экономики)

Великолепная иллюстрация, помимо троцкистской деятельности Хрущева, еще и того, как малое возмущение (феномен с МПЭ) поворачивает ход исторического процесса. — В.А. Торгашев

По своей профессии я весьма далек от политики и экономики и являюсь чистым технарем. Более 50 лет я занимаюсь созданием принципиально новых средств вычислительной техники или, как сейчас принято говорить, развитием компьютерных технологий. Недавно меня попросили написать статью об истории создания и развития того направления вычислительной техники, которым я занимаюсь всю жизнь. В ходе работы над этой статьей, систематизируя свои воспоминания и изучая ряд исторических материалов, я неожиданно для себя обнаружил, что в советской истории существует период феноменального развития науки, техники и экономики в целом.

Начиная с середины сороковых годов создается целый ряд инновационных отраслей, таких, как атомная, ракетная, вычислительная техника, электроника, где мы, как минимум, не уступали США, а зачастую и опережали. Все остальные страны были далеко позади.

Если атомная бомбы появилась в СССР в 1949 году, через 4 года после США, то первая в мире водородная бомба РДС-6 была уже советской. Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию в СССР летом 1954 года, на год раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, чем в США. Только в СССР были созданы атомные ледоколы («Ленин» - 1959 г.). Единственный в мире самолет с атомным двигателем М-50А, поднявшийся в небо в 1960 году, был создан в СССР в ОКБ В.М. Мясищева. Лишь атомные подводные лодки появились в США в 1955 году, на 3 года раньше, чем в СССР.

Достижения СССР в ракетной технике и космонавтике, начиная с первого спутника, запущенного в октябре 1957 года, общеизвестны.

Уже в 1948 году, когда в США и Англии только разрозненные коллективы занимались разработкой единичных образцов компьютеров и в мире не было еще ни одного действующего изделия, в СССР по инициативе Сталина были созданы Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) АН СССР и Специальное конструкторское бюро N245 («СКБ-245»), как было написано в постановлении Правительства: «...для разработки и внедрения в производство средств вычислительной техники для систем управления оборонными объектами». В 1951 году создается первая советская цифровая вычислительная машина МЭСМ - сразу как промышленный образец. Следует заметить, что первые промышленные компьютеры в США (UNIVAC 1) и в Англии (Ferranti Mark 1) также появились в том же 1951 году. В 1953 году начинается серийное производство машин БЭСМ, «Стрела» и М-2 (для военных применений), которые находились на уровне лучших американских компьютеров того времени и существенно превосходили компьютеры других стран. Следует отметить, что в 50-х годах и советская электроника была на высоком уровне. Промышленное производство полупроводниковых транзисторов в США началось в марте 1958 года фирмой Fairchild Corp при цене $150 за штуку. А информация о характеристиках отечественных «кристаллических триодов» была помещена в шестом номере популярного журнала «Радио» за 1955 год, а в 1956 году, на два года раньше, чем в США, началось промышленное производство. Осенью 1957 года я, будучи студентом третьего курса ЛЭТИ, занимался на кафедре автоматики и телемеханики практической разработкой цифровых устройств на транзисторах П-16. К этому времени транзисторы в СССР были не только общедоступны, но и дешевы (в пересчете на американские деньги менее доллара за штуку).

Еще более поразительны успехи экономики в целом несмотря на полное отсутствие внешних кредитов и минимальные объемы нефтяных денег (газовых денег тогда не было). Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США. Например, Япония достигла довоенного уровня лишь в 1955 году, хотя, если не считать ядерных бомбардировок, серьезных разрушений там не было. Лимитированное распределение продуктов по карточкам было отменено в СССР в 1947 году, а в Англии, несмотря на помощь США, лишь в 1954 году. В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» ("National Business") за 1953 г. в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темпы роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США. Годом ранее кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 г. объем русского производства в 3-4 раза превысит американский. Заметим, что темпы роста советской экономики в послевоенный период были намного выше, чем в довоенный.

Но начиная с середины 50-х годов, ситуация резко меняется. Снижаются темпы роста, а в ряде областей возникают настоящие провалы. Вот как сказал об этом в 1991 году японский миллиардер Хероси Теравама, обращаясь к советским экономистам: «Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры». Из приведенного высказывания можно сделать ряд выводов. В 1939 году в СССР был разработан новый метод повышения эффективности экономики (МПЭ). МПЭ использовался в большинстве отраслей народного хозяйства. МПЭ являлся эффективным как для социалистического, так и для капиталистического уклада экономики, но для социалистического уклада эффективность МПЭ была выше более, чем в 2 раза. В 1955 году Япония заимствовала МПЭ, что и обеспечило ее бурный экономический рост за счет, прежде всего, инновационных технологий («японское чудо»), а СССР в том же году отказался от МПЭ, что обусловило последующую деградацию экономики. Итак, в СССР с 1939 по 1955 год применялся волшебный метод, обеспечивший беспрецедентный взлет экономики. Об этом методе в настоящее время не известно абсолютно ничего, хотя в те времена в СССР он применялся повсеместно. Моя трудовая деятельность началась в 1958 году, когда МПЭ уже был ликвидирован, но я хорошо помню рассказы сослуживцев, работавших в те времена, когда МПЭ действовал. МПЭ являлся совокупностью хорошо продуманных материальных и моральных стимулов для активизации творческой активности масс, направленной на снижение себестоимости и повышение качества (улучшения характеристик) разрабатываемой или уже производимой продукции. Система стимулов варьировалась в зависимости от отрасли и типа предприятия. Однако в любом варианте эти стимулы не распространялись на начальников любого ранга. Возможно, для руководящих работников была отдельная система стимулов, но мне об этом неизвестно.

Материальные стимулы в организациях, занимавшихся разработками новой техники, заключались в коллективных и индивидуальных премиях, выплачиваемых сразу после приемки разрабатываемого изделия государственной комиссией (буквально в тот же день), если в акте комиссии отмечалось улучшение характеристик изделия по отношению к техническому заданию. Для каждой характеристики, включая время разработки изделия и стоимость разработки, имелась определенная премиальная шкала, известная разработчикам еще до начала проектирования. Например, за каждый сэкономленный килограмм веса изделия в ОКБ-590, где мне пришлось работать, выплачивалось 500 рублей (половина месячного оклада инженера). Эту премию получали все члены коллектива, участвующего в проекте, в одинаковом размере независимо от должности. Существовали и индивидуальные премии, необходимым условием выплаты которых являлось наличие рационализаторских предложений или заявок на изобретение, благодаря которым и стало возможным улучшение характеристик изделия. За каждую новацию авторам выплачивалась дополнительная сумма, кратная вознаграждению, полученному каждым членом коллектива, что не отменяло и обычных вознаграждений за экономический эффект, полученный от внедрения изобретения или рационализаторского предложения. Руководитель проекта, как правило, не занимавший административной должности, также получал дополнительную премию. Моральные стимулы заключались в том, что лица, обеспечившие коллективу получение таких премий, ускоренно продвигались по службе и в основном из их числа назначались руководители проектов. Одновременно применялись и обычные квартальные и годовые премии. Необходимо отметить и хороший моральный климат в научно-технических коллективах. К людям, способным к творческой работе, коллеги относились бережно, стараясь освободить их от рутинной работы без всяких указаний начальства, так как успехи одного распространялись на всех. Иными словами, человек человеку был другом. Здесь разработчики метода учли печальный опыт стахановского движения, когда успех одного больно бил по карману и статусу других и в коллективе начинался разлад. При относительно небольших затратах эффективность МПЭ была исключительно высока во всех отраслях народного хозяйства. Даже в армии во время войны существовала жесткая шкала денежных выплат и наград за личное уничтожение техники или живой силы противника, а также нанесение иного урона (например, взятие в плен офицеров противника, обладающих важной информацией). В оборонной промышленности в годы войны одновременно с напряженной производственной деятельностью велась непрерывная работа по совершенствованию технологических процессов. Так, за 4 военных года себестоимость производства большинства образцов вооружений (самолеты, танки и т.д.) была снижена в 2-3 раза. Даже винтовка Мосина, разработанная еще в XIX веке, подешевела в 1,6 раза. МПЭ позволял в максимальной степени использовать творческую активность рядовых исполнителей и выявлять яркие таланты. МПЭ применялся и в сельском хозяйстве на уровне совхозов и МТС (машинно-тракторных станций). Об этом говорит известный факт, что М.С. Горбачев получил в семнадцатилетнем возрасте орден за уборку урожая.

Главной особенностью МПЭ являлось то, что при его использовании не только повышалась творческая активность большого числа людей и выявлялись таланты, но также изменялась психология всех членов коллектива, а также взаимоотношения в коллективе. Любой член коллектива осознавал свою значимость для общего процесса и с готовностью выполнял любую часть работы, даже в том случае, если эта работа не соответствовала его статусу. Взаимная доброжелательность, стремление оказать помощь друг другу были совершенно типичными чертами. По сути, каждый член коллектива считал себя личностью, а не винтиком сложного механизма. Изменялись и взаимоотношения начальников с подчиненными. Вместо приказов и указаний начальник стремился разъяснить каждому подчиненному, какую роль в общем деле играет та работа, которая ему поручается. По мере становления коллективов и формирования новой психологии сами материальные стимулы отходили на задний план и уже не являлись главной движущей силой. Полагаю, что разработчики МПЭ рассчитывали именно на такой эффект.

Все вышеизложенное я знаю не по рассказам очевидцев, а по личным впечатлениям. Хотя я пришел в ОКБ-590 в 1958 году, через 3 года после отмены МПЭ, но психология - вещь инерционная, и она сохранялась длительное время даже при отсутствии внешних стимулов. Первые три года я работал в лаборатории цифровых систем, где начал свою деятельность с нижней ступеньки - настройщика узлов бортовой цифровой вычислительной машины. Эта специальность считалась рабочей, и настройщики (два человека) работали на сдельной оплате, получая значительно больше инженеров, в то время как я работал на фиксированном окладе техника. Мое появление неизбежно приводило к финансовым потерям двух других настройщиков, поскольку число узлов было ограничено лишь опытными образцами, после изготовления которых настройщики занимались лишь ремонтом при существенно меньшей оплате. Тем не менее меня приняли очень тепло и в течение месяца знакомили с тонкостями процесса настройки. Отношение ко мне не изменилось и через пару месяцев, когда я стал настраивать в несколько раз больше узлов, чем мои коллеги, и впоследствии, когда закончилась массовая настройка узлов. То есть для обычных рабочих парней общее дело коллектива лаборатории (создание опытных образцов БЦВМ) было важнее их личных финансовых интересов. Работа в качестве настройщика продолжалась недолго. Уже через несколько месяцев меня стали привлекать к инженерной работе, причем не только в качестве помощника. Характерной чертой лаборатории было полное отсутствие субординации. Все друг к другу обращались по именам, в том числе и к начальнику лаборатории. Этому способствовала и небольшая разница в возрасте сотрудников лаборатории, самому старшему из которых было менее 35 лет. Начальник лаборатории или руководитель группы не просто выдавали задание, а стремились донести до каждого члена коллектива цели этого задания и его роль для решения общей задачи. Рабочий день продолжался с 9 утра до 10-11 вечера, причем на чисто добровольной основе и без какой-либо дополнительной оплаты. Зато никто не контролировал время прихода и ухода сотрудников, что для режимных предприятий было совершенно нетипично.

В мае 1961 года меня перевели в лабораторию аналоговых систем и назначили руководителем важнейшего для организации (да и для страны) проекта. Эта лаборатория функционировала с момента основания организации в 1945 году. Поэтому сотрудники здесь были старше по возрасту. Но атмосфера была такая же. Лишь к начальнику лаборатории все обращались по имени и отчеству, но не из-за его должности, а из-за возраста и опыта. Он провел всю войну на фронте, и прямо из армии его откомандировали в только что образованное ОКБ. Из всего коллектива только я знал, что и как надо делать, поскольку являлся единственным специалистом в области цифровой техники. И ведущие инженеры с 10-15-летним стажем без какого либо внутреннего сопротивления выполняли роль подсобных рабочих, поскольку понимали, что это необходимо для дела. Снова напомню, что к этому времени никаких стимулов уже не было. И третье подразделение нашего конструкторского бюро, с которым мне приходилось тесно взаимодействовать, работало в таком же стиле. Еще одна деталь. За все время работы в ОКБ-590 (в январе 1963 года оно было ликвидировано, а все сотрудники вместе с тематикой переведены в ОКБ-680, впоследствии НПО "Электроавтоматика") я ни разу не слышал слово "партия". Комната месткома была, а парткома не было. Только в 1963 году в новой организации я узнал, что в лаборатории было довольно много членов партии, и меня сразу же попытались сагитировать на вступление, но я уклонился. Иначе мне не удалось бы в 1964 году покинуть эту организацию. Кстати, начальник ОКБ-590 В.И. Ланердин был беспартийным. Говорили, что на пост начальника ОКБ Ланердина назначил лично Сталин, а до этого во время войны он работал в США, отвечая за поставки в СССР авиационной техники по ленд-лизу. К моменту назначения ему было не более 35 лет.

Люди старшего поколения помнят фильм М. Ромма "9 дней одного года", где была хорошо показана творческая атмосфера у физиков-ядерщиков. Могу определенно утверждать, что у нас в ОКБ-590 была такая же атмосфера. Правда, в новой организации эта атмосфера мгновенно исчезла, хотя люди остались те же самые. Сразу был введен жесткий режим. За пятиминутное опоздание лишали премии, а для того, чтобы отлучиться во время рабочего дня, надо было получать разрешение заместителя начальника по режиму. В итоге после 6 вечера никого в организации не оставалось. Более того, было запрещено оставаться работать по окончании рабочего дня. Правда, большую часть времени в 1963-1964 годах я и основная часть коллектива проводили в командировках, сначала в Москве на опытном заводе (где мне издалека приходилось видеть Сергея Хрущева), а затем в Смоленске на серийном заводе.

Об экономическом эффекте творческой атмосферы свидетельствует следующее. Мой первый проект вычислительного устройства для управления пусковыми ракетными установками для системы ПРО А-35 был выполнен за 2 года, если считать от момента получения технического задания до комплексных испытаний опытных образцов в реальных условиях. Аналогичный по сложности проект суперкомпьютера ЕС-2704 при вдвое большем по численности коллективе и том же руководителе выполнялся уже 6 лет (1982-1988). И еще один пример. При создании советского стратегического бомбардировщика Ту-4 в качестве образца был взят американский бомбардировщик Б-29. Работа по изучению доставленного в Москву Б-29 началась в июле 1945 года. Менее чем через год, в марте 1946-го, техническая документация была передана на серийный завод. В мае 1947 года состоялся первый полет. А с начала 1949 года бомбардировщик был принят на вооружение. В послесталинский период от начала разработки самолета до его серийного производства проходило 8-12 лет. Ну а сейчас и того больше. Почему МПЭ эффективно использовался в СССР и Японии, а больше никто его перенимать не стал? Как было отмечено ранее, главным фактором МПЭ была причастность к общему делу, полезному для страны и общества в целом. При частной собственности этот фактор отсутствует, ибо главная польза идет хозяину. Япония же страна весьма специфичная. До конца двадцатого века для многих японцев фирма отождествлялась с семьей и потому польза для фирмы то же самое, что для семьи. По мере распространения западных ценностей в Японии этот менталитет стал утрачиваться, и эффективность МПЭ стала падать. И сейчас для экономики Японии характерна стагнация, хотя вряд ли кто-либо отменял МПЭ. По этим же причинам МПЭ невозможно возродить в современной России, где и государственные предприятия работают на частного хозяина (в данном случае свору чиновников).

В середине 50-х годов МПЭ был тихо и незаметно отменен. Премии при завершении проектов сохранились и даже увеличились, но потеряли всякую стимулирующую роль. Теперь величина премии зависела от должностного оклада и от субъективного мнения руководства и не зависела от качества изделия и его экономических параметров. Из технического задания исчезли требования по себестоимости продукции и стоимости разработки. Объем премии был фиксирован на уровне 2% от стоимости разработки. В результате стало выгодно не снижать, а, наоборот, повышать как стоимость разработки, так и себестоимость проектируемого изделия. На заводах из плановых заданий исчезло ранее обязательное требование к снижению себестоимости продукции, что сразу привело к прекращению любых работ по совершенствованию технологических процессов. В это же время устанавливаются верхние ограничения на величину сдельной оплаты труда, на размер вознаграждения за рационализаторские предложения и изобретения. Изменился и моральный климат в коллективах. Теперь зарплата однозначно определялась окладом и не зависела от качества работы как коллективной, так и индивидуальной. Возросла роль субъективных факторов при должностных повышениях, что приводило к зависти и склокам. Иными словами, человек человеку стал чужим, а иногда и врагом.

Отмена МПЭ больнее всего ударила по преподавателям технических вузов. Зарплата преподавателя состояла из двух частей - оклад преподавателя и оплата научной работы. Преподавательскую деятельность оплачивал вуз из своих бюджетных средств, а оплата научной деятельности шла за счет хоздоговорных НИР. Оклады преподавателей оставались неизменными с довоенных времен вплоть до 1991 года (с учетом десятикратной деноминации денег 1961 года). За научную работу после отмены МПЭ преподаватель получал половину ставки младшего или старшего научного сотрудника, меньше половины основного оклада. В годы же действия МПЭ научная составляющая зарплаты могла в разы превышать основной оклад при условии эффективного выполнения НИР. Известно, что зарплата некоторых профессоров достигала 20 тысяч рублей при основном окладе 4 тысячи. Недаром народная молва относила профессоров к самым богатым людям в СССР. Но и доценты были ненамного беднее, поскольку научная составляющая зарплаты не зависела от основного оклада. Хотя в гуманитарных вузах, скорее всего, преподаватели получали лишь основной оклад. Итак, легкое незаметное воздействие привело к остановке главного двигателя советской экономики. Какое-то время движение продолжалось по инерции, затем началась деградация, и в конце 80-х годов экономика разрушилась окончательно. Учитывая глобальный характер применения МПЭ, отменить его мог только руководитель СССР, которым с 1953 года был Н.С. Хрущев. В настоящее время известно, что все без исключения действия Хрущева в области экономики имели крайне негативные последствия. Однако принято считать, что Хрущев действовал из благих побуждений («хотел как лучше, а получалось как всегда»), но терпел неудачи в силу слабого образования и импульсивного характера. Но ликвидация МПЭ была проведена очень точно, грамотно и, главное, незаметно для окружающих, включая, скорее всего, остальных руководителей страны. Здесь благих побуждений нельзя увидеть даже в микроскоп. Есть основания считать, что и другие действия Хрущева были столь же глубоко продуманы и имели единую цель, в том числе и знаменитый доклад на двадцатом съезде партии. Здесь уместно привести высказывание Молотова о Хрущеве, сделанное им в 80-е годы: «Хрущёв, он же сапожник в вопросах теории, он же противник марксизма-ленинизма, это же враг коммунистической революции, скрытый и хитрый, очень завуалированный».

http://warrax.net/2016/09/vs_stalin_economic.html

Экономика СССР при Сталине - одна из самых эффективных в мире!!!

Непостроенная экономика Сталина.

Когда либералы говорят о том, что сталинская экономика была построена и в ее рамках СССР покупал зерно у Запада, они лгут. Зерно начали закупать только при Хрущеве, который разрушил то, что строил Сталин. Поэтому экономика Сталина – это «Терра инкогнита». Сначала тяжелые довоенные пятилетки, относительно недолгий покой перед войной. Потом страшные разрушения и лишения. Восстановление. Ежегодные снижения цен. Золотой рубль, отказ торговать за доллар. А потом Сталина отравили, а его экономику уничтожили.

2. Как работала экономика при Сталине:

«Государственным планом предприятию устанавливался на год выпуск продукции (по её видам) определённого качества и по заданной цене, которая покрывала издержки производства и обеспечивала некоторую прибыль. При этом себестоимость (издержки) и прибыль не были связаны между собой. Прибыль просто означала разницу между ценой и себестоимостью. Руководство и весь коллектив предприятия нацеливались на снижение себестоимости продукции, успехи в этом отношении поощрялись материально. Допустим, завод выпускает легковые автомобили. Себестоимость автомобиля составляет 5000 рублей. Допустим, что доля прибыли от себестоимости определена в 20 процентов. Следовательно, прибыль с каждого автомобиля равна 1000 рублей. А продажная цена автомобиля составит 6000 рублей. Теперь предположим, что коллектив завода, введя технические новшества и организационные чудеса, снизил себестоимость автомобиля в два раза, — она составила 2500 рублей. А что сталось с прибылью? При сталинской модели прибыль определялась как разность между «твёрдой» на какой-то период ценой и получившейся себестоимостью. Поэтому прибыль увеличилась бы на эту самую величину снижения себестоимости и достигла бы 3500 рублей. На этом уровне она сохранялась бы до конца года, завод процветал бы.

В сталинской модели экономики увеличению прибыли никакого планового значения не придавалось, а увеличить её можно было только двумя путями: через наращивание выпуска продукции по сравнению с планом и через снижение себестоимости. В конце года подводились итоги работы предприятия и фиксировалось новое, сниженное значение себестоимости. К этой величине добавлялась прибыль и получалась новая, уменьшенная цена продукции. В данном примере установленная новая цена на автомобиль равнялась себестоимости 2500 рублей плюс, допустим, те же 20 процентов от неё в качестве прибыли, итого 3000 рублей. Значит, потребитель (народное хозяйство) от покупки каждого автомобиля по сравнению с прежней ценой получил бы выгоду в 3000 рублей. Именно снижение себестоимости продукции создавало возможность снижения цен на неё.

Наряду с этим, нужно сказать, что в сталинской экономике Госплан жестко контролировал производство важнейших для народного хозяйства изделий в штуках. Плановые показатели спускались сверху. Уже при Хрущеве, Госплан существенно снизил количество планируемых по номенклатуре показателей и заменил их на планы «по валу». К примеру, раньше было – 1000 штук конкретных изделий, а теперь продукции на 1000000 рублей. Надеюсь, читатель понимает разницу в этих показателях. Если нет – поясню. При Сталине предприятиям планировали выпуск продукции, а не количество денег, которое они должны за нее выручить. А значит не было смысла задирать цены – наоборот работал механизм, когда было выгодно их снижать.

Еще раз хочу подчеркнуть самое важное. Экономика Сталина была нацелена на развитие всего народного хозяйства в комплексе (народнохозяйственный хозрасчет). Все отрасли были взаимоувязаны. Руководящим органом по планированию основных показателей, к которым необходимо стремиться, был Госплан СССР. Плановая система непрерывно совершенствовалась.

Но уже в 1957–1959 гг. реформы хрущевцев внесли столько «принципиальных новшеств» и «прогрессивных нововведений», что к 1965 году экономика СССР погрязла в «многочисленных проблемах, [стала] испытывать удары тяжелых диспропорций; более того, возникла угроза подрыва самой управляемости социальных и хозяйственных процессов, что в виде особенно тревожных сигналов проявилось в затруднениях 1962—1963 гг».

https://aftershock.news/?q=node/372583&full

3. О том, почему реформы Косыгина-Либермана в 70-х годах прошлого века провалились и были свернуты, мы поговорили с доктором экономических наук Михаилом Делягиным.

- Блестящий управленец, трудоголик, великолепный организатор, чуткий хозяйственник, отличный дипломат! - Так отзывается об Алексее Николаевиче Косыгине Делягин. - Он проработал премьером 16 лет! Дольше всех и в СССР, и в царской России. Но, чураясь политики, этот технократ не учитывал мотивации участников экономики, что привело к краху и его, и ее. Это одна из незамеченных трагедий Советского Союза и России.

ПТЕНЕЦ СТАЛИНСКОГО ГНЕЗДА

- Зато гуляет легенда, что Косыгин был участником громкой трагедии в «Доме Ипатьева». Якобы он - царевич Алексей, чудом спасшийся от расстрела…

- Чистая легенда, хотя и популярная в Сети. Хотя бы потому, что у царевича была гемофилия, с которой в то время и до 40 не доживали. А Косыгин умер в возрасте 76 лет.

В Новосибирске и сейчас показывают «дом Косыгина», крупнейшего сибирского нэпмана. Развивая кооперацию в глухом иркутском Киренске, 22-летний - подчеркиваю! - Алексей создал сеть магазинов, торгующих английскими и американскими товарами, а затем организовал на реке Бодайбо крупное советско-британское золотодобывающее предприятие. Вступив в партию, женился на дочери крупного нэпмана. А с завершением нэпа уехал с семьей из-под топора возможных репрессий в родной Ленинград.

Закончив «тряпку», как звали тамошний текстильный институт, менее чем за 4 года прошел путь от мастера на заводе до наркома текстильной промышленности СССР. В первые дни войны стал замом председателя Совета по эвакуации при СНК СССР. Спас Харьковский танковый завод, ряд других производств, организовал «Дорогу жизни» блокадного Ленинграда. После войны, спасенный Сталиным от расстрельного «ленинградского дела», вошел в команду молодежи, призванную сменить «старую гвардию». После ее поражения резко потерял аппаратный вес, но остался в руководстве страны из-за выдающихся управленческих качеств.

Угрюмого и тщательного Косыгина не любили в окружении Сталина, и Хрущев, и Брежнев, но обойтись без него не могли. Он «тянул на себе» весь воз хозяйства, занимаясь «мелочами», которые были скучны и непонятны идеологам и политикам.

И умер в 1980 г от тревог за перенапрягшуюся экономику. Но в тупик она вошла именно под его руководством.

В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ИНТЕРНЕТА

- Побойтесь бога, Михаил Геннадьевич! Именно Косыгин пытался спасти СССР своей знаменитой Экономической Реформой Без Шока! Но ему не дали ее провести…

- Об этой Реформе сложено куда больше легенд, чем о спасшемся царевиче. Давайте разберемся спокойно.

Сталинская экономика стимулировала снижение издержек, а не рост доходов. План устанавливали «в штуках» и вознаграждали обычно не за перевыполнение, а за снижение себестоимости при условии его выполнения. Это обеспечило «советское чудо» конца 30-х - середины 50-х. Но Научно-техническая революция сделала производство слишком разнообразным, чтобы планировать «в штуках».

Хрущев попытался решить эту проблему (правда, в основном борясь за власть с костенеющей партхозноменклатурой) переходом от отраслевого к территориальному принципу управления.

Академик Виктор Глушков в 1962 г предложил комплексную компьютерную систему планирования экономики.

- Знаменитая ОГАС - общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации для управления всей экономикой СССР в целом. На базе ЭВМ. Если бы кибернетик Глушков воплотил идею в жизнь, мы запустил бы Интернет раньше США.

- Уже оформившийся правящий класс партхозноменклатуры, испугавшись утраты власти и сокращения сферы своего произвола, похоронил идею ОГАС. Помог и Запад: членов Политбюро заботливо ознакомили со статьей в «Гардиан», что Глушков хочет заменить их своими ЭВМ.

ПОЧТИ ЕГОР ГАЙДАР

- Боялись на Западе нашего прорыва. На академика даже покушения устраивали.

- В том же 1962 г харьковский профессор Евсей Либерман в «Правде» предложил решить проблему, пересмотрев принцип хозрасчета. Если в сталинской экономике предприятию оставляли на премии часть дохода от снижения себестоимости при фиксированной цене, то в рамках десталинизации было логично вернуться к капиталистическому принципу (хотя этих слов, конечно, в статье «План. Прибыль. Премия.» не было), оставляя предприятию прибыль.

Косыгин предпочел Глушкову Либермана, когда тот назвал «ценой реформы» стоимость бумаги, на которой будут напечатаны указы. Остальное-де сделает разбуженная инициатива – политкорректная замена «невидимой руки рынка». В то время, как для плана Глушкова нужно было построить минимум 100 вычислительных центров, а разработчики не скрывали, что ОГАС «будет сложнее атомной и космической программ, вместе взятых». Правда, первые 5 млрд.руб. вложений должны были окупиться уже к концу первой пятилетки, а общие вложения в 20 млрд. за 3 пятилетки принесли бы не менее 100 млрд.руб. доходов. Но Косыгин выбрал обещавшего быстрое и дешевое чудо Либермана, как Борис Ельцин - Егора Гайдара после ГКЧП.

В 1962 году в тепличных условиях провели успешные эксперименты, и после свержения Хрущева реализация реформы вписала Косыгина в историю.

- А что пошло не так, Михаил Геннадьевич?

- Реформа была верна в возвращении от территориального управления к отраслевому и сокращении плановых показателей (с 30 сначала до 9, а затем и 5). Ее ужас заключался в определении прибыли предприятия как доли от себестоимости, что стимулировало не снижать издержки, как при Сталине, а завышать. Именно это сделало советскую экономику затратной, нацелило ее на снижение, а не рост эффективности и в итоге похоронило ее.

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОВАРОВ

- Но ведь были ж успехи!

- В первую, «золотую» пятилетку (1966-70 гг.) реформа действительно принесла положительный эффект за счет высвобождения инициативы и сокращения излишне занятых, но затем исчерпала свои возможности и выдохлась. Важно, что технологический прогресс не стимулировался, как при нацеленности экономики на снижение издержек, а подавлялся. Менее производительные технологии обеспечивали большие издержки, а значит, и большую прибыль (определявшуюся как процент от себестоимости).

В результате валовые показатели в рублях росли намного быстрее производства: его эффективность падала при общей радужности картины.

Хозрасчет разорвал экономику как единую систему на отдельные предприятия, каждое из которых стремилось улучшить свои показатели в отрыве от других, а часто и за их счет, что привело к быстрой утрате управляемости.

Рост остающихся у предприятий средств опережал выпуск, что позволяло развивать социально-культурную сферу, но одновременно разбалансировало денежное обращение. Денег у людей стало значительно больше, чем товаров. Возник постоянный дефицит, и в первый потребительский кризис брежневского времени – в 1969 году – в Москву и Ленинград пошли «колбасные электрички».

Обеспечить предприятиям стабильные «правила игры» (что было главной идеей) не удалось. Из-за нехватки ресурсов, порожденной падением эффективности предприятий, их меняли чуть ли не ежегодно, ставя наиболее успешные предприятия в наиболее сложные условия. Эта же нехватка провоцировала уравниловку, разрушая трудовую мотивацию вопреки заявленным целям реформы.

Не случайно в 1976 году реформа прекратилась даже на ее флагмане, Щекинском химкомбинате. Хотя выпуск продукции там в 1,43 раза превысил проектные мощности, повышаемый «от достигнутого», без учета возможностей план не был выполнен.

МОГИЛЬЩИКИ РЕФОРМЫ

- Выходит, кто-то сознательно вставлял палки в колеса косыгинской реформе.

- Конечно, у нее были и враги. Наименее значимые - профессионалы и заскорузлые идеологи, считавшие материальные стимулы ересью, оскорбляющей светлые коммунистические идеалы.

Могильщиком реформы стала верхушка партхозноменклатуры. Право предприятий самим зарабатывать деньги, предоставление им пусть ограниченной, но все же самостоятельности подрывало ее всевластие и потому было неприемлемо. Реформа требовала постоянства «правил игры», что ограничивало произвол партхозноменклатуры и потому также категорически отрицалось ею. Как и сегодняшними либеральными любителями управления экономикой «в ручном режиме».

Она была непоследовательной. Так, несмотря на намерения Косыгина, не ввели финансовые санкции за невыполнение предприятием своих обязательств.

Важно, что реформа была частью борьбы за власть. После свержения Хрущева Брежнев стал компромиссным и, по сути, временным лидером. Ключевыми фигурами, наравне с ним, были Подгорный, Шелепин и Косыгин – при всей его демонстративной отстраненности от политики. Если Леонид Ильич сменил Хрущева на посту лидера партии, то Алексей Николаевич – как главу правительства (именно он и настоял на полном отстранении Хрущева, которого предлагали оставить премьером). Время реформы было периодом борьбы Брежнева с конкурентами, - и далеко не только с отставленным в 1967 году Шелепиным, автором замысла и плана отстранения Хрущева. Возможно, частью этой борьбы было покушение на Брежнева 22 января 1969 года, якобы совершенное одиночкой – младшим лейтенантом Ильиным.

Баланс власти в верхах был зыбким всю вторую половину 60-х. Идея «возвращения к ленинским нормам», то есть передачи реальной власти от партии правительству при сохранении за ней лишь идеологических функций была так сильна, что в начале 70-х один из пленумов ЦК пришлось даже отложить на несколько месяцев, чтобы идею заблокировать. Напомню, власть КПСС была юридически закреплена (в пресловутой 6 статье Конституции) лишь в 1977 г, уже при одряхлевших Брежневе (после клинической смерти в начале 1976 г), и Косыгине (после инфаркта в том же году).

Первоначально успешная реформа (чего стоит переход в 1967 г на пятидневную рабочую неделю) укрепляла политическую позицию Косыгина. Не кто-нибудь, а лично Брежнев, обеспечивая себе поддержку партхозноменклатуры и ослабляя потенциального конкурента, поддерживаемого на более низком уровне - предприятиями, продавил в конце 1967 г перечисление в бюджет («в порядке исключения», но потом это стало правилом) остатков прибыли, которыми предприятия могли распоряжаться по своему усмотрению. Это стало переломом. Окончательное овладение Брежневым рычагами власти и обеспечение контроля за партаппаратом совпали с жалобами Косыгина в узком кругу на ее извращение и свое бессилие.

После этого и его жизнь, и жизнь страны шли уже под уклон, по инерции. Но рост потребления лишь частично компенсировал отсутствие стратегической цели: началось то самое безвременье, которое, по Высоцкому, «вливало водку в нас».

А резкий скачок цен на нефть в ходе нефтяного кризиса 1973-1974 годов сделал ненужным болезненные усилия по повышению эффективности экономики. Как и в наше время, проблемы были залиты нефтедолларами.

- Где была бы сегодня страна, сумей Косыгин провести реформу?

- Он ее и провел, создав капиталистическую по ценностям и мотивациям экономику и умерев вместе со страной в ее противоречии с социалистическим по целям обществом. Это противоречие сделало нашу экономику неэффективной, разобщило общество и разрушило советскую цивилизацию.

Недостатки социализма, которые мы знаем, на самом деле - исходные пороки реформы Косыгина-Либермана. Легенда о ее чудотворной успешности и невероятном потенциале стала мощным инструментом разрушения Советского Союза первой волной либеральных реформаторов.

- Сегодня страна вновь в застое. Что можно и нужно взять из идей Алексея Николаевича, чтобы экономика России пошла вверх?

- Наш застой – продолжение и завершение брежневского на качественно более низком уровне.

Необходимо высвобождение инициативы. Но она должна быть не распыленной, а нацеленной на единую, общую стратегическую цель и потому сплачивать, а не разрывать общество. А управление достижением этой цели должно быть косыгинским: тщательным, немногословным и ответственным, опирающимся на выверенные знания.

Расслабленность же и потакание своим слабостям и стремлению к комфорту, пренебрежение специалистами на госслужбе граничат с преступлением и всегда дорого обходятся стране. Как советские лидеры реформировали экономику Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ

Почему Косыгин не стал русским Дэн Сяопином

Константин СМИРНОВ

Не все правильные экономические реформы приводят к успеху

Февраль 1972 года. Мне 12 лет. Мой отец, тогда полковник ВДВ (а сейчас генерал-лейтенант в отставке), отдыхал в военном санатории в подмосковном Архангельском. Недалеко от этого места была госдача Косыгина. Однажды, когда мы с отцом гуляли по парку санатория, фотография из газеты "Правда" материализовалась на моих глазах. К нам приближался член Политбюро с двумя охранниками в штатском. (подробности)

https://www.kp.ru/daily/26645/3665016/

... "далеко не все знают: истинным «отцом» реформы был не Косыгин, а харьковский учёный-экономист профессор Евсей Григорьевич Либерман (впоследствии, если не ошибаюсь, эмигрировавший в США). Ещё в 1962 году в «Правде» появилась его нашумевшая тогда статья «План, прибыль, премия», в которой впервые предлагалось сделать главным критерием эффективности работы предприятия прибыль и рентабельность, то есть отношение прибыли к основным и нормируемым оборотным фондам. В последующих статьях Либермана под кричащими заголовками («Откройте сейф с алмазами» и др.) эта идея получила дальнейшее развитие.

В 1962 году Хрущёв дал добро на проведение хозяйственного эксперимента в духе концепции Либермана. Для его проведения были выбраны два предприятьия швейной промышленности (фабрики «Большевичка» в Москве и «Маяк» в Горьком), Западный угольный бассейн на Украине, а также ряд транспортных предприятий.

Косыгин, будучи заместителем председателя Совета Министров СССР и председателем Госплана, долго сопротивлялся проведению реформы по Либерману. Однако после Октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, который снял Хрущёва со всех постов, Косыгин стал председателем Совета Министров СССР и вскоре приступил к проведению этой реформы. Чтобы понять причины такого резкого изменения позиции Косыгина, надо принять во внимание по меньшей мере три обстоятельства: его политическую биографию, сущность либермановской концепции и состояние экономики в момент, когда на него была возложена ответственность за её развитие." ...

Кто стирал кальсоны Хрущеву. 1956-1964 г.

Из статьи Алексея Богомолова "Совершенно секретно".

Воспоминания подполковника 9-го управления КГБ СССР Алексея Сальникова. Алексей Алексеевич Сальников прослужил в органах государственной охраны 40 лет. С 1956 по 1964 год - в охране Хрущёва. С 1964 по 1980 год - у Косыгина. А потом работал и с Брежневым, и с Андроповым, и с семейством Горбачёва. Частную жизнь Хрущёва и Косыгина он знал, что называется, от и до. Его считали просто членом семьи.

"Хрущёв много говорил о Сталине, часто упоминал его. И не так, как мы слышали в докладах. В разговорах со "своими" он так его не унижал. Говорил, что был жестоким, но в целом отзывался неплохо.

Насчёт Берии, даже общаясь с зарубежными делегациями, Хрущёв говорил: "Мы говорили и писали, что Берия - враг народа и изменник. Это, конечно, чушь".

А.А. Сальников (на переднем плане). "Официально я был офицером подразделения 9-го управления КГБ, которое занималось охраной высших должностных лиц СССР. А обязанности мои были весьма обширными. Перечислять их - не хватит места, а если сказать несколькими словами - обеспечение комфортной обстановки для работы и отдыха первого лица государства и решение всех связанных с этим бытовых проблем.

А проблем было много, особенно в поездках. Мы с Хрущёвым в командировках из 365 дней в году иногда были по 280 дней в дороге. А следить приходилось за всем - всё-таки первое лицо.

Люди, интересующиеся нашей историей, помнят, что у Никиты Сергеевича Хрущёва всегда были проблемы с одеждой...».

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