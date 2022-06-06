Корни вековой русофобии Запада. Если разложить всё по полочкам

Годы проходят, десятилетия проходят, века проходят, а европейский феномен под названием «русофобия» неизбывен. Он как будто прилип к мозжечку евросчастливца, и всякий раз в новом поколении передается по наследству. Прежде, чем предложить своё видение причин такой психической болезни, напомню некоторые яркие эпизоды этой вакханалии, обуявшей европублику ещё, аж, несколько столетий назад – аккурат «в темные века»

Пройдемся по документам. Вот – «Первое политическое завещание», написанное королем Пруссии Фридрихом Великим в 1752 году: «Для сдерживания России Пруссия нуждается в защищенной восточной границе, достаточном влиянии в Польше, чтобы иметь реальный оборонительный рубеж по Висле… Более всего интересам Пруссии отвечала бы гражданская война в России и ее разобщенность. Сильная Швеция, скандинавский противовес России на Балтике, тоже на руку Пруссии…» Россию уже тогда люто ненавидели. Причем, не только в Пруссии.

В своей статье «Когда Россия стала считаться угрозой Западу?» Александр Филюшкин пишет: «По наблюдению А. Каппеляра, особенно настойчивый мотив «священной войны» против Московии начал звучать в 1578-1579 гг.». В 1578 году у графа Эльзасского возник «план превращения Московии в имперскую провинцию», главным автором которого выступал бывший опричник, предатель бежавший на запад, Генрих Штаден.

Он писал: «Управлять новой имперской провинцией Россией будет один из братьев императора. На захваченных территориях власть должна принадлежать имперским представителям, главной задачей которых будет обеспечение немецких войск всем необходимым за счет населения. Для этого к каждому укреплению необходимо приписывать крестьян и торговых людей – на двадцать миль вокруг – с тем, чтобы они выплачивали жалование воинским людям и доставляли бы все необходимое… У русских надо будет отобрать их лучших лошадей, а затем все наличные струги и ладьи…»

В Европе в 16-19 веках вышло немало русофобских книг: Сигизмунд Герберштейн («Записки о Московии 1517 года»), Генрих Штаден («Страна и правление московитов», 1576 г.), Шарль Массон («Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I», 1801 г.), баронесса Жермен де Сталь («Записки о России», 1812 г.) и других. В них евросочинители изображают русский народ «белыми варварами», «рабами по духу» и «агрессорами». Причем, эта яростная, открытая русофобия особо расцвела со времен, когда Россия, победив Наполеона, оказались крупнейшей военной силой Европы – в правление императора Николая Первого (1825–1855 гг.). Именно тогда появляется труд маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», который стал сильнейшим ходом в информационно-пропагандистской войне Европы против нашей страны. Эта русофобская агитка определила отношение евросчастливцев к русским: «Весь русский народ, от мало до велика, объединен свои рабством до потери сознания… Тому, кто имел несчастье родиться в этой стране, остается искать утешения в горделивых мечтах и надеждах на мировое господство… Россия живет и мыслит как солдат армии завоевателей. А настоящий солдат любой страны – не гражданин, но пожизненный узник, обреченный сторожить своих товарищей по несчастью – таких же узников, как и он». Знакомые «доводы»? Ещё задолго до появления СССР в Европе слепили образ «империи зла», которая «мрачной тенью нависает над цивилизованными народами». Россия у них всегда «виновата».

«У русофобии глубокие исторические корни», - говорил на пресс-коференции в Москве швейцарский публицист и издатель Ги Меттан (Guy Mettan), который несколько лет назад привез в Россию на презентацию свою книгу, переведенную на русский – «Запад-Россия: Тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса».

Ги Меттан полагает, что одной из характерных черт подобных взаимоотношений является даже не то, что русские отличались от немытых и чумазых в Средние века европейцев любовью к бане (это – факт). Русофобия – это историческая особенность менталитета, заложенная в те времена, когда европейские августейшие особы и их многочисленная челядь занимались ловлей блох в своих нарядах, почему в Париже и закупали китайский шелк, в котором вши не заводились. Скоро, кстати, опять начнут редко мыться (газ русский дорогим для них стал). Или вот уже оспа возвращается в Старый Свет – нам начался тихий переполох, а, ведь, казалось, что эту хворь в продвинутой Европе ликвидировали? И вот на тебе – просвещенная Европа на наших глазах разворачивается назад, в «темные века», где «теплая ванна = недостижимая роскошь»…

А теперь, после таких напоминаний – представим нашу систематизацию источников и составных частей самой русофобии. У нас как-то принято называть этим термином общее явление – «ненависть европейцев к России», но, как представляется, это позорное явление может быть разложено по полочкам для лучшего понимания его генезиса. И с каждой полочки берется кое-что для смешения в булькающем антирусском «котле».

Итак, четыре составные части: историко-политическая, природно-ресурсная, культурная и пространственная.

Историко-политическая – Россия на протяжении веков никогда не сдавалась Европе, даже если терпела отдельные поражения в войнах; зато русская армия не раз и не два побеждала объединенные европейские силы, завершая кампании в столицах агрессоров. И как такое простить? Теперь даже начали цитировать новую европейскую формулу, которая появилась после Победы Советского Союза во Второй Мировой войне в устах советских генералов: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Неважно, кто это сказал – важно, что это прямо сегодня подтверждается новым всплеском русофобии в Европе!

Природно-ресурсная – на фоне гигантских природных богатств России европейцы чувствуют себя нищебродами; на полуострове Евразии, который назван Европой, нет никаких существенных ресурсов: ни золота, ни нефти и газа в достаточных объемах, ни многого другого – практически ничего из Таблицы Менделеева. Как говорится, «Богом обделенные»… И это вызывает у них жгучую ненависть к России, зависть и желание отобрать у нас гигантские природные богатства и ресурсы - всё то, что, как когда-то сказала Мадлен Олбрайт, госсекретарь США родом из чешских евреев, «принадлежит всему человечеству». Вот и ещё один источник – вполне себе материальный. А редактор британского журнала «The Economist» Эдвард Лукас высказал давнюю мечту англосаксов «…экономика России базируется на незаслуженных (да, именно так и написано!) доходах от добычи и продажи природных ресурсов».

Культурная – через изменение культурного кода русского народа и других братских народов России Запад старается достичь целей по подчинению нашей огромной страны своим интересам; там регулярно предпринимаются попытки словом и деньгами поддерживать ту часть элиты, которую давно прозвали «западниками», т.е. противник старается привести к власти своих сторонников Порой, на каком-то этапе кое-что удавалось, но в итоге все попытки поднять европейские идеологические знамена над Москвой и Петербургом завершались провалом. И это Запад бесит.

И, наконец, «пространственные» истоки русофобии . Жители малюсеньких стран Европы с детства видят перед собой карту мира, на которой огромная Россия буквально нависает над европейским полуостровом Евразии. Однажды корреспондент из Дании на международной конференции объяснил мне, почему европейцы нас бояться: «Ты только на карту посмотри – какие вы большие, и какие мы маленькие». То есть, русофобия это ещё и постоянный испуг, доходящий до психоза по имени «ужас», который поражает евросчастливцев, как говорится, «до самых печенок», причем, с юных лет. Как говорил Император Александр III: «Нашей огромности боятся…» И это – реальность.

Вот эти четыре составные части и четыре источника русофобии у евросчастливцев изменить, отменить, убрать, уничтожить и проч. и проч., ну, никак ни получится. И это их бесит!

У России не отнять огромные просторы – они пытались, ходили сюда все вместе войнами, но безуспешно.

У России никак не отнять природные богатства – мы готовы ими делиться с Европой и с миром на равноправных торгово-экономических условиях, но не под давлением санкций.

У России, у нашего народа западники пытались «убить Душу» и переделать людей в «квалифицированных потребителей», в «жующее стадо» – они в очередной раз хотели сделать из нас таких же, как они сами – кое-что получилось, но фрагментарно, и это не повлияло на коренные устои России. Мы, наоборот, многое переняли у них к своей пользе, чего они не могли заранее предположить – и это тоже претекст для ненависти к нам…

Евросчастливцы-русофобы никак не могут понять, что Россия это не только Страна и Государство. Россия – это Цивилизация. А цивилизационные гены, они – самые стойкие основы для того, чтобы Народ и Страна не сбивались с предначертанного Пути.

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