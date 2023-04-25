Обеспеченные немцы бегут из Германии в Россию. Под Нижним Новгородом стремительно разрастается немецкий посёлок

Для начала небольшое лирическое отступление. Я живу в районе Санкт-Петербурга, который называется "Гражданка". Название он получил от некогда стоявших здесь двух деревень - немецкая колония Гражданка и село Русская Гражданка; разделяла их нынешняя улица Гидротехников.

Немцев выселили с наступлением Второй Мировой от греха подальше. Единственным напоминанием о тех временах остался небольшой памятный камень у трамвайного кольца. На нём выбито два имени - Карл и Эмилия, которых называют "немецкими Ромео и Джульеттой".

К чему я это всё? Да, к тому, что Россия всегда привлекала выходцев из Германии.

И сейчас достаточно много немцев живет в Кемеровской области (23125 человека), в Красноярском крае (22363 человека), под Тюменью (20723 человека) и в Челябинской области (18687 человек). Кроме того - в Свердловской области (14914), в Краснодарском крае (12171) и в Волгоградской области (10102).

В предыдущих заметках я уже писал о том, что в 2010-х годах началась активная реэмиграция - к нам возвращаются те, кто в 90-е ломанулся в ФРГ за 200-ми сортами пива, а теперь, как оказалось, ассортимент пива в наших магазинах не меньше, только возможностей для заработка больше и расходы существенно пониже. Кроме того, детей в школах не заставляют задумываться над своим гендером и изучать половые органы.

Но, самое любопытное, что на этой волне всё чаще в Россию стали приезжать и этнические немцы. И их привлекает, в первую очередь именно то, чего не хватает в Германии - возможность купить собственный кусок земли и без постоянных запретов и ограничений вести собственное фермерское хозяйство, используя дешёвые энергоресурсы.

В подтверждение моих слов на днях на НТВ вышел такой вот сюжет:.

В Нижегородской области стремительно разрастается поселок, основанный приехавшими в Россию гражданами Германии. Все они прониклись видеоотчетами своего соотечественника, который в социальных сетях детально рассказывает о жизни в России. Почему благополучные жители ФРГ вдруг решили покинуть родину?

В деревне сразу знали, кто выкупил три гектара земли на окраине, а вот о том, зачем это сделано и что за отдельное поселение здесь будет, соседи шушукаются до сих пор. На входе здесь всех встречает табличка: деревня Инютино, округ Kirschhausen, поселение Кирша. Это немецкий юмор и название, конечно, неофициальное. А вот официально планируют и предлагают назвать деревню RuDe, Russland — Deutchland, то есть Россия — Германия, причем именно в такой последовательности, потому что обители этого места говорят, что здесь в первую очередь чувствуют себя гостями.

Самое любопытное во всём этом - социальный статус "понаехавших". К примеру, Ремо Кирш приехал из Потсдама, где он был владельцем пяти компаний, которые продал и вместе с супругой Бюргет переехал на ПМЖ в Россию.

Их соседи, семейство Кронетц — тоже из Восточной Германии. Профессия мужа - зубной техник.

Берт Кронетц: «Ну, 30 лет работал из Германии, все для Евросоюза. Где моя пенсия? В Италии? В Греции? Где моя работа?»

Немцы выкупили три гектара земли, которые сейчас активно застраиваются, чтобы принять всех желающих. На данный момент таких - порядка 300.

Естественно, корреспондент задал интересующий всех вопрос о причинах переезда. На что получил ответ, что люди не согласны с современным курсом ЕС и устали от глупых политиков, которые спровоцировали нынешний кризис.

Ремо Кирш: «Многие русские думают, что в Германии рай — образование хорошее, воспитание, промышленность, жизнь хорошая, экономика, рай. Это больше не так. Лучшие машины, лучшая медицина — это время давно прошло. В том понимании, которое было у россиян, Германия умерла лет 10–15 назад».

Другой фактор, спровоцировавший отъезд - лживость СМИ, тотальная слежка и цензура.

«С 2019 года немецкие СМИ начали сообщать о фашистах, которые в Украине, и коррупции, как о колоссальной проблеме этой страны. В 2020 году вдруг стали, наоборот, говорить, что все хорошо, все друзья. И стала внедряться американская система существования всего, dictatura americana».

Кирш утверждает, что желающих переехать в Россию намного больше, чем может показаться с первого взгляда. Но люди просто боятся. Даже написать ему. А, если это и делают, то под фальшивыми никами. Поскольку всё отслеживается спец.службами и не дай Бог, кто-то усомнится в том, что Германия - "рай на земле".

При этом, сбежать из той самой "счастливой жизни" мечтают люди буквально всех профессий, потенциальные переселенцы готовы перевозить в Россию и бизнес, и свои семьи. Сейчас те, кто уже успел переехать, усиленно изучают русский язык, чтобы получить возможность полноценно работать и строить бизнес в России. Тоски по родине, говорят, не испытывают, березки за окном — точь-в-точь как в Восточной Германии.

Да, я понимаю, что сейчас начнётся: "а вы посмотрите, сколько русских уехало в Германию, а от них к нам - единицы!". У меня есть вот такая табличка на 2020-й год:

Разница невелика. А вот ещё замечательные данные:

А что так? Разве не у вас там текут молочные реки в кисельных берегах и всем выдают по Мерседесу?

Но, самое интересное, как всегда, кроется в деталях. О чём мало кто задумывается. К ним бегут, как правило, те, кто не смог найти себя в России - то есть, не особо образованные, ленивые люди, мечтающие о пособиях. А к нам - как раз те, кто уже всего достиг и осознал, в чём смысл жизни и где она лучше. Так что за каждого прибывшего к нам немца я бы дал пучок из 100 наших, слинявших в мечтах о пиве и колбасе.

Ну, и вот вам напоследок:

Любите Родину!

https://dzen.ru/a/ZEOvWtA7WQJVf5Cw