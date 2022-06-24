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Территория Героев...(19)

Территория Героев...(19)Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16828
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16840
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16857
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16862
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16868
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16899
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16908
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16913
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16925
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16928
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16934
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16945
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16949
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/16953
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16971
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/17002
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/16989
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/17034
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/17037
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/17085
Территория Героев...(19)https://t.me/mod_russia/17091
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/17097
Территория Героев...(19)
https://t.me/mod_russia/17050

Младший сержант Былков Евгений
Территория Героев...(19)

Младший сержант Евгений Былков принимал участие в специальной военной операции на Украине в составе мотострелковых войск.

В ходе боя противник был уничтожен, российская сторона тоже понесла небольшие потери. За спасение разведгруппы Евгения наградили орденом Мужества. В один из дней военнослужащий и сам попал под обстрел.

Евгению сделали перевязку. Военнослужащие попали в окружение и долго из него выходили. Из-за серьезных травм он потерял ногу.

Несмотря на инвалидность, Былков хочет продолжить службу.

«Закончится, конечно, нашей победой. Справедливость восторжествует, освободим мирный народ, все будет хорошо», - выразил уверенность Евгений.

https://tvzvezda-ru.turbopages.org/tvzvezda.ru/s/news/20226171257-P9YWo.html

Военнослужащий Магкоев Тамерлан
Территория Героев...(19)

Военнослужащего из Южной Осетии Тамерлана Магкоева, принимавшего участие в защите республик Донбасса, удостоили Ордена Святого Георгия.

Тамерлан Магкоев, военнослужащий 4-й военной базы РФ, дислоцированной на территории Южной Осетии.

Срок его службы истекал в марте текущего года, но он продлил его, посчитав это своим долгом.

"Я – военнослужащий, а значит обязан выполнять свой долг", - сказал Тамерлан Магкоев перед командировкой на Донбасс.

9 мая, находясь в зоне боевых действий, боец в очередной раз получил травмы и попал в больницу в Волнавахе, оттуда его отправили в госпиталь в Докучаевске, затем - в Донецк, откуда уже он был эвакуирован на вертолете в Ростов.

https://t.me/prokavkaz/1897

Старший сержант Разнатовский Никита
Территория Героев...(19)
Товарищи старшего сержанта Разнатовского оказались в окружении. Для их спасения был разработан план наступления. В результате боя отделение вышло без потерь

За проведение успешной операции Никита был награжден Орденом Мужества

https://vk.com/wall-50332460_3330942

Капитан Башкирев Артём
Территория Героев...(19)
https://vk.com/wall-70992762_89634

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Рядовой Гостюхин Дмитрий

Территория Героев...(19)

В селе Ершово Ишимского района Тюменской области простились с 19-летнем Дмитрием Гостюхиным.

Рядовой механик-водитель танкового взвода, погиб в ходе проведения специальной операции на территории Украины.

Дмитрий Гостюхин  представлен к государственной награде Орден «Мужества» за проявленное мужество и героизм при выполнении специальной военной операции в Украине. Его похоронили со всеми воинскими почестями.

https://t.me/strana_geroev/3587

Сотрудник МЧС ДНР Король Александр,
Сотрудник МЧС ДНР Лёгенький Павел

Территория Героев...(19)

Сотрудники МЧС ДНР, погибли в результате украинского обстрела.

https://t.me/voenkorKotenok/37557

Комбат «Пуля»

Территория Героев...(19)

Погиб в автокатастрофе. Ушёл всё отдав Донбассу.

Дерзкий, раз за разом лично ходивший в атаку со своими солдатами и офицерами.

https://t.me/Sladkov_plus/5695

Цуприк Илья «Термит»

Территория Героев...(19)

17 июня 2022 года при выполнении служебных обязанностей, погиб старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления «А» ЦСН ФСБ России капитан Цуприк Илья Николаевич. «Термит».

За время прохождения службы неоднократно поощрялся руководством Управления, был человеком чести и слова, с активной жизненной позицией. Имел второй разряд по альпинизму, занимался лыжным спортом, и парашютной подготовкой.

Илья был верным, любящим отцом и семьянином. Человек, который всегда мог прийти на помощь как советом, так и делом!

https://t.me/strana_geroev/3597

Военнослужащий Романов Константин (Клещ)

Территория Героев...(19)

Во время боя, погиб командир взвода - Константин Романов, позывной «Клещ».

Выпускник Донецкого Военного Лицея, с первого дня СВО находился на переднем крае Республики.

Всегда шёл в бой первым. Парню было 20 лет.

https://t.me/bloger_reZervist/1099

Военнослужащий Чечелев Николай
Территория Героев...(19)

При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины в Гостомеле погиб Чечелев Николай Анатольевич.

Николай проходил службу по контракту в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии г. Наро-Фоминска.

Награждён орденом мужества посмертно.

https://t.me/strana_geroev/3607

Ефрейтор Соколов Александр
Территория Героев...(19)

В ходе специальной военной операции на территории Украины в бою с неонацистами геройски погиб ефрейтор, разведчик второй отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации, уроженец города Кириши, лучший сын Отечества Александр Соколов.

За время обучения в колледже зарекомендовал себя как способный студент, учился хорошо, мечтал, отслужив, поступить в медицинский институт. Всегда имел свою точку зрения, умел отстоять ее, активно занимался спортом.

После службы в армии поступил на контрактную службу в ГРУ МО РФ.

За время службы Александр отмечался командованием с лучшей стороны. Его гибель — это огромная потеря для всех нас, для страны.

https://t.me/radioARBAT/13368

Военнослужащий Демьяненко Владимир

Территория Героев...(19)

Демьяненко Владимир Владимирович героически погиб 10 марта 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины в Гостомеле

Демьяненко Владимир 07.04.1997 г.р. Проходил службу по контракту в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии г. Наро-Фоминска.

Награждён орденом мужества посмертно.

У него осталась беременная жена.

https://t.me/radioARBAT/13457

Младший сержант Алимов Сергей
Территория Героев...(19)

Военнослужащий 14-й отдельной бригады СпН младший сержант Сергей Анатольевич Алимов. Погиб во время спецоперации на Украине.

Родился 17 октября 1993 года в Холбон Шилкинского района Забайкальского края.

Проходил военную службу по контракту.

Был удостоен наград:

-Медаль «5 лет на воинской службе»;
-Медаль «участнику маневров войск(сил) «Восток-2018»;
-Награждён Георгиевским крестом, после учений в Пскове,а также
-Орденом Мужества посмертно в участии в спецоперации на Украине.

https://t.me/radioARBAT/13458

Военнослужащий Дьяков Александр
Территория Героев...(19)
При выполнении воинского долга по защите населения Донецкой Народной Республики, погиб Дьяков Александр Иванович, очень хороший и добрый человек. Очень хороший товарищ и отец. На тебя всегда можно было положиться.

https://t.me/radioARBAT/13381

Гусев Александр
Территория Героев...(19)

Погиб 7 июня 2022. ДНР

https://t.me/radioARBAT/13382

Псковская Валентина

Территория Героев...(19)

Коробка Любовь

Территория Героев...(19)

Эгaмбеpдиева Лилия

Территория Героев...(19)

Елочка

Территория Героев...(19)

Сирена Анна

Территория Героев...(19)

В День Медиков, вспоминали павших наших девченок-медиков.... Родненькие наши...Валя Псковская, Любаша Коробка, Лилия Эгaмбеpдиева. Елочка, Аня Сирена...и всех кого не вспомнили....Родные  подруги, Вы навсегда в нашей памяти, в наших израненных войной сердцах и душах! Спасибо, что исполнили свой долг до конца, спасибо, что были с нами!!!

https://t.me/radioARBAT/13476

Рядовой Смирнов Тимофей

Территория Героев...(19)

В Оренбуржье простились с рядовым Тимофеем Смирновым, погибшим на Украине.

После срочной службы Тимофей принял решение служить по контракту. Когда началась спецоперация, Тимофей был направлен на Украину, где погиб, выполняя воинский долг. Тимофей Смирнов награждён Орденом Мужества посмертно.

Траурная церемония прощания прошла в селе Банное Гайского городского округа Оренбургской области, со всеми воинскими почестями.

https://t.me/strana_geroev/3612

Военнослужащий Гульматов Сафаркул

Территория Героев...(19)

В ходе СВО погиб Гульматов Сафаркул Сафарович.

Он был достойным сыном своих родителей и своего отечества.

https://t.me/bashirovr/101

Военнослужащий Сайфуллин Камиль

Территория Героев...(19)

Военнослужащий ФСВНГ РФ Сайфуллин Камиль Тагирович героически погиб во время проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

У него остались жена и двое детей.

https://t.me/radioARBAT/13456

Военнослужащий Куркутов Владислав

Территория Героев...(19)

В Боханском районе Иркутской области простились с Владиславом Куркутовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по Украине.

Владислав Куркутов награжден Орденом мужества посмертно.

https://t.me/strana_geroev/3631

Гвардии сержант Редькин Артём,
гвардии рядовой Редькин Глеб
Территория Героев...(19)
Родные братья из России погибли в одном бою за ЛНР

Артём Редькин был старшим в семье. Рос в посёлке Казачьи Лагеря Ростовской области. Там окончил среднюю школу и поступил в профессиональное училище в Новочеркасске.

В 2009 году служил механиком в Архангельской области. Вернувшись, получил диплом "делопроизводителя", но мысль о службе не покидала его, ведь его отец всю жизнь носил форму, прошёл две чеченские войны и был для сына примером. Диплом Артём положил на полку и заключил контракт с Вооружёнными силами.

Попал в 150-ю легендарную мотострелковую гвардейскую дивизию, название которой написано на Знамени Победы. В марте этого года 31-летний сержант Артём Редькин уже был на Украине. Выполнял обязанности командира самоходной гаубицы 2С3 "Акация", постоянно находился на передовой, отражая атаки противника.
Глеб Редькин на восемь лет младше старшего брата. После армии получил профессию юриста. Женился. Когда узнал, что его старший брат находится на передовой, пошёл в военкомат. А вечером сказал всем родным за семейным столом:

- Я должен быть рядом с Артёмом, должен прикрыть его спину. Я себе не прощу, если старший брат погибнет, а я буду жить.

Теперь родные вспоминают, что эти слова, сказанные, казалось, на эмоциях, стали пророческими. Он словно предсказал то, что случилось через пару месяцев.

Братьев определили в один боевой экипаж. Так младший Глеб исполнил своё желание, стал прикрывать спину старшего.

21 апреля они стояли на окраине Попасной и готовили своё орудие к очередному бою. Артём был наверху, Глеб подавал снаряды. Боекомплект в этот вечер должен был быть забит под завязку, предстояло серьёзное сражение. И тут над ними завис беспилотник…

Один из снарядов попал в цель. Артём погиб сразу. Глеба ранило, он буквально истекал кровью. Однополчанин Андрей Володин подбежал, поднял его на руки и понёс к санитарной машине. Пока нёс его на руках, он был жив. Но когда в санитарной машине врач достал жгут и бинты, его сердце остановилось. Умер от обширной кровопотери...

Братья Редькины погибли, выполняя воинский долг. У них остались четверо братьев, двое из которых несовершеннолетние.

Указом президента России оба брата награждены орденами Мужества. Похоронили Артёма и Глеба на новом кладбище в Новочеркасске с воинскими почестями.

https://tsargrad.tv/ourheroes

Росгвардеец Манохин Антон
Территория Героев...(19)

В Мичуринске простились с росгвардейцем, погибшим на Украине.

Антон Манохин служил в 95-й дивизии Росгвардии. Ему был 21 год.

https://t.me/VZBOD/14790

Старший прапорщик Алиев Шейх,
прапорщик Исаев Фарид,
сержант Алданмагомедов Алданмагомед,
прапорщик Крылов ИльяТерритория Героев...(19)

Попали в засаду и погибли в бою на границе - бойцы Хунзахского погранотряда.

Их БТР был подбит в Белгородской области.

https://t.me/RVvoenkor/16991

Напиши мне потом, как живому, письмо,
но про счастье пиши, не про горе.
Напиши мне о том, что ты видишь в окно
бесконечное синее море,

что по морю по синему лодка плывет
серебристым уловом богата,
что над ним распростерся космический флот -
снежно-белая русская вата.

Я ломал это время руками, как сталь,
целовал его в черные губы,
напиши про любовь, не пиши про печаль,
напиши, что я взял Мариуполь.

Напиши - я тебя никому не отдам,
милый мой, мы увидимся вскоре.
Я не умер, я сплю, и к моим сапогам
подступает Азовское море.

Дмитрий Мельников

https://t.me/Dmitry_Melnikoff_Poetry/354

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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Наборы оригинальных обоев
Наборы оригинальных обоев 2
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Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8
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