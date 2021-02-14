Грозный флот Украины. Впрочем... какая страна, такой и флот!

В Одессе состоялась торжественная церемония встречи 84 надувных лодок, которые США передали в рамках военной помощи ВМС Украины.

«Наша сила – в единстве всего цивилизованного мира, что противостоит российской агрессии», – объявил командующий Алексей Нейижпапа, которого цитирует пресс-служба ВМСУ.

Посольство США также сообщает о передаче 20 бронемашин «хамви».

Напомним, что во времена СССР в Николаеве строились авианосцы и ракетные крейсера.