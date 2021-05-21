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Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

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Ярослав Гашек

Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

В исторической части Иркутска расположена улица, названная в честь чешского писателя и коммуниста Ярослава Гашека.Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

Ярослав Гашек известен не только тем, что написал роман про бравого солдата Швейка, но и тем, что в составе 5-й армии Восточного фронта принимал участие в разгроме колчаковской армии.

Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

Сурнов И. В.

Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

В предместье Марата в Иркутске находится улица Сурнова, которая названа в честь Ивана Васильевича Сурнова, руководившего подпольной партийной группой во время Гражданской войны.
Подпольщики занимались подготовкой вооруженного восстания в Иркутске.Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

Гершевич К. Н.

Гражданская война в Сибири. Красные революционеры
Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

В центральной части Иркутска располагается улица, названная фамилией большевика и первого секретаря Иркутской большевистской партийной организации – К. Н. Гершевича.

В 1918 г. Гершевич был расстрелян в Зиме белогвардейцами, но память о нем сохранилась в названии улицы и памятной доске.

Гражданская война в Сибири. Красные революционеры
Гражданская война в Сибири. Красные революционеры

https://kjuter.livejournal.com/93417.html
https://kjuter.livejournal.com/93689.html
https://kjuter.livejournal.com/93160.html

героиисторияЧёшева
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