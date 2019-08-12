«Пахтакор», который мы потеряли - история крупнейшей авиакатастрофы СССР

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском столкнулись два пассажирских самолёта, в одном из которых в полном составе летел ташкентский футбольный клуб «Пахтакор».

Памятный камень футбольного клуба «Пахтакор» в Ташкенте. © / Oleg Yunakov / Commons.wikimedia.org

После развала Советского Союза Украина, Беларусь, Узбекистан, как и многие другие бывшие союзные республики, стали заграницей. Близким, но всё же зарубежьем. И тем не менее, такие команды, как «Пахтакор», минское «Динамо», украинский «Днепр», футбольные болельщики всё равно воспринимают как «свои», почти родные.

Своей остается и авиакатастрофа, которая произошла в небе над Днепродзержинском и унесла жизни 178 человек, 17 из которых были футболистами и тренерами клуба Пахтакор. Да, по нынешним меркам это был узбекский клуб, который попал в катастрофу над территорией Украины, направляясь на матч с белорусской командой, минским «Динамо». Но тогда эта катастрофа стала самой крупной в истории единого государства, нашего государства, а потому и сегодня вспоминается как наша катастрофа, наша потеря.

Памятник, установленный на месте падения белорусского Ту-134. Фото: Commons.wikimedia.org / Vasyatka1

Столкновение

Тогда, ровно 35 лет назад, в небе над Днепродзержинском на высоте 8 400 метров столкнулись два пассажирских лайнера Ту-134. Один из них направлялся по рейсу 7628 из Воронежа в Кишинёв. На его борту находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Второй совершал рейс 7880 из Ташкента в Минск. На нём находились 77 пассажиров и 7 членов экипажа. Все погибли. В той катастрофе страна лишилась практически в полном составе футбольного клуба «Пахтакор», который направлялся на очередной матч чемпионата СССР по футболу против минского «Динамо». В общей сложности погибли 178 человек. Эта катастрофа так и осталась самой крупной за всю почти вековую историю Советского Союза.

В трагедии обвинили диспетчеров, которые свели два судна в одной точке на одной высоте. По 15 лет в колонии общего режима получили Николай Жуковский и Владимир Сумский. Первый — на тот момент 20-летний диспетчер третьего класса, почти без опыта работы, поставленный на сложнейший сектор. Второй — его наставник. На месте Сумского по правилам должен был находиться начальник смены Сергеев. Но он переложил свои обязанности на 30-летнего коллегу и избежал наказания. Сумский же, хоть и имел опыт, часто подвергался взысканиям за нарушения в работе —употреблял неправильные фразы во время обмена сообщениями с пилотами самолётов.

В итоге Сумский, отбыв в колонии шесть лет, был выпущен досрочно за хорошее поведение. Жуковский же, не выдержав давления, покончил с собой, так и не дождавшись освобождения.

Вина диспетчеров заключалась в том, что в крайне перегруженном воздушном пространстве они по ошибке свели в одной точке два лайнера. Ситуация осложнялась тем, что в небе над Днепродзержинском в короткий срок должны были пройти сразу 11 самолётов, а одна из доступных высот была перекрыта из-за того, что не так давно по ней следовал так называемый «литерный» рейс —предположительно борт главы государства. Хоть Брежнева скорее всего и не было на борту, к рейсу относились с повышенным вниманием.

Ошибку совершил Жуковский. Сумский вовремя заметил неладное и попытался исправить ситуацию, но пилоты, видимо, не поняли его команд и продолжили двигаться по прежнему курсу. Один летел со скоростью 830 километров в час, другой — 790. Высота идеально соблюдалась автопилотом — 8 400 метров над уровнем моря. При таких условиях достаточно было бы 1/50 секунды, чтобы столкновения не произошло и самолёты, пусть с проблемами, но разошлись в небе. Пилоты сами могли бы уклониться, если бы видели друг друга, но на этой высоте в тот день было много кучевых облаков, которые сводили обзор к минимуму. Судьба в этот день была не на стороне людей…

Была в ходу и неофициальная версия, согласно которой самолёты могли быть ошибочно сбиты во время военных учений на территории нынешней Украины. Но против этой теории существует множество объективных доводов, тогда как в её поддержку — в основном домыслы и слухи. Надгробие на могиле экипажа лайнера Ту-134А. Фото: Commons.wikimedia.org / Владимир Павловский

Дни рождения

Буквально накануне свои дни рождения отмечали сразу два члена ташкентской команды. Два одинаковых праздника, имевших такие разные последствия.

Отпраздновавший своё 18-летие накануне игрок молодёжной команды Сирожиддин Базаров по-хорошему должен был лететь в Минск сутками ранее со своими ровесниками. Но 10 августа отметить с сыном его именины приезжал отец, и парень попросил разрешения полететь в Минск с основной командой. Ему пошли навстречу…

Свой день рождения отмечал и массажист клуба Евгений Дворников. В отличие от футболиста, которому уже на следующий день требовалось быть в полной боеготовности, массажист мог и загулять. Что Дворников и сделал. Загулял он настолько сильно, что опоздал на рейс вместе с журналистом Олегом Якубовым — проспали. В итоге эта халатность спасла обоим жизнь.

Случайности, счастливая и трагическая

Произошли в «Пахтакоре» в тот день и ещё две случайности, одна счастливая, спасшая жизнь, вторая трагическая…

Главный тренер команды Олег Базилевич в этот день был не со своими подопечными. Он, откомандированный в Ташкент из Москвы, к тому моменту привёл дела в клубе в полный порядок и хотел увидеться с семьёй, женой и 14-летним сыном. Он был вдалеке от семьи на протяжении трёх месяцев. Тренер согласовал свою поездку в Сочи на несколько дней, после чего должен был воссоединиться с подопечными в Минске в день игры молодёжной команды. От трагедии он узнал по телефону, оторвавшись от просмотра финала кубка страны между двумя «Динамо», из Москвы и Тбилиси. Он понимал, что изначально он тоже должен был находиться на этом рейсе.

Наоборот, не должен был лететь с командой её капитан и один из лучших футболистов, вызывавшийся даже в сборную СССР Михаил Ан. За несколько дней до матча с «Динамо» он получил травму, которая не позволила бы ему выйти на поле. Но он, как капитан и неформальный лидер коллектива, хотел полететь со своими товарищами, на чём и настоял. Место в самолёте ему, конечно же, нашлось.

Жизнь после

После катастрофы новая команда была собрана буквально с мира по нитке — из многих клубов СССР в Ташкент приехали игроки-добровольцы, из которых сколотили новый коллектив. Кроме того, по особому указу, на протяжении трёх лет, несмотря на результаты, «Пахтакор» не мог вылететь из высшей лиги. Но до конца команда восстановиться так и не смогла. На следующий год её покинул и главный тренер, отправившийся работать в московский ЦСКА.

Большинство погибших членов команды были похоронены на Боткинском кладбище Ташкента, где им установлен общий памятник. В 2009 году ко дню 30-летия трагедии на месте крушения самолётов был установлен монумент памяти «Пахтакора» и остальных жертв самой масштабной авиакатастрофы в истории СССР.

Степан Чаушьян

https://aif.ru/sport/football/pahtakor_kotoryy_my_poteryali_istoriya_krupneyshey_aviakatastrofy_sssr