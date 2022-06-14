Где же вы, мастера культуры?

Выступая перед народом России с обращением о признании независимости ЛНР и ДНР, президент РФ Владимир Путин обозначил элементы «мягкой силы» нашего государства, с помощью которых Россия пыталась сохранить и удержать соседнюю Украину в сфере своего влияния. В заявлении были названы низкие цены на энергоресурсы, разного рода преференции во внешней торговле, а также дешевые кредиты. Кроме того, глава российского государства напомнил, что именно наша страна обязалась выплатить внешний долг Украины со времен Советского Союза.

Несмотря на предпринятые РФ меры, названные президентом, а также на другие значительные усилия, направленные на создание привлекательного образа России в умах украинцев, результат оказался неудовлетворительным. Российская «мягкая сила» так и не смогла достойно участвовать в конкурентной гонке с образами Запада, проиграв борьбу за умы граждан украинского государства и лояльность его населения. Западная массовая культура, выраженная в привлекательной картинке идеологии успеха и мирских страстей, помноженная на массированную глобальную пропаганду, в итоге сделала свое дело. Теперь наши солдаты и офицеры вынуждены заменить собой инструменты несработавшей «мягкой силы» в непростом деле защиты государственных интересов.

Однако неэффективность «мягкой силы» не может быть компенсирована одной лишь военной мощью и силовыми методами. Банальные попытки удержать ситуацию в руках только грубой силой дадут результат, как говорят, на короткой дистанции, когда нужно оперативно купировать непосредственные угрозы национальной безопасности. Однако в длительной временной перспективе мы, очевидно, столкнемся с теми же проблемами, которые были актуальны и до 24 февраля.

Нужно понимать, что помимо возможности проведения привлекательных для партнеров операций с газом, нефтью и другими энергоресурсами важной составляющей «мягкой силы» любого влиятельного государства являются интересные и грамотно реализуемые культурные проекты. На длительную перспективу такая работа важна не менее, чем развитие мощного военно-промышленного комплекса.

Но чтобы в российском «пакете влияния» кроме дешевого газа и кредитов появились и другие интересные обывателю предложения, России в течение ближайших десятилетий нужно самой начать системно и кропотливо действовать. Сперва в формате «работы над ошибками», переоценив прежние методы реализации «мягкой силы», а затем и стараясь выстроить концептуально новый подход к популяризации России в условиях переформатированного мирового порядка. И только тогда у РФ появится реальный шанс на равных конкурировать с Западом не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами, а также успешно вести нелегкую борьбу за умы и симпатии масс.

В качестве первого действия в «работе над ошибками» стоит внимательно оценить наш опыт на предмет того, что же было создано и реализовано в этом направлении за последние десятки лет, и вспомнить, кто должен был координировать подобную работу. В ряду нескольких профильных организаций наиболее влиятельным должен быть Совет по культуре и искусству при президенте РФ.

Это постоянно действующий консультативный орган наивысшего порядка, созданный специально для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, для обеспечения продуктивного взаимодействия главы РФ с творческими лицами и объединениями, организациями разного спектра культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, а также для выработки предложений президенту Российской Федерации по актуальным вопросам государственной политики в области культуры и искусства. На совет была возложена немалая ответственность, а статус его высок. Но где же результаты его работы или хотя бы приметы деятельности в последние годы, и в особенности в последние месяцы, в сегодняшней непростой обстановке? После поиска признаков действий совета ощущение складывается тягостное...

Для примера можно обратить внимание, например, на двух крайне знаменитых и влиятельных членов структуры – Игоря Крутого и Игоря Матвиенко. Возникает немало вопросов: чем они заняты в это сложное для страны время? Все ли они делают, чтобы выполнить возложенную на них миссию или стараются «просто переждать»?

Почему, когда многие простые артисты и деятели культуры в такое, мягко скажем, непростое время едут помогать своей стране и соотечественникам, целый Совет при президенте, который возглавляют такие авторитетные и именитые артисты, в принципе не демонстрирует достаточной активности?

Казалось бы, возможностей высказаться у них – хоть отбавляй, тема волнует каждого. Например, интересна история семьи того же Крутого – СМИ сообщали, что его отец родом из деревни Дубиново (ныне Савранский район, Одесская область) в 1941 году вместе с младшим братом и младшей сестрой оказался на оккупированной немцами территории, а затем попал в концлагерь. После своего освобождения в 1944 году был призван в ряды Красной армии, служил до 1952 года в составе советской группы войск в ГДР, а затем вернулся в республику. Дед Игоря Крутого погиб во время Великой Отечественной войны. Может ли композитор с такой семейной историей не видеть того, что произошло с Украиной и ее обществом? Можно предположить, что Игорь Матвиенко, сын военного, советский и российский композитор, общественный деятель, заслуженный артист России (2020), тоже много мог бы сказать публике.

За время спецоперации некоторые публичные люди уже не раз съездили в зону боевых действий, опубликовали либо лично объявили свою позицию. Где же заявления вышеназванных персон, которые многие годы были связаны с государством и получали от него всякие блага и преференции? Тишина. Более того, создается впечатление, что Игорь Матвиенко и Игорь Крутой решили свернуть важные и привычные мероприятия, которые объединяли народы бывшего СССР.

В то время как Игорь Крутой отмалчивается в своих социальных сетях, его главному детищу был вынесен печальный вердикт. Конкурс «Новая волна», как сообщали СМИ, отменен в 2022 году из-за событий в стране и мире. Композитор уже долгие годы является идейным вдохновителем конкурса, который должен был проводиться в этом году в Сочи. Каждый год он собирал вместе звезд российского шоу-бизнеса, но в этот раз праздник отменяется. Сам Крутой с конца февраля перестал выходить на связь со своими поклонниками. Где он находится сейчас, понять сложно.

А Матвиенко публично высказался против инициативы певца Николая Баскова об организации и проведении нового, собственного «Евровидения». Как сообщил композитор и продюсер, он сомневается в качестве подобного продукта. По словам Матвиенко, сейчас в России все музыкальные премии являются сугубо «ангажированными», ибо принадлежат различным медиахолдингам и соответственно защищают интересы этих структур.

Но, мастера культуры Матвиенко и Крутой, почему вы не говорите на главную тему, когда вы так нужны стране? Куда вы пропали, когда конъюнктура и ранее выгодная вам повестка изменились? Столько денег уходило на подотчетные вам мероприятия. И что теперь? Уже три месяца мы не слышим внятных комментариев по поводу, пожалуй, важнейших и фундаментальных событий, происходящих сегодня с нашей страной и ее гражданами.

У общества и государства есть четкий социально-политический запрос на культурное отстаивание интересов России, а в стране есть специально созданный, в том числе и для таких нужд, государственный институт, финансируемый на деньги налогоплательщиков. Но где хоть какой-то результат, а самое главное, какова позиция самого этого института? Такое молчание в такое время выглядит просто как саботаж. Может ли совет с такой активностью решать поставленные перед ним задачи?

Представляется, что сегодня эта ситуация является серьезной угрозой национальным интересам нашей страны. «Мягкая сила», проводниками которой являются люди культуры и искусства, должна работать системно, организованно, а главное, качественно, чтобы не приходилось вступать в дело «жесткой силе», как это произошло 24 февраля. Но когда поставленные задачи не выполняются, а на ответственных местах оказываются люди, которые либо не могут, либо не хотят выполнять свою невероятно значимую работу, в итоге мы получаем неудовлетворительный результат. Досадно, что за пассивность людей, которые многие годы были обласканы властью и теперь решили отмолчаться, отдуваться опять приходится простому русскому солдату.

https://www.ng.ru/culture/2022...